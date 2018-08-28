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ТрВ №17 (261) за 2018 г.: Неравный брак

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 261 от 28 августа 2018 года в PDF

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Анонс номера

Вернуть забытые имена
Историк Анатолий Разумов в интервью Наталии Деминой о своей работе над Книгами памяти и дружбе с Юрием Дмитриевым — стр. 4–5

Вторая мировая как разные войны
Переводчик Любовь Сумм о выставке в Сахаровском центре — стр. 6

Пропасть, а не стена
Философ Борис Шалютин о непреодолимой когнитивной дистанции между человеком и шимпанзе — стр. 8–9

Лететь на Марс и Луну надо,
уверены летчик-космонавт Сергей Рязанский и победители отбора в отряд Роскосмоса — стр. 10–11

За шесть лет до Пиночета
Ведущий конструктор Пулковской обсерватории Юрий Стрелецкий о советской экспедиции в Чили — стр. 12–13

В ожидании Эйнштейна 2.0
Профессор РАН Сергей Попов о тех, кто придет на смену белковым математикам, — стр. 14

Кнопа, щен и птен, а также их родители
Лингвист Ирина Фуфаева о важности дырки от суффикса — стр. 16

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