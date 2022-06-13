Модели капитализма в России и в мире

Сергей Гуриев, профессор экономики Парижского института политических исследований (Sciences Po), отвечает на вопросы Бориса Жуйкова о текущей политической и экономической ситуации в России, ее предпосылках и путях выхода из кризиса.
— Какой тип капитализма характеризует российское экономическое и государственное устройство?
— Россия сегодня — это, безусловно, crony capitalism1, т. е. кумовской, клановый, дружественный капитализм, страна, где все важные политические и экономические решения принимает элитная группа, которая максимизирует свое благосостояние и пытается удержаться у власти любой ценой. Это плохо сказывается на экономическом росте. Даже до войны с Украиной российская экономика стагнировала и всё больше сокращала свою долю в мировой экономике (рис. 1).
При этом по ВВП на душу населения Россия — страна почти с высоким уровнем дохода2. В 2013 году, первый и последний раз, Россия уже достигла высокого уровня дохода и всерьез вела переговоры о вступлении в «клуб развитых стран» — Организацию экономического сотрудничества и развития. После 2014 года об этом, естественно, бессмысленно и говорить.
Система кумовского капитализма предполагает высокий уровень коррупции. По любым индексам коррупции Россия — гораздо более коррумпированная страна, чем другие страны с таким же уровнем дохода. С точки зрения коррупции в этой группе стран репрезентативной страной является Малайзия. При всех громких скандалах Малайзия — гораздо менее коррумпированная страна, чем Россия. В эту же группу стран входят и Уругвай, и Чили, в которых уровень коррупции такой же низкий, как во Франции или США. У России же коррупция находится на уровне, соответствующем бедным африканским странам, таким как Либерия, Мадагаскар или Мозамбик (рис. 2).
Зашкаливающий уровень коррупции — один из факторов, обуславливающих отсутствие экономического развития и роста. Но даже в отсутствие экономического роста российский бюджет продолжает получать большие деньги от экспорта нефти и газа, и этого достаточно, чтобы поддерживать систему в равновесии. С другой стороны, система в очередной раз подходила к точке, где замедление роста приводило и к политическим проблемам — в первую очередь к снижению поддержки Путина. Как и в 2014 году, власть решила начать «маленькую победоносную войну».
С политической точки зрения Россия находится в процессе трансформации в репрессивную диктатуру. В нашей с Дэниелом Трейсманом новой книге «Спин-диктаторы: меняющийся облик тирании в XXI столетии» [4] мы отмечаем, что до войны путинский режим можно было называть spin dictatorship, диктатурой обмана, потому что она использовала не массовые репрессии, а скрытые и точечные репрессии, скрытую цензуру и нарратив о компетентности лидера. Как и большинство других диктатур обмана, это не партийная, не религиозная, не военная, не монархическая, а персоналистская диктатура.
Впрочем, сейчас, после того как выяснилось, что война не будет ни маленькой, ни победоносной, режим резко нарастил объем и уровень жестокости репрессий, так что путинский режим практически перешел от диктатуры обмана (spin dictatorship) к диктатуре страха (fear dictatorship).
— Как взаимодействуют политическая форма правления и политико-экономическая система? Как соотносятся политические и экономические свободы?
— Есть важный факт: в современном мире практически нет богатых недемократических стран. Исключения — Сингапур и нефтяные монархии, где денег на душу населения от экспорта нефти гораздо больше, чем в России. Еще одним исключением может стать Китай. Вполне возможно, что Китай уже через пару лет станет экономически развитой страной и при этом останется недемократическим государством. Гарантий, что это произойдет, нет. Во многом проблема замедления экономического роста в Китае, которое мы наблюдаем сегодня, связана с ошибками недемократических руководителей, которые слишком жестко борются с ковидом, ссорятся с Западом, поддерживают в том числе и Россию, борются с большим бизнесом. Эти естественные для недемократического режима ошибки приводят к замедлению экономического роста.
Поэтому возможно, что Китай не сможет стать еще одним исключением из правила связи между свободой и процветанием. Как работает это правило? Когда нужно перейти от экономики бедной страны к экономике страны со средним уровнем дохода, необходимо использовать конкурентные преимущества дешевого труда, инвестировать в производство, которое будет поставлять товары на глобальный рынок. Для этого демократия не так важна. Но следующий этап экономического развития устроен по-другому: чтобы перейти от среднего уровня дохода к высокому, нужна экономика, основанная на знаниях, креативный класс, конкуренция, децентрализация. Для этого нужны и политические свободы. Поэтому вполне возможно, что Китаю не удастся добиться высокого уровня экономического развития без политической либерализации.
— Чем принципиально отличается логика внутренней политики современного «демократического капитализма» американского или европейского типа от логики «государственной вертикали»?
— Опять-таки, это можно объяснить на примере Китая. Хотя Китай может стать исключением, но пока что демократический капитализм работает лучше. И связано это с тем, что в демократии система реагирует на ошибку быстрее, с большей вероятностью и более разумно. В диктатуре ошибки могут стоить очень дорого. До сегодняшнего дня китайская система работала не так плохо, потому что она после Мао ввела некоторые механизмы, имитирующие демократические институты. Каждые десять лет менялось высшее руководство, более успешные региональные лидеры получали повышение, менее успешные, достойные, компетентные, талантливые — не получали. И в этом смысле Китай пытался воспроизводить систему сдержек и противовесов, регулярной ротации, которая свойственна демократическим странам. Ключевые решения принимались не одним человеком, а коллегиальными органами.
Все исследователи Китая задавались вопросом: почему высшее руководство не пытается сломать эту систему, чтобы оставаться у власти подольше? Ответ был таким: во-первых, все были заинтересованы в быстром экономическом росте, особенно когда страна была нищей; во-вторых, все помнили ужасы недемократического режима Мао Цзэдуна, который был опасен в первую очередь для самих элит. Когда элиты забыли о Мао, тогда возник персоналистский лидер, Си Цзиньпин, который постарался сломать эту систему и отменить сроки пребывания у власти генерального секретаря. В 2022 году он постарается остаться на третий срок, и, скорее всего, так и произойдет. Другие ключевые элементы тоже перестали работать. Гораздо легче построить меритократическую систему, основанную на одном показателе. В бедной стране лучшего губернатора можно оценивать по росту подушевого ВВП. Когда вы находитесь на среднем уровне развития, вы начинаете заботиться не только о доходе на душу населения, вы начинаете думать и об экологии, и о неравенстве, и о преступности. И тут возникает вопрос: какого губернатора отправить на повышение в Пекин? У одного губернатора быстрее растет экономика, у другого медленно растет неравенство, у третьего чище воздух. В демократиях этот вопрос решается очень просто: более успешный губернатор — тот, кого поддерживают избиратели. И когда в США проходят праймериз, в которых участвуют губернаторы, конечно, на этих праймериз выбирают того, кто является наиболее убедительным кандидатом в президенты. А в Китае система страдает: так как нет понятных критериев повышения, выигрывают прежде всего не компетентные, а лояльные (в первую очередь — лояльные лично Си Цзиньпину).
— Был ли выбранный в России путь неизбежным в данных условиях, или существовали развилки и выбор определялся конкретными личностями, качеством элит?
— Развилки существовали, и, безусловно, Владимир Путин мог отойти от власти и в 2008, и в 2012 году. Тогда он принял решение, что должен остановить разговоры о либерализации, чтобы удержать власть, и, к сожалению, у оппозиции не хватило сил, чтобы изменить режим. В 2012 году уже было очевидно, что Владимир Путин настроен обратить время вспять и это приведет к совершенно неприемлемым последствиям. Так или иначе, России не удалось избавиться от Владимира Путина ни в 2012, ни в 2018 году. Во многом это связано с тем, что российские граждане воспитаны на имперских ценностях. Не все, но многие учились по учебникам истории советского времени и подвержены влиянию пропаганды.
Во многом успех Путина — это случайность: в 1990-е цены на нефть были низкими, а в нулевые — высокими, с этим связаны низкая популярность Ельцина и высокая популярность Путина. Во многом Путина сделали более популярным и ошибки 1990-х годов (которых можно было избежать).
Впрочем, необходимо отметить и исключительные достижения Путина в построении диктатуры обмана, установлении контроля над СМИ, подкупе элит, создании успешного пропагандистского нарратива. В нашей книге Spin Dictators мы описываем Путина как одного из наиболее успешных диктаторов обмана.
Но в целом я не вижу никакой предопределенности в том, что Россия должна оставаться империей, коррумпированной страной, диктатурой. Я считаю, что российские граждане — такие же люди, как и другие, поэтому в России можно построить демократический, рыночный, конкурентный капитализм.
— Как могут взаимодействовать между собой подобные системы разных стран (в плане расширения и укрепления «госвертикали»), а также эти системы с системами демократического капитализма? Что может порождать жесткий конфликт между странами или системами? Какие есть разрешимые и неразрешимые противоречия?
— Мы говорим в нашей книге Spin Dictators, что эти режимы, похожие на тот, который построил Путин в довоенной России, как раз и созданы для того, чтобы прикидываться демократиями и сосуществовать с западными странами, инвестировать в Запад, привлекать инвестиции с Запада, торговать с Западом и ввозить технологии с Запада, что очень важно. В нашей книге мы пишем, что Западу нужно знать об этом и бороться с такого рода манипулятивными диктатурами. Это вполне решаемая задача. После войны будет понятно, насколько опасными являются такого рода диктатуры. Об этом пишет, например, Алексей Навальный, когда он обращается из тюрьмы к западным лидерам и говорит: вы знали, что это диктатура, и должны были знать, что всё кончится войной. Не каждая диктатура обмана превращается в диктатуру страха, и не каждая диктатура обмана приводит к войне. Например, в Армении в 2018 году произошла демократизация. С другой стороны, в Венесуэле диктатура обмана Чавеса была заменена диктатурой репрессий Мадуро. Трудно сказать, что произойдет в данной конкретной стране. Но в целом нужно помнить, что диктатура обмана — всё равно диктатура.
— Куда идет закономерная трансформация данной системы? Необходимо ли вводить регулирование для поддержания ее устойчивости — политическое, социальное и экономическое? Насколько оно эффективно и каковы границы такого регулирования? Или же необходима кардинальная перестройка?
— Такая система может привести к демократизации, а может, наоборот, повернуть время вспять и превратиться в диктатуру репрессий. Так или иначе такого рода проблемы возникают, потому что диктатура обмана пытается прикидываться демократией, пытается сделать так, чтобы внутри существовали предпринимательский класс, креативный класс, профессионалы, люди с высшим образованием. По мере того как количество таких людей растет, очень трудно заставить их замолчать. Очень трудно сделать так, чтобы они не разговаривали с остальным населением, не требовали модернизации политической системы. Ответ на этот вызов у разных диктаторов разный. Некоторые пытаются ввести репрессивную диктатуру — как в Венесуэле. Некоторые пытаются удержаться у власти, как, например, в Армении, но им это не удается.
— Насколько неизбежен был кризис данной системы во внутренней и внешней политике?
— Кризис был вполне неизбежен. Экономический рост закончился. Доходы по-прежнему были существенно ниже уровня 2013 года (рис. 3). Популярность Путина снижалась, она была на исторически низких уровнях в 2020 году (рис. 4). Путин ответил на это отравлением и посадкой Навального, но популярность от этого не выросла. И тогда Путин решил, что лучший ответ на этот вызов — маленькая победоносная война, как в 2014 году. Но война уже не маленькая и не победоносная. Коррупция разрушила не только экономику, но и армию Российской Федерации, но диктатор об этом не знал3.
— Каковы реальные пути выхода из кризиса?
— Я думаю, что этот режим не выйдет из кризиса, поэтому будет меняться — эволюционным или революционным путем. Без замены лидера режим не изменится. После замены лидера он может меняться мягким или турбулентным образом. Хороший сценарий заключается в том, что новый лидер назначит свободные выборы, выпустит из тюрьмы всех политических заключенных и на новых выборах российский народ определит новый путь развития России. После этого будет очень много работы, связанной с выходом из-под санкций, возобновлением отношений с Украиной, строительством новых демократических институтов и конкурентной экономики. В целом есть страны, которые после такой цивилизационной катастрофы смогли построить демократическую конкурентную систему. Германия и Япония в 1945 году тоже столкнулись с этим вызовом и смогли на него ответить. Есть и другие примеры успеха — Испания, Чили, Южная Корея.
— Какова опасность последующей реставрации путинской системы в России?
— Конечно, такая опасность есть. В 1990-е годы казалось, что Россия навсегда похоронила Советский Союз, а в 2000-е он стал возвращаться, и сейчас, в 2022 году, мы говорим о восстановлении завода «Москвич» и пионерской организации. В истории и политике никогда не надо говорить «никогда». Постпутинское правительство обязано задуматься о том, как обеспечить невозможность возвращения к путинской системе. Для этого, безусловно, нужны будут серьезные изменения политических институтов, созыв Конституционного собрания, переучреждение российской государственности. Всё это вызовы, которые не являются биномом Ньютона. Другие страны это сделали. Но предстоит долгая и сложная работа.
— В какой степени опыт государств со схожими системами применим для России?
— Безусловно, речь идет о демократических системах, возникших после диктатур в Латинской Америке, восточноевропейских странах, Германии, Японии. Безусловно, построить демократию там, где раньше была жестокая диктатура, возможно. Более того, все сегодняшние демократии возникли в странах, которые триста лет назад были диктатурами. Поэтому не нужно думать, что есть что-то вроде географического или генетического проклятия. Да, у России много проблем: есть имперское наследие, есть наследие госкапитализма, коррупции, но другие страны смогли с ним справиться, и Россия сможет тоже.
1. knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-night-i-invented-crony-capitalism
2. blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021–2022
3. ceicdata.com/en/indicator/russia/gdp-per-capita
4. Guriev S., Treisman D. Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century. Princeton University Press, 2022.
5. Egorov G., Guriev S., Sonin K. Why Resource-poor Dictators Allow Freer Media: A Theory and Evidence from Panel Data // American Political Science Review. 2009. 103(4). P. 645–668. DOI: 10.1017/S0003055409990219.
1 Термин crony capitalism возник в 1980-е годы [1].
2 По определению Всемирного банка, в 2021 году странами с высоким уровнем дохода считаются страны с ВВП на душу населения не ниже 12 695 долл. [2]. В России данный показатель составлял 12 195 долл. [3].
3 Неинформированность диктаторов в нефтяных странах — это не исключение, а правило [5].
Советский математик, лауреат нобелевской премии Леонид ВитальевичКантарович (не уверен, но по-моему он изобрел что-то вроде линейного программирования) пришел как-то в ГосПлан и предложил модель экономики СССР. Конечно никто не оторвал задницы от нагретого места.
Может поэтому все развалилось?
Может пора взять дюжину выпускников мехмата и звать их госпланом? Ну, а чиновник, если нужно появятся позже, если возникнет необходимость. Главное «эффективных менеджеров» близко не подпускать. Нужна новая структура экономики, а не спекуляция бумагами. .
Не верю, что мы тупее китайцев.
«Конечно никто не оторвал задницы от нагретого места.» — Вы не правы. Оторвали. Но очень быстро поняли, что это ведет к отмене сытой жизни для очень-очень многих советских функционеров и, в конце-концов, к отмене советской власти (основной принцип которой и заключался в сытой жизни советских функционеров). В. И. Арнольд в статье Наука математика и искусство математиков. писал и об этом ( https://math.ru/lib/files/pdf/via/VIA-sc-math.pdf)
Но главная беда советского (и постсоветского) человека заключается не в имперском мышлении — это всё рефлексии на почве комплекса неполноценности и в «бытовом» отношении никогда не используется — а в полной имморальности, которая используется ежедневно и ежечасно на полную катушку. Потому что Ленин отменил не только Бога (далёкую непонятную абстракцию), но и мораль, которая является основным практическим орудием наших взаимоотношений. Любых отношений, и производственных в том числе. Любых производственных, научных тоже.
В России, из-за огромных расстояний, которые обуславливали проблемы с «обратной реакцией», и без большевиков с моралью было плохо («не обманешь, не продашь»), а уж после Ленина («Всякую нравственность внеклассового понятия мы отрицаем. Мы говорим, что это обман. Мы говорим: нравственно то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества».
«Морали в политике нет. Есть только целесообразность») стало совсем никуда.
Реформы Гайдара-Чубайса и расстрел парламента и всё дальнейшее убили даже остатки морали. Насколько я понимаю, такое произошло впервые в истории. И как из этого выпутаться — большой вопрос. Очень может быть, что никак.
…Может пора взять дюжину выпускников мехмата и звать их госпланом?
Да хоть синедрионом вы их назовите. Или ареопагом… В СССР была не плановая экономика, а командно-административная.
Мне показалось любопытным посмотреть — какие ритмы прячутся в рисунке 4.
Я оцифровал его с шагом ~2.6 суток и обработал в Маткаде быстрым преобразованием Фурье.
Результат на рисунке, — он одинаков для «одобряю» и «не одобряю».
Удивил 7-летний ритм — примерно с таким периодом колеблется климатический режим Земли, интенсивность перемещения её полюсов, — и в астрологии он известен.
В прошлом веке в СССР попытались перейти на семилетний планируемый цикл жизни государства, — но дальше одной попытки (1959—1965 г) процесс почему-то не пошел.
Да, семилетний период виден просто глазом. Преобразование Фурье не врет.
Такие вещи иногда возникают, когда у вас число параметров подгонки (в данном случае, наверное, число членов ряда Фурье или коэффициентов при них) превышает число экспериментальных точек. Или сравнимо с ним. Если перестараться, другими словами.
Семилетний ритм виден, например, и в динамике солнечного ветра на Земле в 1965-2021 г
http://cr0.izmiran.ru/mosc/
Разумеется, — в соответствии с теоремой Шеннона-Котельникова, — период ритма должен хотя бы втрое превышать шаг дискретизации — иначе Фурье-преобразование его не увидит.
На рисунке показан фурье-спектр ветра с шагом 1час, — и его участок, где видны суточный и полусуточный ритмы.
Успех экономики как высшая, непререкаемая ценность, мерило всего.
Дело совсем не в этом. Дело в том, что успех экономики очень тесно связан с наличием в обществе более или менее человеческих отношений — с уважением к достоинству человека и его прав и свободы, со свободой прессы, с независимой судебной системой, с разделением исполнительной и законодательной властей и обязательной критикуемостью и сменяемостью властных фигур.
А что в странах ЗМ капитализм не кумовской? Попробуйте выбрать президента крупного банка голосованем в городе или регионе, вас отправят в психушку. Такие вопросы решаются келейно, вдали от граждан. Нет, конечно политичесикй балаган для отвода глаз присутствует. Все эти бумажные флажки и кепочки пополам с кока колой. Но серьезные вопросы решают серьезные люди, а вовсе не население (мои знакомые в Швейцарии (страна прямой демократиии) каждый почти месяц голосуют за какую-нибудь мелочь типа моста или строительтсва мечети, но никогда за развитие разных стратегий банковского или туристического секторов).
И это правильно, каждый должен решать вопросы в рамках своих компетенций. ))
А какое отношение имеет город или регион к банку? Как говорили у А.П. Чехова беззащитному существу — заведение частное, коммерческое, банк.
Вроде и никакого, только весь город обналичивается в их терминалах. ))
Если я, на основе поедания курицы (соответствующей требованиям Кодекс Алиментариус), вздумаю давать советы руководителям птицефабрики, то попаду в сумдом вполне заслуженно.
Но если я обращусь в суд по поводу несоответствия курицы указанным требованиям или по поводу загрязнения окружающей среды этой птицефабрикой (в независимости от моих кулинарных предпочтений), то велика вероятность того, что руководство птицефабрики уйдет в отставку. Если это происходит в цивилизованной стране, конечно. В нецивилизованной всякие акции протеста бессмысленны. Знаю по опыту.
Когда мне говорят, что там «тоже самое», что и у нас, ну чуток по другому, я вспоминаю старый анекдот: «У тебя х в ж, и у меня х в ж, но есть один нюанс»…
Да нету у вас (лично) никаких нюансов. Вы напрасно все усложняете.
Часто выбирают по экстерьеру и словам красивым, к сожалению.
А может кто помнит кого немцы избрали в 1930?
Выборы это не всегда хорошо. А иногда недопустимы.
Советую посмотреть:
http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pavlov.htm#:~:text=%D0%92%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E,%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC.
Беда не в том, кого немцы избрали. Беда в том, что они позволили избранным себя оседлать до такой степени, что выборы и закончились. Так что недопустимо как раз обратное — отсутствие выборов и выбора.
Давайте поставим на голосование теорию относительности, в простейшем виде, основные выводы. Я не говорю об обывателях. Пусть это будут те, кто называет себя интеллигентами и перед сном перечитывает Достоевского.
Важно кто голосует, и в каком он состоянии. Я видел как управляют голосованием на комсомольской студенческой конференции, вроде все против, но голосуют все за. Уверен, тоже самое происходит и при выборах американского президента. Впрочем американцам предлагают слишком скромный выбор. Тут россиянам предоставляется явно больший выбор.
Закономерности материального мира не есть предмет для выбора. Они (в принципе) верифицируемы объективно.А на выборах президента и пр. люди голосуют за того, кого они хотят. Давайте уж хотя бы разделять естественные материи с гуманитарными.
Если Ваша уверенность относительно выборов американского президента базируется на опыте комсомольской студенческой конференции, то такое мнение ничтожно.
Принципиальный вопрос в том, отражают ли результаты выборов э-э-э… равнодействующую многих конкурирующих сил или являются результатом диктата одной силы.
Второй важный момент в том, закрывает ли результат выборов возможность переиграть его на следующих. Иными словами, вопрос обратимости.
Природа не оставляет вариантов. Но человек в принятии законов всегда имеет выбор и вынужден выбирать. Это очень серьезно — неудачный выбор может растратить силы и средства в пустую.
Не вижу критической разницы между гуманитарными науками и естественными. Конечно в гуманитарных науках все сложнее и закономерности и методы. И разумеется гуманитарным наукам еще развиваться и развиваться. Этому мешают категоричные утверждения «это хорошо» и «это плохо». Почему-то в точных науках нет хороших и плохих моделей, есть только правильные и неправильные. Но главная проблема дилетантизм, он недопустим как и в любом деле.
Печально, что Вы не видите разницы.
Закономерности материального мира существуют объективно. Независимо от нашего к ним отношения. Весь «выбор» здесь отражает только ограниченность наших знаний.
Гуманитарные вопросы решаются принципиально по-другому. Здесь все определяется мнениями и хотелками людей. Почему Пушкин считается великим поэтом, Наполеон — великим полководцем, Ньютон — великим ученым а Гитлер — великим негодяем? Только и исключительно потому, что люди в большинстве договорились так считать. Точно так же и с выборами. Нет объективно верифицируемых критериев. Чисто гуманитарный вопрос.
Пушкин считается великим поэтом потому, что он великий поэт. Абсолютно объективно верифицируемый критерий. Со всеми перечисленными персоналиями точно такая же история. Открыли бы Вы закон гравитации и Вас считали бы великим учëным.
«люди голосуют за того, кого они хотят»
цель выборов, таки есть оптимизация. Это в деревне все про всех все знают. А в общем случае все слишком управляемо и при наличии квалифицированных людей (Принстон или ВПШ, которое переименовали) Вы голосуете за нужных людей. Демократия часто дает сбои. Просто она недоразвита, к сожалению.
Многие формы правления испытывались и еще будут испытаны в этом мире грехов и страданий. Никто не утверждает, что демократия совершенна или всеведуща. На самом деле, можно сказать, что она худшая форма правления, если не считать всех остальных, что были испытаны с течением времени.
Это цитата, как Вы понимаете
Вроде бы общеизвестно, что оптимизация всегда проводится по некоторым критериям. При выборах эти критерии — хотелки и симпатии избирателей и влияющих на них политических сил.
Черчилль говорил, что демократия есть очень плохой способ управления государством. Просто все остальные еще хуже…
Преимущество демократии не в том, что она не дает сбоев, а в том, что она содержит инструмент их устранения.
И на счет общего случая не согласен. В демократических обществах квалифицированные люди отбирают кандидатов, которых можно протолкнуть через выборы. Сделавшие неудачный выбор проигрывают более квалифицированным людям из конкурентных контор на выборах.
В этом и отличие от комсомольских конференций, где нет реального выбора.
В общем, политика в демократических странах напоминает сплав по реке или спуск с горы на лыжах. От искусства лавирования многое зависит. Но в целом, тебя несет поток. И выигрывает не тот, кто хочет управлять им, а тот, кто лучше умеет использовать его силу и не налететь на камень. (На правах ИМХО).
Про комсомольскую конференцию — обалденный пример!!! А чего от них было ждать? Кстати — на физфаке МГУ в первой половине шестидесятых была заваруха — не хотели голосовать, как нужно. И ещё примеры знаю — но все они кончались крутыми мерами.
Не нужно сравнивать несравнимое.
Китайский капитализм
Я живу достаточно долго и помню нежную дружбу с Китаем в 50-е. Тогда говорили «Китай и другие страны народной демократии».
Интересно, что капитализм в Китае был всегда, я так думаю. В 50-е я был на лекции товарища, побывавшего в Китае. Много интересного было рассказано, но мы про капитализм. Так вот товарищ рассказывал, что в Китае существовал «государственный капитализм». Капиталист получал заказ и сырье от государства, заботу о сбыте продукции тоже брало на себя государство. Делегация французов- предпринимателей, побывавшая в Китае заявила: «мы тоже хотим такой капитализм».
Насколько я знаю, и сейчас элементы того капитализма существуют. У меня где-то валяется визитка китайского капиталиста. В ней перечислено невероятное количество титулов что-то вроде «выдающийся деятель комсомола».
…визитка китайского капиталиста. В ней перечислено невероятное количество титулов что-то вроде «выдающийся деятель комсомола».
Ну да. Типа нашего Ходорковкого.
Я разве говорил, что экономика должна быть плановой?
Я вообще не знаю какая она должна быть…
Ясно, что что-то нужно планировать (капиталисты планируют и делают это хорошо). Ясно, что люди должны жить в достойных условиях.
Но капитализм имеет отталкивающие черты. Его действия оптимизированы на прибыль и только на прибыль. Разумный, заботящийся о благе человечества буржуй — миф. Есть конечно такие и были раньше «отцы родные», меценаты. Но жадных и готовых отнять копейку, закрыть завод или сжечь напалмом пару миллионов больше.
Статистику не приведете?
Вряд ли достоверная статистика существует.
Да и как пересчитать сволочей?
Но если нет статистики, то откуда у Вас такая убежденность, что среди людей, занимающихся деловой деятельностью, большинство сволочей? Не от большевистской пропаганды? Мой опыт говорит, что государства, построенные на сволочизме, разрушаются довольно быстро.
Личный опыт общения с людьми и предпринимателями. Причем одними и теми же, при развитом социализме и недоразвитом капитализме.
Вы судите о цивилизованных странах по «предпринимателям» и людям страны, где мораль отменили в 1917 г. По собственному опыту знаю, что эти люди, даже если им совершенно ничего не угрожает — ни материальные потери, ни карьерные, ни какие-либо другие — чаще всего ведут себя, и при столкновением с «не таким, как все» и в любой другой нестандартной ситуацией, как… ох, не хочется говорить.
Ща расплачусь, такие они там все цивилизованные….
Прямо скажите, какой сериал смотрели?
Из трех предпринимателей, с которыми сталкивался: один изо всех сил пытается быть честным, кстати и меня поддерживает; другой очень богатый, очень правильный, все, нажитое непосильным трудом вкладывает в дело, живет скромно, недостаток жаден; третий на морде написано сволочь, туповат, но всегда готов не заплатить за работу.
Да, раз раз общался с китайский буржуем хитрый, норовил что-то стянуть…
Не хочется Вас расстраивать, но я не смотрю сериалы. Если и смотрю ТВ, то, в основном, MEZZO. Сегодня по YouTube смотрел конкурс пианистов имени Вана Клиберна. С отечественными «бизнесменами» я контактировал очень тесно — 13 лет работал в полутеневой лаборатории. Но там был весь институт «полутеневой», так что очень хорошо знаю, что те, с кем я контактировал — не исключение. И дело не только в «бизнесменах» — советский и постсоветский коллектив — штука очень неприятная. Все привыкли думать одно, говорить другое и делать третье. И когда появляется человек, который в эту «парадигму» не влезает, этим «всем» это очень неприятно. И ведут они себя соответствующе. Так что как «у нас» дела я знаю — всё-таки 50 лет стажа — это не мало. Но откуда Вы знаете, что «там» «они» нецивилизованные? Я охотно признаю свои ошибки — если Ваша уверенность в «их» «нецивилизованности» — не экстраполяция нашей реальности на тамошнюю реальность, а фактические данные. Да, все люди — люди. И «там» это учитывают. Если магазин нарушает санитарные нормы, то первый штраф большой, а второй раз или тюрьма, или штраф такой, что магазин закрывается, а хозяева идут голые и босые — это я Вам, как бывший доцент кафедры товароведения и специалист по анализу пищевых продуктов. С охраной окружающей среды «там» тоже круто. Если «там» в метро поставишь портфель рядом с собой на сиденье — можно заплатить серьезный штраф. Если «неправильно» выбросишь мусор — тоже штраф. Если сдуру полезешь в море купаться во время грозы — тоже неприятности могут быть. Как у «нас»? На моей первой конференции в Плехановке (это было в 2008 г) я узнал, что куры-гриль покупать нельзя — они из просроченных кур. Что я там ещё узнал, лучше не говорить. С окружающей средой тоже не сахар — я живу напротив МНПЗ, и когда там поселился, всё старался до «инстанций» дозвониться, выбросы часто… Подробнее »
Ну, я тоже слушаю MEZZO. Правда у меня около 65 000 треков музыки… не считая видео… музыка у меня фон для работы. Вот новенькое
https://youtu.be/jOMnYNLpt7k
«откуда Вы знаете, что «там» «они» нецивилизованные?»
Еще скажите они умные…
Они всякие. Хороший пример Митчел Уилсон. Недавно (лет пять назад) перечитывал Брат мой враг мой. Оно конечно художественная литература, но в ней урок. Советую. И просто хорошая книга.
А так… не был, не привлекался. Вспоминать и говорить о буржуях не интересно.
Я сейчас свободный человек и работаю в свое удовольствие. Вообще-то всегда работал в свое удовольствие с 16 лет.
Вот наработал
Уравнение Эйнштейна с тензором энергии-импульса гравитационного поля
Пора работать…
Я не говорю о преступлениях и законах.
Я говорю о людях цель которых заработать деньги. И эта цель единственная…
У К. Чуковского есть чудесное стихотворение — https://www.culture.ru/poems/33107/zakalyaka
Google на запрос — «количество миллионеров в России», ответил — 300 тысяч долларовых миллионеров в РФ по состоянию на 2021г.
В СМИ сволочами называют миллионеров, покинувших РФ.
По оценкам западных экспертов более 15 тысяч миллионеров покинут Россию в 2022 году.
https://thebusinessnewspaper.com/2022/06/13/more-than-15000-millionaires-expected-to-leave-russia-in-2022/
Это 5% от их общего количества , — это немного.
ИМХО, у Вас представления о капитализме столетней давности. Нынешний капиталист ради вожделенной прибыли должен заботится об окружающей среде, быть защитником животных, облизывать профсоюзы и всякие меньшинства и истово бороться с харрасментом. Иначе потеряет репутацию и хана.
Именно поэтому западные кампании, утирая слезы, уходят из России. Теряют прибыль и рынок. Но ничего не поделаешь. Не могут себе позволить прослыть пророссийскими. И политики точно так же. Им приходится плыть на антироссийской волне, иначе потонут.
Вы хотя бы с владельцем палатки имели дело?
Все это есть. И еще они платят налоги. И вкладывают деньги в науку.
Ну да. Перешел улицу на зеленый и уже порядочный.