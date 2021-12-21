ТрВ № 25 (344) за 2021 г.: Непростой год: разложим на удачи и потери

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 344 от 21 декабря 2021 года в PDF

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Анонс номера

Новые данные о постоянной Хаббла

Анализ Бориса Штерна — стр. 2

Свободу политзаключенным!

Письма физика Валерия Голубкина из СИЗО «Лефортово» — стр. 3

Российские математики обеспокоены судьбой Азата Мифтахова — стр. 7

Выступления на марафоне в поддержку Юрия Дмитриева — стр. 7

«Меня очень ловко заманили заняться генетикой туберкулеза»

Интервью Михаила Гельфанда с Александром Аптом — стр. 4–5

«Орион», «Люси» и все-все-все

Предновогодний обзор исследований Солнечной системы от Льва Каменцева — стр. 6

Сталинская премия Виктору Некрасову

Продолжение документального расследования от Геннадия Кузовкина — стр. 12–13

Черная рубашка стала лицом

Александр Буфетов — о философе Джованни Джентиле — стр. 14

Морские суперхищники, деревья и чума

Книжные новинки читал Антон Нелихов — стр. 15

С Новым годом! Удачи, радости, здоровья!

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