64 российских математика просят отложить Математический конгресс в СПб до освобождения Азата Мифтахова

64 российских математика отправили нижеследующее письмо в Исполнительный комитет Международного математического союза (International Mathematical Union, IMU), посвященное кейсу их коллеги Азата Мифтахова. Письмо открыто для подписания (см. форму).

Публикуем перевод письма (оригинал на английском опубликован на сайте caseazatmiftakhov.org):

Уважаемые члены Исполкома Международного математического союза,

Летом 2022 года математики всего мира планируют собраться вместе, чтобы отметить достижения своих коллег и нашей области науки в целом, на Международном математическом конгрессе, который пройдет в Санкт-Петербурге. Это событие чрезвычайной важности для всемирного математического сообщества. Свобода собраний, открытое научное сотрудничество между академическими сообществами из различных стран, политическая нейтральность — вот те краеугольные ценности, которые конгресс призван обеспечить для всех математиков, поэтому мы приветствуем решение провести конгресс 2022 года в России и дать возможность сотням коллег принять в нем участие. Однако один из российских математиков по политическим причинам лишен такой возможности российскими властями — в прямом противоречии с теми ценностями, которых придерживается ММС (IMU).

Мы имеем в виду Азата Мифтахова, аспиранта мехмата МГУ им. Ломоносова, который был незаконно помещен в тюрьму с 1 февраля 2019 года. Обвиненный судом в разбитии окна местного офиса «Единой России», он изначально был задержан по обвинению в подготовке теракта. Благодаря быстрой реакции гражданского общества и мирового математического сообщества, это обвинение было отброшено прокуратурой, но Мифтахов тем не менее был обвинен в хулиганстве и приговорен к шести годам лишения свободы колонии общего режима — где он и находится в настоящее время. И теперь он вынужден работать на пилораме, несмотря на свое состояние здоровья, и ему было отказано в доступе к свежим математическим статьям.

Факты не оставляют никаких сомнений в политической мотивации его преследования. Есть объективные свидетельства того, что Азат и другие узники подвергались пыткам, чтобы склонить их к самооговору (включая угрозу пыткой шуруповертом); в ходе расследования власти оказывали давление и на семью Азата. А все обвинение основано целиком на свидетельстве «секретного свидетеля», который не подвергся открытому допросу в суде. Кроме того, в ура-патриотических СМИ (некоторые из них — под госконтролем) прошла грязная кампания против Мифтахова, в ней содержались гомофобные обвинения против него и публиковалась личная информация, которая не могла быть получена законным путем, в том числе слитые интимные фото Азата и аудиозаписи разговоров с его мамой.

Дело Мифтахова ни в коем случае не является уникальным: с 31 января 2018 года, когда произошло преступление, в котором обвинялся Азат, Федеральная служба безопасности России (ФСБ) только удвоила свои репрессии в отношении людей с анархистскими взглядами в России. А академическое сообщество в целом стало объектом растущего давления или даже прямых репрессий со стороны российских властей. Список российских ученых, арестованных ФСБ по подозрению в государственной измене или шпионаже, велик, в их числе Валерий Митько, Валерий Голубкин, Виктор Кудрявцев (Ред. — умер 29 апреля 2021) и многие другие. Репрессии в отношении российских ученых не ограничиваются представителями естественных наук, недавно подвергся несправедливому аресту культуролог и ректор известного негосударственного университета Сергей Зуев.

Слова поддержки от Американского, Лондонского и Бразильского математических обществ, Математического общества Франции, Итальянского математического союза и, что не менее важно, от 54 членов Российской академии наук, служат убедительным свидетельством того, что международное математическое сообщество действительно серьезно обеспокоено ситуацией. Петицию в поддержку Мифтахова подписали более 300 математиков, она была поддержана математическими обществами Испании, Франции и Украины. В конце концов, Международный математический союз призвал правительство России позволить Мифтахову закончить учебу в аспирантуре во Франции, где Математический фонд им. Жака Адамара (Jacques Hadamard Mathematics Foundation, FMJH) предложил ему позицию исследователя в Лаборатории математики Орсе (Laboratoire de mathématiques d’Orsay).

Если не занять более твердую и активную позицию по этому вопросу, призыв к освобождению Мифтахова не будет услышан и не приведет к никаким действиям со стороны правительства России, как не было услышано обращение 54 российских академиков. Разрешение представителю ФСБ Дмитрию Деревянкину быть внесенным в список соорганизаторов Международного математического конгресса, а премьер-министру России Михаилу Мишустину рекламировать себя в официальном твиттере IMU, в то время как Азата держат в заключении и заставляют работать на лесопилке вместо проведения математических исследований, идет вразрез с ценностями политического нейтралитета и профессиональной солидарности, на которых построено IMU.

Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы. Вот почему мы поддерживаем идею, высказанную Ахмедом Аббесом (Ahmed Abbes) и Седриком Виллани (Cédric Villani), и призываем IMU сделать то, что оно когда-то имело храбрость сделать в ответ на репрессии против коллег-математиков, — отложить Международный конгресс математиков до того момента, когда Азат будет освобожден из колонии или его дело будет пересмотрено с полным соблюдением его конституционных прав. Более того, мы считаем, что Конгресс, проводимый в России, должен включать секционную панель, посвященную математикам, находящимся в опасности, например, преследуемым по политическим мотивам авторитарными режимами, которая была бы открыта для общественности и широко бы освещалась независимыми журналистами.

Срок заключения Азата закончится 5 декабря 2023 года, после которого появится возможность сохранить тот праздник, которым Международный математический конгресс предназначен стать для всех, а не только тех счастливчиков, кому повезло не стать жертвой преследований со стороны авторитарного правительства. Нежелание предпринять такой шаг [в поддержку Азата] станет шрамом на добром имени IMU как профессиональной организации, приверженной ценностям научной свободы и политического нейтралитета.

Подписано 64 российскими математиками, включая 19 непубличных подписей, имена подписантов скрыты из соображений их безопасности.

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