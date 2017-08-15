ТрВ №16 (235) за 2017 г.: Климат разбушевался – 2, или Система Земля

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 235 от 15 августа 2017 года в PDF

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Анонс номера

Тепло, еще теплее: обзор фактов и мифов

о глобальном потеплении — стр. 1–3

Что было до Большого взрыва?

Заглянули за край Алексей Старобинский и Ольга Орлова — стр. 4

Увеличилось количество российских публикаций

в престижных журналах. Почему? — стр. 5

Мегагрант можно отнять:

ноу-хау в организации российской науки — стр. 6

Теория относительности проще мировой революции

Как Эйнштейн не разобрался в большевиках — стр. 9

Летние школы по ботанике и гебраистике

Свидетельства организаторов и очевидцев — стр. 11, 14

Безупречные солдаты ФАНО,

или Змея, кусающая свой хвост, — стр. 12

Новый российско-израильский отбор

Сотрудничество продолжается — стр. 16

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