Катастрофа, которая стала нормой

Новое расследование «Диссернета» о покупном соавторстве

— Что же можно сделать, чтобы исправить это катастрофическое положение?

— Ничего. Ровно так же, как ничто не поможет вылечить неизлечимую болезнь.

Когда-нибудь всё это рухнет, но по причинам, которые мы не можем предсказать заранее.

И только тогда можно будет восстановить всё заново, зная, что именно пошло не так.

Сегодня же мы просто пытаемся сохранить наше знание, чтобы оно помогло кому-то в будущем.

Из диалога с одним американским профессором

на «диссернетовскую» тему (2018 год)

В последнее время тема покупного соавторства оказалась в центре внимания международного научного сообщества1. В России эта история берет свое начало в 2012 году, когда майскими указами президента России была поставлена цель: существенно увеличить долю публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в международных базах данных, таких как Web of Science и SCOPUS. Для выполнения поставленной задачи в бюджет научно-образовательных учреждений были заложены средства, направляемые на стимулирование публикационной активности сотрудников. Размер вознаграждения ученых и преподавателей часто в разы превосходил затраты на публикации в ряде журналов, среди которых нашлось немало и таких, которые за деньги авторов готовы опубликовать всё что угодно без должного научного рецензирования. Фактически выделяемые с целью исполнения указов президента бюджетные деньги в таких случаях перекочевывали редакциям целого ряда англоязычных зарубежных изданий.

Не сразу, но спустя короткое время такой очевидной лазейкой начали пользоваться тысячи российских ученых и преподавателей университетов. Сначала некоторые из них переводили на английский язык (как правило, с помощью автоматического переводчика) чужие тексты и выдавали их за свои научные достижения, обеспечивая себе карьерный рост и безбедное существование. В большинстве случаев такие «авторы» предлагали своим коллегам участвовать в сомнительной схеме и стать соавторами, разделив затраты на публикацию статьи в научном журнале.

Однако довольно скоро на рынке покупных публикаций в научных журналах начали возникать централизованные биржи по подбору и продаже авторства. Среди таких бирж в России особенно выделяется «Международный издатель»: коммерческие предложения начали появляться на его сайте с 2016 года. В 2019 году издание The Insider с помощью «контрольной закупки» продемонстрировало механизм работы «Международного издателя» с будущими авторами [1]. Эта публикация никак не повлияла на работу «биржи». Попытки обращения в российские правоохранительные органы также не приносили плодов, незамысловатый ответ неизменно гласил, что нарушений российского законодательства не замечено: и в самом деле, ведь предлагаемая услуга — публикация под закупленным авторством — оказана, какие проблемы? В 2021 году Анна Абалкина вновь вернулась к теме «Международного издателя» и разработала алгоритм (описанный ниже), с помощью которого были идентифицированы десятки купленных статей [2, 3].

Типичное предложение (или оффер, как они его гордо именуют) «Международного издателя» содержит информацию о названии статьи, количестве авторов и времени публикации. Часто эта информация сопровождается текстом аннотации, данными о журнале и даже данными об авторах. Пример оффера, публиковавшийся на сайте «Международного издателя», представлен на рис. 1а.

Детализированное описание оффера в дальнейшем позволило установить соответствие коммерческого предложения и позднее опубликованной статьи. На рис. 1б и в табл. 1 показано, каким образом устанавливалось соответствие на примере, приведенном на рис. 1а.

Табл. 1. Соответствие коммерческого предложения и итоговой фактической публикации в журнале Оффер Публикация Название статьи Кейс-обучение как эффективная технология современного предпринимательского образования Case study: an effective technology of modern entrepreneurship education Кол-во авторов 4 4 Страна-издатель США USA Планируемый / фактический выход статьи Март 2020 года № 1, 2020 (6 выпусков в год) Индексация SCOPUS. Q2Q3 SCOPUS (до 2020 года)

Совпадение названия статьи, количества авторов, страны издателя и времени публикации, заявленных в оффере и в финальной публикации в совокупности определяют признаки, позволяющие надежно установить соответствие между оффером и публикацией. Дополнительно к вышеупомянутым признакам следует обращать внимание на отсутствие истории сотрудничества между главным автором, отвечающим за переписку с редакцией журнала, и соавторами, часто находящимися в разных городах и странах. К тому же адрес электронной почты главного автора никогда не бывает привязан к его научной или образовательной организации. Большинство подобных публикаций в первую очередь предназначены для коммерческих и карьерных потребностей, а не для приращения научного знания. Многие публикации опубликованы в журналах открытого доступа без должного рецензирования. В научном обиходе такие журналы получили прозвище «хищных» (от английского predatory journals).

После публикации в журнале (реализации оффера) коммерческое предложение исчезало с сайта биржи публикаций, однако мы можем воспользоваться помощью интернет-архива: эта некоммерческая цифровая библиотека сохраняет цифровые копии Всемирной сети, а сервис Wayback Machine предоставляет к ним доступ. На момент написания данного текста несколько сотен временных слайсов коммерческих предложений биржи «Международный издатель» доступны на Wayback Machine, что позволило нам воссоздать большую часть их онлайн-активности с 2016 года по настоящее время.

Как устроен механизм создания и продажи статьи соавторам? Мы, конечно, не знаем в точности, но свое ви́дение этого процесса изложили в статье «Как стать соавтором „Войны и мира“», опубликованной в ТрВ-Наука в качестве анонса к работе, проделанной «Диссернетом» [4]. Верность описанной картины отчасти подтверждается тем, что плагиата в закупаемых статьях обнаружить не удалось: по всей видимости, для них специально пишется оригинальный текст, а вот указан ли при этом сам Лев Толстой реальный автор текста в списке соавторов, мы не знаем — здесь возможны разные варианты.

В результате работы «Диссернета» были идентифицированы почти полторы тысячи статей, опубликованных в рамках офферов «Международного издателя». Поскольку многие «авторы», по всей видимости, делали больше одной закупки (Прасолов В. И. из Финансового университета и профессор Шестак В. А. из МГИМО стали авторами 18 статей!), получился список из 600 персон: список можно посмотреть по ссылке [5] (это список персон «Диссернета» с выбранным вариантом «Покупное соавторство» в фильтре «Автор некорректных публикаций»).

Если убрать в фильтрах галочку «только с профайлом», к списку добавится около 200 персон с пустым профилем: это в основном иностранные авторы, информацию о которых мы не старались найти, поскольку интересовались в основном отечественными «учеными».

Если перейти к виду «Полная таблица», полученный список можно отсортировать по числу некорректных публикаций авторов и таким образом получить информацию о самых активных клиентах «Международного издателя». Заметим, что некоторые из рекордсменов наряду с закупкой статей пользовались для улучшения своих академических показателей проверенным методом переводного списывания (предмет предыдущего исследования «Диссернета», отраженного в докладе Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований «О хищных журналах и переводном плагиате» [6]). Например, у профессора РЭУ Продановой Н. А. «Диссернетом» обнаружено 10 списанных переводов и 5 купленных публикаций; у профессора Тольяттинского университета Куриловой А. А. это количество составляет, соответственно, 4 и 12; у профессора РУДН Карабулатовой И. С. — 8 и 4. Почти два десятка персон из списка имеют ученую степень, полученную в результате защиты диссертации с массовыми заимствованиями, и около сорока человек участвовали в защитах списанных работ в качестве научного руководителя или оппонента, что и неудивительно: «Кто шляпку спер, тот и тетку укокошил» — какая разница, каким именно способом нарушать нормы научной этики?!

Список можно также отсортировать по месту проживания и месту работы входящих в него персон. Представленные ниже диаграммы предсказуемо указывают на наибольшее количество нарушений в Москве, однако есть и неожиданности: почему-то среди вузов с большим отрывом лидирует Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова — 87 авторов! Это гораздо больше, чем в основных московских гигантах, таких как Финансовый университет или РЭУ им. Плеханова. На почетном четвертом месте — небольшой филиал Казанского (Приморского) федерального университета в Елабуге, существенно опередивший в том числе и собственный головной КФУ.

Распределение по наукам тоже имеет некоторые особенности. То, что с большим отрывом лидирует экономика, не удивляет, но следом вместо привычных для «Диссернета» юридических наук и педагогики оказались технические науки и медицина (см. выше про ПМГМУ им. Сеченова).

Читатель, очевидно, ждет выводов — как быть в этой ситуации, как ее исправлять. Есть несколько очевидных шагов, которые следовало бы предпринять:

1) Изменить законодательство таким образом, чтобы деятельность фирм вроде «Международного издателя» оказалась незаконной.

Это, несомненно, должно быть однажды сделано, но есть опасение, что наши законодательные органы вряд ли займутся данной проблемой в ближайшее время.

2) Изменить наукометрические показатели таким образом, чтобы в оставленные лазейки не влезали недобросовестные ученые.

Споры о том, как это сделать, идут давно, пока прорыва не видно, но тема явно выходит за рамки настоящей статьи, а также деятельности «Диссернета».

3) Уволить всех сотрудников образовательных учреждений, попавшихся на закупке публикаций.

Этот вывод — как раз то, чего со дня существования добивается своей деятельностью «Диссернет». Однако, если вы зайдете на недавно обновленный красивый и удобный сайт «Диссернета» — хотя бы заглянете в фильтры раздела «Персоны», — вы увидите там огромное количество видов академических нарушений, по каждому из которых найдется множество персон, допустивших их. И к великому нашему сожалению, подавляющее большинство нарушителей — действующие сотрудники научных и образовательных организаций, а многие к тому же входят в руководящий состав: ректоры, проректоры, деканы, заведующие кафедрами и т. д. и т. п.

И здесь мы вновь возвращаемся к началу статьи, а именно к ее эпиграфу. Пожалуй, вряд ли сегодня можно как-то заметно повлиять на ситуацию, в которой нечистоплотность в академической сфере стало нормой. Нам остается только собирать и систематизировать информацию с убежденностью в том, что однажды эти накопленные знания станут основой возрождения российской науки из того печального состояния, в котором она оказалась сегодня.

Лариса Мелихова, Андрей Ростовцев

