«Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова» — письмо академиков, членкорров и профессоров РАН

15.01.2021 / 775 просм., 327 — сегодня /  Один комментарий
В нашу редакцию поступило открытое письмо более 50 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, посвященное делу математика Азата Мифтахова. Ожидается, что приговор по делу молодого ученого будет озвучен 18 января 2021 года в Головинском суде г. Москвы. «Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и, тем более, вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима. Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова», — говорится, в частности, в тексте обращения. 
Азат Мифтахов на заседании Головинского суда. Фото Н. Деминой
Азат Мифтахов на заседании Головинского суда. Фото Н. Деминой
Процесс над Азатом Мифтаховым вызывает самое серьезное беспокойство его коллег.
Азат Мифтахов, аспирант мехмата МГУ, был задержан силами правопорядка ранним утром 1 февраля 2019 года и находится в заключении уже почти два года. Предъявляемые ему обвинения менялись, и единственное оставшееся (разбитое окно в офисе «Единой России») базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей. По сообщениям адвоката С.И. Сидоркиной и Общественной наблюдательной комиссии, в промежутке до оформления его ареста поздним вечером 2 февраля 2019 г. Азата пытали. Однако о возбуждении уголовного дела по заявлению Азата Мифтахова о пытках нам не известно.
В тюрьме Азат Мифтахов написал две научных работы, одна из которых опубликована в Бюллетене Польской Академии Наук, а другая подана в международный научный журнал. Все ходатайства о замене заключения в СИЗО более мягкой мерой пресечения были отклонены судом. Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и, тем более, вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима.
Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова.
В.М. Алпатов, академик РАН
А.Е. Аникин, академик РАН
Ю.Д. Апресян, академик РАН
Л.Я. Аранович, член-корреспондент РАН
П.И. Арсеев, член-корреспондент РАН
Л. Д. Беклемишев, академик РАН
А.А. Белавин, член-корреспондент РАН
Е.Л. Березович, член-корреспондент РАН
Е.А. Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН
А.Б. Борисов, член-корреспондент РАН
С.А. Бурлак, профессор РАН
А.И. Буфетов, профессор РАН
В.А. Васильев, академик РАН
М.М. Глазов, член-корреспондент РАН
Н.П. Гринцер, член-корреспондент РАН
А.В. Дворкович, член-корреспондент РАН
А.С. Десницкий, профессор РАН
А.В. Дыбо, член-корреспондент РАН
В.Е. Захаров, академик РАН
А.В. Иванчик, член-корреспондент РАН
А.И. Иванчик, член-корреспондент РАН
В.В. Измоденов, профессор РАН
Ю.Ю. Ковалев, член-корреспондент РАН
Ю.А. Костицын, академик РАН
А.А. Котов, член-корреспондент РАН
З.Ф. Красильник, член-корреспондент РАН
Я.В. Кудрявцев, профессор РАН
Е.А. Кузнецов, академик РАН
И.Ю. Кулаков, член-корреспондент РАН
А.Г. Литвак, академик РАН
А.А. Масчан, член-корреспондент РАН
О.Э. Мельник, член-корреспондент РАН
Р.В. Мизюк, член-корреспондент РАН
А.М. Молдован, академик РАН
И.И. Муллонен, член-корреспондент РАН
А.К. Муртазаев, член-корреспондент РАН
А.А. Пичхадзе, член-корреспондент РАН
В.В. Пухначев, член-корреспондент РАН
В. И. Ритус, член-корреспондент РАН
Н.Н. Розанов, член-корреспондент РАН
А.А. Саранин, член-корреспондент РАН
Г.С. Соколовский, профессор РАН
О.Н. Соломина, член-корреспондент РАН
С.М. Стишов, академик РАН
С.В. Стрельцов, член-корреспондент РАН
С.М. Толстая, академик РАН
А.Л. Топорков, член-корреспондент РАН
Ф.Б. Успенский, член-корреспондент РАН
Е.А. Хазанов, академик РАН
А.В. Чаплик, академик РАН
Е.М. Чуразов, академик РАН
Д.Г. Яковлев, член-корреспондент РАН

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Леонид Коганов
Леонид Коганов
16 часов(-а) назад

Приветствую письмо — обращение уважаемых Коллег из Российской Академии Наук.
Секретным свидетелям и их странным «показаниям» не должно быть места в открытом и гласном судопроизводстве — так я полагаю. Только ясные, отчетливые и подтвержденные доказательства. В деле господина Мифтахова А.Ф. их просто нет. Посему господин Мифтахов должен быть немедленно по отсутствию доказательств освобожден, а дело его прекращено. Это мое твердое убеждение.
Л.К.

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