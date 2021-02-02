Математики всего мира выступили в поддержку Александра Кузнецова

«Александр Кузнецов — один из ярчайших математиков планеты и один из самых талантливых людей целиком посвятивших себя службе российской науке. Его идеи невероятно обогатили современную математику, указав на многие важнейшие направления ее дальнейшего роста и развития и снискав ему почет и уважение во всем мире. Мы всегда исключительно внимательно прислушиваемся к его словам, полным разума и проницательности. Также не можем не отметить, что Александр Кузнецов неизменно являлся для нас примером образцового гражданина своей страны, любящего и заботливого отца большого семейства, мудрого коллеги и товарища. Мы призываем всё российское общество прислушаться к нему и создать [в стране] возможности для того, чтобы такие люди могли мирно высказывать свое мнение и быть услышанными. Считаем его задержание вопиющей несправедливостью и требуем его немедленного освобождения», — отмечают Игорь Кричевер, Андрей Окуньков и Станислав Смирнов.

«Александр Кузнецов — один из ведущих математиков мира. Его глубокие идеи и теории вдохновляют большое количество последователей по всему миру, завоевывая ему международные премии. Его постоянное присутствие в Москве, несмотря на выгодные предложения от ведущих академических институтов многих стран, принесло огромную пользу российской науке, помогая растить новые поколения математиков. Поскольку Россия готовится пригласить математиков всего мира на престижный Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге в 2022 году, трудно поверить что она посадит в тюрьму одного из светил российской науки и одного из своих самых порядочных граждан», — пишут Richard Thomas и Rahul Pandharipande.

Работы Александра Кузнецова относятся к алгебраической геометрии, одной из важнейших и центральных областей математики, в которой он прославился, в частности, развитием и применением математического аппарата производных категорий. Крупнейшие зарубежные эксперты в этой области Arend Bayer, Tom Bridgeland и Daniel Huybrechts так охарактеризовали вклад Кузнецова:

«В области производных категорий мы восхищаемся красотой и плодотворностью идей Александра Кузнецова, которые во многом сформировали эту область. Мы также знаем его как замечательного коллегу, щедро делящегося своими мыслями и идеями, и тратящего огромное количество времени на помощь молодым исследователем по всему миру. Для молодых исследователей, у него всегда найдется ценными совет или предложение, он всегда готов ответить на их вопросы, прокомментировать их идеи или дать подробный отзыв об их работах. Он действительно образцовый гражданин научного сообщества.»

К этим словам присоединяются ведущие представители Французской школы алгебраической геометрии Claire Voisin, Arnaud Beauville и Olivier Debarre. Все они требует немедленного освобождения Александра Кузнецова, и с нетерпением ждут запланированного скорого выступления Кузнецова на всефранцузском семинаре по алгебраической геометрии.

Ведущие представители итальянской школы алгебраической геометрии, одной из старейших и важнейших в мире, были столь же однозначны в оценке происходящего:

«Александр Кузнецов — один из тех редких математиков, которые служат маяком для своей эпохи. Сотни математиков — прямо сейчас — следуют проложенному им курсом. Его стиль и идеи оригинальны до революционности, но в то же время глубоко уходят корнями в замечательную русскую математическую традицию. Саша, вместе со многими другими людьми, мирно высказывает свое мнение. Освободите его, освободите их! Прислушайтесь к его голосу, прислушайтесь к их голосам!” — пишет Enrico Arbarello.

С очень близкими призывами коллеги Энрико по университету и итальянской Академии Наук, включая Corrado De Concini, Claudio Procesi, Kieran G. O’Grady и Edoardo Sernesi. В частности, Kieran G. O’Grady, написал, что «глубокие российские корни Кузнецова и его контакты с математиками из многих других стран делают его идеальным математическим «послом» России. Можно было бы ожидать, что российское государство будет внимательно прислушиваться к таким людям, а не сажать их и их родственников в тюрьму.»

Все эти отклики были получены в течении часа с небольшим, около 17:00-18:00, по московскому времени 1 февраля. Хотя американские математики в это время ещё только начинали свой рабочий день, многие из них сразу откликнулись на новости о задержании Александра Кузнецова. В частности, Johan de Jong сообщил что задержание Кузнецова было первой новостью, которую он получил этим утром, и выразил полное согласие с оценками и требованиями процитированными выше. Он отдельно подчеркнул свое восхищение тем, как много Александр делает для молодых поколений математиков. Вторя ему, Emanuele Macrì, Laura Pertusi, Giulia Saccà, и Paolo Stellari выступили от имени всей математической молодежи мира. В частности, они пишут: «Саша открыл новые захватывающие области исследовательской работы для очень многих. Его щедрость по отношению к новым поколениям не имеет себе равных.»

Поток писем в поддержку Саши продолжается. Петиция в его поддержку размещенная по адресу https://www.ipetitions.com/ petition/free-alexander- kuznetsov собрала свою первую тысячу подписей за 3 часа и 45 минут.