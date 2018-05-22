Автостопом по Вселенной

У книги докт. физ. -мат. наук, профессора РАН Сергея Попова два названия: короткое и длинное. Короткое — «Вселенная» — понятно, привлекательно и однозначно. Оно описывает не только содержание книги, но и эмоциональное состояние автора, решившегося написать книгу с таким названием, и эмоции читателя, взявшего в руки книгу, где идет речь обо всем сущем, ибо Вселенная и есть наше всё.

У книги есть и длинное название, определяющее, о чем конкретно автор намерен рассказать: «Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной».

Путешествие читателя по Вселенной начинается, естественно, от дома: от Солнца. «Посмотрите направо!» — и перед читателем открываются солнечные недра: то, что не видно глазу, даже вооруженному темным стеклом или телескопом. Внимательному путешественнику по Вселенной открывают замки и замки: автор рассказывает о ядерных реакциях синтеза, происходящих в Солнце и заставляющих его «светить всегда, светить везде…».

«Посмотрите налево!» — и путешественник узнает, как Солнце образовалось, как, когда и почему появились планеты, планетоиды, астероиды, кометы.

И далее — путь лежит в звездные дали, в глубины Галактики и за ее пределы. Мироздание раскрывается перед путешественником постепенно во всей своей необыкновенной красоте и величии. На мой взгляд, это — самое важное в книге. Сергей Попов сумел написать ее так, что ощущение красоты и величия мироздания возникает у читателя на первой же странице и не исчезает до последней. Говорю о себе, конечно. Возможно, иной читатель, не склонный романтически воспринимать мир, прочитает книгу другим взглядом и найдет текст суховатым, а описания и объяснения — излишне краткими. Они и были бы суховаты и излишне кратки, если бы не это самое ощущение (прежде всего, у автора) величия и красоты науки, называемой… Как же назвать науку, которая в наши дни изучает Вселенную: от солнечных недр до принципиально невидимых галактик, расположенных за световым горизонтом? Астрофизика, как называет ее автор? Да, но лишь в какой-то (возможно — большой) степени. Не физикой единой жив космос. Космогония? Космология? Современная наука, изучающая Вселенную, включает космогонию, космологию, а еще космические приложения биологии, химии… Даже гуманитарным наукам в исследовании космоса нашлось место — как обойтись без психологии, например, если говорить о возможных контактах с внеземными цивилизациями? Мы не знаем, существуют ли они во Вселенной, но изучаем их (возможно, не существующих), используя все достижения науки, название которой еще предстоит придумать. Универсология? Полвека назад такое название можно было обсудить и, возможно, принять. Но сейчас, когда инфляционная модель Большого взрыва (а еще струнные модели и эвереттовские квантовые конструкции) предсказывает существование множества вселенных, универсов, название «универсология» не выглядит ни правильным, ни убедительным.

Итак, цель путешествия — Вселенная. Путешественник посетит все места и все времена. Но предупреждаю, и читатель «Вселенной» должен быть к этому готов: легким путешествие не будет. «Посмотрите направо, посмотрите налево!» — да, конечно. Как и положено в путеводителе, объяснения здесь кратки, но в то же время поразительно полны. Автору удалось в нескольких словах описать сложные процессы, протекающие в недрах звезд, на поверхности комет, внутри пылевых облаков и снаружи скоплений галактик. Но полнота описаний, их точность требуют от читателя как минимум базовых знаний в тех науках, которые ныне входят в науку о Вселенной необходимыми составными частями. Требуются знания не только школьной, а в некоторых случаях и более «продвинутой» физики. Иногда это приводит к перекосам: об изотопном анализе, например, автор пишет как о чем-то непременно известном читателю и вдруг начинает подробно объяснять, что такое эффект Доплера — казалось бы, уж это читатель со школьным (как минимум) образованием знает как свои пять пальцев.

Впрочем, таких «недостатков» в книге очень мало. Это и не недостатки даже, а скорее издержки популяризации: трудно (порой невозможно) соблюсти пропорции и определить единый уровень знаний, требуемых для чтения.

Кстати, не советую читать «Вселенную» от начала до конца, как обычную книгу. С одной стороны, «Вселенная» — не энциклопедия, хотя и близка к ней по структуре, и можно, конечно, читать эту книгу, как увлекательный «научный роман» с неожиданными поворотами сюжета и приключениями в звездных мирах. С другой стороны, если так читать, то можно утомиться от «посмотрите налево, посмотрите направо!», от огромного массива знаний, обрушивающегося на читателя подобно водопаду. Читать «Вселенную» следует так же, как пить терпкое, вкусное вино: небольшими глотками, делая перерывы и смакуя каждый глоток, обдумывая каждую крупицу нового знания. Я уверен, что для любого читателя, даже самого профессионального, во «Вселенной» найдется новое знание, о котором он прежде не подозревал. Ведь Вселенная — объект бесконечно разнообразный, и самый профессиональный профессионал не может объять необъятное. Гарантирую: во «Вселенной» он найдет то, чего не знал прежде.

И в этом, конечно, тоже одна из главных заслуг автора.

Мне было интересно читать «Вселенную» с начала до конца, потом — отдельные главы, потом — отдельные абзацы и фразы. А потом перечитать опять с начала до конца, чтобы разобранная на части картина Вселенной вновь сложилась в памяти и воображении.

И еще — тоже очень важное. Сергей Попов рассказывает о Вселенной не так, как обычно пишут в энциклопедиях, справочниках, путеводителях. Автор едва ли не в каждой фразе дает понять, что наука о Вселенной — в пути. Многое мы знаем точно, многое — приблизительно, но очень-очень-очень многого пока не знаем вообще. И путь познания еще долог. Несмотря на тысячи лет развития астрономии и век — астрофизики, мы всё еще в начале пути. И в будущем путеводителе по Вселенной (возможно, следующем издании нынешнего путеводителя) появятся описания таких объектов, событий, закономерностей, о которых мы сейчас даже не подозреваем.

Наука о Вселенной очень молода, и путешествие только начинается…

Павел Амнуэль

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