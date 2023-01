Пусть заголовок этих заметок не вводит читателя в заблуждение: речь пойдет не о новом кратере на Луне или впадине на Марсе, названных именем создателя теории относительности. Нет, мы поговорим о библиографии Альберта Эйнштейна. Слово «библиография» имеет несколько значений. Мы понимаем его здесь как перечень книг, статей, документов различной природы, связанных с именем великого ученого. Сравнение множества книг с водоемом давно укоренилось в языке, не зря же говорят «море книг». Использование термина «море Эйнштейна» для его библиографии вполне оправдано — это множество печатной и электронной продукции так велико, что почти необозримо.

Начало

А началось наполнение этого «водоема» с первой статьи недавнего выпускника цюрихского Политехникума, опубликованной в журнале Annalen der Physik в марте 1901 года (Эйнштейн, 1966). Затем ручеек его статей не прерывался: в 1902 году — две статьи, в 1903-м и 1904-м — еще по одной. Неожиданный прорыв случился в 1905 году, когда вышло сразу пять его работ (а шестая подана в редакцию журнала и вышла в следующем году). Эти пять работ перевернули классическую физику с головы на ноги, стали основополагающими сразу в трех направлениях современной физики. Написав хотя бы одну из этих пяти статей, ее автор был бы признан гением ХХ века. А как назвать автора всех пяти гениальных работ? При этом нужно учесть, что автору в том году исполнилось всего 26 лет, он еще ни дня не работал на научной должности ни в каком научном или учебном заведении, он не имел даже первой ученой степени доктора философии, обязательной для нормальной научной карьеры! Не случайно историки науки и биографы Эйнштейна называют 1905-й «годом чудес».

Поток научных статей Альберта Эйнштейна не прерывался до его смерти в 1955 году. Всего он написал триста научных работ, включая книги и предисловия к чужим изданиям. Если же учитывать ненаучные публикации, то число его работ превышает 450 (Schilpp, 1951, с. 538).

Собственные тексты Эйнштейна, а также написанные в соавторстве с другими учеными входят в собрания сочинений и отдельные сборники. Например, работы о политике, борьбе за мир и правильном мироустройстве вошли в сборник «Эйнштейн о мире» (Einstein, 2004). Выходили и другие тематические подборки работ великого физика, например «Путевой дневник» (Einstein, et al., 2018), русский перевод (Эйнштейн, 2021).

Научные публикации

Но этот поток собственных текстов ученого, хоть и значительный, не единственный, что вливается в современное «море Эйнштейна». Почти сразу после «года чудес» появились научные статьи и книги коллег Эйнштейна, которые комментировали, объясняли и развивали его идеи. Здесь прежде всего нужно отметить доклад Германа Минковского на ежегодном собрании Общества немецких естествоиспытателей и врачей в 1908 году в Кёльне. Этот доклад вышел в следующем году отдельной книгой в Лейпциге (Minkowski, 1909). Минковский впервые ввел в оборот термины «пространство-время», «световой конус», «мировая линия» и поставил специальную теорию относительности на прочный математический фундамент. По словам Абрахама Пайса, «Так началось великое формальное упрощение СТО. Вначале это не произвело на Эйнштейна большого впечатления, он счел запись своей теории в тензорной форме „излишней ученостью“. Однако в 1912 году он усвоил тензорные методы, а в 1916-м выразил признательность Минковскому за то, что тот значительно облегчил переход от СТО к общей теории относительности» (Пайс, 1989, с. 148).

Слова Пайса можно немного уточнить: уже в 1915 году Эйнштейн отмечал заслуги Минковского: «Развитие теории относительности было сильно ускорено благодаря математической формулировке ее основ, данной Г. Минковским. При этом Минковский исходил из того, что „временная координата“ будет входить в основные уравнения теории относительности точно таким же образом, как и пространственные координаты, если вместо t ввести пропорциональную этой величине мнимую переменную. Благодаря этому уравнения теории относительности становятся уравнениями в четырехмерном пространстве; при этом формальные свойства этого четырехмерного мира отличаются от формальных свойств пространства евклидовой геометрии только числом измерений» (Эйнштейн, 1965).

В ряду книг, посвященных теории относительности, надо отметить работу Макса фон Лауэ, ставшего одним из первых сторонников новой теории и написавшего первую монографию, посвященную СТО (Laue, 1911).

Лучшим обзором по специальной и общей теории относительности до сих считается книга Вольфганга Паули, выросшая из статьи, написанной для «Энциклопедии математических наук» в 1920 году (том энциклопедии вышел в 1921 году (Pauli, 1921), русский перевод — в 1947-м (Паули, 1947)). Надо отметить, что сам Эйнштейн высоко ценил работу Паули, специально отмечая, что автору на момент написания исполнилось всего 20 лет.

Обсуждать все работы физиков по темам, открытым статьями Эйнштейна, занятие абсолютно безнадежное. Из маленького ручейка этот поток превратился в полноводную реку, приносящую в «Море Эйнштейна» ежегодно сотни и тысячи новых статей и монографий. Отмечу только, что наиболее важные статьи время от времени объединяются в сборники, представляющие самостоятельную ценность для физики и истории. Одним из первых таких изданий был сборник «Принцип относительности», составленный из статей трех авторов: Г. А. Лоренца, А. Эйнштейна, Г. Минковского. Он вышел в Берлине в 1913 году (Lorentz, et al., 1913) с примечаниями Арнольда Зоммерфельда и предисловием Отто Блюменталя. В русском переводе этого сборника, вышедшем в серии «Классики естествознания» в 1935 году, добавлена еще статья Анри Пуанкаре. Редакторы русского перевода — В. К. Фредерикс и Д. Д. Иваненко (Лоренц, и др., 1935).

Еще одним историческим собранием статей, посвященных Эйнштейну и его научному наследию, стал сборник «Альберт Эйнштейн — философ и естествоиспытатель», изданный под редакцией Пауля Артура Шилппа к семидесятилетию автора теории относительности (немецкий перевод вышел в 1951 году (Schilpp, 1951)). В число авторов сборника вошли ведущие физики ХХ века Арнольд Зоммерфельд, Луи де Бройль, Вольфганг Паули, Макс Борн, Нильс Бор, Филипп Франк, Макс фон Лауэ, Курт Гёдель и другие. Две статьи для сборника написал и сам юбиляр.

Документы

По мере того, как росли слава и известность Эйнштейна, пополнялся и фонд фотографий с изображением ученого, кроме того, некоторые ведомства Германии организовали сбор документов о его общественной деятельности. На базе этих материалов из различных архивов были изданы важные для биографов Эйнштейна и историков науки сборники документальной информации. Отметим некоторые из них.

Японский физик и историк Кендзи Сугимото (Kenji Sugimoto) собрал 486 фотографий о жизни Эйнштейна в объемном томе «Альберт Эйнштейн. Комментированная фотодокументация» (Sugimoto, 1987).

Почти двести документов — от приема Эйнштейна в число членов Королевской Прусской академии наук и назначения на должность профессора академии до его выхода из академии — собраны в первом томе сборника «Альберт Эйнштейн в Берлине, 1913–1933» (Kirsten, и др., 1979). Во втором томе этого фундаментального собрания находится описание более полутысячи документов об Эйнштейне из архивов ГДР в годы его жизни в Берлине (Kirsten, и др., 1979a).

Огромный трехтомник документов о жизни Эйнштейна вышел под редакцией одного из ведущих современных биографов великого ученого, директора Института истории естествознания Общества Макса Планка в Берлине профессора Юргена Ренна (Jürgen Renn) (Renn, 2005).

Еще более внушительно выглядит том документов, собранных многолетним куратором архива Альберта Эйнштейна в Еврейском университете Иерусалима Зеэвом Розенкранцем (Ze’ev Rosenkranz) (Rosenkranz, 2004).

После триумфального подтверждения общей теории относительности в 1919 году внимание всего мира было приковано к ее автору. Эйнштейна приглашали выступить с лекциями в разных странах. К его мнению прислушивались политики, коронованные особы. По решению Министерства культуры, науки и народного образования было решено собирать в отдельное дело сообщения о публичной деятельности ученого. Эта негласная слежка продолжалась вплоть до прихода нацистов к власти в 1933 году. В 1998 году толстая папка донесений была найдена Зигфридом Грундманом в архиве министерства и опубликована в виде книги «Акты Эйнштейна» (Grundmann, 1998).

К сожалению, на русском языке литературы об Эйнштейне такого рода практически нет.

Письма

Наряду с научными текстами письма ученого позволяют заглянуть в его творческую мастерскую, понять, как он пришел к той или иной важной идее, где заблуждался и как справился с возникшими проблемами. Письма показывают, какой вклад в ту или иную теорию внес тот или иной ученый, они помогают разобраться в тонких деталях приоритета.

Для исследователей творчества Эйнштейна особенно важную роль играет его переписка с ближайшими друзьями — Микеле Бессо и Морисом Соловиным. К счастью, эти письма есть и на русском языке. Переписка с Соловиным вошла в четвертый том Собрания научных трудов (Эйнштейн, 1967). Переводы переписки с Микеле Бессо опубликованы в трех «Эйнштейновских сборниках»: 1974 (Эйнштейн, 1976), 1975-1976 (Эйнштейн, 1978) и 1977 (Эйнштейн, 1980). К сожалению, переписка с другими корреспондентами представлена на русском языке слабо. А на Западе изданы очень информативные сборники переписки Альберта Эйнштейна с Максом Борном (Einstein — Born, 1991), с Арнольдом Зоммерфельдом (Einstein — Sommerfeld, 1968), с Генрихом Цанггером (Schulmann, 2012)…

Чрезвычайно важны для исследования раннего периода становления Эйнштейна-ученого его «любовная переписка» с Милевой Марич, ставшей в 1903 году его женой. Эти письма — 40 писем Эйнштейна и 11 писем Марич — стали доступны исследователям в конце ХХ века. Они изданы отдельной книгой (Einstein — Marić, 2005) и вошли в первый том Собрания документов Альберта Эйнштейна (Einstein, 1987).

Другая переписка Эйнштейна из его «швейцарских лет» (1902–1914) вошла в пятый том Собрания документов (Einstein, 1993). Соответственно, письма других периодов попали в другие тома этого грандиозного издания. Ничего подобного на русском языке нет.

Первая биография

Наибольшей популярностью у широкой публики пользуются, конечно, биографии великих людей. Недаром такие большие тиражи у книжных серий типа «Жизнь замечательных людей». В категорию «замечательных людей» в глазах большинства жителей Земли Альберт Эйнштейн попал в 1919 году после триумфального подтверждения общей теории относительности. А первая его биография вышла через два года, ее написал скандально известный журналист Александр Мошковский (Alexander Moszkowski). В Берлине он организовал литературный кружок, собиравшийся в отеле Бристоль, куда он пригласил и Эйнштейна. Они оказались соседями по столу и вели беседы на разные темы. Из этих бесед и получилась книга, которую Мошковский назвал «Эйнштейн. Понимание мира его мыслей» (Moszkowski, 1921).

Когда друзья Эйнштейна узнали, что книга Мошковского готовится к выходу в свет, они пришли в ужас. Обстановка в Германии в 1920 году была накалена антисемитизмом, причем на острие атак оказался Альберт Эйнштейн. С одной стороны, группа профессоров во главе с Нобелевским лауреатом Филиппом Ленардом пыталась опорочить теорию относительности и ее автора. С другой — Эйнштейн подвергался прямым атакам антисемитов во главе с проходимцем Паулем Вайландом, который создал «Общество немецких естествоиспытателей в поддержку чистой науки» и в крупнейшем зале Берлина публично шельмовал Эйнштейна как лжеца и обманщика. Дело дошло до того, что имя Эйнштейна стояло в «черном списке» людей, приговоренных националистами к смерти вслед за убитым летом того же года министром иностранных дел Вальтером Ратенау. Опасаясь прямого покушения, Эйнштейн отказался от давно запланированного выступления в Лейпциге на съезде Общества немецких естествоиспытателей и врачей (подробно об этом см. в моей книге «Альберт Эйнштейн в фокусе истории ХХ века» (Беркович, 1918, с. 52–74)).

В такой обстановке появление написанной евреем книги об Эйнштейне, основанной на беседах с ним, враги могли использовать для обвинений ученого в саморекламе. Кроме того, репутация Мошковского давала повод опасаться, что из книги получится дешевый рекламный трюк. Тем более, что на утверждение Эйнштейну автор книги рукопись не представил.

Больше всех предстоящий выход книги Мошковского в свет озаботил жену Макса Борна Хедвиг. Ее отец учился вместе с Мошковским и рассказывал о нем разное. В письме Эйнштейну от 7 октября 1920 года Хедвиг настоятельно советует данное разрешение на публикацию книги немедленно забрать назад и заказным письмом потребовать не публиковать книгу о себе (Einstein — Born, 1991, с. 61). С тем же советом-требованием обратился к Эйнштейну и Макс Борн в письме от 10 октября: «Извини настойчивость моего письма, но речь идет о том, что мне (и Планку, и Лауэ и т. д.) дорого. Ты этого не понимаешь, ты малый ребенок. Тебя любят, и ты должен слушаться, и именно благоразумных людей (а не твоей жены)» (Einstein — Born, 1991, с. 64).

Ссылка на жену тут не случайна: Эльзе нравилась известность ее мужа и она приветствовала книгу о нем. Кроме того, она жалела беднягу Мошковского, больного и находившегося на грани нищеты. Доводы Хедвиг и Макса Борна подействовали, и Эйнштейн уже на следующий день ответил своему другу: «Из-за книги господина Х. твоя жена написала мне срочное письмо. Объективно она права, даже если ошибается в слишком суровом приговоре Х. В конце концов я послал ему письмо, в котором сообщил, что его великолепный опус не может быть напечатан» (Einstein — Born, 1991, с. 65).

Сейчас трудно понять, почему друзья Эйнштейна так обеспокоились выходом книги Мошковского, называемого в письмах «господином Х». Теперь никого не удивляют многочисленные интервью научных работников, опубликованные в газетах и журналах, показанные по телевидению. В конце XIX — начале ХХ веков положение было совсем иным. В печати упоминались лишь крупнейшие открытия. По словам Макса Борна, когда в прессе обсуждалось открытие Вильгельмом Конрадом Рентгеном загадочных Х-лучей в 1896 году 1, об авторе открытия не говорилось ни слова (Einstein — Born, 1991, с. 67). Борн приводит показательный пример из собственной практики. Первое издание его книги «Теория относительности Эйнштейна», вышедшее в том же 1920 году, содержало рядом с титульной страницей фото, а в конце — короткую биографию Эйнштейна, в которой Борн описал не только научную деятельность, но и коснулся личности автора теории относительности. Сразу после выхода книги в свет Борн получил письмо от Макса фон Лауэ, в котором он сообщал, что у него, а также у других его коллег фото и жизнеописание Эйнштейна в научной книге вызвало возмущение. Это неуместно в научном или учебном изданиии, даже если оно адресовано широкому кругу читателей. Пристыженный Макс Борн убрал фото и биографию из последующих изданий книги (Einstein — Born, 1991, с. 67).

Вот почему намерение Мошковского в одной книге собрать беседы с Эйнштейном, содержащие как научные вопросы, так и житейские, вызвало такую острую реакцию друзей ученого. Это противоречило обычаям того времени.

Предотвратить выход книги не удалось. Книга всё же увидела свет, и ничего страшного не произошло. Эйнштейн довольно быстро с этим смирился, хотя и прекратил с Мошковским всяческие отношения. От советов подавать в суд он категорически отказался, справедливо считая, что подобное действие только раздует скандал. Максу Борну он писал 26 октября 1920 года: «Меня не волнуют крики и мнения всех людей. Со мной ничего не случится… Вообще мне Х милее Ленарда и Вина. Так как последние склочничают из любви к склоке, а первый, напротив, только чтобы заработать денег (что разумнее и лучше). Я переживу всё, что меня ожидает, как безучастный зритель, и не позволю себе так возбудиться, как в Наухайме 2. Для меня непереносимо, чтобы я из-за дурного общества так сильно потерял чувство юмора» (Einstein — Born, 1991, с. 65–66).

Надо отдать должное Максу Борну — он умел признавать ошибки. Перелистывая вышедшую книгу Мошковского, он нашел ее совсем не такой плохой, какой опасался увидеть. Конечно, научные рассуждения автора примитивны и не всегда верны. Однако книга содержит множество действительно забавных описаний и анекдотов явно в духе Эйнштейна. Они будут в новых книгах об Эйнштейне еще не раз цитироваться и станут общепринятыми. Борн подчеркивает, что эмоциональная переписка по поводу книги Мошковского была бессмысленной. Опасения, что книга увеличит антисемитскую травлю Эйнштейна, оказались необоснованными. Антисемитизм как явление развивается по своим законам и мало зависит от наличия или отсутствия подобных книг.

Книга Мошковского была в том же году переведена на английский, а всего год спустя вышел русский перевод (Мошковский, 1922). Вот оперативность, достойная повторения!

Эйнштейн А. Следствия из явлений капиллярности. Собрание научных трудов в четырех томах. Том III, с. 8–17. М.: Наука, 1966.

Schilpp P. A. (Hrsg.). Albert Einstein als Philosoph und Naturforscher. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1951.

Einstein A. Über den Frieden. Weltordnung oder Weltuntergang? Neu Isenburg: Abraham Melzer Verlag, 2004.

Einstein A., Rosenkranz Z. The Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine, and Spain, 1922–1923. Princeton: Princeton University Press, 2018.

Эйнштейн А. Путевой дневник. Япония, Палестина, Испания. 6 октября 1922 года — 12 марта 1923 года. Под ред. Зеэва Розенкранца. М.: АСТ, 2021.

Minkowski, Hermann. Raum und Zeit. Leipzig: Teubner, 1909.

Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна: Пер. с англ. / Под ред. акад. А. А. Логунова. М.: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.

Эйнштейн А. Теория относительности. Собрание научных трудов в четырех томах, т. I, с. 410–424. М.: Наука, 1965.

Laue M. Das Relativitätsprinzip. Braunschweig: Vieweg, 1911.

Pauli W. Relativitätstheorie. В книге: Felix Klein (Hrsg.). Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften. Bd 5. — Part 2. — S. 539. Leipzig: Teubner, 1921.

Паули В. 1947. Теория относительности. М. — Л.: ОГИЗ Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1947.

Lorentz G. F., Einstein A., Minkowski H. Das Relativitätsprinzip. Leipzig; Berlin: Teubner, 1913.

Лоренц Г. А. и др. Принцип относительности. Л.: ОНТИ — Главная редакция общетехнической литературы, 1935.

Sugimoto K. Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation. Gräfelfing vor München: Verlag Moos & Partner, 1987.

Kirsten Ch., Treder H.-J. (Hrsg.) Albert Einstein in Berlin. 1913–1933. Teil I. Berlin: Akademia-Verlag, 1979.

Kirsten Ch., Treder H.-J. Albert Einstein in Berlin, 1913–1933. Teil II, Spezialinventar. Berlin: Akademie-Verlag, 1979a.

Renn J. (Hrsg.) Albert Einstein — Ingenieur des Universums. In drei Bänden. Berlin: WILEY-VCH, 2005.

Rosenkranz Z. Albert Einstein: privat und ganz persönlich. Jerusalem: Jüdische National- und Universitätsbibliothek, 2004.

Grundmann S. Einsteins Akte. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1998.

Эйнштейн А. Письма к Морису Соловину. Собрание научных трудов в четырех томах, т. IV, с, 547–576. М.: Наука, 1967.

Эйнштейн А. Переписка А. Эйнштейна и М. Бессо, 1903–1955. В книге: У. И. Франкфурт (сост.). Эйнштейновский сборник 1974. М.: Наука, 1976.

Эйнштейн А. Переписка А. Эйнштейна и М. Бессо, 1903–1955. В книге: У. И. Франкфурт (сост.). Эйнштейновский сборник 1975–1976. М.: Наука, 1978.

Эйнштейн А. Переписка А. Эйнштейна и М. Бессо, 1903-1955. В книге: У. И. Франкфурт (сост.). Эйнштейновский сборник 1977. М.: Наука, 1980.

Einstein A., Born M. Briefwechsel 1916–1955. Kommentiert von Max Born. München: Nymphenburger Verlaghandlung GmbH, 1991.

Einstein A. / Sommerfeld A. Briefwechsel. Herausgeben und kommentiert von Armin Hermann. Basel; Stuttgart: Schwabe & Co Verlag, 1968.

Schulmann R. (Hrsg.) Seelenverwandte. Der Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Heinrich Zangger (1910–1947). Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2012.

Einstein A., Marić M. Am Sonntag küss’ ich Dich mündlich. Die Liebesbriefe 1897–1903. München; Zürich: Piper, 2005.

Einstein A. The collected papers of Albert Einstein. Volume 1: The Early Years, 1879–1902. Princeton: Princeton University Press, 1987.

Einstein A. The collected papers of Albert Einstein. Vol. 5: The Swiss Years: Correspondence, 1902-1914. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Moszkowski A. Einstein. Einblicke in seine Gedankenwelt. Hamburg; Berlin: Hoffmann und Campe; F. Fontane& Co., 1921.

Беркович Е. Альберт Эйнштейн в фокусе истории ХХ века. М.: URSS, 2018.

Мошковский А. Альберт Эйнштейн: беседы с Эйнштейном о теории относительности и общей системе мира. М.: Работник просвещения, 1922.

Евгений Беркович

Продолжение следует

1 Открытие рентгеновских лучей произошло в 1895 году.

2 В Наухайме в 1920 году состоялось заседание Немецкого физического общества, на котором Эйнштейн дискутировал с Филиппом Ленардом. В результате отношения между ними были окончательно разорваны.

