ТрВ №22 (241) за 2017 г.: Разгадывая головоломки на бересте
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 241 от 7 ноября 2017 года в PDF
Анонс номера
Три часа с Зализняком
Анна Петрова о его лекции, посвященной берестяным грамотам, — стр. 1–2
Куда и зачем уезжают выпускники?
Андрей Калиничев и Владлен Тиморин о проблеме «уезжать нельзя остаться» — стр. 3
«Водородную бомбу мы сделали раньше американцев»
Беседы Валерия Сойфера с академиком Юлием Харитоном — стр. 4–6
Луч света в темном царстве?
Рецензии на книги финалистов «Просветителя» — стр. 7, 10–11, 14
Люди мира
Дмитрий Баюк и Ольга Орлова о Сергее Шандарине и книге о русском научном зарубежье — стр. 8–9
Десять лет премии «Просветитель»
Поздравления Людмилы Улицкой, Максима Кронгауза, Бориса Жукова — стр. 10
150 лет советской копейке
Михаил Гельфанд о юбилее полезной монеты — стр. 12
Ода калькулятору
Михаил Бурцев о фильме «AlphaGo» — стр. 13
Браки заключаются в Сети
Наталья Резник о поиске брачного партнера онлайн — стр. 13
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Метки: #241, trv, Архив, газета, Наталия Демина
...Скорее всего ТВ позиционирует себя с научным изданием...
...И скорее всего и редактор и сотрудники представляют, что происходит с РАН...
...и ВОТ В ЭТОМ НОМЕРЕ — ЮБИЛЕЙНОМ- ...НИ СЛОВА ОБ ВОСР!!!!
Ну что же — ждите!!!
С ВАМИ будет тоже, что произошло с промышленностью — она угроблена...
С ВАМИ произойдет тоже, что произошло с СХ — оно угроблено...
С ВАМИ произойдет тоже, что произошло с ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ — они угроблены...
Оччень умные люди думают, что им удастся отсидеться под веником, что беда их не тронет...
.......КАКАЯ НАИВНОСТЬ!!!
К топору Русь зовете?
``Одним из первых выводов может быть, например, тот, что "если боги этого подлунного мира будут восседать на своих блистающих тронах, беспечные, как боги Эпикура, не обращая внимания на живой хаос невежества и голода, валяющийся в грязи у их ног, и гладить по голове паразитов, проповедующих: «Мир, мир», когда мира нет, то темный хаос может подняться, как уже и поднимался. Не из ваших ли кож — о Боже! — он делал себе брюки?''