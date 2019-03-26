Дело Кудрявцева: Закрыть глаза и зажмурить совесть

Всего 15 секунд понадобилось судье Альбине Галимовой, чтобы 19 марта 2019 года огласить свое решение: оставить 75-летнего физика Виктора Кудрявцева в СИЗО еще на два месяца, до 20 мая. Выпускник аспирантуры Института механики МГУ, канд. техн. наук, эксперт в области аэро­газодинамики, бывший сотрудник ЦНИИмаш, проработавший полвека в космической отрасли, находится в заключении уже более восьми месяцев, с 20 июля 2018 года.

«В шесть утра резко позвонили в дверь и устроили обыск», — рассказала его жена. Она просила пришедших вести себя тише, так как спали внуки. Всё началось еще раньше, два года назад, когда у шести сотрудников ЦНИИмаш провели обыски. Забрали загранпаспорта и все электронные носители. Через девять месяцев за Кудрявцевым пришли и на этот раз у ученого опять изъяли всю оргтехнику (в том числе купленный взамен забранного новый ноутбук), записные книжки, телефоны. 24 июля 2018 года 74-летнему ученому было предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК).

Как уже сообщал ТрВ-Наука, в чем именно обвиняют Кудрявцева, известно очень мало. Следователи говорят о двух e-mail'ах, в которых представителям иностранных государств были переданы некие секретные сведения. На сайте «Команды 29» (представители которой защищают ученого)1 говорится, что «внимание ФСБ привлек международный научный проект Transhyberian2, выполнявшийся в 2011—2013 годах в рамках партнерской исследовательской программы России и Евросоюза3. С одной стороны в программе участвовали германский аэро­космический центр и бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана, с другой — три российских научно-исследовательских института, включая ЦНИИмаш. В проекте исследовались особенности ламинарно-турбулентного перехода в газовых потоках у поверхности многоразовых летательных аппаратов при их входе в атмосферу Земли».

Роскосмос 23 июля 2018 года опубликовал короткий пресс-релиз4, что «органами следствия проверяются события 2013 года, что также подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП ЦНИИмаш. Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется».

Кудрявцев был координатором проекта со стороны ЦНИИмаш. «Он хорошо знал английский, сотрудничал с учеными из Индии, Бразилии, Китая, Франции, Нидерландов, Бельгии, а результаты его фундаментальных исследований публиковались в российских и зарубежных журналах. В 2013 году проект успешно завершился, а его результаты были опубликованы в открытой печати в России и за рубежом. Тогда же Кудрявцев в рамках исполнения контракта отправил партнерам два отчета с описанием результатов, полученных в ходе научных исследований. Для передачи отчетов за рубеж потребовались разрешения двух комиссий — внутренней институтской и комиссии экспортно-технического контроля. Обе они разрешения дали, отметив, что конфиденциальных сведений в отчетах нет», — сообщается на сайте «Команды 29».

Там же отмечается, как ранее несекретные отчеты в один миг стали секретными. «Спустя пять лет сотрудники ФСБ изменили свое отношение к отчетам. Кудрявцеву вменили в вину передачу секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии бельгийскому институту гидродинамики им. фон Кармана, который назван в обвинении исследовательским центром НАТО. У Кудрявцева не было допуска к совершенно секретным сведениям, к которым относится информация о гиперзвуковом оружии. Более того, по условиям международного конкурса в рамках проекта Transhyberian не могли проводиться военные исследования, а результаты работ по проекту публиковались в открытом доступе в журнале „Космонавтика и ракетостроение“. Более того, публикации были разрешены экспертной комиссией института. Кроме этого, ­ЦНИИмаш не занимается разработкой боевых ракет — этим занимаются конструкторы и технологи в учреждениях с гораздо более строгим режимом секретности. Полученные же Кудрявцевым результаты относятся к чистой науке — аэродинамике». Однако «в рамках доследственной проверки по делу специалисты, приглашенные сотрудниками ФСБ, заявили, что информация в отчетах содержит гостайну«5.

Так Виктор Кудрявцев, действовавший четко в рамках своих полномочий и с разрешения руководства института, вдруг стал «шпионом».

«Вы будете обжаловать продление ареста?» — спросили сначала родственники, а потом и журналисты у адвокатов после оглашения решения судьи Галимовой. Иван Павлов, руководитель известной правозащитной «Команды 29», ответил утвердительно. Он рассказал, что, как и в прошлое продление ареста Кудрявцева, следователь ФСБ Александр Чабан не нашел оснований для изменения пожилому человеку меры пресечения. Он не видит ничего плохого в том, чтобы держать Кудрявцева в заключении сколь угодно долго. Более того, следователь пытался уговорить Виктора Викторовича оговорить его коллегу в обмен на домашний арест. Но Кудрявцев на такую сделку не пошел.

Виктор Викторович болен диабетом, эта и другие хронические болезни требует хорошего лечения, что невозможно в условиях российского СИЗО. «Обострение любой из них может стать фатальным», — переживают родные и друзья. В Лефортовском СИЗО он встретил свое 75-летие.

До заседания Лефортовского суда адвокат Евгений Смирнов рассказал жене Кудрявцева, его сыну Ярославу (профессору РАН) и невестке о том, как резко меняется сахар в крови у Виктора Викторовича. «Отец его мерял сам в течение суток каждые три часа. Днем было устойчиво за 20, —сообщил потом Ярослав. — Однако следователь „обнаружил“, что три года перед арестом отец не брал больничный, и поэтому пусть теперь еще посидит, отдохнет получше».

Родные в коридоре обсуждали с адвокатом Евгением Смирновым покупку нового лекарства от диабета: «Только не говорите В.В., что оно дорогое, а то он не согласится». «А вы ценник заклейте», — посоветовала я. Адвокат посмотрел на меня удивленно: мол, как, вы не знаете? «В СИЗО людям не дают пузырьки или упаковки с лекарствами. Там лекарство принимают в определенном количестве только из рук врача». Лекарство купили, передали Кудрявцеву, но как оно подействовало, станет известно лишь 3 апреля. Такую дату посещения адвоката определила жеребьевка. В Лефортовское СИЗО, построенное как военная тюрьма еще в 1881 году, а с 1935 года активно использовавшееся НКВД для «большого террора», адвокат не может приходить к своему доверителю, когда они оба сочтут это нужным. Даты посещений определяются жребием.

Уголовно-процессуальный кодекс Статья 17. Свобода оценки доказательств Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Были ли новые аргументы для суда у адвокатов? «В этот раз мне пришлось говорить о такой юридической категории, как совесть. Вы знаете, что совесть — это юридическое понятие, закрепленное в 17-й статье УПК?» — спросил Иван Павлов у журналистов. Те, кажется, удивились, не шутит ли адвокат. «Согласно УПК РСФСР, судьи должны были руководствоваться социалистическим правосознанием, но с 2003 года они должны руководствоваться совестью. Тогда —социалистическое правосознание, а теперь — совесть. Но не все еще перестроились».

На этих словах Павлова открылись двери зала суда, и Виктора Кудрявцева в сопровождении трех людей в балаклавах, нескольких приставов и следователя ФСБ повели вниз, чтобы отвезти его обратно в СИЗО. «Если получится, то завтра приду. Третий номер — это где-то перед обедом или сразу после», — сказала Виктору Викторовичу его жена, очень переживающая за мужа. Целый час она сидела возле зала суда и удивлялась: «А зачем там судья? Ведь он проштампует всё, что скажет Чабан».

Зачем же Кудрявцева держат в Лефортово? Иван Павлов отметил, что продление ареста подсудимого необходимо в трех случаях: в случае, если он может скрыться, начать уничтожать доказательства своей вины или продолжит заниматься преступной деятельностью. «Суд, руководствуясь своей совестью, должен примерять эти основания к конкретной личности. Да, у Кудрявцева есть ноги и, наверное, он может скрыться. Но есть одно обстоятельство. Судья разрешила ему дать показания сидя, видя, как тот качается, и чтобы человек в клетке не упал. Можно сказать, что если у человека есть руки, то он будет уничтожать доказательства. Да, руки у Кудрявцева есть. Можно сказать, что если у человека есть голова, то, конечно, он продолжит заниматься преступной деятельностью. Применительно к Кудрявцеву это означает, что он будет продолжать направлять научные отчеты в рамках реализуемого ­ЦНИИМаш международного договора, утвержденного на всех уровнях и закончившегося в 2013 году».

«Правда, всё это звучит глупо? Чтобы применить эти клише закона к Кудрявцеву, надо было закрыть глаза и зажмурить совесть, чтобы не увидеть, что человек не вписывается в эти характеристики, необходимые для продления ареста».

Павлов заметил, что не помнит прецедента, когда бы Лефортовский районный суд не согласился бы с органами безопасности и отказал бы в удовлетворении их ходатайств. «Но я не опускаю руки. Я каждый раз сюда прихожу и верю, что это когда-то случится. И начнет происходить регулярно».

«В прошлое продление ареста Кудрявцева вы сказали, что следователь хотел допросить 80 свидетелей. Известно ли, что случилось?» — спросили журналисты. «Мы не знаем, допрошены они или нет. Следователь уже об этом не говорит. Он сказал, что следствие выходит на финальную стадию. Правда, непонятно, что это значит. Возможно, на ознакомление обвиняемого и его защитников с материалами дела. Но мне кажется, что до этого еще далеко. Что следователь понимает под финалом — я не знаю, надеюсь, что не самое страшное».

Родные рассказали, что следователи убедились в том, что никаких подозрительных финансовых поступлений на счета Кудрявцевых не было, и передали семье доверенности на все карточки и счета. То есть даже по версии следствия Кудрявцев действовал бескорыстно.

Непонятно, что может сделать научная общественность, чтобы помочь В. В. Кудрявцеву. С сотрудниками ФСБ беседовал даже один заслуженный академик, лично знающий Кудрявцева (его имя просили не называть), но эта встреча ничего не изменила. Президент РАН Александр Сергеев обратился с письмом к Уполномоченной по правам человека с просьбой отпустить Кудрявцева под домашний арест. Татьяна Москалькова переслала письмо в Генпрокуратуру, откуда пришел ответ, что за здоровьем Виктора Викторовича хорошо следят. Письмо из РАН в адрес Москальковой также вызвало интерес у ФСБ, оттуда в Академию пришел запрос, мол, а почему вы интересуетесь, ведь Кудрявцев — не член РАН?

14 августа 2018 года Санкт-Петер­бургский союз ученых направил заявление о деле Кудрявцева президенту РФ. Администрация президента ответила, что не может вмешиваться. В ноябре 130 тыс. человек подписали петицию за перевод Кудрявцева под домашний арест6. «Команда-29» переслала эти подписи президенту РФ и получила отписку. 22 ноября 2018 года несколько ученых и представителей творческой интеллигенции провели у дверей Администрации президента РФ серию одиночных пикетов. Пикетчиков было мало, и даже людей не из науки (переводчиков, режиссеров и др.) больше, чем научных работников… Сейчас же, кажется, все и вовсе забыли об этом деле.

Между тем дело Виктора Кудрявцева создает печальный прецедент. Его сын Ярослав подчеркивает, что на месте отца может оказаться практически любой специалист, сотрудничающий с международным сообществом. «Если можно задним числом оспорить результаты экспертизы, через пять лет назвать несекретное секретным, то не­обязательно даже вести совместные исследования с иностранными коллегами, достаточно просто иметь публикации в зарубежных журналах».

Наталия Демина

P. S. Когда вертался номер, стало известно, что адвокаты В. Кудрявцева обратились в Европейский суд в связи с критическим состоянием здоровья их подзащитного. Они просят перевести пожилого человека в специализированный стационар. Правительство России до 4 апреля должно ответить на вопросы европейских судей по этому заявлению7.

1 team29.org/court/delokudryavtseva/

2 cordis.europa.eu/project/rcn/99 134/factsheet/en

3 cordis.europa.eu/programme/rcn/863/en

4 roscosmos.ru/25 348/

5 team29.org/court/

6 change.org/p/фсб-выпустите-75-летнего-ученого-виктора-кудрявцева-из-изолятора

7 mbk-news.appspot.com/suzhet/advokaty-viktory-kudryavceva-poprosili-strasburg/

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