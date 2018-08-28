Шанс воплотить мечту

Стали известны имена кандидатов в отряд космонавтов Роскосмоса. Итоги отбора — 2018 комментируют Евгений Рыжков и Александр Хохлов.

Евгений Рыжков, научный журналист:

10 августа 2018 года в госкорпорации «Роскосмос» по результатам заседания межведомственной комиссии (МВК) под председательством главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина обнародовали итоги второго открытого набора (2017/2018) в отряд космонавтов Роскосмоса: утверждено восемь кандидатов в космонавты, которые будут обеспечивать российскую пилотируемую программу. В МВК также вошли исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации С. К. Крикалёв; Герои РФ и летчики-космонавты РФ — первый заместитель начальника ЦПК по подготовке космонавтов Ю. И. Маленченко и руководитель летно-космического центра РКК «Энергия» А. Ю. Калери; начальник ЦПК им. Ю. А. Гагарина, герой РФ, заслуженный летчик-испытатель РФ П. Н. Власов; академик РАН, докт. мед. наук, директор ИМБП РАН О. И. Орлов и другие представители ракетно-космической отрасли. Кандидаты в космонавты приступят к двухгодичной общекосмической подготовке (ОКП), стартующей этой осенью в ЦПК. При условии успешного прохождения ОКП и сдачи экзаменов их зачислят в отряд Роскосмоса. Шанс воплотить свои давние мечты в жизнь получили:

Константин Сергеевич Борисов (1984 г. р., место рождения — Смоленск);

Александр Владимирович Горбунов (1990,Железногорск, Курская обл.);

Александр Сергеевич Гребёнкин (1982, Мыски, Кемеровская обл.);

Алексей Витальевич Зубрицкий (1992, с. Владимировское, Запорожский р-н, Запорожская обл.,Украина);

Сергей Николаевич Микаев (1986, Иркутск);

Кирилл Александрович Песков (1990, Кызыл, Тувинская АССР);

Олег Владимирович Платонов (1986, Челябинск);

Евгений Валерьевич Прокопьев (1986, Свердловск) — брат того самого Сергея Прокопьева, что в первый раз полетел в космос 6 июня 2018 года и сейчас находится на МКС.

Соотношение «новобранцев» по роду деятельности такое: трое — военные летчики, один пилот гражданской авиации и четверо — выходцы из инженерной среды. Наш читатель мог заметить, что самому молодому кандидату всего 26 лет (это Алексей Зубрицкий), а самому старшему на момент вынесения положительного решения исполнилось 36 лет (Александр Гребёнкин).

Новый набор открылся 14 марта 2017 года. Ставилась цель выбрать наилучших специалистов, которые будут работать по программе МКС, пройдут подготовку по пилотированию нового корабля «Федерация» (разработки РКК «Энергия») и даже, возможно, первыми из россиян полетят к Луне.

Согласно условиям конкурса отбиралось 6–8 человек. Отбор включал несколько этапов. Сперва проверялось соответствие требованиям по образованию и профпригодности и наличие у претендентов совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профподготовки космонавтов. Затем следовал комплекс медобследований. Необходимым условием для победы в конкурсе был также этап, на котором оценивались психологические качества и физподготовка.

Кроме того, кандидаты должны были удовлетворять следующим требованиям:

быть гражданами РФ;

быть не старше 35 лет;

иметь высшее образование по инженерной, научной или летной специальности и иметь опыт работы. Приветствовался опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности России.

Немаловажное значение имело наличие способностей к изучению космической техники: умение разбираться в основах и принципах построения технических систем, понимание их физической сущности, способность легко запоминать техническую информацию и терминологию. Вдобавок необходимо было обладать опытом эксплуатации компьютерной техники. Знание иностранного языка (английского) — правда, в рамках требований программ неязыковых вузов РФ — было тоже непременным условием прохождения отбора.

По заявлению начальника ЦПК Павла Власова, всего документы подали 420 человек, в том числе 87 женщин. На очный этап было допущено 103 человека, в том числе 11 женщин. К сожалению, дальше женщины не прошли.

Что касается первого открытого набора в российский отряд космонавтов, то он стартовал 27 января 2012 года и завершился заседанием МВК 8 октября того же года. Таким образом, первый открытый набор был более чем в два раза короче нынешнего (8 против 17 месяцев), однако в 2012 году отобрали опять-таки восемь человек.

С биографиями отобранных кандидатов и, что важно, прилагаемыми фотографиями советуем ознакомиться по ссылке: roscosmos.ru/25402/

Александр Хохлов, популяризатор космонавтики,

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ:

При беглом анализе результатов второго открытого набора нельзя не заметить важное отличие от аналогичного набора NASA 2017 года [1]: среди наших кандидатов в космонавты нет ученых и женщин.

Ранее в Центре подготовки космонавтов неоднократно заявляли, что у них равный подход ко всем: к мужчинам и женщинам, к военным, инженерам и ученым.

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв объяснил отсутствие женщин в новом наборе так: «Для того чтобы прийти в отряд, нужна одна из основных вещей — целеустремленность, желание быть космонавтами. У нас, видимо, процент девушек, которые хотят быть космонавтами, немножко меньше» [2]. Но в процентах ли дело? К примеру, из 51 военного, подавшего документы, отобрано четверо, а из 87 женщин — ни одной. А если говорить о мотивации, то достаточно посмотреть даже короткий список претендентов на отбор [3] — мотивированных девушек там предостаточно. 10 августа руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сказал, обращаясь к новоиспеченным кандидатам в космонавты: «Надеюсь, что скоро мы вас (космонавтов-мужчин) разбавим и девушками, потому что такой суровый мужской оскал не присущ Роскосмосу» [4]. Но похоже, он просто не в курсе подавляющего перевеса мужчин на управляющих должностях в космической отрасли, а если говорить непосредственно о профессии космонавта, то забыл о том, что в СССР/России в космос летало всего четыре женщины.

Валентина Пономарёва, нелетавший космонавт первого женского набора, писала, что «профессиональное мужское групповое сознание, особенно в тяжелых и опасных профессиях, каковой является космонавтика, не приемлет мысли об участии женщин в традиционно мужской деятельности» [5].

Но почему в США женщины-астронавты уже вполне привычны, хотя тоже в начале истории NASAу них не получалось попасть в отряд? Причина — в изменении отношения к роли женщины не только в космонавтике, но и в целом в обществе.

Сейчас совершенно естественно смотрится курс Women in Space [6] в Университете Райса — том самом, где президент Джон Кеннеди провозгласил в 1962 году национальной целью высадку на Луну. Или то, что несколько десятков американских подростков, среди которых подавляющее большинство — девушки, объединилось в группу «Поколение Марса» [7] и публично готовится к будущим миссиям NASA на Красную планету.

Да, в России не отрицается возможность для женщин делать карьеру в науке и космонавтике; достаточно вспомнить, что многие из моего поколения выросли на книгах об Алисе Селезнёвой или на книге Николая Носова «Незнайка на Луне», где первыми на наш естественный спутник высадились Фуксия и Селёдочка. Но этого мало.

Сегодня у нас в стране не ведется повсеместная централизованная работа по привлечению детей и молодежи в космонавтику: есть лишь в отдельных городах музеи космонавтики, планетарии и кружки технического творчества, которые охватывают крайне небольшой процент детей.

Из новшеств — космическая тематика в образовательном центре «Сириус» и в некоторых «Кванториумах», но там кадровый вопрос решается за счет штатных сотрудников космической отрасли, у которых свободное время ограниченно.

Другая проблема в том, что необходимо не только рассказывать о космонавтике — дети, подростки, студенты должны видеть, что работа инженеров и ученых востребована, хорошо оплачивается, дает возможность участвовать в крупных и интересных проектах, таких как полеты людей на Луну и дальше, создание межпланетных автоматических станций, орбитальных телескопов и т. д. Без этого молодежь уйдет в другие виды деятельности или уедет заниматься космонавтикой за рубеж.

Очень не хватает публичного личного примера людей, работающих в отрасли. К примеру, «женский космос» продвигают в основном сотрудницы Института медико-биологических проблем РАН, в частности Анастасия Степанова [8], участница международного изоляционного эксперимента «Марс-160» и претендент на отбор 2018 года, или единственная действующая женщина-космонавт России Анна Кикина.

Если цель Роскосмоса, как сказал Дмитрий Рогозин, «космическая экспансия» [9], то очевидно, что без женщин освоение космоса невозможно и изучение всех аспектов «женского космоса» должно быть актуально [10].

1. Хохлов А. Куда пойти учиться? На космонавта… // ТрВ-Наука. № 231 от 20 июня 2017 года.

2. tass.ru/kosmos/5464112

3. astronaut.ru/as_rusia/2016/text/participant.htm?reload_coolmenus

4. ria.ru/space/20180810/1526332352.html

5. ecsocman.hse.ru/data/366/724/1216/018_Ponomareva.pdf

6. glasscock.rice.edu/courses/women-space

7. themarsgeneration.org

8. vk.com/sirius.research?w=wall-143108555_78

9. ria.ru/science/20180628/1523576582.html

10. alien3.dreamwidth.org/700016.html

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