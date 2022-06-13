ТрВ № 11 (355) за 2022 г.: Нас и здесь неплохо учат

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 355 от 14 июня 2022 года в PDF

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Анонс номера

Оживотворить экзопланеты

Борис Штерн беседует с Михаилом Никитиным о колонизации далеких миров — стр. 4–5

Поговорим о генетике долголетия

Юлия Черная побывала на лекции Якова Цепилова — стр. 4–5

Молитвы Мурсили и сватовство египетской царицы

Мария Молина и Александр Немировский повествуют о судьбоносных событиях XIV века до н. э. — стр. 6–7

Время и пространство в древнегреческой трагедии

Любовь Сумм анализирует пьесы Эсхила и Софокла — стр. 8–9

Эйнштейн предупреждает мир

Очерк Евгения Берковича о манифесте Эйнштейна — Рассела — стр. 10–11

Дрейфующая черная дыра

Максим Борисов — о новом прорыве «Хаббла» и наземных телескопов — стр. 11

Пуанкаре под микроскопом

Виталий Мацарский — о курьезных поисках истоков гениальности — стр. 13

«Демократический капитализм работает лучше»

Интервью Бориса Жуйкова с Сергеем Гуриевым о текущей ситуации в России — стр. 14–15

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