«Свободное слово» и «Вольное историческое общество» опубликовали заявление «Спасти Олега Сенцова»

14 мая 2018 года украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал через адвокатов заявление о бессрочной голодовке. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 21 мая 2018 года члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества» выступили с заявлением «СПАСТИ ОЛЕГА СЕНЦОВА». Текст заявления приглагается ниже.

СПАСТИ ОЛЕГА СЕНЦОВА

Осуждённый на двадцать лет украинский режиссёр Олег Сенцов, признанный правозащитным движением «Мемориал» политическим заключенным, прямо сейчас ведёт бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключённых в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца.

Мы требуем отправить Сенцова на его родину – в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас.

Мы обращаемся к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать наше заявление.

Члены ассоциации «Свободное слово»

Надежда Ажгихина, журналист

Николай Александров, литературовед, критик

Светлана Алексиевич, писатель

Александр Архангельский, писатель

Дмитрий Бавильский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Ирина Балахонова, издатель

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Алла Боссарт, писатель

Ольга Бухина, переводчик

Ольга Варшавер, переводчик

Дмитрий Веденяпин, поэт, переводчик

Алина Витухновская, писатель

Марина Вишневецкая, писатель

Владимир Войнович, писатель

Сергей Гандлевский, писатель

Алиса Ганиева, писатель

Александр Гельман, драматург

Кристина Горелик, журналист

Варвара Горностаева, издатель

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Наталия Демина, журналист

Виталий Диксон, писатель

Вероника Долина, поэт

Ольга Дробот, переводчик

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Виктор Есипов, литературовед, поэт

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Виктория Ивлева, журналист

Игорь Иртеньев, поэт

Геннадий Калашников, поэт

Дмитрий Карельский, переводчик

Павел Катаев, писатель

Нина Катерли, писатель

Ирина Кравцова, редактор

Геннадий Красухин, литературовед

Григорий Кружков, поэт, переводчик

Сергей Кузнецов, писатель

Майя Кучерская, писатель

Ирина Левинская, библеист, эпиграфист

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Виктор Матизен, кинокритик

Владимир Мощенко, писатель

Павел Нерлер, литературовед

Антон Нечаев, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Лев Оборин, поэт, журналист

Максим Осипов, писатель

Сергей Пархоменко, журналист

Григорий Петухов, поэт

Андрей Плахов, киновед, кинокритик

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Алёша Прокопьев, поэт, переводчик

Ольга Романова, журналист

Мария Рыбакова, писатель

Зоя Светова, журналист

Вячеслав Середа, переводчик

Борис Соколов, журналист

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Ирина Стаф, переводчик

Дмитрий Стахов, писатель

Любовь Сумм, переводчик

Людмила Улицкая, писатель

Мария Фаликман, поэт, переводчик

Игорь Харичев, писатель

Наталья Чепик, писатель, сценарист

Татьяна Чернышева, переводчик

Мариэтта Чудакова, писатель, литературовед

Алла Шевелкина, журналист

Виктор Шендерович, писатель

Татьяна Щербина, писатель

Сергей Яковлев, писатель

К заявлению присоединились

члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба

Константин Азадовский, историк культуры

Анатолий Бергер, поэт, прозаик

Тамара Буковская, поэт

Борис Вишневский, писатель, публицист, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга («ЯБЛОКО»)

Александр Долинин, литературовед

Александра Глебовская, переводчик

Любовь Гуревич, искусствовед, критик, литератор

Валерий Дымшиц, доктор химических наук, переводчик, профессор СПбГУ

Никита Елисеев, ведущий библиограф РНБ (Публичной библиотеки), критик.

Сергей Завьялов, поэт

Алексей Захаренков, издатель

Александр Кобринский, доктор филологических наук, профессор

Николай Кононов, поэт, прозаик

Александр Лавров, академик РАН

Олег Лекманов, доктор филологических наук, профессор

Алла Михалевич, поэт, переводчик

Григорий Михнов-Вайтенко — правозащитник

Геннадий Николаев, прозаик

Анатолий Разумов, историк

Давид Раскин, доктор исторических наук

Борис Рогинский, философ, литератор

Наталия Сивохина, поэт

Александр Скидан, поэт, критик, переводчик

Сергей Стратановский, писатель

Мариэтта Турьян, доктор филологических наук

Андрей Чернов, поэт, переводчик

Елена Чижова, писатель

Илья Штемлер, прозаик

Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы

Михаил Яснов, поэт, переводчик, детский писатель

Члены «Вольного исторического общества»

Владислав Аксенов, старший научный сотрудник института Российской истории РАН

Ирина Аржанцева, ведущий научный сотрудник Института Этнологии и антропологии РАН

Алексей Вигасин, доктор исторических наук, профессор МГУ

Евгений Волков, доктор исторических наук, профессор ЮУрГУ

Алексей Гиппиус, член-корреспондент РАН, профессор НИУ ВШЭ

Алексей Гусев, доцент исторического факультета МГУ

Борис Долгин, Общероссийский гражданский форум, экспертная группа «Европейский диалог»

Сергей Зенкин, доктор исторических наук, профессор Института высших гуманитарных исследований РГГУ

Михаил Липкин, учитель истории и обществознания школы № 1811 г. Москвы

Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН

Павел Кудюкин, сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность»

Иван Курилла, доктор исторических наук, профессор ЕУ

Вера Мильчина, историк литературы, переводчик, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований

Александр Молдован, академик, директор Института русского языка им.В.Виноградова

Алексей Мосин, доктор исторических наук, профессор УрФУ

Михаил Немцев, кандидат философских наук

Дмитрий Панченко, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Никита Соколов, к.и.н., председатель совета Вольного исторического общества

Андрей Суслов, доктор исторических наук, директор Центр гражданского образования и прав человека (г.Пермь)

Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ «Международного мемориала»

А также:

Борис Кац, музыковед, литературовед, засл. работник культуры РФ

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