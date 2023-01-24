ТрВ № 2 (370) за 2023 г.: Катастрофа, которая стала нормой

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 370 от 24 января 2023 года в PDF

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Анонс номера

Поглощение наукоградов — 2

Почему с наскока не получилось объединить Пущино и Протвино в Большой Серпухов — стр. 2

Математическая грубость (в хорошем смысле слова)

Андроник Арутюнов рассказывает про новый раздел математики — стр. 4–5

Книжная полка

Вишневый сад научных языков Александра Маркова и вольные заметки о книгах по биологии Никиты Вихрева — стр. 6–7

Море Эйнштейна

Обзор библиографии великого физика от Евгения Берковича — стр. 8–9

Смотрим в оба

Изображения из объединенных данных «Уэбба» и «Хаббла» от Алексея Кудря — стр. 12

«Понедельник» как интеллектуальный кроссворд

Самый веселый роман братьев Стругацких заставил погрузиться в почти детективное расследование Владимира Борисова — стр. 14–15

Немасштабируемая оригинальность

Эссе Александра Поддьякова о парадоксах самореференции и отрицания некоторыми нейроучеными свободы воли — стр. 16

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