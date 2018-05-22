Почему я выбрал Сколтех?
Студенты и выпускники университета рассказали ТрВ-Наука, над какими научными задачами они работают и почему они выбрали этот университет.
Дария Романовская,
студентка магистратуры по программе «Биотехнология»:
— Я знала, что хочу заниматься биоинформатикой, и Сколтех, пожалуй, — единственное место в России, где существует образовательная программа по направлению биотехнологии, и при этом есть возможность посещать курсы по программированию. Значительный плюс — все курсы читаются на английском. Так как это международный язык мирового научного сообщества, возможность свободно общаться, писать и воспринимать информацию на английском — необходимое условие для дальнейшей успешной карьеры. И, наконец, в Сколтехе представлена уникальная комбинация академической науки и молодых, развивающихся стартапов.
Лето между первым и вторым годом магистратуры мы провели, работая в R&D-отделах развивающихся биотехнологических компаний. Помимо этого, мне посчастливилось поработать над проектом по визуализации работы механизма комплекса CRISPR/Cas в составе команды Visual Science. Это абсолютно уникальный опыт.
Задачей проекта было создание обучающего видеоролика, в котором крайне детально отображался бы весь протекающий процесс. Нашей студенческой задачей было проанализировать имеющуюся литературу и затем подготовить файлы с пространственными структурами белков, появляющимися в ролике. Очень здорово видеть, как из файлов с наборами цифр получается красивое видео! Я благодарна Сколтеху за предоставленную возможность поработать в такой опытной и интересной команде, я многому научилась.
Сейчас я работаю в группе профессора Дмитрия Первушина над своим дипломным проектом — разработкой вычислительных методов предсказания сайтов связывания РНК-связывающих белков. Определение этих участков крайне важно для понимания регуляции экспрессии генов на определенных стадиях. Белки, связывающиеся с РНК, выступают как регуляторы многих процессов, поэтому крайне важно их правильное взаимодействие с нуклеотидной последовательностью.
Эксперименты, определяющие те участки нуклеотидной последовательности, с которыми они взаимодействуют, крайне сложные и дорогие, поэтому необходимы компьютерные алгоритмы, способные их предсказывать. Если говорить о прикладном значении, то нужно помнить, что мутации в этих сайтах могут приводить к различным заболеваниям, в том числе и к раку. С помощью разработанных алгоритмов можно оценивать потенциальное влияние различных мутаций на нормальную работу организма и детектировать опасные для здоровья человека.
Никита Велиев,
студент магистерской программы «Космические и инженерные системы»:
— В Сколтех поступал неожиданно для себя. После обучения в МГТУ им. Баумана у меня стоял непростой выбор: какую выбрать магистратуру. Я рассматривал различные варианты: остаться в Бауманке или поменять профиль — пойти, например, в ВШЭ.
В какой-то момент я приехал в Сколтех на экскурсию, посмотрел, как учатся ребята, посмотрел на профессоров, помещения и лаборатории. Меня зацепила атмосфера, тут всё по-другому: отношение к студентам, коллектив. Даже задачи, которые мы решаем, сильно отличаются от того, с чем я сталкивался до этого. Когда поступил, понял, что не ошибся. Год пролетел незаметно, потому что очень много задач и интересных проектов.
На данный момент я стараюсь не пропустить ни одну возможность поучаствовать в различных проектах: например, готовился и вошел в состав команды Сколтеха на студенческих соревнованиях по робототехнике Eurobot 2018. Большая часть времени сейчас уходит на подготовку магистерской диссертации, ее тема связана с космосом, финансовой аналитикой и бизнес-планированием.
Александр Малахов,
студент магистратуры по программе «Энергетические системы»:
— Когда я впервые услышал о Сколтехе, то загорелся идеей поступить: много интересных направлений, обучение проходит на английском, большое количество иностранных студентов и активные связи с зарубежными университетами — всё это, по моему мнению, открывает дорогу в научный мир без границ. Отдельно отмечу: Сколтех дал возможность совершить мой переезд из Новосибирска в Москву максимально комфортно, достойная стипендия отмела необходимость искать подработку, появилась возможность полностью погрузиться в научную деятельность.
И уже после поступления я открыл для себя дополнительные преимущества обучения здесь: находясь в одном пространстве с молодыми учеными из разных сфер, можно получить опыт, консультацию и вдохновиться практически любой научной областью. И еще: высокая интеграция компьютерных наук в учебные курсы — огромный плюс; я никогда не программировал до Сколтеха, но здесь это не «какой-то полезный навык», а необходимый инструмент, который быстро осваиваешь и начинаешь применять уже в своих работах.
Как студент Центра энергетических систем я работаю над проблемой интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Ветер и солнце имеют стохастический характер, и необходимо использовать современные математические модели, чтобы предсказывать выработку ВЭС и СЭС. Эта проблема очень актуальна сейчас, ведь с каждым годом процент ВИЭ увеличивается. В будущем такая модель поможет более оптимально проводить экономическое распределение генерации и увеличит устойчивость всей энергосистемы.
Екатерина Кондратьева,
студентка магистратуры по программе «Биотехнология»:
— Трудно не выбрать Сколтех, если мечтаешь о научной карьере: тут и международная академическая среда, и замечательные, разносторонние люди, и открытое всему новому сообщество, где поддерживают инициативу и энтузиазм. Учиться и черпать новое можно практически на каждом шагу. Не поверите, но со своим научным руководителем (профессором центра CDISE Сколтеха направления «Науки о данных» Александром Бернштейном. — Прим. ред.) я познакомилась в автобусе по пути на лекцию, когда услышала разговор про медицинскую технику.
Так, неожиданным образом, я, поступив на программу «Биотехнология», темой своих научных интересов определила область, связанную с машинным обучением и обработкой изображений. И это одно из главных преимуществ Сколтеха — междисци-плинарность: я сама могу составлять свой учебный план, если мне оказались нужными предметы из разных направлений — от обработки сигналов и глубинного обучения до нейросайнс и молекулярной биологии.
Проект, в котором я сейчас активно участвую, возник из большой идеи по разработке диагностических инструментов в психиатрии и неврологии. Сейчас мы работаем над созданием программы — помощника для врача, способного распознать эпилепсию и депрессию по МРТ-снимкам. Задача очень интересная и многопрофильная, и мы решаем ее вместе с врачами из НПЦ им. Соловьёва.
Никита Рыбин,
студент магистратуры по программе «Материаловедение»:
— Для меня Сколтех — это возможность заниматься любимым делом в прекрасной атмосфере научного центра. Я занимаюсь исследованием термоэлектриков в лаборатории компьютерного дизайна материалов под руководством профессора Артёма Оганова. Наша работа заключается в применении эволюционных алгоритмов (USPEX) для поиска новых материалов и прецизионных квантово-химических расчетов из первых принципов.
Я уверен, что самая важная часть нашего университета — это люди, всегда готовые делиться идеями и создавать рабочую атмосферу вокруг себя. Кроме того, стоит сказать, что лаборатории и классы великолепно оснащены, ощущается огромная поддержка.
Относительно образовательного процесса можно заметить, что студенты у нас учатся на практике. Здесь можно не только подобрать учебные курсы, которые важны именно для твоего исследования, но и увидеть, как то, что ты получаешь в теории, используется на практике в лаборатории или индустрии.
К примеру, большая часть курсов направления Materials Science, на котором я учусь, проводится при непосредственном взаимодействии с лабораториями Сколтеха. Сегодня студентам на курсе профессора Насибулина рассказывают про углеродные нанотрубки или на курсе профессора Стивенсона — про аккумуляторы, а завтра можно уже в лаборатории попробовать самому провести наглядный эксперимент, связанный с этими темами. Собственно говоря, кем бы вы ни были — блестящим теоретиком или трудоголиком-экспериментатором, — вы обязательно найдете себе место в Сколтехе.
Василий Крылов,
студент магистратуры по программе «Математическая физика»:
— Впервые про магистратуру Сколтеха по направлению «Математическая физика» мне рассказал мой научный руководитель Михаил Финкельберг. В тот момент он уже занимал позицию профессора в Сколтехе, я же заканчивал последний курс бакалавриата матфака ВШЭ и дописывал диплом, посвященный изучению семейства многообразий, возникающего в физике и именуемого «Кулоновской ветвью некоторой суперсимметричной теории поля».
Я не имел ни малейшего представления о физическом происхождении этого объекта и подходил к нему исключительно с математической точки зрения (а на третьем курсе я разбирался с геометрией многообразий Гизекера, которые с физической точки зрения являются пространством модулей инстантонов на четырехмерной сфере). Таким образом, все задачи, решаемые мной на старших курсах бакалавриата, так или иначе были связаны с физической проблематикой. По сути дела, я поступал в Сколтех, чтобы совместить математический подход и физические задачи, что, как оказалось, идеально можно сделать в рамках направления «Математическая физика».
Задача, которой я сейчас занимаюсь, позволяет при помощи пространств модулей монополей на трехмерном пространстве построить некоторый фундаментальный математический объект, связанный с произвольной редуктивной алгеброй Ли, а именно — универсальную обертывающую максимальной нильпотентной подалгебры соответствующей алгебры Ли. Тем самым возникает новый взгляд на фундаментальный объект теории представлений, опирающийся на геометрию некоторого пространства, естественно возникающего в суперсимметричной теории поля.
Полина Шичкова,
выпускница магистратуры по программе «Биотехнология»:
— Я получила диплом бакалавра на факультете биологической и медицинской физики МФТИ. У нас были очень сильные математика и физика, но биомедицинская составляющая была слабее. Мне хотелось расширить кругозор в области современной биологии, чтобы работать на стыке наук. Нашла в Скол-техе лабораторию профессора Филиппа Хайтовича, мне понравились его публикации и его группа ученых в Сколтехе. Я поступила в магистратуру: это были два очень интересных и интенсивных года.
Для меня очень важны люди, я считаю, что это создает новые возможности: ты быстрее растешь, когда работаешь с профессионалами, ты большему учишься, когда учишься у экспертов.
В Сколтехе я занималась исследованиями аутизма, тема моего диплома “The effect of SNPs on gene regulation and metabolic processes in autism”. Занимаясь аутизмом, я увидела, что множество фундаментальных вопросов о мозге до сих пор не имеют ответов, и мне стало интересно продолжать исследования мозга. Я закончила магистратуру в Сколтехе и поступила на PhD Neuroscience в EPFL (Швейцария). Сейчас я занимаюсь там компьютерным моделированием метаболизма мозга. Мне важно заниматься задачей, которая потенциально имеет практическую применимость.
Илияс Яннакопулос,
аспирант по программе «Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике»:
— Для работы над моей диссертацией на получение степени PhD я выбрал именно Сколтех, поскольку целиком разделяю мнение преподавателей университета о том, что для плодотворной исследовательской работы необходимо использовать инновационные идеи и подходы. В Сколтехе не только имеются все необходимые технические возможности для проведения исследований, но и созданы благоприятные условия для работы иностранных студентов. И, наконец, что не менее важно, я люблю решать сложные задачи, и в Сколтехе у меня такая возможность есть.
В настоящее время я занимаюсь совершенствованием разработанного недавно неинвазивного метода построения поперечных профилей электрических свойств тканей человека по данным МРТ. Новый метод позволит получать информацию о распределении электромагнитных полей в тканях организма человека, которая может быть использована для расширения диагностических возможностей МРТ, а также повысить скорость и точность диагностики по сравнению с существующими методами.
Полученные in vivo профили электрических свойств также можно будет использовать в качестве биомаркеров при диагностике онкологических заболеваний и других патологий, а также для повышения терапевтической эффективности применяемых методов лечения, таких как радиочастотная гипертермия и электрохимиотерапия. Следует отметить, что разработанный метод по своей сути представляет собой некорректно поставленную задачу, поэтому цель моего проекта — существенно доработать его при помощи современных методов машинного обучения и обеспечить его пригодность для медицинского применения за счет повышения качества и достоверности получаемых на выходе электрических свойств тканей.
Фото В. Шустикова
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