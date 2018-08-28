Эта правда беспощадна
Каждого, кто приезжает на суд над Юрием Дмитриевым в Петрозаводск или побывал в Красном Бору или в Сандармохе — местах сталинских расстрелов в Карелии, — не перестает восхищать историк, библиотекарь Анатолий Яковлевич Разумов. Это необыкновенный человек, неустанно пытающийся вразумить, рассказать о нашем прошлом без истерики и излишнего пафоса, только опираясь на документы и известные факты о репрессиях 1930-х годов. Этот человек немедленно встал на защиту своего друга — Юрия Алексеевича Дмитриева. Он ездит на каждый суд. Кажется, без устали проводит экскурсии и отвечает на вопросы людей. «Не держите при себе вопросы. Если они есть — задавайте!» Это интервью было сделано по пути из Сандармоха в Петрозаводск. Беседовала Наталия Демина.
— Как вы решили быть историком, что подтолкнуло вас к этому выбору? Родители или книги?
— Всегда интересовался историей, в школе получил грамоту за успехи по истории. История мне была важна не только погружением в старину, но и возможностью изучать наше время. Я очень живо интересовался историей современного общества, XX века. Поэтому, естественно, у меня возникали вопросы, особенно по советской истории: почему о том можно сказать, а о том — нет?
Так я стал историком и археологом, окончил исторический факультет Ленинградского университета. В 1978 году после университета я пришел работать в Публичную библиотеку, теперь это Российская национальная библиотека. С тех пор в ней и служу. Как только стало возможным во время «второй оттепели», в 1987 году, публиковать что-то более правдивое по советской истории, я только этим и занялся. А уж как только стало возможным публиковать материалы о репрессированных — с 1989 года, — я увлекся составлением картотек жертв ГУЛАГа, собиранием материалов и понял, что на их основе мы опубликуем Книги памяти.
— А до перестройки вы не публиковали эти работы?
— А где это можно было публиковать? Я никогда не работал «в стол».
— То есть в вас зрело желание этим заниматься, но вы не занимались?
— Как «зрело»? Я что-то собирал, но, когда невозможно было что-то напечатать, я этого и не делал. Я был библиотекарем. После ЛГУ три года просто выдавал книжки. Потому что другой работы в библиотеке не нашлось. Затем, в другом отделе, выдавал информацию, составлял библиографические списки — это уже другая работа. Потом стал научным работником. Теперь моя должность звучит как «главный библиотекарь», этот титул для меня многое значит. Я доказал, собирая картотеки, собирая материалы, готовя книги, что библиотека может стать таким местом, где не только хранят, но и готовят Книги памяти. Я всегда при этой работе. Иногда я даже мог участвовать в раскопках — на Бутовском полигоне в Москве, на Секирной горе на Соловках. С Юрием Дмитриевым мы познакомились лично в 2000 году, а как коллеги знали друг о друге раньше.
— Вы и он занялись историей репрессий независимо друг от друга?
— И совершенно по одним и тем же мотивам — понимали, насколько важно говорить в нашей стране о ценности человеческой жизни, насколько ценна возможность говорить правду
о нашей памяти.
— Вы работаете в архивах?
— Работаю. Без архивов невозможно было бы всерьез изучать историю репрессий.
— Какие именно архивы?
— Различные, прежде всего — архив ФСБ.
— Насколько сейчас возможен в него доступ?
— Есть положение о работе в этих архивах, оно выполняется. Каждый в той или иной степени может что-то там смотреть.
— Сейчас над чем работаете?
— Сейчас мы вместе с Юрием Дмитриевым готовим книгу «Место памяти Сандармох».
— Помню, в девятом классе учительница литературы задала нам тему школьного сочинения: «Как ты планируешь свою жизнь?» Я написал, что никак не планирую, я ненавижу планировать, и получил двойку. Но школу окончил отлично, с одной четверкой — по физике. А теперь — время. Занимаюсь подготовкой томов «Ленинградского мартиролога», новой книгой о Левашовском мемориальном кладбище, материалами к дополнительному тому Книги памяти «Блокада». Почти два года помогаю Ю. А. Дмитриеву, работаю вместе с ним. Этого всего за глаза хватает.
— Получается, что вы этим занимаетесь во внерабочее время?
— В рабочее. Во внерабочее время мне теперь сложнее — сил меньше. Раньше мог работать дома по ночам, теперь так не делаю. Работаю сколько могу, но в библиотеке: занимаюсь подготовкой Книг памяти, учетом библиографии. Помимо этого — попечительством над Левашовским мемориальным кладбищем, приемом людей и ответом на их вопросы. Книга о Сандармохе — по вечерам дома.
— Вы не являетесь частью Санкт-Петербургского «Мемориала»?
— Формально нет. Работу по изучению советского террора я начинал одновременно с возникновением «Мемориала», ходил на первоначальные публичные собрания в Ленинграде. Начал думать, не вступить ли в «Мемориал», работая в библиотеке. Пока думал, появились уже другие организации — Ассоциация жертв репрессий. Решил, что останусь-ка работником библиотеки без участия в обществах репрессированных. Пусть нас будет больше и разных на одну горькую память. С «Мемориалом» международным и питерским, конечно, сотрудничаю.
Веду сайт РНБ «Возвращенные имена. Книги памяти России», ему в нынешнем году исполняется 15 лет. Это мое детище: сам придумал, как его вести, как отвечать на вопросы. И я с радостью бегу каждый день на работу (ну, иду, временно отложил самокат в сторону).
— У вас есть надежда, что в России власть наконец займется поиском каждого забытого имени? Что когда-нибудь это случится?
— У меня есть надежда, что люди, которые хранят память о погибших, пропавших без вести и пострадавших от террора, кто взял на себя и тянет эту злую часть нашей памяти, будут услышаны своими согражданами. Тогда это повлияет на общую ситуацию. И мы не должны бояться говорить правду, мы должны твердить то, что говорим.
Смотрите: я стараюсь говорить то, что думаю, и где хочу. Никто на меня не нападает. Я открыто беседую с любым собеседником. Например, в поезде передо мной — человек противоположных взглядов. Говорю оппоненту, который начинает со мной спорить: «Слушайте, как я рад, что вы так думаете! Но я думаю противоположным образом. И ничего, мы с вами сидим, беседуем, обсуждаем. Голосуйте за кого хотите, но дайте мне возможность думать и говорить то, что я думаю! И очень хорошо, глядишь, вы что-то поймете, я о вас что-то пойму». Человек прислушивается. Ему самому становится интересно, поначалу он смотрит на меня и говорит: «Так вы — пятая колонна?» Потом, еще через полчаса: «Нет, вы, пожалуй, не пятая колонна». Я ему: «Пятая, точно пятая». И ничего страшного. Еще через полчаса он меня конфетами угощает.
Ужасно рад, что в студенческие годы избавился от того, чтобы представлять всех милиционеров одинаковыми и злыми. Они часто ко мне приставали со своими вопросами, меня всюду хватали, куда-то вели. В спецприемнике однажды отсидел 24 дня. И я решил, что надо внутренне себя преодолеть. С тех пор ни один милиционер и полицейский ко мне не подошел.
— Чем же вы привлекали внимание милиции?
— Видимо, чувствовалось, что я к ним враждебно настроен как к представителям власти, ответственной за творившиеся безобразия. Меня выделяли и останавливали то при входе на футбольный матч, то на улице вечером всего общупывали-обыскивали, то еще что. Как только я обдумал, преодолел себя, стал индивидуально к ним самим подходить с вопросами «Как туда-то пройти?» — ситуация полностью изменилась. Так же и на Западе поступал во время поездок. Помню, один приехал на день в Венецию, вышел не там, что делать? Иду прямо к полицейскому: «Синьор, я не говорю по-итальянски. Вы говорите по-английски?» Он: «Да, да!» Тогда пытаюсь объяснить, как могу, что заблудился. Он в ответ: «Вы, наверное, думаете, что приехали в Венецию?» Я говорю: «Ну, да». Он: «Так это Венеция-Местре, вы не доехали». Начинает мне долго объяснять, что мне делать. Чувствую, что выгляжу или прикидываюсь кретином. Он махнул рукой, проводил на нужную платформу и усадил на поезд. С каждым можно найти общий язык, не пытаясь провоцировать на какое-то злобное отношение. Это в мирных ситуациях, конечно. Я крайне редко хожу на демонстрации…
— Какая демонстрация может вызвать ваше желание участвовать?
— Я пошел, к примеру, на марш, когда погиб таджикский мальчик в Петербурге. Был готов в прошлом году идти на «Марш против ненависти». Дозрел. Все-таки я с погибшим Николаем Михайловичем Гиренко1 чуть-чуть общался, чуть был знаком. Моя тема; но не моя тема — ходить на марши. Со мной рядом 15 лет в работе был Юрий Петрович Груздев — блокадник, фронтовик, прекрасный во всех отношениях человек. Несколько лет как мне его недостает. Ю. П. сколько раз повторял мне: «Наше дело само по себе важнее всего. Ну не идите вы туда или туда! Не стучитесь в эту стену!» Если бы не Ю. П., думаю, что со мной было бы много приключений.
— Вы и так уже много лет в постоянном марше памяти… Есть ли какая-то страна, где правильно относятся к увековечению имен, с которой мы должны брать пример? Или у каждой страны есть проблемы с коммеморацией?
— Рядом с нами есть страны куда лучше в этом отношении. Причем страны разного политического уровня. Это Казахстан, Украина, Польша, страны Прибалтики. Там всюду к этому толковее и глубже относятся. А в каком-то смысле и Беларусь лучше. Так, белорусы первыми, как только появилась возможность, стали публиковать имена репрессированных в книгах. Когда в СССР была поставлена задача издать Книги памяти о войне, белорусы подумали и решили: война, понятно, самое важное в нашей истории. Это — особая часть истории, особая память. Но люди на белорусской земле жили с каменного века. Давайте по каждому районному городу и району, по каждому большому городу сделаем свою книгу «Памяць». От неолита до наших дней. И сделали — 150 томов. В этих томах большие списки по войне, лучшие из тех, что я знаю. Потому что публиковали всю информацию: по могилам, по памятникам, по деревням, по погибшим землякам и тем, кто погиб на этой территории. До 1989 года даже чуть-чуть, какими-то отдельными биографиями, затрагивали тему советского террора.
Как только в 1989 году разрешили публиковать материалы о репрессированных — в каждом томе белорусской серии «Памяць» возник раздел «Возвращенные имена» («Вернутыя имёны»). Опубликовали сколько могли имён. С комментариями, фото и воспоминаниями.
Так появился краеведческий свод по всем районам и городам республики. И уже не зачеркнуть — вот репрессии, вот война, развивай тему дальше. У белорусов плохо с тем, как дальше развивалось, а разве в России всё хорошо?
Россия разная. В ряде республик, краев и областей — уже великолепные Книги памяти жертв политических репрессий. И хорошие обустроены места памяти. В других — ничего нет.
Занимаюсь не только темой репрессий. Война и блокада Ленинграда — мои темы. Опубликовал на нашем сайте 630 тыс. имен Книги памяти «Блокада». Несколько лет тому назад мы с Юрием Петровичем решили, что мы это сделаем, — и мы это сделали. Там же поместил каталог электронных ресурсов о погибших и пропавших без вести на Великой Отечественной войне и о других военных потерях СССР с 1923 года вплоть до Афганской войны. Теперь это хороший рабочий стол как для меня, так и для посетителей сайта. Теперь все видят 630 тыс. имен жертв блокады Ленинграда. Посетители добавляют и уточняют имена. Книги памяти о жертвах репрессий как жанр выросли из жанра книг памяти о вой не. Они появились во время «второй оттепели». Очень многие не понимают, что только через 40 лет после войны у нас было разрешено печатать имена погибших и пропавших без вести. И возникли Книги памяти. А вслед за ними, через четыре года, и Книги памяти о репрессированных.
— Оценка количества погибших и репрессированных уже не изменится?
— Понимаете, если тема памяти о войне была столько лет использована и о ней столько говорилось, а точное число погибших не можем назвать с точностью до миллиона, что тогда говорить о количестве жертв репрессий. Та же картина.
Могу сказать, что речь идет о миллионах жертв. Теперь есть возможность ссылаться на такие цифры. В Концепции госполитики по увековечению памяти жертв репрессий, принятой в августе 2015 года, записано, что начиная с 1991 года, когда возникла Российская Федерация, по 2014 год у нас реабилитированы около четырех миллионов человек.
Прибавьте к этой цифре тех, кто реабилитирован в РСФСР до 1991 года, и тех, кто реабилитирован за пределами Российской Федерации. Вы получите миллионы человек. Это и погибшие, и пропавшие без вести, и пострадавшие, и вышедшие из лагерей и их дети пострадавшие. Много миллионов.
Уверен, что случившееся с нами не проходит даром. После большого сталинского террора к началу войны страна была полностью морально парализована. У каждого репрессированного было несколько друзей и родственников, это большой круг. Они все были морально парализованы. Говорить об этом было невозможно. Передать следующему поколению — невозможно. Выжить можно было, изобретая формулу, что «виноват сосед» или «плохой следователь». Так и жили — молча, ничего не говоря друг другу. Россия — это покалеченный в СССР народ. Это засело в памяти — в смысле решимости что-то делать. Это серьезно.
Возьмите и другой аспект — физический, физиологический. Я прочитал тысячи дел и понял, что убили сильнейших, лучших, которые были на что-то способны больше других. Больше говорили, чтó думали, больше делали и так далее. Во время войны тоже убивали лучших — более смелых, кто не отсиживался. Они погибли. И всё это повлияло, конечно же, на мотивы, на манеру поведения многих людей. Хотя, как трава через асфальт, выжили и другие. Но потери — тяжелейшая проблема, она не уйдет просто так.
— Вы читали книгу «Дети ворона»?
— Нет.
— Очень хорошая книга для детей про репрессии в Ленинграде. Она написана так, что читаешь на одном дыхании. Интересно не только детям, но и взрослым.
— Видите ли, у меня нет много времени на чтение. Я как чукча — я пишу. Я — документалист, историк, я не могу позволить себе отклониться от своей работы. Даже если то, что я вам рассказываю, — это реконструкция событий, я должен быть уверен, что там только факты, основанные на данных архивов. И это всё не выдумка.
— Вы знаете, как в школах освещают тему репрессий? С вами кто-то советовался, как написать учебник или раздел истории по этой теме? Можно как-то корректно и аккуратно рассказать про репрессии 1930-х годов?
— Не знаю, что такое «корректно», потому что то, что я вам рассказываю, — об этом надо говорить. Это беспощадно. Но так и надо говорить. У нас никогда не писали ласково о нацистских злодеяниях. Об этом нельзя писать ласково, надо говорить о том, что было. Люди разберутся — не дураки ведь, — как об этом думать, как оценить и так далее. Мы ведь выступаем не за то, чтобы опять всех посадить — и тех, и других, и третьих, — а за то, чтобы наконец люди научились жить рядом и ценить каждую жизнь. Вот и всё.
— Вы ведь один из людей, кто помогает Дмитриеву «отбиться». Все видят вас, ваше служение, и в каком-то смысле вы — эталон.
— Но как можно было действовать иначе? Ведь он мне как брат, он стал мне только дороже. Было невозможно сидеть и отмалчиваться. Пришлось включиться по полной программе, вот и всё. А дальше всё было просто.
Анатолий Разумов
Беседовала Наталия Демина
1 Николай Гиренко (1940–2004) — ученый, общественный деятель. Яркий антифашист: защищал права национальных меньшинств и противодействовал национал-экстремизму. Был убит в собственной квартире боевиками одной из неонацистских группировок. В память об Н. М. Гиренко в Петербурге ежегодно проходит «Марш против ненависти».
Связанные статьиОценить:
Метки: #261, Анатолий Разумов, археолог, беседа, Большой террор, война, вопросы, ГУЛАГ, диалог, интервью, историк, история, Карелия, Наталия Демина, Николай Гиренко, Петрозаводск, разговор, репрессии, Сандармох, Соловки, СССР, ФСБ, Юрий Груздев, Юрий Дмитриев
Да успокойтесь вы, перестаньте на товарища Сталина вещать свои комплексы. Товарищ Сталин был очень мягок, в качестве мягкости например посмотрите список награжденных грамотами и наградами участников строительства канала им. Москвы в т.ч из числа заключенных.