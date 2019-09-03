Кандидаты и их диссертации

Мосгордума — институция, изрядно пострадавшая от «Диссернета». В 2013 году, когда в «Диссернете» кончились предназначенные для анализа депутаты Госдумы, сенаторы и губернаторы, была произведена первая массовая проверка депутатов всех региональных парламентов, и мосгордумцы оказались в их числе. Из них были отобраны те, кто защитил диссертации в 2010—2011 годах, ученые степени по которым еще можно было отозвать на тот момент. Итогом стало раздиссертачивание тогдашнего спикера Мосгордумы Сергея Платонова и депутата Мосгордумы Александра Сметанова. Прославилась ворованным дипломом (в буквальном смысле слова — бланк был похищен в результате разбойного нападения на ВАК, что признано решением Мосгорсуда) и перестала указывать его в своих анкетах депутат Мосгордумы Ирина Ильичева [1]. Остальные мосгордумцы отделались позором.

Пять лет назад «Троицкий вариант — город», «Троицкий вариант — Наука» и «Новая газета» опубликовали большие обзоры диссертаций кандидатов к тогдашним выборам в Мосгордуму [2]. Сегодня мы решили посмотреть на то, каких кандидатов-плагиаторов предложит нам избирательный бюллетень пять лет спустя.

Мы проанализировали 233 зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сравнив их с базой данных «Диссернета». Среди них нашлось тринадцать плагиаторов и два диссеродела (напомним, что под диссероделами понимаются те, кого поймали на руководстве фальшивыми диссертациями — обычно это бывает, когда работает диссеродельная фабрика, куда любой желающий может обратиться и приобрести незаслуженную ученую степень).

Опозоренные «лишенцы» Платонов [3] и Сметанов [4] в этом году не баллотируются. На смену им за депутатским мандатом идут новые копипастеры. Среди таковых наиболее примечателен эсер Илья Свиридов [5] с диссертацией «Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы». До сих пор он был известен [6] в основном как зам. начальника штаба Левичева в 2013 году во время печального эпизода с болгаркой, когда эсеры громили квартиру сторонников Навального. Свиридов баллотируется по округу № 44 — районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка. Фактически это лучший округ Москвы, с максимальной долей протестного электората. Агитация Свиридова косит под типичную оппозиционную кампанию — Свиридов визуально похож скорее на участника московских протестов, чем на номенклатурное рыло, типичное для «самомедвеженцев», ну, а об эпизоде с болгаркой ввиду отсутствия в России института репутации уже все забыли.

Как и про незаслуженную ученую степень Свиридова. А она была. Но сейчас ее уже нет. Свиридов приобрел ее в том же диссертационном совете МГЮА, где защитился зам. председателя Верховного суда России Олег Свириденко. Впрочем, кто там только не защищался — диссовет МГЮА [7] работал как классическая фабрика по изготовлению фальшивых диссертаций, ну, а затем, если нужно, «учоных» в МГЮА ярко и красочно отмазывали.

Когда я пришел на заседание диссовета МГЮА, на котором должны были слушать вопрос о лишении Свиридова ученой степени, я думал, что будет то же самое. Члены совета стали нарушать положение о присуждении ученых степеней с самого начала, равно как и закон о СМИ, пытаясь запретить мне, вопреки установленной законом гласности процедуры научной аттестации и вопреки статусу журналиста, вести видеосъемку. Какая-то тетка визжала, что она федеральная судья и не позволит ее снимать. Появившийся начальник отдела режима МГЮА И.В.Стенин похитил мой штатив от видеокамеры, так что в итоге мне пришлось написать в отношении сотрудников МГЮА заявление по ст. 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Поэтому я был глубоко удивлен, когда узнал, что весь этот скандал МГЮА затеяла не чтобы отмазать своего клиента Свиридова, а просто так, искусства ради. Потому что на тот момент Свиридов уже написал заявление об отказе от ученой степени. Как бы то ни было, это не избавило его от дальнейшей процедуры рассмотрения заявления о лишении ученой степени в ВАК, от заключений, констатировавших некорректные заимствования, и от формулировки в приказе: Свиридов лишен ученой степени не «по собственному желанию», а на основании нашего заявления о лишении ученой степени.

А скопипащено было жирненько. Свиридов брал куски из защищенной восемью годами ранее работы «Предоставление прав на земельные участки в городе Москве» Дениса Мальцева, когда-то работавшего в Департаменте земельных ресурсов г. Москвы, а впоследствии, судя по всему, перешедшего в главное управление Управления делами Президента. Куски были жирные, до 36 страниц сплошняком. Совместных работ с Мальцевым у Свиридова не было, а вот руководитель проф. Ирина Краснова и диссовет — тот же самый. Так что фабрика по утилизации интеллектуального вторсырья поработала на славу.

По совпадению, в том же центральном округе баллотируется Надежда Шалимова с диссертацией «Логика нечетких моделей представления знаний в системах автоматизированного проектирования (строительство)». По образованию Шалимова и в самом деле строитель, но на своем раскрашенном в красный и черный цвета личном сайте аттестует себя в качестве главного редактора сайта apn.ru, примечательного, в частности, такими заголовками: «Евреи-бандеровцы как наследники советской и антисоветской традиции». Диссертация сведущего в евреях строителя списана с совсем старых книжек и статей — основной источник датируется 1985 годом. К сожалению, лишить Шалимову ученой степени невозможно в силу амнистии всем, кто защитился ранее 1 января 2011 года.

Так что единственным кандидатом в этом округе, который ничего не скоммуниздил в своей диссертации, остается коммунист Елена Шувалова.

В округе № 35 (Коньково, Теплый стан) тоже двое диссертационных новичков: эсер Сергей Васильев и представитель спойлерских (как мы это продемонстрировали в расследовании) [8] «Коммунистов России» Владимир Рязанов.

Сергей Васильев [9] - человек со странной аффилиацией — исполнительный директор «Центра защиты гражданских интересов „Беркут“» — нарыл свою диссертацию «Государственное регулирование и поддержка малого предпринимательства в сфере поставок продукции для государственных нужд» в темной конторе при ижевском Политехе. Списывал он кусками по 10−20 страниц с работы «Разработка механизма поддержки участия малого предпринимательства в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд» специалиста по госзакупкам, преподавателя Института конкурсных технологий Константина Перова.

Медик Владимир Рязанов — обладатель классической для врачей докторской, составленной [10] из нескольких кандидатских. В его случае это работы Екатерины Михайловской (у которой Рязанов был руководителем, так что до некоторой степени это простительно даже по меркам «Диссернета») и Льва Шевкунова (у которого Рязанов руководителем не был). Работа Михайловской — про рак прямой кишки, Шевкунова — про пищевод и желудок. Совместив их тексты, получаем диссертацию Рязанова про пищеварительный тракт в целом. (Куда делся тонкий кишечник — пусть ответят медики: в работе Рязанова диссертации Шевкунова и Михайловской идут всюду плотно — между ними ничего не вставишь). Вообще, с диссертациями врачей всегда испытываешь смешанное чувство: ну ладно, когда ты видишь молодого карьериста, копипастящего аналитическую записку про земельную собственность, или квазиинженера, сдувающего диссер с вузовских учебников 30-летней давности — люди больше ничего не умеют, можно их даже пожалеть. В отличие от этих бездельников, врач может быть хорошим или плохим, но уж как-то он должен лечить! И вот и они туда же.

В округе № 8, включающем районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол, баллотируется коммунист Кумин. Свою ничем не примечательную диссертацию «Инновационное развитие научно-проектной деятельности и инжиниринга в условиях реструктуризации электроэнергетики» c двадцатью пятью списанными страницами [11], он обрел на диссертационной фабрике бывшего РАГСа, еще до объединения его с РАНХиГС. Диссовет, где шла бойкая выдача липовых фантиков, закрыт, но профессор Спицын [12], одиссертачивший коммуниста, из Президентской академии с позором изгнан не был.

В округе № 2 (районы Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино) выдвигается самовыдвиженцем Павел Рассудов, который в соседнем диссовете того же РАГСа заполучил списанную диссертацию «Оптимизация развития интернет-компетенции субъектов парламентской деятельности». Выводы работы и более 30 страниц основного текста взяты [13] из диссертации некоей Елены Осиповой. Кстати, в этом совете было защищено 40 липовых работ. Кандидат Рассудов, судя по его сайту, гордится своим «исследовательским» прошлым: «Сразу после окончания университета, в 2006 году, я приехал в Москву и поступил в аспирантуру Академии государственной службы при Президенте РФ, на кафедру акмеологии и психологии профессиональной деятельности». Его руководитель — серийный диссеродел [14] Людмила Степнова — продолжает работать в РАНХиГС, как будто за ней нет никакого шлейфа фальшивых диссертаций.

Старым знакомым «Диссернета» и новым лицом для Мосгордумы является ректор кулинарного техникума, ой, простите, Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин, баллотирующийся в округе № 6 (районы Головинский, Левобережный, Ховрино, частично Западное Дегунино). Сын бывшего руководителя Федерального агентства образования и члена ВАК, бывшего проректора РУДН Григория Балыхина [15], сосед бывшего председателя ВАК ректора РУДН В.М.Филиппова по элитному коттеджному поселку, защитил свою липовую кандидатскую диссертацию [16] в РУДН в 2009 году. Диссертация Балыхина-младшего составлена по принципу окрошки из имеющих свободное хождение в Интернете статей и книжек издания середины 2000-х.

В округе № 23 (Кузьминки, частично Люблино, частично Рязанский) баллотируется депутат Госдумы Елена Николаева, на выделку чьей диссертации под руководством знатного диссеродела МГУ социолога Добренькова пошло несколько чужих монографий 2000−2009 годов [17].

Ректор РГСУ, кандидат Наталья Починок (девичья фамилия — Грибкова), баллотирующаяся в округе 14 (районы Алексеевский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино), прославилась не только плагиатом на нескольких десятках страниц своей диссертации [18], но и подлогом эмпирических данных [19]: она меняла доходы на расходы, оставляя численные данные без изменений, т. е. фактически работала с вымышленными статистическими данными.

Ничего, кроме партийной аффилиации «Единой России», которая стыдливо снята кандидатами со своих знамен, не изменилось у четырех мосгордумских плагиаторов-единороссов.

В округе № 31 (Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино) баллотируется заместитель секретаря политсовета «Единой России» Сергей Зверев [20]; в округе № 41 (Можайский, часть Кунцево, часть Фили — Давыдково) — ректор ВГИК Герасимов [21]; в округе № 16 (Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора) — учитель Антон Молев [22]; в округе № 34 (районы Ясенево, частично Зюзино, частично Северное Бутово) — Александр Семенников [23]. Ни один из них не отказался за прошедшие пять лет от незаслуженно полученной ученой степени. Мы не разбираем здесь этих персонажей, так как подробно писали о них пять лет назад [2].

От партии диссероделов баллотируются двое — в Очаково-Матвеевском — самовыдвиженец врач Татьяна Батышева [24]; в округе 36 (Котловка, Обручевский, Черемушки) — тоже самовыдвиженцем — тот самый «врач» Ольга Шарапова [25], которая выписала Алексея Навального с признаками отравления, в ту самую камеру, в которой он отравился неизвестным веществом.

Вместо итога хочется заметить, что партия плагиаторов и диссероделов имела все шансы на разгромный проигрыш в этой кампании, так что единственным способом избежать его стало неприкрытое силовое давление на независимых кандидатов и москвичей, требовавших нормальных выборов.

Андрей Заякин

8. «Штабы на лямках» // «Новая газета», № 96 от 30 августа 2019 года novayagazeta.ru/articles/2019/08/01/81 457-shtaby-na-lyamkah

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