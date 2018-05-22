ТрВ №10 (254) за 2018 г.: Деление или приумножение?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 254 от 22 мая 2018 года в PDF

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Анонс номера

Есть ли в России научное сообщество?

На вопросы социолога пытаются ответить Лев Боркин и Александр Фрадков — стр. 3

ПРО и права человека

О самом драматичном повороте в жизни академика Сахарова вспоминает Геннадий Горелик — стр. 4–5

Почему я выбрал Сколтех?

Рассказывают студенты и выпускники университета — стр. 7

«Читать Мединского — боль для глаз и совести»

С польским историком Иеронимом Гралей беседует Павел Котляр — стр. 8

Книжная полка

«Вселенную» Сергея Попова и «Эпоху дополненной реальности» Бретта Кинга рецензируют Павел Амнуэль и Альберт Ефимов — стр. 10–11

Проблема гиперавторитетности

О различиях школьной и академической грамматик рассуждает Алексей Козлов — стр. 12

Сайгак не должен погибнуть!

Святослав Горбунов наблюдает чудо рождения в степях Казахстана — стр. 14

Заявление ученых и литераторов «Спасти Олега Сенцова»

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