Всех авторов, пишущих о технологиях, можно разделить на два типа — техноскептики и технооптимисты. Техноскептики продают свои идеи, рассказывая читателям или слушателям про страшные последствия зависимости детей от гаджетов, восстания роботов или военных роботов-убийц. Технооптимисты повышают свою капитализацию за счет переосмысления (или пересказа, тут уж кто как умеет) популярных историй о технологических новинках. Перефразируя социолога и футуролога Элвина Тоффлера, скажу, что часто чтение популярной литературы о технологиях будущего напоминает восточный базар: «все продают одно и то же, но по-разному».

Взяв в руки эту книгу (надеюсь, многие наши читатели помнят, что книги берут в руки) в магазине, можно подумать, что это книга о «дополненной реальности» — технологиях, которые позволяют нам видеть мир чуть более усовершенствованным, чем он есть на самом деле. Такие технологии пытались вывести на рынок в виде очков Google Glass, а сейчас ожидается новый гаджет Microsoft — Hololense. Но не следует спешить с выводом. Раскрывая книгу и вчитываясь в содержание, понимаем, что авторы рассказывают о всех современных технологиях и их влиянии на нашу жизнь вплоть до 2030 года. Причина ошибки восприятия в неверном, на мой взгляд, переводе названия. Англоязычный оригинал называется “Augmented: Life in the Fast Lane”, что, конечно, переводится буквально как «Дополненный: жизнь в быстрой полосе», а по сути речь идет именно про Homo extensis — расширенного (технологиями) человека. Поэтому, мне трудно удержаться от того, чтобы не предложить свой перевод названия книги, более понятный соотечественникам, хотя и чуть более заостренный: «Жизнь на спецтрассе: выживут только дополненные». Тогда становится понятным, что новая эпоха «дополненной реальности», о которой говорят авторы, — это эпоха, в которой технологии играют в жизни людей такую же роль, как мигалки, обеспечивающие скоростной проезд по выделенной полосе движения для тех, кто имеет на это право.

Авторы книги (Бретт Кинг — лишь основной автор) исходят из важного предположения, что эта эпоха «станет, возможно, одним из самых значительных социальных изменений, какие мы только видели с начала индустриальной революции в 1750-х». Это важная предпосылка, которую читатели-техноскептики, такие как я, могут оспорить — нам представляется, что смывная канализация, стиральная машина и зубная щетка привели к намного большей трансформации нашей цивилизации, чем App Store или YouTube. Но если поверить авторам и пройти с ними дальше, путешествуя по возможностям технологий будущего, то со многими выводами можно согласиться. Когда нам говорят, что «технологии будут внутри нас, на нас, на нашей одежде и наших домах», то мы уже сейчас видим, как этот сценарий воплощается в жизнь со скоростью закона Мура — всё, во что можно вставить чип, будет иметь встроенный чип.

Эпоха «дополненной реальности» несет, по мнению авторов, несколько серьезных технологических прорывов. Во-первых, это искусственный интеллект, который, по их словам, «изменит характер управления, поскольку системы лучше, чем люди, справляются с повседневными задачами: вождением машины, здравоохранением и основными видами обслуживания». К примеру, искусственный интеллект уже точнее, чем доктор-человек умеет определять заболевания сердца. Во-вторых, «распределенные, встроенные в окружающую среду пользовательские устройства вокруг нас позволяют создавать легкие в использовании, контекстно-обусловленные сервисы, продукты… которые в свою очередь можно монетизировать пропорционально их эффективности». Авторы книги полагают, что в недалеком будущем внутри каждого предмета, окружающего нас, будет встроен миниатюрный чип, который надежно и безопасно передает данные в облако. Это облако умеет не только собирать и хранить информацию, но видеть сквозь несчетное число данных паттерны, которые могут сделать нашу жизнь более безопасной, а работу — более эффективной. В-третьих, умная инфраструктура, такая как воздушные и наземные беспилотники, солнечная энергетика и электрический транспорт, меняет способы доставки людей и грузов, преобразуя наше общество и экономические отношения. Всего лишь к 2035 году мир будет получать энергию преимущественно из возобновляемых источников энергии, согласно данным, которые цитируют авторы «Эпохи». В-четвертых, генная инженерия, по мнению авторов, поможет победить многие смертельные заболевания «в течение следующих 20 лет». Если исследователи сумеют найти надежные способы применения таких технологий генной инженерии, как CRISPR/ Cas9 и TALEN, то к 2035 году мы, возможно, сумеем не только увеличить среднюю продолжительность жизни, но и продлить молодость. Еще две технологии — метаматериалы и 3D-печать — авторы относят к категории революционных, но еще не давших свои окончательные плоды. Тем не менее, это всё может полностью изменить все правила игры нашего общества. Наверное, тут я тоже готов согласиться: наука о метаматериалах обещает создать шапку-невидимку, и вряд ли можно придумать что-то более сказочное (ковер-самолет ведь уже есть — пару лет назад канадец Каталин Александру Дуру летал над рекой с помощью платформы, отдаленно напоминающей ковер-самолет). Хотя примеры таких технологий, имеющих громкие газетные заголовки (ковер-самолет, шапка-невидимка) еще останутся в лабораториях, пожалуй, не менее десяти лет, прежде чем их можно будет заказать через Интернет.

Один из главных выводов, который делают авторы книги, многократно подкрепляя его примерами (и с чем я искренне солидарен): привычка думать о цифровых изменениях в укладе жизни как о неотвратимой угрозе может привести к тому, «что поколение, которому со всем этим комфортно, лишит нас выбора — участвовать в новом мире или нет… Эпоха дополненной реальности — это торжество непрерывных изменений, порождаемых технологиями, и те, кто сопротивляется переменам, рискуют проиграть больше остальных». Техноскептики всегда будут в проигрыше, а Борис Гребенщиков мог бы спеть: «Не стой на пути у высоких технологий», — если бы захотел.

Книга представляет собой творчески переработанную компиляцию исследований из многочисленных авторитетных источников.

По сути, это путеводитель по всем главным прорывным технологиям нашего времени, написанный на основе научных работ, популярных лекций визионеров и др. На мой взгляд, сильная сторона книги — именно авторский коллектив во главе с Бреттом Кингом — оба соавтора являются экспертами очень высокого уровня.

В наше время информационной передозировки книги по скорости распространения информации уступают журналам; журналы уступают блогам; ну а «Твиттер» приобретает статус орудия массового умопомрачения. Стоит ли читать книгу, которая посвящена технологиям, стремительно идущим вперед? На мой взгляд, главная аудитория, читатели книги, — это те, кто, как и я, связывает свою жизнь с прорывными технологиями. Ценность издания не столько в описании конкретных технологий, сколько в структурировании подачи информации, описании сценариев использования, тщательно собранных авторами. Все эти факты и оптимистические прогнозы шум-петерианской волны созидательного разрушения (смены технологий, согласно концепции великого экономиста середины XX века Йозефа Шумпетера) будут крайне необходимы читателям этой книги при составлении дорожных карт, грантовых заявок и инвестиционных меморандумов в венчурные фонды и институты развития и содействия инновациям, что населены такими же технооптимистами, как и авторы этой книги. Именно там будут благодарные читатели с таким же позитивным взглядом на капитализацию векторов технологического прорыва в новую, дополненную ими реальность.

Перефразируя мою любимую цитату Филипа Дика, хочу сказать, что подлинная реальность — это то, что не перестает работать, когда истекает гарантийный срок службы ранее приобретенных вами дополнений.

Альберт Ефимов

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