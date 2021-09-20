Ждите ответа, или Сага о том, как ведущие математики мира так и не получили ответа на письмо об Азате Мифтахове

Более 300 математиков, среди которых лауреаты высших наград — четыре лауреата Премии Филдса (Pierre Deligne, Timothy Gowers, Peter Scholze, Cédric Villani) и два лауреата Абелевской премии (Pierre Deligne, Yves Meyer) — 6 сентября 2021 года обратились с повторным письмом [1] к руководству Международного математического союза с просьбой потребовать немедленного и безусловного освобождения 28-летнего математика Азата Мифтахова.

К письму также присоединились Математическое общество Франции (Société Mathématique de France, SMF), Общество прикладной промышленной математики Франции (Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, SMAI), Украинское математическое общество и Королевское математическое общество Испании (Real Sociedad Matemática Española, RSME). По мнению подписантов, в преддверии Международного математического конгресса, который должен состояться в Санкт-Петербурге с 6 по 14 июля 2022 года, российские власти не смогут игнорировать требование Международного математического союза.

На предыдущее письмо (подписанное тогда 176 математиками) [2] ответа от ММС не было. Напомним, что 18 января 2021 года Головинский суд Москвы приговорил Азата Мифтахова к шести годам лишения свободы за то, что он якобы участвовал в акции с разбитием окна и киданием дымовой шашки в офис «Единой России» в Москве. Сами участники акции ­заявили, что Азата с ними не было. Лишь один тайный свидетель, который вдруг, через год после акции, вспомнил, что видел Азата во дворе возле офиса «ЕР» и узнал его по бровям, не дожил до допроса в суде [3].

9 июня 2021 года в Мосгорсуде состоялось апелляционное заседание по жалобам на приговор математику Азату Мифтахову и другому фигуранту дела Елене Горбань (ей дали четыре года условно). Мосгорсуд оставил приговор в силе. 16 июня 2021 года в онлайне состоялся Международный день Азата Мифтахова с научными докладами ведущих математиков. 23 июня в СИЗО «Бутырка» Азат и Елена Горбань заключили брак. Затем Азат Мифтахов отправился по этапу и сейчас находится в ИК № 17 города Омутнинска Кировской области (Приуралье). Расстояние между Москвой и местом заключения составляет 1112 км по трассе.

Елена Горбань сообщила [4, 5], что в телефонном разговоре с ней Азат пожаловался, что администрация колонии не передает ему книги и личные вещи из посылок. При этом эти книги — в основном научно-популярные издания по биологии. Сейчас Азат таскает опилки из какого-то подвала, ранее он был должен загружать телегу досками, а первая работа — загрузка, перенос и разгрузка опилок — была очень физически трудна для него. Елена также обеспокоена тем, что пока не удается договориться с ИК о дате длительного свидания и за полтора месяца ей дали поговорить с мужем лишь два раза минут по семь. В первом письме Азата жене он описывал ситуацию в колонии так: «…многое здесь мне не нравится. И тупая армейщина, и умничающие сотрудники, некоторые из которых общаются крайне пренебрежительно с осужденными, вплоть до мата, и перспектива работать на дурацкой отупляющей работе. Все это вызывает у меня протест…» [6].

Наталия Демина

Политузнику можно написать по адресу: Мифтахову Азату Фанисовичу, 1993.

612744, Кировская обл., г. Омутнинск,

ул. Трудовых резервов, д. 125, ИК № 17.



1. Письмо от 6 сентября 2021 года.

2. Письмо от 23 августа 2021 года с постоянно обновляемым списком подписей. На 15 сентября их число составило 319.

3. Публикации в ТрВ-Наука о деле Азата.



4. news.doxajournal.ru/novosti/matematik-azat-miftahov-ne-poluchaet-knigi-i-lichnye-veshi-v-kolonii

5. Telegram-канал Е. Горбань.



6. www.idelreal.org/a/31435419.html (данное СМИ включено Минюстом РФ в реестр «иноагентов»).

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