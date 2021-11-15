Международный математический союз просит освободить Азата Мифтахова

Международный комитет в поддержку математика Азата Мифтахова 12 ноября 2021 года разместил на своем сайте [1] информацию о том, что исполнительный комитет Международного математического союза (International Mathematical Union, IMU) опубликовал заявление от 6 октября 2021 года о кейсе Азата. Документ гласит: «Международный математический союз выражает свое пожелание, чтобы Мифтахову было позволено завершить подготовку своей диссертации во Франции, что позволило бы ему продолжить свою карьеру в математике, и просит о том, чтобы тот был освобожден из тюрьмы как можно раньше, чтобы он смог заняться своими исследованиями во Франции» [2].

В этой связи Комитет в поддержку Мифтахова приветствовал это заявление и возобновил свой призыв о немедленном и безусловном освобождении Азата.

Напомним [3], что 6 сентября более 300 математиков, среди которых лауреаты высших наград — премии Филдса и Абелевской премии, — обратились с повторным письмом [4] к руководству Международного математического союза с просьбой потребовать немедленного и безусловного освобождения Азата Мифтахова. К письму также присоединились научные математические общества Франции, Испании и Украины. По мнению подписантов, в преддверии Международного математического конгресса, который должен состояться в Санкт-Петербурге с 6 по 14 июля 2022 года, российские власти не смогут игнорировать это требование.

Правозащитный центр «Мемориал»* 9 ноября 2021 года сообщил [5] со ссылкой на Telegram-канал FreeAzat, что Азата Мифтахова поставили на профучет как склонного к суициду, терроризму, употреблению наркотиков и нападению на сотрудников колонии. Жена математика Елена Горбань рассказала, что Мифтахов был поставлен на профучет как склонный к «нападению на сотрудников колонии» и «суициду» еще в СИЗО — за наличие судимости по ст. 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и за попытку причинить себе физический вред в знак протеста против преследования. Остальное ему добавили предположительно в течение последних пары недель без проведения комиссий, без объяснений и оснований для этого. При этом маркировку «склонность к террористической деятельности» он получил еще в апреле в СИЗО, но узнал об этом только в ноябре.

Наталия Демина

1. caseazatmiftakhov.org/2021/11/12/update-on-the-case-of-azat-miftakhov-on-november-12–2021/

2. www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Publications/CircularLetters/2021/IMU%20AO%20CL%2021_2021_IMU_statement.pdf

3. trv-science.ru/zhdite-otveta-na-pismo-o-miftakhove/

4. caseazatmiftakhov.org/2021/09/06/over-300-mathematicians-call-on-the-imu-to-speak-out-on-the-case-of-azat-miftakhov

5. memohrc.org/ru/news_old/matematika-miftahova-postavili-na-profuchyot-kak-sklonnogo-k-suicidu-terrorizmu

* Минюст РФ включило Правозащитный центр «Мемориал» в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Одновременно с иском Генпрокуратуры о ликвидации Международного «Мемориала» (тоже в реестре «иноагентов) Московская прокуратура подала иск в Мосгорсуд о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал».

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