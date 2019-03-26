ТрВ № 6 (275) за 2019 г.: Вероятность зарождения жизни

26.03.2019 / № 275 /  Выпускающий редактор: Максим Борисов /  Архив / 210 просм., 15 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 275 от 26 марта 2019 года в PDF

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Анонс номера

Дела против ученых
О том, что происходило с Ольгой Зелениной и Виктором Кудрявцевым, мы узнаем от Наталии Деминой и Ольги Орловой — стр. 4−5

Премии для женщин-матема­тиков и Премия имени Гамова
Рассказывают Екатерина Америк, Михаил Вербицкий, Владимир Шильцев и Александра Борисова — стр. 6−7

Женщина-ученый в кино: от будущего к настоящему
Ольга Орлова беседует с искусствоведом Анной Новиковой — стр. 8−9

Школьные проблемы решат РАН и «Яндекс»?
Надеждами и сомнениями делятся Владимир Сидорин и Светлана Михайлова — стр. 10−11

Необычные деньги Африки
Манилла, кресты Катанги, кисси-пенни… — стр. 12

Фронтовик против демагогов
Рапопорт и лысенковщина в очерке Кирилла Мошкова — стр. 13

К вопросу о взаимоотношениях людей и разумных рептилий
Игорь Доронин о знаменитой трилогии Гарри Гаррисона — стр. 14

Богословие как точная наука
Навстречу собранию Научно-образовательной теологической ассоциации (Михаил Гельфанд) —стр. 15

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