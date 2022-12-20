Наукоградам Протвино и Пущино грозит ликвидация

Протвино и Пущино планируют присоединить к Серпухову. С инициативой выступили местные депутаты. Жители опасаются, что преобразование повлечет утрату наукоградских статусов, а сами городки превратятся в спальные районы на задворках огромного городского округа. Областные власти предлагают создать на объединенной территории новый наукоград — Большой Серпухов.

Заповедники науки

На юге Московской области на самой границе с Калужской и Тульской областями расположены два научных городка Протвино и Пущино. Их основали в 1960-е для развития фундаментальной науки. В Протвино построили крупнейший по тем временам протонный ускоритель, создали Институт физики высоких энергий, в Пущино появился кластер из девяти институтов, объединенных в Научный центр биологических исследований Академии наук, а также радиоастрономическая обсерватория. В городки пригласили известных ученых, молодежь, создали им все условия для комфортного занятия наукой.

В 1990-е для сохранения научно-технического потенциала страны в законодательство ввели понятие наукограда. Со временем этот статус получили Пущино, а затем Протвино, что повлекло за собой ежегодное финансирование на развитие городской инфраструктуры. Компактность, отсутствие вредных производств, интеллигентная среда, насыщенная культурная и спортивная жизнь, наличие развитой системы дополнительного образования, возможность получить качественное образование и начать научную карьеру притягивают в наукограды жителей столицы, молодежь со всей страны.

Крупный бизнес время от времени делает попытки похозяйничать в наукоградах, располагающих обширными промзонами и хорошей экологией. В свое время жителям Протвино стоило большого труда отбиться от строительства стеклотарного завода. Не первый год ходят слухи о преобразовании границ наукоградов под предлогом территориального развития, но жители воспринимали их до сих пор скорее как анекдот.

Ставки сделаны

В 2019 году, после укрупнения Серпухова за счет территории района, Протвино и Пущино оказались внутри нового обширного городского округа. Этим летом поползли слухи, что их поглощение Серпуховым — дело решенное. Об этом проговаривались на самых разных уровнях — от председателя Комитета по науке и высшему образованию Госдумы Сергея Кабышева, членов правительства Московской области до серпуховских депутатов.

«В Серпуховском районном комитете Компартии мне сказали, что будет объединение и что уже нужно подбирать кандидатов на будущие выборы в новый Совет», — рассказал депутат из Протвино Александр Шевчуков.

Попытки выяснить официальную позицию у местных и региональных властей, в Миннауки и Росатоме не привели к успеху. Вопрос о поглощении наукоградов дважды поднимали на Совете депутатов Пущино — в мае и октябре, но народные избранники лишь разводили руками — что обсуждать, если нет официальной информации, просили1 не нагнетать обстановку. Из ответа председателя Совета депутатов Протвино на запрос профсоюзной организации ИФВЭ от 11 ноября: «Вопрос, поднятый в обращении, является преждевременным, и его рассмотрение на ближайшем заседании Совета депутатов нецелесообразно, так как никакой официальной информации не имеется».

Тем временем по местным телеграм-каналам стали распространяться копии документов от 5 и 7 октября за подписью заместителя председателя правительства Московской области Марии Нагорной с описанием проекта «наукоград Большой Серпухов», который будет создан на территории Серпухова, Протвино и Пущино. «В рамках проекта „Большой Серпухов“ планируется создание нового перспективного источника синхротронного излучения „СИЛА“, не имеющего аналогов в мире». Далее отмечается, что на реализацию «СИЛА» правительство планирует выделить более 140 млрд рублей.

«Большой Серпухов» будет состоять из трех кластеров, из которых основной — кластер информационных технологий («аналог Кремниевой и Силиконовой долины»), где будут производить микроэлектронику, включая чипы, разрабатывать ПО, компьютерные игры, развивать робототехнику и другие направления.

Еще один кластер — «Наука — образование» с филиалами МИФИ и Университета «Дубна», круглогодичным образовательным центром. Третий кластер — сельскохозяйственный.

В уточняющей записке сообщается о создании суперкомпьютера, «который позволит собирать данные со всего мирового интернета и отслеживать возможные угрозы при помощи фильтрации трафика», а также сервисах, которые будут работать как единые операторы данных и центры учета платежей для туротрасли, спорта, владельцев недвижимости, такси. Фантазия авторов документа распространяется на создание систем учета трудовых мигрантов, металлолома, перемещение всех букмекерских компаний в Серпухов.

Над содержанием и стилем документов, подготовленных, на первый взгляд, в спешке авторами, не погруженными в научную среду, можно смеяться. К примеру, статья на сайте «Территория науки», посвященная проекту, называется «Большой Серпухов или Нью-Васюки?». Однако, если задуматься о тех, кто стоит за объединением, становится не до смеха. Дело в том, что «СИЛА» — это федеральный проект класса «мегасайенс», продвигаемый лично президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком. Второй синхротрон СКИФ планируют строить в Кольцово под Новосибирском. Оба мегапроекта стартовали в 2021 году.

Любопытный факт: в марте этого года Михаил Ковальчук и ректор МИФИ Владимир Шевченко договорились о создании в Протвино филиала этого вуза. А филиал университета «Дубна» там действует уже 22 года.

Допустим, за объединением стоит Курчатовский институт, но причем здесь букмекерские конторы и такси? Причудливый набор задач для кластера информационных технологий точно описывает интересы местного коммерсанта, президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва. По сообщению сайта ruskompromat.ru2, Умар Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфулоев) — уроженец Таджикистана, вырос в Серпухове, дважды судим, однако обзавелся влиятельными покровителями и преуспел. Ему принадлежит АНО «Центр прогресса бокса», ООО «Спортивные лотереи», бизнесы по вторметсырью, букмекерские конторы. Кремлёв приобрел часть имущества бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, приговоренного к 15 годам, в частности, базу отдыха в Дракино (сейчас — парк-отель «Русский»). Именно там в середине октября прошло мероприятие под названием «Большой Серпухов — умный город будущего», а 11 ноября Кремлёв учредил3 АО «Большой Серпухов» с уставным капиталом 10 тыс. рублей для операций с недвижимостью.

О том, как связаны Михаил Ковальчук и Умар Кремлёв, можно только гадать. Местные депутаты рассказывают, что изначально вопрос о слиянии Протвино и Серпухова поднимал президент Курчатовского института, когда искал территорию под будущий синхротрон. Он также интересовался развитием биотехнологий, для чего приезжал в Пущино, встречался с учеными. Однако позже, как уверяют источники, вопрос слияния потерял для него остроту. В областном правительстве, видимо, про это не забыли и стали продвигать идею, но уже вместе с Кремлёвым. Действительно, одно дело, когда проект «СИЛА» реализуется на протвинских землях, и совсем другое, когда эти земли становятся серпуховскими. Стороной переговоров и бенефициарами выступают уже совсем другие люди.

Потеря статуса наукограда

Поговаривают, что история со слиянием задумана ради Протвино и проекта «СИЛА», а Пущино просто попало под раздачу. В местных телеграм-каналах время от времени появляются вбросы о том, что Пущино в последний момент соскочит с крючка. Верить этому пока нет оснований. Жители справедливо указывают на то, что в 2019 году в Пущино прислали нового главу Алексея Воробьёва, до того работавшего в администрации Серпухова. Это назначение связывали с возможной ликвидацией наукограда. Чтобы развеять слухи, на официальном сайте Серпухова даже опубликовали опровержение4.

Протвинскую исполнительную власть с недавних пор возглавляет также человек из администрации Серпухова — бывший первый замглавы Алексей Малкин, чиновник с удивительной биографией. По образованию военный, Малкин около пятнадцати лет назад занимал должность начальника отделения милиции Электрогорска. В декабре 2007 года на него и еще двух должностных лиц было заведено уголовное дело. По данным следствия, Малкин участвовал в похищении более 17 тыс. бюллетеней для голосования на выборах главы города5. Суд вынес приговор: четыре года лишения свободы условно6. А уже в 2012-м Малкин устроился замглавы Электрогорска и зампредседателя ТИК. Далее трудился в различных ликвидационных комиссиях. Вот такого персонажа прислали в наукоград, предварительно сняв предыдущего главу Сергея Пояркова под угрозой нескольких уголовных дел.

На встрече с жителями 1 декабря новоиспеченный глава на вопрос о присоединении Протвино к Серпухову ответил7, что вопрос активно обсуждается. Далее события развивались стремительно. Уже 6 декабря Совет депутатов Серпухова выступил с инициативой объединения и проведения по этому поводу публичных слушаний.

На этом фоне в Протвино активизировался протест, жители собрали подписи против объединения под письмами к президенту, записали видеообращение8, разослали запросы депутатам в областную думу и Госдуму, создали петицию9, подали заявление в ТИК о проведении референдума (такая возможность заложена в уставе города, если речь идет о преобразовании границ).

Против поглощения решительно высказались профсоюзы наукоградов. В постановлении10 собрания, состоявшегося 10 декабря в Протвино, участники обращают внимание на то, что «в результате утраты статуса отдельного городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.04.1999 № 70-ФЗ „О статусе наукограда Российской Федерации“ Пущино и Протвино потеряют федеральный статус наукограда Российской Федерации, что приведет к утрате федерального финансирования проектов развития социальной сферы, научной и технологической инфраструктуры наукоградов и нанесет урон технологическому развитию Российской Федерации и безопасности нашей страны».

Зная об этом, подмосковные власти подготовили поправки в закон о науке и государственной научно-технической политике. Они предлагают дополнить его статьей «Особенности преобразования муниципальных образований, имеющих статус наукограда», где сказано, что «в случае объединения муниципальных образований, хотя бы одно из которых имеет статус наукограда, вновь образованный в результате такого преобразования городской округ (далее — вновь образованный городской округ) в порядке правопреемства сохраняет статус наукограда, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей». Однако тем, кто задумал слияние, не интересен статус наукограда. «Удовлетворить всем критериям, чтобы получить статус, Большой Серпухов не сможет, для начала не наберет 20% работающих в научно-производственном секторе, нужного числа программ. Как можно отнести букмекерские конторы к высокотехнологическому сектору? Их интересует объединение и, возможно, денежные потоки, которые пойдут на Большой Серпухов», — комментирует председатель РКК-Наука Анатолий Миронов (Фрязино).

За закрытыми дверями

До сих пор никаких документов о проекте Большой Серпухов из официальных источников у жителей нет. Ни планов развития, ни экономических обоснований, ни сравнительных таблиц плюсов и минусов. Людей возмущает кулуарность принятия решений, неинформированность местных властей и молчание депутатов. По мнению Анатолия Миронова, за этим процессом стоит крупный бизнес.

В результате объединения региональные власти избавляются еще и от давней головной боли — голосования в наукоградах на выборах разного уровня. Не секрет, что ученые отдают предпочтение коммунистам, что не может не раздражать тех, что руководит территориальной политикой области. В случае ликвидации муниципалитетов «красные» голоса протвинцев и пущинцев будут размыты среди голосов 60 тыс. избирателей Серпухова.

Возможно ли остановить слияние? Вопрос открытый. Одни считают, что вопрос решен, другие — что жителей берут буквально на испуг, ведут против них информационную войну. Между тем в обоих наукоградах уже назначены заседания советов депутатов и подготовлены проекты решения о назначении публичных слушаний по вопросу объединения. Технология недопуска жителей на подобные мероприятия хорошо отработана. При этом, как замечают сами народные избранники, результат слушаний, содержание замечаний, которые предоставят участники, значения не имеют. Главное — факт проведения, для галочки, а дальше запускается процесс ликвидации Протвино и Пущино как городских округов.

Татьяна Пирогова

1 youtube.com/watch?v=fnSkHLkgSIs&t=3043s

2 ruskompromat.ru/news/2208-kak_aleksandr_shestun_stal_umarom_kremlevym

3 rusprofile.ru/id/1225000127098

4 serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/29287/

5 pravo.ru/news/view/1318/

6 garant.ru/news/14998/

7 youtube.com/watch?v=1iSk6gLmZsM&t=305s

8 youtube.com/watch?v=WWeA-P-yA6w&t=24s

9 change.org/p/сохраним-наукограды-протвино-и-пущино

10 rkk-nauka.ru/novosti/sohranit-naukogrady

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