Лондонское математическое общество выступило в поддежку Азата Мифтахова

Лондонское математическое общество выступило в поддержку математика Азата Мифтахова. Заявление появилось на сайте общества 8 февраля 2021 года.

В его тексте коротко перечисляются факты о вменяемом Азату преступлении (разбитом окне в офисе «Единой России») и о том, что правозащитники зафиксировали следы пыток на теле Мифтахова.

«Русская математическая школа признана во всем мире за ее выдающиеся успехи в исследованиях и образовании. Всё это дало веские основания провести в России Международный математический конгресс в 2022 году. Лондонское математическое общество с российским математическим сообществом связыват длительная история близкого и сердечного сотрудничества. Мы считаем необходимым, чтобы уважались права человека всех математиков, в России или где либо еще, независимо от их карьерного статуса, политических взглядов, этнического бэкграунда и сексуальной ориентации». — отмечается в этом заявлении.

«Мы разделяем серьезную озабоченность, которую выражает математическое сообщество по отношению к делу г-на Мифтахова, и разделяем призывы к его немедленному освобождению для возобновления его математической карьеры», — говорится в заключение обращения британских математиков.

Напомним, что Азат Мифтахов 18 января 2021 года Головинским судом Москвы был приговорен к шести годам лишения свободы. Ранее в поддержку Азата высказались президент Американского математического общества, французские математики, академики, членкорры и профессора РАН.