ТрВ № 11 (355) за 2022 г.: Нас и здесь неплохо учат

14.06.2022 / № 355 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 355 от 14 июня 2022 года в PDF

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Анонс номера

Оживотворить экзопланеты
Борис Штерн беседует с Михаилом Никитиным о колонизации далеких миров стр. 4–5

Поговорим о генетике долголетия
Юлия Черная побывала на лекции Якова Цепилова стр. 4–5

Молитвы Мурсили и сватовство египетской царицы
Мария Молина и Александр Немировский повествуют о судьбоносных событиях XIV века до н. э. — стр. 6–7

Время и пространство в древнегреческой трагедии
Любовь Сумм анализирует пьесы Эсхила и Софокла стр. 8–9

Эйнштейн предупреждает мир
Очерк Евгения Берковича о манифесте Эйнштейна Рассела стр. 10–11

Дрейфующая черная дыра
Максим Борисов о новом прорыве «Хаббла» и наземных телескопов стр. 11

Пуанкаре под микроскопом
Виталий Мацарский о курьезных поисках истоков гениальности стр. 13

«Демократический капитализм работает лучше»
Интервью Бориса Жуйкова с Сергеем Гуриевым о текущей ситуации в России стр. 14–15

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