Дело Мифтахова: последует бойкот?

Предположу, что ученые, журналисты, студенты, активисты, собравшиеся 18.01.2021 у здания Головинского суда Москвы, где со второй попытки озвучивали приговор 27-летнему математику Азату Мифтахову, не теряли надежду на благоразумие власти. Ведь и письма ведущих математиков мира [1], [2], и обращение более 50 академиков, членкоров и профессоров РАН к председателю Головинского суда [3] призывали к своего рода «ничьей» — немедленному освобождению Азата с учетом того срока, что он уже отсидел в СИЗО. Но власть, не думая ни о репутации судебной системы в России, ни о судьбе грядущего Международного математического конгресса в 2022 году в Санкт-Петербурге, приговорила Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Когда судья Сергей Базаров читал текст приговора (ст. 213, ч. 2 УК РФ), его руки тряслись, ему было жарко, окно зала суда было открыто несмотря на –20 °С за окном. Накануне, готовя общество к обвинительному приговору, на госканалах показали «разгромные» видео. Зарекомендовавшая себя, по делу Юрия Дмитриева, «чернухой» программа «Дежурная часть» на «Россия-1» прошлась и по Азату. «Как подрывник-самоучка готовился к большим погромам» — так называется сюжет [4]. «Кому предназначалась бомба и как силовикам удалось вовремя остановить экспериментатора» — обещают рассказать пропагандисты, не сообщая зрителям о том, в чем на самом деле обвиняют математика, не упоминая, что обвинения в каких-либо экстремистских действиях (изготовлении взрывных устройств и т. п.) аспиранту на момент вынесения приговора в Головинском суде не были предъявлены.
Вместо рассказа о реальном деле с дымовой шашкой, брошенной в окно офиса «Единой России», зрители увидели шестиминутный сюжет, скроенный по удобным лекалам геббельсовской пропаганды. Например, там утверждается, что Азат пытался скрыться и купил билет на поезд в Беларусь. Интересная деталь: билет был куплен, когда Азата уже задержали и он не имел доступа к Интернету. В комнате Мифтахова в МГУ нашли кучу анархической литературы, от Петра Кропоткина до Ханны Арендт, при этом ни одна из книг не является запрещенной в России. Но телезрителям их представляют как, цитирую, «экстремистскую литературу с подробной инструкцией» (разбор этой части лжи с рассказом о каждой из зачем-то заблюренных телеканалом «Россия» обложек книг см. [5]).
За что же Мифтахова приговорили к шести годам лишения свободы? Обвинение против Азата строится на том, что он был начитанным и идейным анархистом, вместе с друзьями пропагандировал «отрицание политической власти». Главный пункт обвинения таков: ночью 30.01.2018 шестеро активистов осуществили хулиганский поступок. Елена Горбань (1992 г. р.) разбила молотком окно московского офиса «Единой России» в Ховрино (ул. Онежская, д. 53, к. 4), а Алексей Кобаидзе ударами руки по стеклу расширил образовавшийся проем, зажег дымовую шашку и кинул ее в комнату. Андрей Ейкин (1986 г. р.) снимал происходящее на видеокамеру. Затем видеозапись акции «Анархисты передают привет „Единой России“» была выложена в Интернет («ВКонтакте» и др.). Трое других ребят (двое парней и одна девушка) наблюдали за происходящим, по версии следствия, одним из них был Мифтахов. Ущерб от разбитого окна составил не более 50 тыс. рублей.
И Горбань, и Ейкин сознались в содеянном и свидетельствовали в суде, что Азата на акции не было. Им судья Базаров дал соответственно четыре и два года условно. Кобаидзе на предварительных допросах рассказал о своих действиях, действиях Горбань, Ейкина и еще одного участника акции — некоего молодого человека с ником Grothendieck 22–25 лет, с русыми волосами и ростом около 185 см (следствие считает, что это был Мифтахов). Однако при проведении опознания Кобаидзе как участника Мифтахова не признал. В октябре 2019 года Кобаидзе покинул Россию [6]. Как видим, ни один из трех установленных следствием участников акции против офиса «ЕР» вину Азата не подтвердил.
Евгения Сергеева, участвовавшая в вышеописанной акции с офисом «ЕР», как анархист получила убежище во Франции. Ее задержали, потом отпустили, и она покинула Россию [7]. Сообщается, что уехал из страны и анархист Святослав Речкалов, которого под пытками пытались заставить признаться в участии в акции против офиса «ЕР» [8].
Однако в деле оказались двое засекреченных свидетелей, один из которых, с ником Петров, по странному совпадению не дожил до допроса в суде (умер от травмы сердца 15.01.2020). Именно он якобы случайно видел Азата ночью во дворе офиса «ЕР» во время акции 30.01.2018, хорошо запомнил его лицо и потом узнал, увидев в сюжете на ТВ, а в феврале 2019-го (!) пришел давать показания следствию. За год ни позвонить в полицию, ни прийти он не смог, т. к. у него был разряжен мобильный телефон, а потом увиденное вылетело из головы (!). По его версии, как раз Азат руководил этой акцией, отдавая команды другим участникам. Но тех, кто бил по окну или стоял с дымовой шашкой, он даже не запомнил. На вопрос адвоката, почему из всех ребят его внимание привлек только Азат, «Петров» ответил так: «У Мифтахова очень выразительная внешность, черты лица, а именно брови. Они очень хорошо запоминаются». При этом «Петров» показал, что на Азате был капюшон (протокол очной ставки вы можете прочитать сами [9]).
Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в прениях отметила, что следствие даже не стало проверять показания тайного свидетеля у офиса «ЕР», ведь пришлось бы прийти к выводу, что постороннему лицу на расстоянии 10–15 м невозможно было наблюдать происходящие события [10]. Никакой критической оценки самой возможности опознать человека в капюшоне, если увидел его темной январской ночью во дворе, судья Базаров не дал. Хотя это ключевое свидетельство, на которое опирается обвинение против Азата. (Предположения «Медиазоны» о том, кто был главным тайным свидетелем, дающим в нужный момент нужные следствию показания по делу Азата, и в каком еще громком деле он мог играть основную роль, см. [11]).
Другой тайный свидетель, с ником Караульный, не раз встречался, по его же словам, с Мифтаховым на протестных акциях и рассказал о его активности как анархиста. В приговоре также приводится информация ФСБ, что Азат являлся модератором леворадикального анархистского движения «Народная самооборона», принимал участие в протестных акциях (в том числе в акциях 2016 года против повышения цен на проезд в общественном транспорте, в парке «Кусково» против строительства Северо-Восточной хорды, против недобросовестных коммерческих организаций и др.). В документе, зачитанном судьей Базаровым, также говорится, что в 2017–2018 годах Азат организовывал акции против пыток ФСБ с лозунгами «ФСБ пытает, НТВ покрывает» и др.
Отягчающим обстоятельством стало то, что Азат уже был судим по уголовной статье. Он был приговорен Тверским судом Москвы к штрафу в 45 тыс. за применение насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Это наказание математик получил за хулиганский поступок: 20.05.2017 в 4 утра он с тремя товарищами гулял по центру города, ребята попытались повредить камеру наружного видеонаблюдения на ул. 3-я Тверская-Ямская. Их действия привлекли внимание патрульного экипажа полиции, и двое ребят, пытаясь убежать, прыснули полицейским в лицо из газовых баллончиков. Азат сделал это вслед за товарищем. После публичных извинений перед полицейскими и примирения сторон Мифтахов и другой участник этой акции Р. Левченко отделались штрафом. Приговор от 27.03.2018 после апелляции в Мосгорсуде вступил в силу 20.06.2018 [12].
Самый тонкий для стороны защиты момент приговора — протокол обыска комнаты Азата в МГУ, в которой якобы нашли банку с алюминиевой пудрой и остатки порошка с признаками взрывчатых веществ. В отношении изъятых предметов было назначено исследование в Институте криминалистики ФСБ, всемирно известного благодаря расследованию отравления Алексея Навального. Специалисты именно из этого института «случайно» сопровождали политика в его поездках по России, и в августе 2020 года он был отравлен. Светлана Сидоркина в комментарии ТрВ-Наука заметила, что стороне защиты неизвестно, как ФСБ проводила свои оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в комнате Азата. В материалах уголовного дела отсутствует протокол осмотра комнаты общежития МГУ от 18.01.2019. По решению Конституционного суда, без должного оформления результаты ОРМ не могут быть признаны доказательствами и должны быть из дела исключены.
Когда Азат в феврале 2019 года был задержан с несколькими другими активистами, его подвергли пыткам. Их следы на теле молодого человека обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области, посетившие аспиранта в изоляторе временного содержания (ИВС) Балашихи. «У него есть травмы на теле, на шее. Я видел следы пыток шуруповертом. Сейчас это место ему замазали зеленкой», — приводит слова правозащитника Валерия Борщева сайт Newsru.com [13]. Там же сообщается, что наличие телесных повреждений было подтверждено медицинским заключением центральной районной больницы и протоколом ИВС. Азат рассказал, что его еще и били, чтобы получить нужные показания. Как раз после этих пыток он сделал попытку покончить с собой и вскрыл вены. В сюжете «России» зрители видят очень странно ведущего себя Азата с перевязанными кистями, как раз после всего описанного выше. Благодаря стойкости Мифтахова и действиям правозащитников тема взрывчатых веществ была (временно?) забыта, и силовики сосредоточились на том, чтобы доказать, что он участвовал в акции против «ЕР». И они добились обвинительного приговора.
Светлана Сидоркина в прениях подробно остановилась на том, почему именно Азат оказался на скамье подсудимых, и проанализировала «доказательства», представленные следствием [10]. Сам Мифтахов в своем последнем слове на суде заявил, что был активистом анархического движения, участвовал в акциях протеста, занимался борьбой с квартирными рейдерами. «Всё это стало причиной для мести сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, что в итоге и привело к фабрикации этого процесса». Акцию против офиса «ЕР» он, к ужасу своего адвоката, поддержал: «Все мы знаем, что партия „ЕР“ широко не любима нашим народом. Поэтому я считаю, что за это можно только наградить тех, кто участвовал в этой акции» [14].
Шесть лет лишения свободы молодому ученому… Эти цифры не могут не устрашать. Азат находится в заключении уже почти два года, с 1.02.2019, и ему остается сидеть еще три года (один день пребывания в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии). Научное сообщество считает, что Азат сполна заплатил несвободой за те действия, которые ему ставят в вину (при весьма шатких доказательствах), и он должен быть освобожден. Накануне приговора уже прозвучали слова о возможном бойкоте Международного математического конгресса в СПб летом 2022 года, если явно политическое преследование математика-анархиста не будет остановлено, математики написали об этом письмо организаторам форума [15]. Теперь же, после оглашения жестокого приговора, эта позиция получит дополнительную аргументацию. На момент подготовки статьи петицию за бойкот ММК подписали более 110 ученых [16].
Наталия Демина
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Михаил Тамм, физик, доцент МГУ:
У меня, пожалуй, три соображения. Первое. Приговор Азату Мифтахову ошеломляет своей нелепой жестокостью. Даже если во всем согласиться с судом и считать, что вина обвиняемых доказана (что сомнительно) — в деле ноль пострадавших и ущерб 43 тыс. рублей, примерно по 150 рублей на одного человека, стоявшего в день приговора перед судом. 15 суток ареста и компенсация ущерба — это максимум того, что мог присудить вменяемый суд по такому делу. Но суд демонстративно невменяем.
Второе. По делу Азата был довольно большой шум со стороны российского и международного научного сообщества. При этом, казалось бы, это дело для наших властей должно было бы быть третьестепенным. Тут даже не идет речь о каком-то воображаемом шпионаже и т.п. Но власти демонстрируют, что пожевать они хотели на наше мнение. И относиться нам к российскому государству стоит соответственно. У научного сообщества немного возможностей сделать что-либо чувствительно неприятное для властей. Но нам всем нужно всерьез задуматься о поиске этих мест.
Как минимум, совершенно очевидно, что Международный математический конгресс в Петербурге — имиджево значимое для властей событие. Без сомнения, если Азат будет продолжать сидеть, этот форум не должен состояться. Объяснять коллегам, что бойкот этого мероприятия совершенно необходим, — это теперь наша общая ответственность. Но думаю, что нужно думать и о других возможных подобных шагах.
Третье. Дело Азата показывает, каким рискам подвергается в России сегодня молодой ученый, обладающий гражданским сознанием. Я не хочу никого призывать уезжать из России, но я уверен, что молодым ребятам, которые принимают решение о том, где жить, учиться и делать карьеру, необходимо помнить об этих рисках. Нынешним властям молодые ученые в России не нужны, они готовы любого слишком умного отправить в тюрьму ни за что. И это надо понимать.
Михаил Лобанов, математик, преподаватель МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность»:
Меня очень беспокоит тот факт, что весной 2019-го в СИЗО непредставившиеся оперативники угрожали Азату организовать ему ад на зоне, если он не оговорит каких-то людей.
Мы должны продолжать пытаться освободить Мифтахова, т.к. это вполне может быть просто вопросом его выживания. Кроме того, после перевода Азата из Москвы, где он сейчас находится под наблюдением членов ОНК и других правозащитников, мы должны увеличить поток писем ему. Это банально вопрос его безопасности. Опытные политические заключенные говорят, что это уменьшает риски расправы над ним.
- Письмо президента Американского математического общества Джилл Пайфер (ams.org/images/PipherLtr.Miftakhov01-05-21.pdf)
- Письмо французских математиков (trv-science.ru/matematiki-francii-vystupili-v-podderzhku-azata-miftaxova/)
- Письмо академиков, членкоров и профессоров РАН за освобождение Мифтахова (trv-science.ru/2021/01/free-azat-letter-rs/)
- www.vesti.ru/video/2258867
- www.facebook.com/sofiko.arifjanova/posts/2187630008037708
- echo.msk.ru/news/2523425-echo.html
- zona.media/news/2020/01/15/sergeeva
- zona.media/article/2018/03/15/rechkalov
- Показания «Петрова» и его очная ставка с Азатом (telegra.ph/materialy-dela-2312-12-24)
- Выступление адвоката С. Сидоркиной в прениях (telegra.ph/Preniya-Advokat-Azata-Svetlana-Sidorkina-01–05)
- zona.media/article/2020/10/13/witness
- bit.ly/3qRWBEr(карточка первого дела А. Мифтахова на сайте Тверского суда)
- www.newsru.com/russia/05feb2019/miftahovtort.html
- Последнее слово А. Мифтахова (telegra.ph/Poslednee-slovo-Azata-Miftahova-12-28)
- therussianreader. com/2021/01/04/azat-miftakhov-open-letter-international-congress-mathematics/
- www.icm2022boycott.org/
Из ссылки [10] следует, что адвокат свое дело знает — показаны лжесвидетельства и включение недопустимых доказательств. Имевшие место в некоторых комментариях к предыдущей статье претензии безосновательны.
Все это логичнее обсуждать в апелляционной судебной инстанции
В конечном счете, это дойдет до ЕСПЧ.
С 1 июля голос международных инстанций существенно ослаб. Если вы a priori не уважаете отечественную правовую систему, то ваша позиция является предвзятой
Я много лет читаю о деятельности этой системы и мое отношение к ней вполне апостериорно.
«С 1 июля голос международных инстанций существенно ослаб…»
Прошу пояснить эту в некотором смысле замечательную и весьма примечательную «мыслЮ».
Что же произошло 1 июля, отменены типа базовые принципы Основного Закона РФ? Или же все так же, как и ранее, и до 1-го числа июля месяца 2020 — в целости и сохранности? Иначе даже страшно себе и помыслить…
Уж вразумИте, не поленИтесь, проше пан…
Л.К.
А что, здесь тоже «не место для дискуссий…» (некто господин Грызлов — копирайт)??
Странно, что университетский проф., выступающий под ником 01.01.09 защищает не коллегу по профессии, не аспиранта своего же университета, а, имхо, насквозь неправосудный и несправедливый приговор. По неподтвержденным и бездоказательным обвинениям.
«До чего дошла наука…». И, добавлю, общеуниверситетская солидарность (если таковая существует при нынешних университетских властях).
Л.К.
Обыкновенный чекизм. Практически везде и во всем.
Бойкот со стороны уважающих себя математиков, без сомнения, последует.