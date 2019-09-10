Как слово наше отозвалось

На сайте газеты научного сообщества «Троицкий вариант» было опубликовано письмо, получившее известность как «Заявление ученых» и представлявшее собой реакцию на насилие и беззаконие, наблюдавшиеся в ходе подготовки к выборам в Московскую городскую думу. За неделю под документом, изначально подписанным 54 учеными-инициаторами, было собрано свыше двух тысяч подписей в защиту новых политзаключенных — небывалый случай в истории организуемых газетой петиций. И вокруг сбора подписей разворачивались не вполне тривиальные события.

Вообще говоря, это не единственное воззвание против репрессий. В частности, на Change.org была запущена петиция «Прекратить уголовное дело против участников мирной акции 27 июля 2019 года в Москве» с похожим призывом, инициированная «Новой газетой». Она довольно быстро набрала свыше 175 тыс. подписей. Был ли смысл в еще одном заявлении, которое явно не имело шансов стать столь же массовым?

По всей видимости, да. Петиции на специально предназначенных для этого сайтах, конечно, важны, их полезно подписывать, если они соответствуют собственным взглядам, однако эффект от всего привычного со временем пропадает, к тому же в некотором смысле такие воззвания обез­личены, они представляют всех граждан сразу, и понятно, что процент подписавших такое воззвание на фоне общего числа всех граждан России (не говоря уж обо всем мире) всегда будет невелик. Иное дело — высказывание от какой-то авторитетной корпорации, ну хотя бы наиболее активной ее части. Дружный протест журналистов в «деле Голунова» оказался даже более значим, чем протесты активистов, выходивших тогда же на улицы (при всем неимоверном почтении к людям, рискующим своим здоровьем, карьерой и даже свободой). Вероятно, каждый со своей стороны должен пытаться сделать, что может, не надеясь на других. А научное сообщество сохранило авторитет в глазах широких народных масс, и с этим трудно не считаться.

Изначально идея «Заявления ученых» возникла в одной из групп в «Фейсбуке». У этого короткого текста не было одного-единственного автора, это результат коллективного обсуждения. Практически сразу после размещения «Заявления» 22 августа на сайте ТрВ-Наука об этом написали крупнейшие СМИ и к числу первых подписантов добавились сотни человек, что стало для нас довольно неожиданным и добавило забот. Историк Иван Курилла (также подписавший «Заявление») на следующий день после публикации насчитал свыше сорока откликов в прессе (в основном позитивных и нейтральных) плюс один необычайно злобный, оказавшийся, так сказать, «вишенкой на торте» (от газеты «Завтра», славящейся своей «погромной» позицией). Тоже своего рода комплимент.

Пришли тролли и провокаторы, устраивавшие своего рода соревнования в попытках дискредитировать саму идею сбора подписей среди ученых, организующие в Сети своего рода координационные центры участвующих в этой неблаговидной деятельности (что опять же показывает значимость нашей инициативы и ее болезненность для «погромщиков»). Посыпались «иосифы джугашвили», «рамзаны кадыровы», «степаны бандеры», «йозефы менгели», «владимиры путины» и, конечно, матерщина. Изначально использованный скрипт не был предназначен для оперативной фильтрации (скорее для малочисленных петиций без особой политики, как у нас обычно), но соревнование троллей, за секунды успевавших «заскриншотить свой успех», вынудило принять меры, что-то доработать и сильно разочаровать шутников, долго и нудно ругавших затем злых администраторов, прекративших такое веселье… Более грозным противником оказались автоматизированные спамеры, но они, скорее всего, были вполне аполитичны. К счастью, серьезные хакеры до нас не добрались.

Для подписи, конечно, требовалось подтверждение по электронной почте, и с одного адреса нельзя было подписываться дважды, однако тролли-координаторы распространяли среди своих сторонников адреса сервисов одноразовых мейлов, которые тоже пришлось заблокировать и с подозрением относиться к бесплатным почтовым сервисам (впрочем, большинство ученых либо используют адреса с доменами своих институтов, либо открыто размещают свои данные на официальных страницах и в публикациях своих статей, так что легко удостовериться в их подлинности). Мы опасались, что провокаторы будут подписываться за реальных людей, мертвых или живых, рассчитывая на последующий скандал, поэтому в некоторых случаях «перебдели» и ошибочно удалили нормальные подписи. Надеемся, какие-то недоразумения еще удастся исправить и, конечно, просим «помощи зала» в выявлении возможных провокаций (в некоторых случаях помощь нам уже помогла, большое спасибо).

Некоторая статистика. Подписались 7 академиков РАН, 25 членкоров, 345 докторов наук (имеется в виду российская степень), 831 кандидат наук (включая PhD) и 80 человек, не указавших степени, но указавших профессорское звание — они наверняка имеют и степень. Некоторые обладатели ученой степени не указали этого, то есть числа, приведенные выше — оценка снизу. И это большинство подписавшихся (около 1300 человек). Среди подписавших есть и неученые: «водитель», «гражданин», «литератор» и т. п. , они составляют порядка 10%. После некоторых раздумий было решено не выделять подписи сочувствующих из общего списка, тем более, что во многих случаях у нас нет уверенности (к тому же инженеры, учителя, врачи, студенты и пенсионеры, несомненно, могут иметь самое непосредственное отношение к науке (хотя бы в прошлом или будущем)).

Примечательный факт: среди подписавших необычно для нас много гуманитариев. По выборке 1/10 (номера, кратные 10) получается порядка 1000 естественников и 750 гуманитариев (включая экономистов) при том, что гуманитариев в стране в несколько раз меньше, чем естественников. До сих пор голос возвышали главным образом физики, и это было в защиту науки. Когда же речь зашла о защите общества от государства, впереди оказались гуманитарии. Эмигрантов или живущих на несколько стран среди подписавших сравнительно немного — 381 человек, т. е. 18%. Лидирует Европа — 191 человек, далее США и Канада — 150 и остальной мир — 40. Отчасти это отражает долю научной диаспоры и ее распределения по земному шару, но не совсем…

Был ли эффект от этого заявления? Конечно, большинство из нас не рассчитывает на то, что «Заявление» само по себе может остановить политические репрессии. Но в чем-то власть может дать «задний ход» — в делах о «массовых беспорядках» снизить их планируемый размах, обменять «заложников», поостеречься устраивать новые фальсификации… Даже после устранения самых популярных политиков и их ареста в так называемых выборах в Мосгордуму примерно в половине округов смогли выиграть неугодные власти кандидаты, и это тоже прямой эффект от разного рода протестной активности…

А самое главное — подобные гражданские действия меняют атмосферу в стране — гасят страх, усиливают общую солидарность всех здравомыслящих людей, избавляют от «выученной беспомощности», показывают всем, что готовность граждан молча терпеть ложь, лицемерие и насилие отнюдь не беспредельна…

И, конечно, важно было показать, что мы едины с теми, кто оказался в следственных изоляторах из-за «Московского дела». У этих ребят есть наша поддержка, они не забыты. Это важно для них, это важно для нас!

Редакция газеты «Троицкий вариант — Наука»

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