ТрВ № 2 (370) за 2023 г.: Катастрофа, которая стала нормой

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 370 от 24 января 2023 года в PDF
Анонс номера
Поглощение наукоградов — 2
Почему с наскока не получилось объединить Пущино и Протвино в Большой Серпухов — стр. 2
Математическая грубость (в хорошем смысле слова)
Андроник Арутюнов рассказывает про новый раздел математики — стр. 4–5
Книжная полка
Вишневый сад научных языков Александра Маркова и вольные заметки о книгах по биологии Никиты Вихрева — стр. 6–7
Море Эйнштейна
Обзор библиографии великого физика от Евгения Берковича — стр. 8–9
Смотрим в оба
Изображения из объединенных данных «Уэбба» и «Хаббла» от Алексея Кудря — стр. 12
«Понедельник» как интеллектуальный кроссворд
Самый веселый роман братьев Стругацких заставил погрузиться в почти детективное расследование Владимира Борисова — стр. 14–15
Немасштабируемая оригинальность
Эссе Александра Поддьякова о парадоксах самореференции и отрицания некоторыми нейроучеными свободы воли — стр. 16