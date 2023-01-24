ТрВ № 2 (370) за 2023 г.: Катастрофа, которая стала нормой

24.01.2023 / № 370 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 370 от 24 января 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Поглощение наукоградов — 2
Почему с наскока не получилось объединить Пущино и Протвино в Большой Серпухов — стр. 2

Математическая грубость (в хорошем смысле слова)
Андроник Арутюнов рассказывает про новый раздел математики — стр. 4–5

Книжная полка
Вишневый сад научных языков Александра Маркова и вольные заметки о книгах по биологии Никиты Вихревастр. 6–7

Море Эйнштейна
Обзор библиографии великого физика от Евгения Берковичастр. 8–9

Смотрим в оба
Изображения из объединенных данных «Уэбба» и «Хаббла» от Алексея Кудрястр. 12

«Понедельник» как интеллектуальный кроссворд
Самый веселый роман братьев Стругацких заставил погрузиться в почти детективное расследование Владимира Борисовастр. 14–15

Немасштабируемая оригинальность
Эссе Александра Поддьякова о парадоксах самореференции и отрицания некоторыми нейроучеными свободы воли — стр. 16

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest

0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
 