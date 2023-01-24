Катастрофа, которая стала нормой

24.01.2023 / № 370 / с. 1, 3 /  Лариса Мелихова, Андрей Ростовцев /  Диссернет /  3 комментария
Новое расследование «Диссернета» о покупном соавторстве

— Что же можно сделать, чтобы исправить это катастрофическое положение?

— Ничего. Ровно так же, как ничто не поможет вылечить неизлечимую болезнь.
Когда-нибудь всё это рухнет, но по причинам, которые мы не можем предсказать заранее.
И только тогда можно будет восстановить всё заново, зная, что именно пошло не так.
Сегодня же мы просто пытаемся сохранить наше знание, чтобы оно помогло кому-то в будущем.

Из диалога с одним американским профессором
на «диссернетовскую» тему (2018 год)

Андрей Ростовцев
Андрей Ростовцев
Лариса Мелихова
Лариса Мелихова

В последнее время тема покупного соавторства оказалась в центре внимания международного научного сообщества1. В России эта история берет свое начало в 2012 году, когда майскими указами президента России была поставлена цель: существенно увеличить долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в международных базах данных, таких как Web of Science и SCOPUS. Для выполнения поставленной задачи в бюджет научно-образовательных учреждений были заложены средства, направляемые на стимулирование публикационной активности сотрудников. Размер вознаграждения ученых и преподавателей часто в разы превосходил затраты на публикации в ряде журналов, среди которых нашлось немало и таких, которые за деньги авторов готовы опубликовать всё что угодно без должного научного рецензирования. Фактически выделяемые с целью исполнения указов президента бюджетные деньги в таких случаях перекочевывали редакциям целого ряда англоязычных зарубежных изданий.

Изображение: dream.ai
Изображение: dream.ai

Не сразу, но спустя короткое время такой очевидной лазейкой начали пользоваться тысячи российских ученых и преподавателей университетов. Сначала некоторые из них переводили на английский язык (как правило, с помощью автоматического переводчика) чужие тексты и выдавали их за свои научные достижения, обеспечивая себе карьерный рост и безбедное существование. В большинстве случаев такие «авторы» предлагали своим коллегам участвовать в сомнительной схеме и стать соавторами, разделив затраты на публикацию статьи в научном журнале.

Однако довольно скоро на рынке покупных публикаций в научных журналах начали возникать централизованные биржи по подбору и продаже авторства. Среди таких бирж в России особенно выделяется «Международный издатель»: коммерческие предложения начали появляться на его сайте с 2016 года. В 2019 году издание The Insider с помощью «контрольной закупки» продемонстрировало механизм работы «Международного издателя» с будущими авторами [1]. Эта публикация никак не повлияла на работу «биржи». Попытки обращения в российские правоохранительные органы также не приносили плодов, незамысловатый ответ неизменно гласил, что нарушений российского законодательства не замечено: и в самом деле, ведь предлагаемая услуга — публикация под закупленным авторством — оказана, какие проблемы? В 2021 году Анна Абалкина вновь вернулась к теме «Международного издателя» и разработала алгоритм (описанный ниже), с помощью которого были идентифицированы десятки купленных статей [2, 3].

Типичное предложение (или оффер, как они его гордо именуют) «Международного издателя» содержит информацию о названии статьи, количестве авторов и времени публикации. Часто эта информация сопровождается текстом аннотации, данными о журнале и даже данными об авторах. Пример оффера, публиковавшийся на сайте «Международного издателя», представлен на рис. 1а.

Рис. 1а. Коммерческое предложение (оффер), размещенное на сайте «Международного издателя»
Рис. 1а. Коммерческое предложение (оффер), размещенное на сайте «Международного издателя»

Детализированное описание оффера в дальнейшем позволило установить соответствие коммерческого предложения и позднее опубликованной статьи. На рис. 1б и в табл. 1 показано, каким образом устанавливалось соответствие на примере, приведенном на рис. 1а.

Рис. 1б. Итоговая фактическая публикация в журнале соответствует коммерческому предложению
Рис. 1б. Итоговая фактическая публикация в журнале соответствует коммерческому предложению
Табл. 1. Соответствие коммерческого предложения и итоговой фактической публикации в журнале
Оффер Публикация
Название статьи Кейс-обучение как эффективная технология современного предпринимательского образования Case study: an effective technology of modern entrepreneurship education
Кол-во авторов 4 4
Страна-издатель США USA
Планируемый / фактический выход статьи Март 2020 года № 1, 2020 (6 выпусков в год)
Индексация SCOPUS. Q2Q3 SCOPUS (до 2020 года)

Совпадение названия статьи, количества авторов, страны издателя и времени публикации, заявленных в оффере и в финальной публикации в совокупности определяют признаки, позволяющие надежно установить соответствие между оффером и публикацией. Дополнительно к вышеупомянутым признакам следует обращать внимание на отсутствие истории сотрудничества между главным автором, отвечающим за переписку с редакцией журнала, и соавторами, часто находящимися в разных городах и странах. К тому же адрес электронной почты главного автора никогда не бывает привязан к его научной или образовательной организации. Большинство подобных публикаций в первую очередь предназначены для коммерческих и карьерных потребностей, а не для приращения научного знания. Многие публикации опубликованы в журналах открытого доступа без должного рецензирования. В научном обиходе такие журналы получили прозвище «хищных» (от английского predatory journals).

После публикации в журнале (реализации оффера) коммерческое предложение исчезало с сайта биржи публикаций, однако мы можем воспользоваться помощью интернет-архива: эта некоммерческая цифровая библиотека сохраняет цифровые копии Всемирной сети, а сервис Wayback Machine предоставляет к ним доступ. На момент написания данного текста несколько сотен временных слайсов коммерческих предложений биржи «Международный издатель» доступны на Wayback Machine, что позволило нам воссоздать большую часть их онлайн-активности с 2016 года по настоящее время.

Как устроен механизм создания и продажи статьи соавторам? Мы, конечно, не знаем в точности, но свое ви́дение этого процесса изложили в статье «Как стать соавтором „Войны и мира“», опубликованной в ТрВ-Наука в качестве анонса к работе, проделанной «Диссернетом» [4]. Верность описанной картины отчасти подтверждается тем, что плагиата в закупаемых статьях обнаружить не удалось: по всей видимости, для них специально пишется оригинальный текст, а вот указан ли при этом сам Лев Толстой реальный автор текста в списке соавторов, мы не знаем — здесь возможны разные варианты.

В результате работы «Диссернета» были идентифицированы почти полторы тысячи статей, опубликованных в рамках офферов «Международного издателя». Поскольку многие «авторы», по всей видимости, делали больше одной закупки (Прасолов В. И. из Финансового университета и профессор Шестак В. А. из МГИМО стали авторами 18 статей!), получился список из 600 персон: список можно посмотреть по ссылке [5] (это список персон «Диссернета» с выбранным вариантом «Покупное соавторство» в фильтре «Автор некорректных публикаций»).

Если убрать в фильтрах галочку «только с профайлом», к списку добавится около 200 персон с пустым профилем: это в основном иностранные авторы, информацию о которых мы не старались найти, поскольку интересовались в основном отечественными «учеными».

Если перейти к виду «Полная таблица», полученный список можно отсортировать по числу некорректных публикаций авторов и таким образом получить информацию о самых активных клиентах «Международного издателя». Заметим, что некоторые из рекордсменов наряду с закупкой статей пользовались для улучшения своих академических показателей проверенным методом переводного списывания (предмет предыдущего исследования «Диссернета», отраженного в докладе Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований «О хищных журналах и переводном плагиате» [6]). Например, у профессора РЭУ Продановой Н. А. «Диссернетом» обнаружено 10 списанных переводов и 5 купленных публикаций; у профессора Тольяттинского университета Куриловой А. А. это количество составляет, соответственно, 4 и 12; у профессора РУДН Карабулатовой И. С. — 8 и 4. Почти два десятка персон из списка имеют ученую степень, полученную в результате защиты диссертации с массовыми заимствованиями, и около сорока человек участвовали в защитах списанных работ в качестве научного руководителя или оппонента, что и неудивительно: «Кто шляпку спер, тот и тетку укокошил» — какая разница, каким именно способом нарушать нормы научной этики?!

Список можно также отсортировать по месту проживания и месту работы входящих в него персон. Представленные ниже диаграммы предсказуемо указывают на наибольшее количество нарушений в Москве, однако есть и неожиданности: почему-то среди вузов с большим отрывом лидирует Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова — 87 авторов! Это гораздо больше, чем в основных московских гигантах, таких как Финансовый университет или РЭУ им. Плеханова. На почетном четвертом месте — небольшой филиал Казанского (Приморского) федерального университета в Елабуге, существенно опередивший в том числе и собственный головной КФУ.

 

 

Распределение по наукам тоже имеет некоторые особенности. То, что с большим отрывом лидирует экономика, не удивляет, но следом вместо привычных для «Диссернета» юридических наук и педагогики оказались технические науки и медицина (см. выше про ПМГМУ им. Сеченова).

Читатель, очевидно, ждет выводов — как быть в этой ситуации, как ее исправлять. Есть несколько очевидных шагов, которые следовало бы предпринять:

1) Изменить законодательство таким образом, чтобы деятельность фирм вроде «Международного издателя» оказалась незаконной.

Это, несомненно, должно быть однажды сделано, но есть опасение, что наши законодательные органы вряд ли займутся данной проблемой в ближайшее время.

2) Изменить наукометрические показатели таким образом, чтобы в оставленные лазейки не влезали недобросовестные ученые.

Споры о том, как это сделать, идут давно, пока прорыва не видно, но тема явно выходит за рамки настоящей статьи, а также деятельности «Диссернета».

3) Уволить всех сотрудников образовательных учреждений, попавшихся на закупке публикаций.

Этот вывод — как раз то, чего со дня существования добивается своей деятельностью «Диссернет». Однако, если вы зайдете на недавно обновленный красивый и удобный сайт «Диссернета» — хотя бы заглянете в фильтры раздела «Персоны», — вы увидите там огромное количество видов академических нарушений, по каждому из которых найдется множество персон, допустивших их. И к великому нашему сожалению, подавляющее большинство нарушителей — действующие сотрудники научных и образовательных организаций, а многие к тому же входят в руководящий состав: ректоры, проректоры, деканы, заведующие кафедрами и т. д. и т. п.

И здесь мы вновь возвращаемся к началу статьи, а именно к ее эпиграфу. Пожалуй, вряд ли сегодня можно как-то заметно повлиять на ситуацию, в которой нечистоплотность в академической сфере стало нормой. Нам остается только собирать и систематизировать информацию с убежденностью в том, что однажды эти накопленные знания станут основой возрождения российской науки из того печального состояния, в котором она оказалась сегодня.

Лариса Мелихова, Андрей Ростовцев

1. Литой А. Фокус-Scopus. Как за деньги купить место среди соавторов западного научного журнала (10.07.2019). theins.ru/obshestvo/165368

2. Abalkina A. Publication and collaboration anomalies in academic papers originating from a paper mill: evidence from Russia. semanticscholar.org/paper/Publication-and-collaboration-anomalies-in-academic-Abalkina/4127eb7271024624db9af1fec542ca9e1b8b0a9f

3. Dalmeet Singh Chawla. Russian site peddles paper authorship in reputable journals for up to $5000 a pop. science.org/content/article/russian-website-peddles-authorships-linked-reputable-journals

4. Мелихова Л. Как стать соавтором «Войны и мира» (22.02.2022). trv-science.ru/2022/02/kak-stat-soavtorom-vojny-i-mira/

5. Диссернет: выборка персон — авторов купленных публикаций. dissernet.org/person?incorrect%5B0%5D=6

6. Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований «Иностранные хищные журналы в Scopus и WoS: переводной плагиат и российские недобросовестные авторы». kpfran.ru/wp-content/uploads/plagiarism-by-translation-2.pdf

1 Holly Else. Multimillion-dollar trade in paper authorships alarms publishers. nature.com/articles/d41586-023-00062-9

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3 Комментария(-ев)
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res
res
7 часов(-а) назад

Существует совершенно поразительный пример покупки авторства. Это плата РФ за авторов в экспериментах на БАКе. Каждый из экспериментов публикует десятки статей в год. Почти никогда в группу подготовки статьи не входят наши исследователи. По двум причинам: плохой английский и они в основном на технической работе, т.е. поддерживают системы функционирования экспериментов. В результате эти «авторы» имеют дикое, под тысячу, число публикаций, фантастические хирши под сотню (Ландау и Гинзбург нервно курят в сторонке) и десятки тысяч цитирование. За статьи которые они не только не писали или читали. Они их в глаза не видели. ))

Последняя редакция 7 часов(-а) назад от res
3
-1
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Александр
Александр
1 час назад
В ответ на:  res

А в чем проблема-то? Результат их работы в статье использован? Если я правильно понял Ваш комментарий — да. А сейчас «тренд», мол все кто внес вклад в статью, должны быть указаны авторами. Есть в некоторых журналах довольно хорошая практика указывать кто из авторов что сделал в данной конкретной работе. Хотя к работам с большим количеством авторов это вряд ли применимо.

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protopop47
protopop47
2 часов(-а) назад

… попутного ветра в ваши паруса!
Интересно, ведь было же это и в ….годы…при. ….!
И как с этим боролась сов власть…

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