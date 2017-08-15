ТрВ №16 (235) за 2017 г.: Климат разбушевался – 2, или Система Земля
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 235 от 15 августа 2017 года в PDF
Анонс номера
Тепло, еще теплее: обзор фактов и мифов
о глобальном потеплении — стр. 1–3
Что было до Большого взрыва?
Заглянули за край Алексей Старобинский и Ольга Орлова — стр. 4
Увеличилось количество российских публикаций
в престижных журналах. Почему? — стр. 5
Мегагрант можно отнять:
ноу-хау в организации российской науки — стр. 6
Теория относительности проще мировой революции
Как Эйнштейн не разобрался в большевиках — стр. 9
Летние школы по ботанике и гебраистике
Свидетельства организаторов и очевидцев — стр. 11, 14
Безупречные солдаты ФАНО,
или Змея, кусающая свой хвост, — стр. 12
Новый российско-израильский отбор
Сотрудничество продолжается — стр. 16
Связанные статьи
Метки: #235, trv, Архив, газета, Илья Мирмов
Добавить комментарий