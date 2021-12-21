ТрВ № 25 (344) за 2021 г.: Непростой год: разложим на удачи и потери

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 344 от 21 декабря 2021 года в PDF
Анонс номера
Новые данные о постоянной Хаббла
Анализ Бориса Штерна — стр. 2
Свободу политзаключенным!
Письма физика Валерия Голубкина из СИЗО «Лефортово» — стр. 3
Российские математики обеспокоены судьбой Азата Мифтахова — стр. 7
Выступления на марафоне в поддержку Юрия Дмитриева — стр. 7
«Меня очень ловко заманили заняться генетикой туберкулеза»
Интервью Михаила Гельфанда с Александром Аптом — стр. 4–5
«Орион», «Люси» и все-все-все
Предновогодний обзор исследований Солнечной системы от Льва Каменцева — стр. 6
Сталинская премия Виктору Некрасову
Продолжение документального расследования от Геннадия Кузовкина — стр. 12–13
Черная рубашка стала лицом
Александр Буфетов — о философе Джованни Джентиле — стр. 14
Морские суперхищники, деревья и чума
Книжные новинки читал Антон Нелихов — стр. 15
С Новым годом! Удачи, радости, здоровья!