«Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова» — письмо академиков, членкорров и профессоров РАН

В нашу редакцию поступило открытое письмо более 50 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, посвященное делу математика Азата Мифтахова. Ожидается, что приговор по делу молодого ученого будет озвучен 18 января 2021 года в Головинском суде г. Москвы. «Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и, тем более, вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима. Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова», — говорится, в частности, в тексте обращения.
Процесс над Азатом Мифтаховым вызывает самое серьезное беспокойство его коллег.
Азат Мифтахов, аспирант мехмата МГУ, был задержан силами правопорядка ранним утром 1 февраля 2019 года и находится в заключении уже почти два года. Предъявляемые ему обвинения менялись, и единственное оставшееся (разбитое окно в офисе «Единой России») базируется лишь на показаниях засекреченных свидетелей. По сообщениям адвоката С.И. Сидоркиной и Общественной наблюдательной комиссии, в промежутке до оформления его ареста поздним вечером 2 февраля 2019 г. Азата пытали. Однако о возбуждении уголовного дела по заявлению Азата Мифтахова о пытках нам не известно.
В тюрьме Азат Мифтахов написал две научных работы, одна из которых опубликована в Бюллетене Польской Академии Наук, а другая подана в международный научный журнал. Все ходатайства о замене заключения в СИЗО более мягкой мерой пресечения были отклонены судом. Уже понесенное Азатом Мифтаховым наказание не выглядит соразмерным вменяемому ему преступлению, и, тем более, вызывает возмущение запрошенный для него государственным обвинителем срок в 6 лет колонии общего режима.
Мы призываем суд освободить Азата Мифтахова.
В.М. Алпатов, академик РАН
А.Е. Аникин, академик РАН
Ю.Д. Апресян, академик РАН
Л.Я. Аранович, член-корреспондент РАН
П.И. Арсеев, член-корреспондент РАН
Л. Д. Беклемишев, академик РАН
А.А. Белавин, член-корреспондент РАН
Е.Л. Березович, член-корреспондент РАН
Е.А. Бонч-Осмоловская, член-корреспондент РАН
А.Б. Борисов, член-корреспондент РАН
С.А. Бурлак, профессор РАН
А.И. Буфетов, профессор РАН
В.А. Васильев, академик РАН
М.М. Глазов, член-корреспондент РАН
Н.П. Гринцер, член-корреспондент РАН
А.В. Дворкович, член-корреспондент РАН
А.С. Десницкий, профессор РАН
А.В. Дыбо, член-корреспондент РАН
В.Е. Захаров, академик РАН
А.В. Иванчик, член-корреспондент РАН
А.И. Иванчик, член-корреспондент РАН
В.В. Измоденов, профессор РАН
Ю.Ю. Ковалев, член-корреспондент РАН
Ю.А. Костицын, академик РАН
А.А. Котов, член-корреспондент РАН
З.Ф. Красильник, член-корреспондент РАН
Я.В. Кудрявцев, профессор РАН
Е.А. Кузнецов, академик РАН
И.Ю. Кулаков, член-корреспондент РАН
А.Г. Литвак, академик РАН
А.А. Масчан, член-корреспондент РАН
О.Э. Мельник, член-корреспондент РАН
Р.В. Мизюк, член-корреспондент РАН
А.М. Молдован, академик РАН
И.И. Муллонен, член-корреспондент РАН
А.К. Муртазаев, член-корреспондент РАН
А.А. Пичхадзе, член-корреспондент РАН
В.В. Пухначев, член-корреспондент РАН
В. И. Ритус, член-корреспондент РАН
Н.Н. Розанов, член-корреспондент РАН
А.А. Саранин, член-корреспондент РАН
Г.С. Соколовский, профессор РАН
О.Н. Соломина, член-корреспондент РАН
С.М. Стишов, академик РАН
С.В. Стрельцов, член-корреспондент РАН
С.М. Толстая, академик РАН
А.Л. Топорков, член-корреспондент РАН
Ф.Б. Успенский, член-корреспондент РАН
Е.А. Хазанов, академик РАН
А.В. Чаплик, академик РАН
Е.М. Чуразов, академик РАН
Д.Г. Яковлев, член-корреспондент РАН
Приветствую письмо — обращение уважаемых Коллег из Российской Академии Наук.
Секретным свидетелям и их странным «показаниям» не должно быть места в открытом и гласном судопроизводстве — так я полагаю. Только ясные, отчетливые и подтвержденные доказательства. В деле господина Мифтахова А.Ф. их просто нет. Посему господин Мифтахов должен быть немедленно по отсутствию доказательств освобожден, а дело его прекращено. Это мое твердое убеждение.
Л.К.