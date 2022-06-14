Чума на оба ваши дома

Хеттское царство, оно же царство Хатти, как его называют в древних документах, или царство хеттов, — одно из великих царств древнего мира, существовавшее во II тысячелетии до нашей эры в Центральной Анатолии, на территории современной Турции. Его столицей был город Хаттуса (расположенный близ нынешней деревни Богазкёй в центре Турции). Хеттская империя была равной Египту времен фараона Рамзеса II и фактически делила с ним влияние на территориях современной Сирии, Ливана и Палестины. Первый известный нам мирный договор в истории цивилизации был подписан между хеттским царем и египетским фараоном в XIII веке до н. э. после битвы при Кадеше. Царство хеттов существовало примерно с XVIII по XII век до н. э.,и исчезло в одночасье в начале «бронзового коллапса» — глобальной катастрофы цивилизаций бронзового века, когда на древнем Ближнем Востоке изменилось практически всё: появились на карте мира новые страны, народы, языки и алфавиты.

Хеттская империя перестала существовать как государство очень быстро — как будто правящая элита почему-то вдруг собрала самое ценное, сложила на повозки, а всё остальное, включая все архивы с клинописными табличками, бросила и уехала неизвестно куда. Долгое время считалось, что за эту катастрофу отвечают те, кого в египетских хрониках называли народами моря, — племена, несколькими волнами мигрировавшие по берегу Средиземного моря с севера на юг («Троицкий вариант» уже рассказывал о народах моря — см. статью Александра Сафронова «Троянская война — взгляд из Египта» [1]). Однако последние археологические раскопки показывают, что Хаттуса была брошена скорее по собственной воле своих обитателей, а не потому, что на них кто-то напал.

Однако в XIV веке до н. э., после завоеваний царя Суппилулиумы I, хетты были на пике своего могущества. Но именно тогда всё Средиземноморье поразило страшное поветрие. Много лет болезнь кочевала из одной страны в другую. Есть предположение, что речь идет о туляремии (возбудитель — бактерия Francisella tularensis) [2]. На территории Хеттской империи эпидемия продержалась с 1320 года до н. э. до конца XIV века. Мурсили II, который тогда был царем Хатти, обратился к богам с просьбой остановить чуму в серии молитв, записанных хеттской клинописью на глиняных табличках [3]. Из них до нас дошли, среди обширных архивов из хеттских городов, всего несколько текстов. Они так и называются — «молитвы Мурсили II против чумы».

Мурсили в своих молитвах обращается к самым разным богам. Изрядную часть молитв занимает простое перечисление имен божеств, к которым он обращается. Царь умоляет богов сообщить ему через оракула, через сон, через пророка или жреца, почему они наслали на Хатти эту чуму и что он должен сделать, чтобы она прекратилась.

На момент создания молитв чума опустошала Хатти уже двадцать лет, с тех пор как Суппилулиума I, отец Мурсили II, вторгся в Ливан, который был частью империи Египта. Там армия Хатти сразилась с армией Египта и победила, забрав много пленных в страну Хатти. Но среди пленников вспыхнула чума, которая затем заразила хеттов и в конце концов убила даже самого Суппилулиуму, а затем его старшего сына Арнуванду, который унаследовал царство. Поэтому Мурсили, младший брат Арнуванды и следующий претендент на трон, был очень заинтересован в том, чтобы задобрить богов.

Скорее всего, хетты понимали, что болезнь передается от одного человека к другому. Более того, они, похоже, даже понимали, что болезнь можно передать через контакт с зараженной поверхностью. Правда, предполагалось, что болезнь можно изгнать, заразив другого.

По хеттским текстам известно, что активно применялось, как любят говорить историки, первое известное нам биологическое оружие: шерсть баранов специально заражали возбудителем болезни, а потом животных гнали на чужую территорию, чтобы болезнь ушла. Для этого существовал специальный скотогонный ритуал. Однако же главной причиной беды, по представлениям хеттов, была воля богов, которые могли благословить их жизнь и оградить от эпидемии, но почему-то этого не сделали. Обратим внимание читателей на то, что по этой логике боги, рассерженные на хеттского царя Суппилулиуму I, тем не менее явно благословили его на победу над Египтом.

Если посмотреть на тексты царя Мурсили, можно видеть следующее рассуждение. Он полагал, что на Хеттское царство эпидемия могла распространиться, только если боги были разгневаны каким-то проступком царя или его подданных. Иначе они бы, естественно, защитили империю. Но какой проступок был причиной? В своих молитвах царь Мурсили подходит к делу в формате диалога-торга: он задает вопросы и проверяет таким образом различные версии.

Может быть, причина в том, что Суппилулиума I пришел к власти после убийства соперника? Однако, говорит Мурсили, ведь был же проведен ритуал возмещения ущерба кровью убитого. Такой ритуал называется в тексте «ритуал крови». В чем его суть, не вполне понятно, но он был проведен после прихода Суппилулиумы к власти. Более того, теперь Мурсили обещает богам в тексте молитвы провести этот ритуал еще раз. Казалось бы, тема закрыта и можно прекращать эпидемию.

Но может быть, боги разгневаны потому, что для них нужно совершить другой ритуал, который как-то связан с рекой Евфрат (или Мала, как ее называли хетты)? Хорошо же, Мурсили уже бежит организовывать процедуру.

А может быть, дело в том, что хетты нарушили договор с Египтом, вторгшись на его территорию? С одной стороны, Мурсили утверждает: «Мы признали свой грех и платим за него», но отмечает, что не уверен, подписал его отец договор должным образом или не подписал. Если не подписал, то юридически наказывать за это хеттов неправомерно.

«Что еще я должен сделать? — спрашивает он и переходит к шантажу: — Послушайте, боги, — говорит он, — если вы не снимете чуму с Хатти, у вас не останется никого, кто мог бы печь хлеб для жертвоприношений или возлияний».

Похоже, боги в конце концов вняли разуму, и эпидемия прекратилась. Трудно сказать, насколько всё было действительно плохо. Мурсили говорит, что люди умирали в огромных количествах, но, конечно, обращаясь к богам и пытаясь договориться с ними, он должен был подчеркнуть серьезность потерь, чтобы убедить богов остановиться. Однако же на протяжении всего своего правления он продолжал вести войны, подавлять восстания и укреплять империю, которую построили его предшественники. Даже если эпидемия приводила хеттов в упадок (погибал каждый десятый), царство, очевидно, не испытывало недостатка в людях, чтобы сражаться и править.

Тексты молитв Мурсили II можно прочитать в корпусе хеттских молитв, выложенных на сайте портала Hethitologie-Portal Mainz [4]. Здесь после текстологической и филологической обработки публикуются тексты клинописных табличек в транслитерации и переводе на немецкий.

Мария Молина, канд. филол. наук,

сотр. ИЯз РАН и ИКВИА НИУ ВШЭ

1. trv-science.ru/2019/07/troyanskaya-vojna-vzglyad-iz-egypta/

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3. Singer I. Atlanta: Hittite prayers. Society of Biblical Literature, 2002.

4. Hethitologie-Portal Mainz. hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.php

5. youtube.com/watch?v=CNAEjsBYFKE

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