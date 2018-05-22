ТрВ №10 (254) за 2018 г.: Деление или приумножение?
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 254 от 22 мая 2018 года в PDF
Анонс номера
Есть ли в России научное сообщество?
На вопросы социолога пытаются ответить Лев Боркин и Александр Фрадков — стр. 3
ПРО и права человека
О самом драматичном повороте в жизни академика Сахарова вспоминает Геннадий Горелик — стр. 4–5
Почему я выбрал Сколтех?
Рассказывают студенты и выпускники университета — стр. 7
«Читать Мединского — боль для глаз и совести»
С польским историком Иеронимом Гралей беседует Павел Котляр — стр. 8
Книжная полка
«Вселенную» Сергея Попова и «Эпоху дополненной реальности» Бретта Кинга рецензируют Павел Амнуэль и Альберт Ефимов — стр. 10–11
Проблема гиперавторитетности
О различиях школьной и академической грамматик рассуждает Алексей Козлов — стр. 12
Сайгак не должен погибнуть!
Святослав Горбунов наблюдает чудо рождения в степях Казахстана — стр. 14
Заявление ученых и литераторов «Спасти Олега Сенцова»
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Метки: #254, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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