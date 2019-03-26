Женское лицо математики

14 марта 2019 года в Париже состоялась XXI международная церемония L’Oréal-UNESCO For Women In Science. Новацией этого года стало присуждение премии исследовательницам, работающим в области математики и компьютерных наук. Ранее международные награды вручались только за успехи в области физики, химии, медицины и биологии. Денежная составляющая премии — 100 тыс. евро.

Лауреатом премии за успехи в области математики стала представительница Европы, 57-летняя Клэр Вуазен (Claire Voisin), профессор Коллеж де Франс и бывший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований (CNRS). Она удостоена премии L’Oréal-UNESCO за выдающиеся труды в области алгебраической геометрии. Отмечается, что ее новаторские открытия позволили решить фундаментальные вопросы топологии и структур Ходжа в сложных алгебраических многообразиях.

О вкладе Клэр Вуазен в науку и о том, как она вдохновила других женщин заниматься математикой, рассказывает Екатерина Америк (Университет Орсэ (Париж-Юг)).

Клэр Вуазен — это своего рода ролевая модель для многих математиков моего поколения. Впервые я о ней услышала от своего научного руководителя почти сразу по приезде в аспирантуру (я училась в Лейдене, в Голландии, у геометра и тополога Тона Ван де Вена, он умер в конце 2014 года). Чуть ли не в первую же неделю он мне сказал, что надо бы мне съездить в Париж к Клэр Вуазен, чем сильно заинтриговал.

Когда я ее в первый раз увидела (тем же летом на школе для молодых ученых в Турине), поняла, что он имел в виду: Клэр оказалась хрупкой девушкой ­всего лет на десять старше, на каждую ­лекцию выходила как на бой с чудовищами и каждый раз на наших глазах их укрощала. Понять, впрочем, получалось далеко не всё, потому что молодые математики часто недооценивают невежество аудитории; сегодняшним аспирантам в этом смысле повезло больше, потому что лекции Клэр стали гораздо прозрачнее (интересующиеся могут послушать записи на сайте Коллеж де Франс, где она недавно прочла два курса).

У Клэр уже тогда было трое детей, всего у нее их пятеро, четыре дочки и сын. Легенда гласит, что через два месяца после рождения старшей Клэр уехала одна в Гарвард, по плану чуть ли не на семестр, но вскоре вернулась. На одной конференции меня поселили в комнату в точности под квартирой, которую занимала Клэр с четырьмя дочками, и поначалу я боялась, что сойду с ума от шума (своих детей у меня тогда еще не было). Но за всю неделю сверху не донеслось ни звука. На другой конференции, которая проходила в Париже, Клэр каждый день в обеденный перерыв уезжала домой кормить детей (обычно дети обедали в школе, но в те дни это по каким-то причинам не получалось).

Я, конечно, c юности была сильно запугана, что математика для девочки и вообще как-то не очень, а уж с нормальной семьей тем более несовместима; по легенде, эту точку зрения у нас разделяли и замечательные математики-женщины типа Ольги Ладыженской. Пример Клэр в этом смысле был спасителен для очень и очень многих, хотя наши достижения значительно скромнее — такой талант, такая работоспособность и такая строгость редки и по отдельности, а соединение всего этого в одном человеке тем более. И на внешнее отношение к девушкам во французском алгебро-геометрическом сообществе пример Клэр тоже очень повлиял, многие аксакалы ее побаивались, любые инсинуации в ее присутствии выглядели бы смешно.

Про математику Клэр мы с коллегами довольно подробно написали в прошлом году в журнале Notices of the American Mathematical Society1. Скажу только, что многие из ранних работ были посвящены алгебраическим циклам и группам Чжоу, в начале двухтысячных Клэр решила знаменитую проблему Кодаиры (верно ли, что любое компактное кэлерово многообразие деформируется в проективное), построив контрпример с помощью теории Ходжа, а в своих относительно недавних работах совершила прорыв в том, что касается проблем рациональности и стабильной рациональности алгебраических многообразий. Все мы уверены, что впереди у нее еще много разных творческих успехов.

Екатерина Америк

Фото пресс-служб

1 Beauville A., Amerik E., Debarre O., Griffiths Ph., Huybrechts D., Charles F. Ad honorem Claire Voisin // Notices Amer. Math. Soc. 65 (2018), no. 4. P. 390−399.

Из пресс-релиза премии L’Oréal-UNESCO: В области научных исследований по-прежнему существует так называемый «стеклянный потолок»: женщины составляют всего 29% исследователей, ключевые должности в академических учреждениях занимают 11% женщин и всего 3% Нобелевских премий в области науки были присуждены женщинам. За 21 год существования программа «Для женщин в науке» помогла поддержать и привлечь внимание к деятельности 107 лауреаток и более 3000 талантливых молодых женщин-ученых, как аспирантов, так и докторантов, обеспечив предоставление им ежегодных стипендий на проведение исследований в 117 странах. Информацию о национальной стипендии L’Oréal-UNESCO в России см. lorealfellowships-russia.org

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