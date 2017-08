Загадочный рост

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

Ф. И. Тютчев

Похоже, что у нас очередная загадка: с 2013 года начался резкий рост числа публикаций в журналах, включенных в базу данных WoS. Причем это самостоятельный рост, он отлично виден как для всех публикаций, так и для публикаций без иностранных соавторов (рис. 1). Естественно, первый вопрос, а не связан ли этот рост с публикациями статей исключительно в наименее престижных журналах мусорного уровня, которых хватает и в числе включенных в базу данных WoS?

Даже если не браться за полный анализ, беглый взгляд на эту проблему показывает, что, скорее всего, нет — рост не за счет мусорных журналов (или не только за их счет). Анализ по топовым журналам в науках о Земле — Geology и Earth and Planetary Science Letters — показывает, что количество российских публикаций в этих журналах остается на прежнем уровне, составляя в среднем около 2% от общего числа публикаций в этих журналах.

В топовом физическом журнале Physical Review Letters доля российских публикаций также остается прежней, составляя примерно 6,5%, следуя за сокращением общего числа публикаций в этом журнале. Но в тематических журналах Physical Review, за исключением Physical Review Letters, есть планомерный рост публикаций российских ученых, а в последние шесть лет доля статей в общем объеме публикаций также растет (рис. 2).

Есть рост и в некоторых наиболее престижных журналах. В частности, в Science, Nature и Proceedings of the National Academy of Sciences в 2013 году произошел скачок публикаций российских авторов почти на 40%, а доля публикаций достигла ~0,8% от общего числа публикаций в этих топовых журналах (рис. 3).

С 2011 года WoS отслеживает источники финансирования в публикациях, что позволяет посмотреть, за счет чего публиковались статьи, например, в Science, Nature и Proceedings of the National Academy of Sciences (табл. 1). Лидирует Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), но с появлением Российского научного фонда (РНФ) последний явно перехватывает лидерство.

Год РФФИ РНФ Программы правительства (Минобрнауки) Программы РАН «Династия» Сколково Программы президента ВШЭ Росатом 2011 12 2 6 1 2012 8 2 3 1 2013 18 6 4 2 2014 7 4 4 1 2 2 1 1 2015 6 10 4 2 2016 12 18 2 3 2 2017* (8) (28) (12) Всего 71 60 32 17 7 4 1 1 1

За ними с заметным отставанием идут программы Минобрнауки — это и мегагранты, и различные поддержки университетов, а затем различные программы РАН. Пожалуй, самое удивительное — что маленький частный фонд Дмитрия Зимина «Династия» оказался в середине списка, обгоняя и Сколково, и президентские гранты. Это еще одно напоминание, что внесение «Династии» в список иностранных агентов, приведшее к закрытию фонда, является не иначе как преступлением перед российской наукой. Еще один явный вывод, который следует из анализа этой таблицы: поддержка малых групп дает много ярких публикаций, в отличие от «мегасайенс», где по определению на один рубль вложения всегда будет меньше публикаций.

Интересно также, что доля статей в этих трех журналах с указанием российского источника финансирования только в последние годы превысила половину от общего числа опубликованных статей с российскими авторами (рис. 4). Это, по-видимому, говорит о том, что только в последние годы в этих статьях появился реальный вклад российского финансирования, тогда как раньше исследования, результаты которых публиковались в наиболее престижных изданиях, преимущественно выполнялись за счет источников иностранных соавторов.

В общем, видно, что российские ученые стали заметно больше публиковаться, в том числе в престижных научных изданиях. Что же послужило этому толчком? На рубеже 2010—2013 годов произошло много событий. В 2010 году — запущена программа мегагрантов с привлечением в страну (преимущественно) иностранных ученых под большие деньги (www.p220.ru). В 2011-м — создан Сколковский институт науки и технологий (www.skoltech.ru). В 2012-м — начат проект «5-100» по финансированию 21 университета для вхождения пяти из них в первую сотню согласно международным рейтингам (http://5top100.ru). В 2013 году — объявлено о создании Российского научного фонда (http://рнф.рф). Несмотря на то что иногда финансирование через эти программы напоминало перенос воды в решете, вероятно, весь этот комплекс мероприятий, в условиях исходно низкой базы, в итоге дал кумулятивный эффект, который и привел к заметному росту публикаций.

Алексей Иванов,

докт. геол. -мин. наук, Институт земной коры СО РАН, Иркутск

