ТрВ № 11 (355) за 2022 г.: Нас и здесь неплохо учат

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 355 от 14 июня 2022 года в PDF
Анонс номера
Оживотворить экзопланеты
Борис Штерн беседует с Михаилом Никитиным о колонизации далеких миров — стр. 4–5
Поговорим о генетике долголетия
Юлия Черная побывала на лекции Якова Цепилова — стр. 4–5
Молитвы Мурсили и сватовство египетской царицы
Мария Молина и Александр Немировский повествуют о судьбоносных событиях XIV века до н. э. — стр. 6–7
Время и пространство в древнегреческой трагедии
Любовь Сумм анализирует пьесы Эсхила и Софокла — стр. 8–9
Эйнштейн предупреждает мир
Очерк Евгения Берковича о манифесте Эйнштейна — Рассела — стр. 10–11
Дрейфующая черная дыра
Максим Борисов — о новом прорыве «Хаббла» и наземных телескопов — стр. 11
Пуанкаре под микроскопом
Виталий Мацарский — о курьезных поисках истоков гениальности — стр. 13
«Демократический капитализм работает лучше»
Интервью Бориса Жуйкова с Сергеем Гуриевым о текущей ситуации в России — стр. 14–15