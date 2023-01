Немасштабируемая оригинальность, парадоксы самореференции и интернет-диалог

Массовое стремление к оригинальности и даже уникальности («Парадокс ХХI века — это парадокс массового запроса на уникальность» 1) успешно обслуживается разными, массовыми же, способами. Остановлюсь на одном из них. В Интернете по словам “hoody escape from standard” легко найти сайты, на которых продается массовая продукция, претендующая на оригинальность, — одежда с надписью “Escape from standard” («Избегай стандарта»). Особенно мне нравится рубашка с надписью “Escape from standard! Be yourself” («Избегай стандарта! Будь собой»). Призыв «Будь собой!» в рекламе меня всегда немного настораживал: «Будь собой — купи, что говорят!», «Будь собой — кому сказали!».

Свои размышления по поводу этих стандартно нестандартных рубашек, впервые обнародованные здесь 2, я кратко повторил в посте в одной из социальных сетей: одинаковая одежда с надписью «Избегай стандарта!» — это чистый гротеск. Откликнулся Колм Малкахи, математик, популяризатор, друг Мартина Гарднера. Читателям журнала «В мире науки» (2014, № 12) он известен по публикации «Пусть игры продолжаются» 3, оригинал которой опубликован в Scientific American 4 и переиздан в книге “The Best Writing on Mathematics 2015” 5, — стоит прочитать. В реплике он написал, что Бертран Рассел подтвердил бы гротескность этой массовой продукции. Здесь я сделаю паузу. Что значила эта фраза про Рассела?

Неожиданно для меня Колм Малкахи включил описанную мною одинаковую одежду с надписью «Избегай стандарта» в контекст парадокса Рассела (его популярная и не вполне точная версия — парадокс брадобрея: «В деревне живет брадобрей, он бреет всех, кто не бреется сам, и только их. Кто же бреет самого брадобрея? Если он не бреется сам, то он бреет себя, а если бреется сам, то не бреет себя» 6). А также в контекст парадоксов самореференции. Парадоксы самореференции (типа высказывания «это высказывание ложно») активно изучаются, популяризуются, обобщаются в разных текстах, включая энциклопедические статьи 7. Эти парадоксы представлены и в визуальном искусстве 8 — достаточно упомянуть картину Р. Магритта «Это не трубка».

Подхватив идею Колма Малкахи, я откликнулся там двумя изображениями. Одно — «Графический парадокс нестандартных футболок Рассела — Малкахи — Поддьякова», второе — «Самоссылочный парадокс (не)масштабируемой оригинальности». Перевод “Escape from standard” я уже дал, перевод “T-shirt original due to this inscription” — «Футболка оригинальна благодаря этой надписи». Получилось славно, мне кажется, — как-то даже в стиле Энди Уорхола немного. Представим, что это висит рядами на вешалках реального магазина…

Две картинки ниже я оформил как постер, который может быть представлен на некой будущей конференции 9.

Моя неформальная публикация в обычной соцсети, реплика Колма Малкахи, создание двух парадоксов и публикация постера в научной соцсети уложились в два дня. Замечательный пример научного интернет-диалога. Похожее случилось, когда Станислав Жураховский опубликовал комментарием нетранзитивные по выигрышности позиции белых и черных в шашках прямо под моей статьей с примером таких позиций в шахматах 10.

Еще один пример парадокса самореференции, который может иметь место в реальной жизни, относится к экспериментам определенной части нейроученых. Это те, кто отрицают произвольное поведение и самостоятельные поступки (свободу воли). Они настаивают, что всё, что мы делаем, нас заставляет делать коварный мозг (а мы здесь ни при чем — но это заключение не озвучивается). Далеко не все биологи и нейроученые согласны с таким подходом — из последних текстов см11. Но мы здесь обратимся к тем, кто настроен совершенно радикально, и к следствиям их высказываний. Приведу цитату из статьи Натальи Ивлиевой 12 с описанием этих следствий. «Многократно процитированы слова лауреата Нобелевской премии 1962 года по физиологии и медицине Фрэнсиса Крика из книги „Изумительная гипотеза. Научный поиск души“: „Вы, ваши радости и печали, ваши воспоминания и ваши амбиции, ваше чувство личной идентичности и свобода воли на самом деле не более чем поведение обширного скопления нервных клеток и связанных с ними молекул. Вы есть не что иное, как набор нейронов“. Авторитет открывателя ДНК и пламенный пафос его высказываний таковы, что выдержки именно из этой книги используют в исследованиях как способ манипуляции представлениями испытуемых о самих себе; используют и получают в этих экспериментах довольно определенные результаты (а именно: уменьшение веры в свободу воли по прочтении выдержек из книги Крика прямо во время эксперимента снижает готовность помочь ближнему, провоцирует агрессию и даже приводит к мелкому жульничеству».

Видимо, не зря философ, исследователь свободы воли Дэниел Деннет пишет: «Нейроученые должны перестать говорить людям, что у них нет свободы воли»13.

Эти темы важно обсуждать. Якобы просветительские рассказы людям о том, что они сами и другие делают что-то непотребное, потому что такой уж у нас мозг, который заставил сделать именно это, и поступить иначе не было никакой возможности, — это не вполне безобидно.

Впрочем, авторы этих рассказов бывают готовы дать этим же людям весьма развернутые рекомендации под условными заголовками типа «Скажи мозгу „Нет!“» и «Обмани свой мозг». Но как? Ведь я у мозга дурачок, и никак иначе 14.

Обратимся к экспериментам с участием людей. В соответствии с современными этическими требованиями участнику вначале предлагается подписать добровольное информированное согласие: да, он знает, что ему предстоит, знает свои права (например, право выхода из эксперимента в любой момент без объяснений) и пр.

А вот и два парадокса самореференции.

Парадокс написания текста добровольного информированного согласия нейроученым, отрицающим свободу воли, и дачи его на подписание участнику.

С ним и так всё понятно, объяснять не надо.

Парадокс чтения добровольного информированного согласия, написанного нейроученым, отрицающим свободу воли.

Его я разверну.

Участник читает документ: «Вы должны подписать добровольное информированное согласие…» Что должен думать участник, если до этого он прочитал текст этого нейроученого, где тот отрицает свободу воли?

Что на очереди? Есть психологическая концепция, обосновывающая необходимость самосострадания 15. От всей души сочувствуя ей, я в то же время задумался о ее масштабируемости на неопределенно большое количество уровней самосострадания и самобичевания, а также их комбинаций. Скажем: «Я самосострадаю себе из-за того, что слишком самобичевал себя за недостаточное самосострадание». Вот, думаю, опубликовать эту фразу или нет? Это не публикация.

Александр Поддьяков, докт. психол. наук

