Наукограды держат удар

В позапрошлом номере «Троицкий вариант» рассказывал1 о попытке поглощения двух наукоградов — Протвино и Пущино — бывшим райцентром Серпуховом. Это привело бы к потере местного самоуправления и, как следствие, наукоградского статуса. Случай даже в условиях текущего укрупнения всего и вся беспрецедентный. Только благодаря активным действиям неравнодушных жителей и поддержке СМИ захват удалось остановить. Надолго ли?

Темная сторона «СИЛЫ»

Протвино и Пущино расположены на самой южной границе Московской области, раньше это была территория Серпуховского района. После административной реформы 2019 года они превратились в анклавы внутри огромного городского округа Серпухов. Города подчиняются напрямую областным властям, у них свои Советы депутатов, администрации, бюджеты, вдобавок еще ежегодное финансирование по программе развития наукоградов, выделяемое на городскую инфраструктуру. На выборах любого уровня эти города отличались протестным голосованием: наукограды исторически входили в «красный пояс».

Автономность наукоградов не могла не вызывать раздражение у серпуховских чиновников, которые настойчиво внедряли туда свои муниципальные кадры. Когда в конце 2021 года правительство РФ распорядилось выделить2 более 140 млрд руб.3 на создание в Протвино источника синхротронного излучения «СИЛА», «жемчужины Подмосковья» решено было прибрать к рукам.

Проявили инициативу

В начале декабря прошлого года Совет депутатов Серпухова выступил с инициативой объединения с Протвино и Пущино, быстро назначил и провел публичные слушания, куда представителей из наукоградов не пустили.

Вслед за этим Советы депутатов Протвино и Пущино большинством голосов также назначили публичные слушания одновременно на 12 января. Попытки активистов отменить эти решения через суд провалились. Аналогично собранные инициативными группами жителей документы и подписи за референдум были отклонены депутатами.

Всё это время активные жители, включая немногочисленных депутатов, вставших на защиту самостоятельности наукоградов, пытались получить официальную информацию от вышестоящих властей, надзорных органов, обосновывающую инициативу. Однако чиновники либо хранили молчание, либо строчили отписки. Тем временем в Сеть сливались страницы проекта, посвященного мифическому «наукограду Большой Серпухов» (документы опубликованы в телеграм-канале Pro Пущино4), из которого торчали уши местных коммерсантов (см. нашу предыдущую публикацию).

Как проходили слушания

Публичные слушания в наукоградах прошли с многочисленными нарушениями. Так, в Протвино информацию о мероприятии не публиковали заранее на портале администрации, не обнародовали пояснительные документы. Для слушаний выделили слишком тесные помещения и всего час времени, а на требования перенести мероприятие в спортивный комплекс и добавить время был получен отказ.

Большинство пришедших, включая записавшихся на выступления, охрана не пустила в зал. Зато его заняли неместные люди, заранее подвезенные на автобусе. Ровно в шесть они все покинули зал под крики «Позор». Вслед за ними ушли организаторы слушаний. Зал опустел больше чем наполовину. В него наконец смогли попасть все желающие. Вскоре выключили освещение, врубили громкоговорители с требованием покинуть здание. Но люди продолжили обсуждение (см. здесь5 и здесь6).

Вечером, сразу после официального окончания слушаний, в обоих наукоградах провели внеочередные заседания Советов депутатов. Информации о них в открытом доступе не было. В разосланной повестке пункт о согласии на объединение с Серпуховом не значился — его внесли непосредственно на заседании и приняли большинством голосов присутствовавших. Прямых трансляций заседаний не вели, решения не публиковали, а сразу отправили в Серпухов. При этом народные избранники игнорировали тот факт, что большинство жителей против объединения. Об этом говорят тысячи подписей, собранных и зарегистрированных как полагается перед публичными слушаниями, письменные заявления, а также голосование на слушаниях. В Протвино из 54 выступающих только один высказался «за».

Не откладывая дела в долгий ящик, 16 января депутаты Серпухова направили в областную думу законопроект об объединенном муниципальном образовании. Ожидалось, что на очередном заседании Мособлдумы вопрос будет решен.

Слияние остановлено

Между тем проблема вышла на уровень федеральных СМИ (серия публикаций вышла в «МК» — см. свежую статью7), руководства РАН и депутатов Госдумы. Кульминацией стали акции ученых в наукоградах с требованием остановить объединение, прошедшие 18 января. В Москве у здания Администрации президента в одиночном пикете задержали уроженок Протвино аналитика Анну Медведкову и архитектора Евгению Лебедеву вместе с поддержавшим их блогером Иваном Кульневым8.

Одиночный пикет у администрации Пущино, 18.01.23, источник: Pro Пущино Одиночный пикет на Старой площади в Москве, 18.01.23. Источник: соцсети

Не исключено, что широкая огласка вынудила ретивых реформаторов притормозить. Поэтому 19 января на заседании Мособлдумы вопрос об объединении наукоградов с Серпуховом даже не стали вносить.

Уже на следующий день на сайте областного Министерства территориальной политики был опубликован документ9, в котором региональные власти, по сути, переложили ответственность на депутатов Серпухова: дескать, это они вышли с инициативой объединения, а если в ходе публичных слушаний были нарушения, то обращайтесь в прокуратуру и суд; подчеркнуто, что (согласно Конституции РФ) «органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти и в пределах своих полномочий самостоятельны».

Поздно вечером того же дня в Протвино экстренно собрали внеочередное заседание Совета депутатов. На нем приняли отставку врио главы администрации (назначенного, к слову, в ноябре) и утвердили нового.

А с утра 21 января жителей Пущино и Протвино буквально атаковали телефонные «службы опросов», выпытывая мнение по поводу объединения «в один большой наукоград Серпухов».

Что еще придумают власти для осуществления своей затеи? Чью сторону займут представители фракции КПРФ в областном парламенте, посетившие 23 января Протвино и Пущино? И встанет ли вопрос поглощения наукоградов на следующем заседании Мособлдумы, назначенном на 26 января? Следим за развитием событий.

Татьяна Пирогова

1 trv-science.ru/2022/12/naukogradam-protvino-i-pushchino-grozit-likvidaciya

2 base.garant.ru/73798607

3 government.ru/news/44219

4 t.me/propush

5 youtube.com/watch?v=ZJNyp1L1UAQ

6 youtube.com/watch?v=36D154KxLCs

7 mk-mosobl.ru/politics/2023/01/20/veterany-atomnoy-promyshlennosti-napisali-pismo-putinu-protiv-sliyaniya-naukogradov-pushhino-i-protvino.html

8 youtube.com/watch?v=vo9ef5DCH0o

9 minter.mosreg.ru/dokumenty/obrascheniya-grazhdan/otvety-na-naibolee-chasto-vstrechayushchiesya/20-01-2023-15-17-07-po-voprosu-obedineniya-gorodskikh-okrugov-serpukho

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