Математики всего мира выступили в поддержку Александра Кузнецова

02.02.2021 / /  13 комментариев
За последние полтора дня в редакцию нашей газеты поступило немало комментариев ведущих математиков мира в поддержку их коллеги докт. физ.-мат. наук, профессора РАН, члена-корреспондента РАН по Отделению математических наук Александра Кузнецова, который вместе с дочерью Анной был задержан в ходе протестов 31 января 2021 года в Москве и провел ночь с 31 января на 1 февраля в ОВД «Очаково-Матвеевское».
1 февраля Анна решением Никулинского районного суда г. Москвы получила штраф по 20.2 часть 6.1. КоАП (ее защиту осуществлял общественный защитник Алексей Миняйло), а Александра Кузнецова ждет суд в среду, 3 февраля. Его интересы будет представлять защитник от ОВД-Инфо Лидия Аносова.
Анна и Александр Кузнецовы у Никулинского суда Москвы. Фото В. Радионова
Анна и Александр Кузнецовы у Никулинского суда Москвы. Фото В. Радионова
Задержание Александра Кузнецова вызвало решительный протест всего мирового математического сообщества. Вот только несколько цитат:

«Александр Кузнецов — один из ярчайших математиков планеты и один из самых талантливых людей целиком посвятивших себя службе российской науке. Его идеи невероятно обогатили современную математику, указав на многие важнейшие направления ее дальнейшего роста и развития и снискав ему почет и уважение во всем мире. Мы всегда исключительно внимательно прислушиваемся к его словам, полным разума и проницательности. Также не можем не отметить, что Александр Кузнецов неизменно являлся для нас примером образцового гражданина своей страны, любящего и заботливого отца большого семейства, мудрого коллеги и товарища. Мы призываем всё российское общество прислушаться к нему и создать [в стране] возможности для того, чтобы такие люди могли мирно высказывать свое мнение и быть услышанными. Считаем его задержание вопиющей несправедливостью и требуем его немедленного освобождения», — отмечают Игорь Кричевер, Андрей Окуньков и Станислав Смирнов.

«Александр Кузнецов — один из ведущих математиков мира. Его глубокие идеи и теории вдохновляют большое количество последователей по всему миру, завоевывая ему международные премии. Его постоянное присутствие в Москве, несмотря на выгодные предложения от ведущих академических институтов многих стран, принесло огромную пользу российской науке, помогая растить новые поколения математиков. Поскольку Россия готовится пригласить математиков всего мира на престижный Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге в 2022 году, трудно поверить что она посадит в тюрьму одного из светил российской науки и одного из своих самых порядочных граждан», — пишут Richard Thomas и Rahul Pandharipande.

Работы Александра Кузнецова относятся к алгебраической геометрии, одной из важнейших и центральных областей математики, в которой он прославился, в частности, развитием и применением математического аппарата производных категорий. Крупнейшие зарубежные эксперты в этой области Arend Bayer, Tom Bridgeland и Daniel Huybrechts так охарактеризовали вклад Кузнецова:

«В области производных категорий мы восхищаемся красотой и плодотворностью идей Александра Кузнецова, которые во многом сформировали эту область. Мы также знаем его как замечательного коллегу, щедро делящегося своими мыслями и идеями, и тратящего огромное количество времени на помощь молодым исследователем по всему миру. Для молодых исследователей, у него всегда найдется ценными совет или предложение, он всегда готов ответить на их вопросы, прокомментировать их идеи или дать подробный отзыв об их работах. Он действительно образцовый гражданин научного сообщества.»

К этим словам присоединяются ведущие представители Французской школы алгебраической геометрии Claire Voisin, Arnaud Beauville и Olivier Debarre. Все они требует немедленного освобождения Александра Кузнецова, и с нетерпением ждут запланированного скорого выступления Кузнецова на всефранцузском семинаре по алгебраической геометрии.

Ведущие представители итальянской школы алгебраической геометрии, одной из старейших и важнейших в мире, были столь же однозначны в оценке происходящего:

«Александр Кузнецов — один из тех редких математиков, которые служат маяком для своей эпохи. Сотни математиков — прямо сейчас — следуют проложенному им курсом. Его стиль и идеи оригинальны до революционности, но в то же время глубоко уходят корнями в замечательную русскую математическую традицию. Саша, вместе со многими другими людьми, мирно высказывает свое мнение. Освободите его, освободите их! Прислушайтесь к его голосу, прислушайтесь к их голосам!” — пишет Enrico Arbarello.

С очень близкими призывами коллеги Энрико по университету и итальянской Академии Наук, включая Corrado De Concini, Claudio Procesi, Kieran G. O’Grady и Edoardo Sernesi. В частности, Kieran G. O’Grady, написал, что «глубокие российские корни Кузнецова и его контакты с математиками из многих других стран делают его идеальным математическим «послом» России. Можно было бы ожидать, что российское государство будет внимательно прислушиваться к таким людям, а не сажать их и их родственников в тюрьму.»

Все эти отклики были получены в течении часа с небольшим, около 17:00-18:00, по московскому времени 1 февраля. Хотя американские математики в это время ещё только начинали свой рабочий день, многие из них сразу откликнулись на новости о задержании Александра Кузнецова. В частности, Johan de Jong сообщил что задержание Кузнецова было первой новостью, которую он получил этим утром, и выразил полное согласие с оценками и требованиями процитированными выше. Он отдельно подчеркнул свое восхищение тем, как много Александр делает для молодых поколений математиков. Вторя ему, Emanuele Macrì, Laura Pertusi, Giulia Saccà,  и Paolo Stellari выступили от имени всей математической молодежи мира. В частности, они пишут: «Саша открыл новые захватывающие области исследовательской работы для очень многих. Его щедрость по отношению к новым поколениям не имеет себе равных.»

Поток писем в поддержку Саши продолжается. Петиция в его поддержку размещенная по адресу https://www.ipetitions.com/petition/free-alexander-kuznetsov собрала свою первую тысячу подписей за 3 часа и 45 минут.

Сам Александр шутит, что почувствовал себя Томом Сойером, побывавшим на собственных похоронах. Обстоятельства своего задержания он называет самыми обычными, «взяли и отвели в автозак». По его словам, «было бы здорово переключить усилия [научного сообщества] на поддержку студентов матфака ВШЭ (ведь Илья Думанский получил 10 суток ареста, Алексей Пискунов — 15 суток, Александр Попкович — 10 суток). Им, в отличие от меня, присудили реальные сроки».

Ниже мы приводим оригиналы обращений от зарубежных коллег в поддержку Александра Кузнецова.

*  *  *

The detention of Alexander Kuznetsov provoked a vigorous protest from the entire world mathematical community. Here are just a few quotes.

«Alexander Kuznetsov is one of the very brightest mathematical minds of the planet and among the most talented people advancing the sciences in Russia. His ideas have greatly enriched modern mathematics, opening  many important directions of its growth, and earning him great respect and recognition around the world. We always listen very carefully to his words, which are invariably full of deep knowledge and insight. Also, to us, he has always been a model of a citizen of his country, a loving and caring father of a large family, a wise colleague and friend. We call on the Russian society to listen to him and to create an environment where such people can peacefully express their opinions and be heard. We consider his detention an outrageous injustice and demand his immediate release», write Igor Krichever, Andrei Okounkov, and Stanislav Smirnov

«Alexander Kuznetsov is one of the world’s leading mathematicians. His deep ideas and theories have a big following across the globe, winning him international prizes. His continued presence in Moscow, despite lucrative offers from top academic institutions around the world, has been of huge benefit to Russian mathematics, helping develop the next generation of mathematicians. As Russia prepares to invite the world’s mathematicians to the prestigious International Congress of Mathematicians in Saint Petersburg in 2022, it seems scarcely believable that she would imprison one of her leading lights and gentlest citizens», write Richard Thomas and Rahul Pandharipande.

Kuznetsov works in algebraic geometry, one of the most important areas of mathematics, in which he is famous, in particular, for his development and applications of derived categories techniques. Prominent international experts in this field, Arend Bayer, Tom Bridgeland, and Daniel Huybrechts, described Kuznetsov’s contribution as follows:

«In the field of derived categories, we know Alexander Kuznetsov for his beautiful and seminal scientific contributions that have shaped the field. But we also know him as a wonderful colleague, who shares his ideas and insights freely, and who has spent an enormous amount of time supporting junior researchers around the world  with helpful suggestions, by answering their questions, commenting on their ideas or giving detailed feedback on their drafts. He is truly a model citizen of the research community.»
Leaders of the French school of algebraic geometry, Claire Voisin, Arnaud Beauville, and Olivier Debarre strongly second these comments. All of them demand the immediate release of Alexander Kuznetsov, and look forward to Kuznetsov’s upcoming scheduled presentation at the Paris-Nice algebraic geometry seminar.
Their peers from the Italian school of algebraic geometry, one of the oldest and most important in the world, were equally unambiguous in their assessment of the events.
«Alexander Kuznetsov is one of those rare mathematicians who act as a beacon for their century.
Hundreds of mathematicians are —right now— being guided by his beacon. His style and his  ideas are original to the point of revolutionary, while at the same time remaining deeply rooted in the marvelous Russian mathematical tradition.  Sasha, together with many other people, is peacefully expressing his opinions. Set him free, set them free. Listen to his voice, listen to their voices”, writes Enrico Arbarello.
Very similar appeals were made by Enrico Arbarello’s colleagues from his university and the Italian Academy of Sciences, including Corrado De Concini, Claudio Procesi, Kieran G. O’Grady, and Edoardo Sernesi. In particular, Kieran G. O’Grady, wrote that «Kuznetsov is deeply rooted in Russia, but his contacts with mathematicians from many other countries make him the perfect «ambassador» for Russia. One would expect the Russian state to be keen to listen to such individuals rather than jail them and their kins.»
All these reactions were received within an hour or so, around 17: 00-18:00 Moscow time on February 1. Although American mathematicians were just starting their work at this hour, many of them immediately responded to the news of the detention of Alexander Kuznetsov. In particular, Johan de Jong wrote that he woke up to the news of the Kuznetsov’s detention, and expressed full agreement with the positions and demands cited above. He also stressed his admiration for how much Alexander does for the younger generations of mathematicians. Echoing him, Emanuele Macrì, Laura Pertusi, Giulia Saccà, and Paolo Stellari spoke on behalf of all the mathematical youth of the world. In particular, they write: «Sasha has opened new and thrilling areas of research, which so many researchers around the world are following. His generosity with the new generations is unrivaled.»

The outpouring support for Sasha continues. A petition to set him free posted at https://www.ipetitions.com/petition/free-alexander-kuznetsov collected its first thousand signatures in 3 hours and 45 minutes.

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13 Комментария(-ев)
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Евгений
Евгений
1 день назад

А какую статью вменяют известно?

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Алексей В. Лебедев
Алексей В. Лебедев
1 день назад

Из ВШЭ уже уволили Анну Велликок. Интересно, как поступят с Кузнецовым.

1
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Евгений
Евгений
23 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

Она не имела с ВШЭ трудового договора. Применение термина «уволили» некорректно.

0
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Алексей В. Лебедев
Алексей В. Лебедев
21 часов(-а) назад
В ответ на:  Евгений

То, что теперь вузы часто заключают ГПХ вместо нормальных трудовых договоров, делая преподавателей бесправными, само по себе плохо. А если бы она эти 14 дней не сидела, а болела, например, ковидом, и поэтому не могла вести занятия? Но использование этого в политических целях — двойной позор. Про Земцова вообще написали, что он не работает с 25 декабря. Кстати, Кузнецов там тоже не на основном месте работы. Но его профиль пока висит.

2
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Евгений
Евгений
17 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев
  1. Насколько было обоснованно заключение с Анной Велликок договора ГПХ вместо трудового договора я судить не могу, так как не знаю деталей.
  2. Если кто-то считает, что заключение договора ГПХ вместо трудового договора нарушает права работника, то нужно обращаться в трудовую инспекцию и далее в суд. А если таких обращений не было, то значит всех всё устраивало.
  3. Что делать, если исполнитель заболел, должно быть прописано в договоре ГПХ. Может последовать и разрыв договора, какой текст подпишут стороны.
  4. Выплата государственным учреждение денег по договору ГПХ, который не исполнен и не может быть исполнен, содержит т.н. коррупционную составляющую.
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Алексей В. Лебедев
Алексей В. Лебедев
15 часов(-а) назад
В ответ на:  Евгений

>нужно обращаться в трудовую инспекцию и далее в суд.

Ну да, у нас же государство стоит на страже прав граждан.
Суд разберется.

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01.01.09
01.01.09
15 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

https://www.26-2.ru/art/351920-nalogi-i-strahovye-vznosy-po-gph-2021

Например. 3% — пустячок, но некоторые люди раньше и из-за двух старались…

0
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Евгений
Евгений
15 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

Конечно.

2013 год «Красноярский краевой суд восстановил в должности учителя, уволенного из-за якобы психологического давления на ученицу» https://gnkk.ru/news/in-the-krasnoyarsk-territory-court-restored-as-a-teacher-dismissed-due-to-the-alleged-psychological/
2019 год «Суд признал увольнение преподавателя Сыктывкарского госуниверситета незаконным и восстановил ее в должности» https://7×7-journal.ru/news/2019/11/27/sud-priznal-uvolnenie-prepodavatelya-syktyvkarskogo-gosuniversiteta-nezakonnym-i-vosstanovil-ee-v-dolzhnosti
2018 год «юный педагог добилась восстановления на работе после языкового конфликта» https://realnoevremya.ru/articles/90679-sud-vosstanovil-anastasiyu-matiborskuyu-v-dolzhnosti-uchitelya
2020 год «Суд восстановил на работе учителя истории и активиста Раушана Валиуллина, уволенного якобы за прогул» https://mel.fm/novosti/4570129-sud-vosstanovil-na-rabote-uchitelya-istorii-i-aktivista-raushana-valiullina-uvolennogo-yakoby-za-pro
И так далее и тому подобное.

Возникает ощущение, что Вы не только не хотите обращаться в суд, но и проверять свои утверждения, хотя бы поиском в гугле.

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Алексей В. Лебедев
Алексей В. Лебедев
14 часов(-а) назад
В ответ на:  Евгений

Это было раньше, и не с теми людьми. Кроме, может быть, Валиуллина, но его хоть не сажали. Повезло.

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Евгений
Евгений
12 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

«Это другое».

У меня нет ни цели, ни желания Вас переубеждать.
А своим первым комментарием в этой ветке хотел обратить внимание на мысль, которая выражается такой сентенцией (не моей): главная заповедь врача — не навреди, а главная заповедь учёного — не соври.
«Не соври» — это даже не про сознательную наглую ложь, а про ошибочные, неверные утверждения ради красного словца или по какой другой причине.

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01.01.09
01.01.09
14 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

И еще. Кто, где и когда разрешал незалежным вузам включать в состав диссоветов кандидатов и прочих PhD?

Все это называется нарушения законов по обоюдному согласию и принципу: нас не догонят, нас не поймают, нас не посадят, нас немедленно выпустят…

1
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Леонид Коганов
Леонид Коганов
23 часов(-а) назад
В ответ на:  Алексей В. Лебедев

https://novayagazeta.ru/articles/2021/02/02/89012-vremya-kogda-kasamara-plakala-proshlo?mobile=true&font=16.0
Л.К.

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