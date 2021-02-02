Математики всего мира выступили в поддержку Александра Кузнецова

«Александр Кузнецов — один из ярчайших математиков планеты и один из самых талантливых людей целиком посвятивших себя службе российской науке. Его идеи невероятно обогатили современную математику, указав на многие важнейшие направления ее дальнейшего роста и развития и снискав ему почет и уважение во всем мире. Мы всегда исключительно внимательно прислушиваемся к его словам, полным разума и проницательности. Также не можем не отметить, что Александр Кузнецов неизменно являлся для нас примером образцового гражданина своей страны, любящего и заботливого отца большого семейства, мудрого коллеги и товарища. Мы призываем всё российское общество прислушаться к нему и создать [в стране] возможности для того, чтобы такие люди могли мирно высказывать свое мнение и быть услышанными. Считаем его задержание вопиющей несправедливостью и требуем его немедленного освобождения», — отмечают Игорь Кричевер, Андрей Окуньков и Станислав Смирнов.
«Александр Кузнецов — один из ведущих математиков мира. Его глубокие идеи и теории вдохновляют большое количество последователей по всему миру, завоевывая ему международные премии. Его постоянное присутствие в Москве, несмотря на выгодные предложения от ведущих академических институтов многих стран, принесло огромную пользу российской науке, помогая растить новые поколения математиков. Поскольку Россия готовится пригласить математиков всего мира на престижный Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге в 2022 году, трудно поверить что она посадит в тюрьму одного из светил российской науки и одного из своих самых порядочных граждан», — пишут Richard Thomas и Rahul Pandharipande.
Работы Александра Кузнецова относятся к алгебраической геометрии, одной из важнейших и центральных областей математики, в которой он прославился, в частности, развитием и применением математического аппарата производных категорий. Крупнейшие зарубежные эксперты в этой области Arend Bayer, Tom Bridgeland и Daniel Huybrechts так охарактеризовали вклад Кузнецова:
«В области производных категорий мы восхищаемся красотой и плодотворностью идей Александра Кузнецова, которые во многом сформировали эту область. Мы также знаем его как замечательного коллегу, щедро делящегося своими мыслями и идеями, и тратящего огромное количество времени на помощь молодым исследователем по всему миру. Для молодых исследователей, у него всегда найдется ценными совет или предложение, он всегда готов ответить на их вопросы, прокомментировать их идеи или дать подробный отзыв об их работах. Он действительно образцовый гражданин научного сообщества.»
К этим словам присоединяются ведущие представители Французской школы алгебраической геометрии Claire Voisin, Arnaud Beauville и Olivier Debarre. Все они требует немедленного освобождения Александра Кузнецова, и с нетерпением ждут запланированного скорого выступления Кузнецова на всефранцузском семинаре по алгебраической геометрии.
Ведущие представители итальянской школы алгебраической геометрии, одной из старейших и важнейших в мире, были столь же однозначны в оценке происходящего:
«Александр Кузнецов — один из тех редких математиков, которые служат маяком для своей эпохи. Сотни математиков — прямо сейчас — следуют проложенному им курсом. Его стиль и идеи оригинальны до революционности, но в то же время глубоко уходят корнями в замечательную русскую математическую традицию. Саша, вместе со многими другими людьми, мирно высказывает свое мнение. Освободите его, освободите их! Прислушайтесь к его голосу, прислушайтесь к их голосам!” — пишет Enrico Arbarello.
С очень близкими призывами коллеги Энрико по университету и итальянской Академии Наук, включая Corrado De Concini, Claudio Procesi, Kieran G. O’Grady и Edoardo Sernesi. В частности, Kieran G. O’Grady, написал, что «глубокие российские корни Кузнецова и его контакты с математиками из многих других стран делают его идеальным математическим «послом» России. Можно было бы ожидать, что российское государство будет внимательно прислушиваться к таким людям, а не сажать их и их родственников в тюрьму.»
Все эти отклики были получены в течении часа с небольшим, около 17:00-18:00, по московскому времени 1 февраля. Хотя американские математики в это время ещё только начинали свой рабочий день, многие из них сразу откликнулись на новости о задержании Александра Кузнецова. В частности, Johan de Jong сообщил что задержание Кузнецова было первой новостью, которую он получил этим утром, и выразил полное согласие с оценками и требованиями процитированными выше. Он отдельно подчеркнул свое восхищение тем, как много Александр делает для молодых поколений математиков. Вторя ему, Emanuele Macrì, Laura Pertusi, Giulia Saccà, и Paolo Stellari выступили от имени всей математической молодежи мира. В частности, они пишут: «Саша открыл новые захватывающие области исследовательской работы для очень многих. Его щедрость по отношению к новым поколениям не имеет себе равных.»
Поток писем в поддержку Саши продолжается. Петиция в его поддержку размещенная по адресу https://www.ipetitions.com/
Сам Александр шутит, что почувствовал себя Томом Сойером, побывавшим на собственных похоронах. Обстоятельства своего задержания он называет самыми обычными, «взяли и отвели в автозак». По его словам, «было бы здорово переключить усилия [научного сообщества] на поддержку студентов матфака ВШЭ (ведь Илья Думанский получил 10 суток ареста, Алексей Пискунов — 15 суток, Александр Попкович — 10 суток). Им, в отличие от меня, присудили реальные сроки».
Ниже мы приводим оригиналы обращений от зарубежных коллег в поддержку Александра Кузнецова.
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The detention of Alexander Kuznetsov provoked a vigorous protest from the entire world mathematical community. Here are just a few quotes.
«Alexander Kuznetsov is one of the very brightest mathematical minds of the planet and among the most talented people advancing the sciences in Russia. His ideas have greatly enriched modern mathematics, opening many important directions of its growth, and earning him great respect and recognition around the world. We always listen very carefully to his words, which are invariably full of deep knowledge and insight. Also, to us, he has always been a model of a citizen of his country, a loving and caring father of a large family, a wise colleague and friend. We call on the Russian society to listen to him and to create an environment where such people can peacefully express their opinions and be heard. We consider his detention an outrageous injustice and demand his immediate release», write Igor Krichever, Andrei Okounkov, and Stanislav Smirnov
«Alexander Kuznetsov is one of the world’s leading mathematicians. His deep ideas and theories have a big following across the globe, winning him international prizes. His continued presence in Moscow, despite lucrative offers from top academic institutions around the world, has been of huge benefit to Russian mathematics, helping develop the next generation of mathematicians. As Russia prepares to invite the world’s mathematicians to the prestigious International Congress of Mathematicians in Saint Petersburg in 2022, it seems scarcely believable that she would imprison one of her leading lights and gentlest citizens», write Richard Thomas and Rahul Pandharipande.
Kuznetsov works in algebraic geometry, one of the most important areas of mathematics, in which he is famous, in particular, for his development and applications of derived categories techniques. Prominent international experts in this field, Arend Bayer, Tom Bridgeland, and Daniel Huybrechts, described Kuznetsov’s contribution as follows:
The outpouring support for Sasha continues. A petition to set him free posted at https://www.ipetitions.com/
А какую статью вменяют известно?
Из ВШЭ уже уволили Анну Велликок. Интересно, как поступят с Кузнецовым.
Она не имела с ВШЭ трудового договора. Применение термина «уволили» некорректно.
То, что теперь вузы часто заключают ГПХ вместо нормальных трудовых договоров, делая преподавателей бесправными, само по себе плохо. А если бы она эти 14 дней не сидела, а болела, например, ковидом, и поэтому не могла вести занятия? Но использование этого в политических целях — двойной позор. Про Земцова вообще написали, что он не работает с 25 декабря. Кстати, Кузнецов там тоже не на основном месте работы. Но его профиль пока висит.
>нужно обращаться в трудовую инспекцию и далее в суд.
Ну да, у нас же государство стоит на страже прав граждан.
Суд разберется.
https://www.26-2.ru/art/351920-nalogi-i-strahovye-vznosy-po-gph-2021
Например. 3% — пустячок, но некоторые люди раньше и из-за двух старались…
Конечно.
2013 год «Красноярский краевой суд восстановил в должности учителя, уволенного из-за якобы психологического давления на ученицу» https://gnkk.ru/news/in-the-krasnoyarsk-territory-court-restored-as-a-teacher-dismissed-due-to-the-alleged-psychological/
2019 год «Суд признал увольнение преподавателя Сыктывкарского госуниверситета незаконным и восстановил ее в должности» https://7×7-journal.ru/news/2019/11/27/sud-priznal-uvolnenie-prepodavatelya-syktyvkarskogo-gosuniversiteta-nezakonnym-i-vosstanovil-ee-v-dolzhnosti
2018 год «юный педагог добилась восстановления на работе после языкового конфликта» https://realnoevremya.ru/articles/90679-sud-vosstanovil-anastasiyu-matiborskuyu-v-dolzhnosti-uchitelya
2020 год «Суд восстановил на работе учителя истории и активиста Раушана Валиуллина, уволенного якобы за прогул» https://mel.fm/novosti/4570129-sud-vosstanovil-na-rabote-uchitelya-istorii-i-aktivista-raushana-valiullina-uvolennogo-yakoby-za-pro
И так далее и тому подобное.
Возникает ощущение, что Вы не только не хотите обращаться в суд, но и проверять свои утверждения, хотя бы поиском в гугле.
Это было раньше, и не с теми людьми. Кроме, может быть, Валиуллина, но его хоть не сажали. Повезло.
«Это другое».
У меня нет ни цели, ни желания Вас переубеждать.
А своим первым комментарием в этой ветке хотел обратить внимание на мысль, которая выражается такой сентенцией (не моей): главная заповедь врача — не навреди, а главная заповедь учёного — не соври.
«Не соври» — это даже не про сознательную наглую ложь, а про ошибочные, неверные утверждения ради красного словца или по какой другой причине.
И еще. Кто, где и когда разрешал незалежным вузам включать в состав диссоветов кандидатов и прочих PhD?
Все это называется нарушения законов по обоюдному согласию и принципу: нас не догонят, нас не поймают, нас не посадят, нас немедленно выпустят…
https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/02/89012-vremya-kogda-kasamara-plakala-proshlo?mobile=true&font=16.0
Л.К.
https://znak-com.turbopages.org/znak.com/s/2021-02-02/zaderzhannye_na_akcii_31_yanvarya_zayavili_o_beschelovechnom_obrachenii_v_ocheredi_v_specpriemnik
Л.К.