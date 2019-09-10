Радость взаимного цитирования

10.09.2019 / № 287 / с. 3 /  Мария Гулёва /  Бытие науки / 427 просм., 427 — сегодня /  3 комментария
Мария Гулёва
Мария Гулёва

В середине августа, в самый разгар отпуска на почту преподавателей Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пришло письмо с двумя приложениями. В одном были рекомендации по подготовке и публикации научных статей, а в другом — по цитированию источников. Аналогичные документы оказалось возможным найти и на сайте Политеха: общее содержание первого приложения1 и точный аналог второго2. В целом это не то, чтобы плохо и странно: время отпусков — редкая пора, когда преподаватели могут спокойно позаниматься подготовкой статей по своим темам, ведь в семестре времени на это почти не остается. Да и смена деятельности — лучший отдых. Конечно, несколько удивляет желание университетского руководства просветить своих сотрудников, людей в большинстве своем с немалым опытом публикаций, относительно того, как надо и не надо писать статьи и цитировать источники, но по-настоящему плохо и странно другое: в рекомендациях содержатся глупые, несмешные, вредные советы. Там среди прочего говорится следующее (орфография и пунктуация оригинала):

  • «Рекомендуется использовать только надежные источники информации: рецензируемую научную литературу, научные статьи, монографии и др., включенные в один из ведущих индексов цитирования (SCOPUS, WOS, РИНЦ и пр.)».
  • «Следует избегать ссылок на непредставительные источники литературы: учебные, учебно-методические пособия, нерецензируемую литературу и минимизировать ссылки на нормативные документы, статистические сборники, архивные материалы».
  • «Рекомендуется в каждой публикации делать ссылки на коллег-работников университета, имеющих статьи в схожей области исследования».
  • «Рекомендуется иметь ссылки на статьи, опубликованные авторами вузов — стратегических партнеров нашего университета, а также вузов, занявших первые 500 мест по QS World University Rankings».
  • «Цитирование публикаций сотрудников СПбПУ увеличивает показатели университета в рейтингах, что является одной из ключевых стратегических задач по развитию университета».
  • И, наконец, следует «внести географическое разнообразие в состав соавторов, привлекая к работе над статьей Ваших партнеров из других стран. Это должно повысить широту и качество обзорной части статьи. Кроме того публикации в соавторстве с зарубежными исследователями положительно влияют на академическую репутацию университета. Цитируемость таких публикаций по в 3 раза выше«3.

Издалека может показаться, что это вполне здравые рекомендации: ссылаться на надежные источники, избегать ссылок на непроверенные данные, писать статьи в соавторстве с коллегами. Дьявол, как всегда, в деталях.

Во-первых, слово «качество» в рекомендациях почти не упоминается. Речь идет не о проведении серьезного, вдумчивого, фундированного исследования и не о написании статьи по его ­результатам, а о публикации некоего текста, ­который процитирует новые, не старше пяти лет, работы, желательно «полезных» авторов: коллег и сотрудников вузов-партнеров (список услужливо прилагается), причем публиковать получившееся нечто надо в журналах с высокими опять же в количественном смысле показателями.

Во-вторых, привязка «надежности» к включению того или иного журнала в индексы цитирования — практика не только порочная, но и продемонстрировавшая свои огромные недостатки: расплодилось нездоровое количество вовсе не научных сборников, которые просачиваются в индексы, предлагают опубликовать текст любого качества в любые сроки за деньги и в принципе убивают идею серьезной науки.

В-третьих, рекомендация не обращаться к «источникам литературы» старше пяти лет бессмысленна и нелепа. Для начала возникает вопрос, что такое «источники литературы» — строго говоря, с точки зрения многих отраслей науки это оксюморон: под источниками понимаются первичные материалы, а под литературой — их осмысление исследователем. Впрочем, даже если оставить в стороне терминологические придирки, совет по-прежнему глуп. В любых отраслях знания есть огромный пласт литературы старше пяти лет и настолько фундаментальной, что на нее нельзя не ссылаться; а об источниках и говорить нечего. Как можно проследить динамику изменений в обществе без учета соцопросов десяти- или двадцатилетней давности? Как можно изучать процессы ста или тысячи лет назад, если не обращаться к археологическим и архивным источникам? Предложение «минимизировать ссылки на нормативные документы» тем более вызывает вопросы — на что ссылаться юристам, как не на нормативно-правовые акты? Да и в технических специальностях обращение к ГОСТам и иным спецификациям необходимо. С какой целью минимизировать обращения к ним? Ответ на этот вопрос, конечно, прост: цитирование документов не повышает индексы и рейтинги соседей по кабинетам, а, судя по рекомендациям, Политех основной целью ставит именно взаимное цитирование, практику порочную и бессмысленную в долгосрочной перспективе. Эта практика уже имеет место: предложения процитировать коллег, начальство и прочих «представительных» персонажей фигурируют в замечаниях к статьям, подаваемым в университетские сборники и журналы, наравне с замечаниями, что в статье слишком много «источников старше пяти лет». Порой эти замечания приобретают обязательный характер: авторам статей присылают списки того, на что нужно ­сослаться, а если ­ссылок оказывается мало с точки зрения редакторов, их добавляют постфактум, ставя автора перед свершившимся фактом. Воистину, о, радость! О, радость взаимного цитирования! При этом ясно, что цитирование ученых, занимающихся смежной проблематикой, — важный элемент науки. Всё ее здание может расти только при условии, что пришедшие позже знают, что сделано до них и что делается одновременно с ними. Однако ссылаться надо не по принципу учрежденческой близости, а по соображениям логической, содержательной связи. С этой точки зрения не должно быть ни критериев «не старше пяти лет», ни затей с «цитированием коллег по вузу».

Наконец, рекомендация привлекать в соавторы коллег из-за рубежа (к слову, не уникальная для Политеха идея — ту же мысль высказывают и в других вузах России) сама по себе неплоха. Проводить исследование совместно со специалистом в той же или смежной области полезно, это позволяет шире и точнее оценивать рассматриваемые проблемы и применять к ним новые подходы и методы. Однако и здесь возникает пара вопросов. Почему в рекомендациях говорится, что это повысит «широту и качество обзорной части статьи»? До остальных частей иностранных партнеров допускать не предполагается или безымянные авторы рекомендаций считают, что, кроме обзора литературы, иностранцы ни на что не сгодятся? В конце-то концов, почему критерием для выбора соавтора должно становиться его гражданство или место работы? Тут вспоминается история из «Соло на ундервуде» Сергея Довлатова:

— Конечно, — говорю, — я против антисемитизма. Но ключевые позиции в российском государстве имеют право занимать русские люди.
— Это и есть антисемитизм, — сказала Панова.
— ?
— То, что вы говорите, — это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать ДОСТОЙНЫЕ люди4.

Трудно не заметить, что всяческие индексы в разосланных преподавателям рекомендациях выглядят как самоцель, а развитие университета фактически поставлено в прямую зависимость не от качества преподавания, уровня знаний студентов и выпускников или научных достижений сотрудников, а от включения вуза в разнообразные рейтинги. Расследования «Диссернета» неоднократно демонстрировали, что практика «взаимных цитат» является признаком фальсификаторов, а не ученых; сами исследователи часто и громко твердят, что количественными показателями науку не измерить. Тем более тревожно, что именно такими коллективными ссылками и гонкой за красивыми цифрами предлагает заниматься руководство крупного университета, адресуя то нелепо-наивные, то откровенно вредные советы своим сотрудникам. Остается только пересматривать в тысячный раз прекрасную песню «Индекс Хирша глазами гуманитария»5 и горько смеяться.

Мария Гулёва,
канд. ист. наук, доцент кафедры «Международные отношения»
Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

1 research.spbstu.ru/userfiles/files/ITOGOVAYa_versia_kratkikh_rekomendatsiy.pdf

2 research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/rekomendatsii_po_tsitirovaniyu1(1).pdf

3 Так в презентации.

4 Довлатов С. Д. Соло на ундервуде. Соло на IBM. СПб.: ИД «Азбука-Классика», 2008. С. 45.

5 ok.ru/video/2 455 703 887

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Oleg Kirillov
В.П.
В.П.

Как можно прочитать по ссылке, российские исследователи по среднему самоцитированию (в процентах от всех цитирований) отстают только от украинских.

Голос за00Голос против Ответить
26 минут назад
Валерий Булатов
Валерий Булатов

Это «тришкин кафтан» или крыловский квартет?

Голос за00Голос против Ответить
1 час назад
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