Дело Мифтахова: последует бойкот?

Предположу, что ученые, журналисты, студенты, активисты, собравшиеся 18.01.2021 у здания Головинского суда Москвы, где со второй попытки озвучивали приговор 27-летнему математику Азату Мифтахову, не теряли надежду на благора­зумие власти. Ведь и письма ведущих математиков мира [1], [2], и обращение более 50 академиков, членкоров и профессоров РАН к председателю Головинского суда [3] призывали к своего рода «ничьей» — немедленному освобождению Азата с учетом того срока, что он уже отсидел в СИЗО. Но власть, не думая ни о репутации судебной системы в России, ни о судьбе грядущего Международного математического конгресса в 2022 году в Санкт-Петербурге, приговорила Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Когда судья Сергей Базаров читал текст приговора (ст. 213, ч. 2 УК РФ), его руки тряслись, ему было жарко, окно зала суда было открыто несмотря на –20 °С за окном. Накануне, готовя общество к обвинительному приговору, на госканалах показали «разгромные» видео. Зарекомендовавшая себя, по делу Юрия Дмитриева, «чернухой» программа «Дежурная часть» на «Россия-1» прошлась и по Азату. «Как подрывник-самоучка готовился к большим погромам» — так называется сюжет [4]. «Кому предназначалась бомба и как силовикам удалось вовремя остановить экспериментатора» — обещают рассказать пропагандисты, не сообщая зрителям о том, в чем на самом деле обвиняют математика, не упоминая, что обвинения в каких-либо экстремистских действиях (изготовлении взрывных устройств и т. п.) аспиранту на момент вынесения приговора в Головинском суде не были предъявлены.

Вместо рассказа о реальном деле с дымовой шашкой, брошенной в окно офиса «Единой России», зрители увидели шестиминутный сюжет, скроенный по удобным лекалам геббельсовской пропаганды. Например, там утверждается, что Азат пытался скрыться и купил билет на поезд в Беларусь. Интересная деталь: билет был куплен, когда Азата уже задержали и он не имел доступа к Интернету. В комнате Мифтахова в МГУ нашли кучу анархической литературы, от Петра Кропоткина до Ханны Арендт, при этом ни одна из книг не является запрещенной в России. Но телезрителям их представляют как, цитирую, «экстремистскую литературу с подробной инструкцией» (разбор этой части лжи с рассказом о каждой из зачем-то заблюренных телеканалом «Россия» обложек книг см. [5]).

За что же Мифтахова приговорили к шести годам лишения свободы? Обвинение против Азата строится на том, что он был начитанным и идейным анархистом, вместе с друзьями пропагандировал «отрицание политической власти». Главный пункт обвинения таков: ночью 30.01.2018 шестеро активистов осуществили хулиганский поступок. Елена Горбань (1992 г. р.) разбила молотком окно московского офиса «Единой России» в Ховрино (ул. Онежская, д. 53, к. 4), а Алексей Кобаидзе ударами руки по стеклу расширил образовавшийся проем, зажег дымовую шашку и кинул ее в комнату. Андрей Ейкин (1986 г. р.) снимал происходящее на видеокамеру. Затем видеозапись акции «Анархисты передают привет „Единой России“» была выложена в Интернет («ВКонтакте» и др.). Трое других ребят (двое парней и одна девушка) наблюдали за происходящим, по версии следствия, одним из них был Мифтахов. Ущерб от разбитого окна составил не более 50 тыс. рублей.

И Горбань, и Ейкин сознались в содеянном и свидетельствовали в суде, что Азата на акции не было. Им судья Базаров дал соответственно четыре и два года условно. Кобаидзе на предварительных допросах рассказал о своих действиях, действиях Горбань, Ейкина и еще одного участника акции — некоего молодого человека с ником Grothendieck 22–25 лет, с русыми волосами и ростом около 185 см (следствие считает, что это был Мифтахов). Однако при проведении опознания Кобаидзе как участника Мифтахова не признал. В октябре 2019 года Кобаидзе покинул Россию [6]. Как видим, ни один из трех установленных следствием участников акции против офиса «ЕР» вину Азата не подтвердил.

Евгения Сергеева, участвовавшая в вышеописанной акции с офисом «ЕР», как анархист получила убежище во Франции. Ее задержали, потом отпустили, и она покинула Россию [7]. Сообщается, что уехал из страны и анархист Святослав Речкалов, которого под пытками пытались заставить признаться в участии в акции против офиса «ЕР» [8].

Однако в деле оказались двое засекреченных свидетелей, один из которых, с ником Петров, по странному сов­падению не дожил до допроса в суде (умер от травмы сердца 15.01.2020). Именно он якобы случайно видел Азата ночью во дворе офиса «ЕР» во время акции 30.01.2018, хорошо запомнил его лицо и потом узнал, увидев в сюжете на ТВ, а в феврале 2019-го (!) пришел давать показания следствию. За год ни позвонить в полицию, ни прий­ти он не смог, т. к. у него был разряжен мобильный телефон, а потом увиденное вылетело из головы (!). По его версии, как раз Азат руководил этой акцией, отдавая команды другим участникам. Но тех, кто бил по окну или стоял с дымовой шашкой, он даже не запомнил. На вопрос адвоката, почему из всех ребят его внимание привлек только Азат, «Петров» ответил так: «У Мифтахова очень выразительная внешность, черты лица, а именно брови. Они очень хорошо запоминаются». При этом «Петров» показал, что на Азате был капюшон (протокол очной ставки вы можете прочитать сами [9]).

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в прениях отметила, что следствие даже не стало проверять показания тайного свидетеля у офиса «ЕР», ведь пришлось бы прийти к выводу, что постороннему лицу на расстоянии 10–15 м невозможно было наблюдать происходящие события [10]. Никакой критической оценки самой возможности опознать человека в капюшоне, если увидел его темной январской ночью во дворе, судья Базаров не дал. Хотя это ключевое свидетельство, на которое опирается обвинение против Азата. (Предположения «Медиазоны» о том, кто был главным тайным свидетелем, дающим в нужный момент нужные следствию показания по делу Азата, и в каком еще громком деле он мог играть основную роль, см. [11]).

Другой тайный свидетель, с ником Караульный, не раз встречался, по его же словам, с Мифтаховым на протестных акциях и рассказал о его активности как анархиста. В приговоре также приводится информация ФСБ, что Азат являлся модератором леворадикального анархистского движения «Народная самооборона», принимал участие в протестных акциях (в том числе в акциях 2016 года против повышения цен на проезд в общественном транспорте, в парке «Кусково» против строительства Северо-Восточной хорды, против недобросовестных коммерческих организаций и др.). В документе, зачитанном судьей Базаровым, также говорится, что в 2017–2018 годах Азат организовывал акции против пыток ФСБ с лозунгами «ФСБ пытает, НТВ покрывает» и др.

Отягчающим обстоятельством стало то, что Азат уже был судим по уголовной статье. Он был приговорен Тверским судом Москвы к штрафу в 45 тыс. за применение насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Это наказание математик получил за хулиганский поступок: 20.05.2017 в 4 утра он с тремя товарищами гулял по центру города, ребята попытались повредить камеру наружного видеонаблюдения на ул. 3-я Тверская-Ямская. Их действия привлекли внимание патрульного экипажа полиции, и двое ребят, пытаясь убежать, прыснули полицейским в лицо из газовых баллончиков. Азат сделал это вслед за товарищем. После публичных извинений перед полицейскими и примирения сторон Мифтахов и другой участник этой акции Р. Левченко отделались штрафом. Приговор от 27.03.2018 после апелляции в Мосгорсуде вступил в силу 20.06.2018 [12].

Самый тонкий для стороны защиты момент приговора — протокол обыска комнаты Азата в МГУ, в которой якобы нашли банку с алюминиевой пудрой и остатки порошка с признаками взрывчатых веществ. В отношении изъятых предметов было назначено исследование в Институте криминалистики ФСБ, всемирно известного благодаря расследованию отравления Алексея Навального. Специалисты именно из этого института «случайно» сопровождали политика в его поездках по России, и в августе 2020 года он был отравлен. Светлана Сидоркина в комментарии ТрВ-Наука заметила, что стороне защиты неизвестно, как ФСБ проводила свои оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в комнате Азата. В материалах уголовного дела отсутствует протокол осмотра комнаты общежития МГУ от 18.01.2019. По решению Конституционного суда, без должного оформления результаты ОРМ не могут быть признаны доказательствами и должны быть из дела исключены.

Когда Азат в феврале 2019 года был задержан с несколькими другими активистами, его подвергли пыткам. Их следы на теле молодого человека обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области, посетившие аспиранта в изоляторе временного содержания (ИВС) Балашихи. «У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы пыток шуруповертом. Сейчас это место ему замазали зеленкой», — приводит слова правозащитника Валерия Борщева сайт Newsru.com [13]. Там же сообщается, что наличие телесных повреждений было подтверждено медицинским заключением центральной районной больницы и протоколом ИВС. Азат рассказал, что его еще и били, чтобы получить нужные показания. Как раз после этих пыток он сделал попытку покончить с собой и вскрыл вены. В сюжете «России» зрители видят очень странно ведущего себя Азата с перевязанными кистями, как раз после всего описанного выше. Благодаря стойкости Мифтахова и действиям правозащитников тема взрывчатых веществ была (временно?) забыта, и силовики сосредоточились на том, чтобы доказать, что он участвовал в акции против «ЕР». И они добились обвинительного приговора.

Светлана Сидоркина в прениях подробно остановилась на том, почему именно Азат оказался на скамье подсудимых, и проанализировала «доказательства», представленные следствием [10]. Сам Мифтахов в своем последнем слове на суде заявил, что был активистом анархического движения, участвовал в акциях протеста, занимался борьбой с квартирными рейдерами. «Всё это стало причиной для мести сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, что в итоге и привело к фабрикации этого процесса». Акцию против офиса «ЕР» он, к ужасу своего адвоката, поддержал: «Все мы знаем, что партия „ЕР“ широко не любима нашим народом. Поэтому я считаю, что за это можно только наградить тех, кто участвовал в этой акции» [14].

Шесть лет лишения свободы молодому ученому… Эти цифры не могут не устрашать. Азат находится в заключении уже почти два года, с 1.02.2019, и ему остается сидеть еще три года (один день пребывания в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии). Научное сообщество считает, что Азат сполна заплатил несвободой за те действия, которые ему ставят в вину (при весьма шатких доказательствах), и он должен быть освобожден. Накануне приговора уже прозвучали слова о возможном бойкоте Международного математического конгресса в СПб летом 2022 года, если явно политическое преследование математика-анархиста не будет остановлено, математики написали об этом письмо организаторам форума [15]. Теперь же, после оглашения жестокого приговора, эта позиция получит дополнительную аргументацию. На момент подготовки статьи петицию за бойкот ММК подписали более 110 ученых [16].

Наталия Демина

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Михаил Тамм, физик, доцент МГУ:

У меня, пожалуй, три соображения. Первое. Приговор Азату Мифтахову ошеломляет своей нелепой жестокостью. Даже если во всем согласиться с судом и считать, что вина обвиняемых доказана (что сомнительно) — в деле ноль пострадавших и ущерб 43 тыс. рублей, примерно по 150 рублей на одного человека, стоявшего в день приговора перед судом. 15 суток ареста и компенсация ущерба — это максимум того, что мог присудить вменяемый суд по такому делу. Но суд демонстративно невменяем.

Второе. По делу Азата был довольно большой шум со стороны российского и международного научного сообщества. При этом, казалось бы, это дело для наших властей должно было бы быть третьестепенным. Тут даже не идет речь о каком-то воображаемом шпионаже и т.п. Но власти демонстрируют, что пожевать они хотели на наше мнение. И относиться нам к российскому государству стоит соответственно. У научного сообщества немного возможностей сделать что-либо чувствительно неприятное для властей. Но нам всем нужно всерьез задуматься о поиске этих мест.

Как минимум, совершенно очевидно, что Международный математический конгресс в Петербурге — имиджево значимое для властей событие. Без сомнения, если Азат будет продолжать сидеть, этот форум не должен состояться. Объяснять коллегам, что бойкот этого мероприятия совершенно необходим, — это теперь наша общая ответственность. Но думаю, что нужно думать и о других возможных подобных шагах.

Третье. Дело Азата показывает, каким рискам подвергается в России сегодня молодой ученый, обладающий гражданским сознанием. Я не хочу никого призывать уезжать из России, но я уверен, что молодым ребятам, которые принимают решение о том, где жить, учиться и делать карьеру, необходимо помнить об этих рисках. Нынешним властям молодые ученые в России не нужны, они готовы любого слишком умного отправить в тюрьму ни за что. И это надо понимать.

Михаил Лобанов, математик, преподаватель МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность»:

Меня очень беспокоит тот факт, что весной 2019-го в СИЗО непредставившиеся оперативники угрожали Азату организовать ему ад на зоне, если он не оговорит каких-то людей.

Мы должны продолжать пытаться освободить Мифтахова, т.к. это вполне может быть просто вопросом его выживания. Кроме того, после перевода Азата из Москвы, где он сейчас находится под наблюдением членов ОНК и других правозащитников, мы должны увеличить поток писем ему. Это банально вопрос его безопасности. Опытные политические заключенные говорят, что это уменьшает риски расправы над ним.

Письмо президента Американского математического общества Джилл Пайфер (ams.org/images/PipherLtr.Miftakhov01-05-21.pdf) Письмо французских математиков (trv-science.ru/matematiki-francii-vystupili-v-podderzhku-azata-miftaxova/) Письмо академиков, членкоров и профессоров РАН за освобождение Мифтахова (trv-science.ru/2021/01/free-azat-letter-rs/) www.vesti.ru/video/2258867 www.facebook.com/sofiko.arifjanova/posts/2187630008037708 echo.msk.ru/news/2523425-echo.html zona.media/news/2020/01/15/sergeeva zona.media/article/2018/03/15/rechkalov Показания «Петрова» и его очная ставка с Азатом (telegra.ph/materialy-dela-2312-12-24) Выступление адвоката С. Сидоркиной в прениях (telegra.ph/Preniya-Advokat-Azata-Svetlana-Sidorkina-01–05) zona.media/article/2020/10/13/witness bit.ly/3qRWBEr(карточка первого дела А. Мифтахова на сайте Тверского суда) www.newsru.com/russia/05feb2019/miftahovtort.html Последнее слово А. Мифтахова (telegra.ph/Poslednee-slovo-Azata-Miftahova-12-28) therussianreader. com/2021/01/04/azat-miftakhov-open-letter-international-congress-mathematics/ www.icm2022boycott.org/

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