«Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова» — письмо академиков, членкорров и профессоров РАН

В нашу редакцию поступило открытое письмо более 50 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, посвященное делу математика Азата Мифтахова. Ожидается, что приговор по делу молодого ученого будет озвучен 18 января 2021 года в Головинском суде г. Москвы. «Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и, тем более, вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима. Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова», — говорится, в частности, в тексте обращения.

Процесс над Азатом Мифтаховым вызывает самое серьезное беспокойство его коллег.

Азат Мифтахов, аспирант мехмата МГУ, был задержан силами правопорядка ранним утром 1 февраля 2019 года и находится в заключении уже почти два года. Предъявляемые ему обвинения менялись, и единственное оставшееся (разбитое окно в офисе «Единой России») базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей. По сообщениям адвоката С.И. Сидоркиной и Общественной наблюдательной комиссии, в промежутке до оформления его ареста поздним вечером 2 февраля 2019 г. Азата пытали. Однако о возбуждении уголовного дела по заявлению Азата Мифтахова о пытках нам не известно.

В тюрьме Азат Мифтахов написал две научных работы, одна из которых опубликована в Бюллетене Польской Академии Наук, а другая подана в международный научный журнал. Все ходатайства о замене заключения в СИЗО более мягкой мерой пресечения были отклонены судом. Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и, тем более, вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима.

Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова.