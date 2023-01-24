Смотрим в оба

Достижения космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» поражают воображение. Я попробовал брать исходные данные RAW с обоих телескопов и собирать из них один снимок. В итоге получаются довольно-таки интересные изображения.

Галактика NGC 3627, известная также как Мессье 66 (т. е. она является 66-м объектом в знаменитом каталоге туманностей французского астронома Шарля Мессье (1730–1817)), расположена в созвездии Льва. Расстояние от Солнца до NGC 3627, оцениваемое на основании величины красного смещения (z), — 35 млн световых лет (10,7 Мпк).

Диаметр галактики — около 100 тыс. световых лет (30,66 кпк). Тип — Sb (спиральная галактика). Угловые размеры: 9,10’×4,1′. Звездная величина: V = 8,9m; B = 9,7m.

NGC 3627 представляет собой красивую спираль с хорошо развитой центральной выпуклостью (балджем). Хорошо видны также крупномасштабные полосы пыли. Кроме того, на диске галактики заметны многочисленные облака молекулярного водорода, постепенно ионизируемого излучением новорожденных звезд.

Галактика образует вместе со своими соседями M 65 и NGC 3628 так называемый «триплет Льва».

M 66 — рекордсмен по количеству сверхновых: начиная с 1989 года здесь было зарегистрировано уже три вспышки, последняя из которых произошла в 2009 году: SN1997bs типа II, SN1989B типа Ia, SN1973R типа II.

NGC 346 — это эмиссионная туманность с рассеянным скоплением, область звездообразования диаметром около 200 световых лет (61,3 пк), обнаруженная среди скоплений и туманностей Малого Магелланова Облака. Малое Магелланово Облако — галактика-спутник Млечного Пути, видимая невооруженным глазом в южном созвездии Тукана и расположенная от нас на расстоянии 210 000 световых лет (64,3 кпк).

Молодые звезды, находящиеся в туманности NGC 346, всё еще формируются из гравитационно коллапсирующих газовых облаков.

Из предыдущих исследований уже было известно, что условия и процентное содержание «металлов» (элементов тяжелее водорода и гелия) в Малом Магеллановом Облаке очень похожи на те, что присутствовали в галактиках миллиарды лет назад.

Предыдущие исследования скопления NGC 346 в инфракрасном диапазоне были сосредоточены на протозвездах, т. е. звездах в процессе формирования, с массой, в пять-восемь раз превышающей массу нашего Солнца. Однако с помощью «Джеймса Уэбба» можно исследовать еще более легкие протозвезды — размером до 1/10 массы нашего Солнца. Это позволяет нам увидеть, отличается ли процесс звездообразования в этом конкретном регионе от того, что мы наблюдаем в Млечном Пути. Когда формируются звезды, они собирают космический газ и пыль из окружающего молекулярного облака. Материал собирается в диск, который питает центральную протозвезду. Астрономы ранее обнаружили газ вокруг протозвезд внутри NGC 346, но именно наблюдения «Уэбба» в ближнем инфракрасном диапазоне впервые позволили обнаружить пыль в этих дисках.

Галактика M74, она же NGC 628, ZWG 460.14, UGC 1149, — спиральная галактика, которая находится в созвездии Рыбы. Расположена на расстоянии примерно 30 млн световых лет (9,2 Мпс) от Земли.

Данную спиральную галактику обнаружил французский астроном Пьер Мешен в 1780 году, позже Шарль Мессье внес ее в свой каталог под номером 74.

Данная галактика содержит в себе около 100 млрд звезд. Мессье 74 считается отличным примером спиральной галактики, так как в ней можно различить два четких рукава протяженностью 1000 световых лет. Диаметр же самой галактики составляет 95 тыс. световых лет. Помимо звезд, в этих рукавах располагаются туманности с активным звездообразованием. Спиральная галактика M 74 удаляется от Земли с ускорением в 793 км/с. Это основной член группы, состоящей из 5–7 галактик в созвездии Рыбы (UGCA 20, UGC1195, UGC1176, UGC891 и NGC660).

В 2005 году американская космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» позволила обнаружить в центре данной галактики периодический источник рентгеновского излучения с загадочными параметрами. Источник подобной мощности может оказаться черной дырой промежуточной массы — т. е. довольно редким объектом (в отличие от сверхмассивных черных дыр и черных дыр звездной массы). Примечательно, что до сих пор в точности не известны механизмы формирования черных дыр подобного типа. Не исключено, что объект CXOU J013651.1+154547 сформировался в результате слияния множества небольших черных дыр звездной массы.

Все три изображения составлены на основе данных,

полученных с космических телескопов NASA «Джеймс Уэбб» (JWST) и «Хаббл» (HST)

Алексей Кудря

См. также: