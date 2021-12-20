Симпозиум морских чудовищ

В Средневековье много рассказывали о сказочных приключениях Александра Великого. Есть легенда о том, как однажды царь захотел спуститься в морские глубины. Стеклодувы сделали для него бочонок с прозрачными стенами из стекла. Царь вошел внутрь, закупорил крышку, бочку на цепях погрузили в пучины, и перед взором Александра развернулись диковины. Мимо проплывали огромные рыбы и чудовища, о которых он потом никому не рассказывал, потому что никто бы не поверил.

Новая книга профессора Санкт-Петербургского университета Андрея Николаевича Островского «Эволюция морских суперхищников» — такой же стеклянный бочонок, благодаря которому читатель опускается в моря разных геологических эпох. Главные герои — ископаемые и современные чудовища, отобранные в основном по принципу величины. Целая галерея исполинов: кальмары, рептилии и рыбы.

Автор — специалист по морским животным. Занимается он отнюдь не гигантами, а ровно наоборот: лилипутами, крошечными мшанками. Это колониальные организмы вроде кораллов, чьи колонии образуют на дне замысловатые фигуры в виде вееров и веток. Его интерес к огромным хищникам носит литературный характер, он сродни хобби, которым Островский с любовью занимается много лет.

«Эволюция морских суперхищников» — уже вторая его книга о морских великанах. Первая вышла двенадцать лет назад в научном издательстве КМК под заголовком «Повелители бездны» и, как оказывается, была своего рода трейлером к новой, более подробной и пространной.

Сухое название вводит в заблуждение. От него веет серьезным и научным. После такого заголовка ждешь рассказа о законах эволюции, становлении и причинах смены династий крупных хищников, о том, как в морях, опустевших после очередного вымирания, панцирные рыбы сменяют гигантских моллюсков, вслед за ними на сцену выплывают мозазавры, потом великанские акулы и, наконец, киты. Но никаких замысловатых и строгих рассуждений в книге нет. Она состоит из нескольких эссе о морских хищниках с вкраплениями беллетристики. Эссе объединяются разве что темой экзотичности и огромности животных. Размышлений об особенностях экологической ниши суперхищников, об отличиях морских экосистем какого-нибудь ордовика от эоцена тоже нет. У автора другая цель: занимательно рассказать про чудовищ.

Все десять разделов книги построены по одному плану. В каждом говорится об истории изучения тех или иных животных, об особо выдающихся представителях; часто рассказ приправлен художественными описаниями жизни животного или ученых, которые его исследовали.

В этом нетрудно узнать стиль патриарха советской популярной литературы по биологии Игоря Акимушкина, чья незримая тень лежит на многих страницах. Да и сам автор признается в любви к Акимушкину, чьи книги, как он пишет, открыли для него мир биологии и предопределили жизненный путь.

В предисловии автор отмечает, что свою книгу в первую очередь предназначал для школьников и преподавателей биологии. Этим объясняется ее содержание и стиль, которые сильно диссонируют с заголовком. Школьнику название «Эволюция морских суперхищников» едва ли покажется захватывающим, а серьезный читатель, им заинтересовавшийся, может быть разочарован упрощенным слогом книги, где наряду с последними данными об экологии акул излагаются азбучные сведения (плезиозавры — это не динозавры), а для бойкости сравнивается мощь плиозавра и мегалодона.

Рассчитанный скорее на старшеклассников стиль не должен вводить в заблуждение. О своих героях Островский рассказывает со знанием дела и авторитетно. Сведения к тому же проверяли три доктора биологических наук: преподаватель МГУ, преподаватель СПбГУ и один академик. Такой квартет специалистов неизбежно вызывает уважение.

Особенно хороши большой раздел про латимерию и глава с драматичной историей открытия и «закрытия» гигантского осьминога, где нашлось место странным совпадениям, нестыковкам и человеческой трагедии. Симпатичны рассказы про вымерших крокодилов и морских черепах — очень нечастых персонажей в популярной литературе.

Книга наверняка займет почетное место в списке дополнительной литературы по биологии для старшеклассников и, что гораздо важнее, будет ими с интересом прочитана. Для более искушенного читателя знакомство с ней не кажется обязательным, хотя оно будет приятным и едва ли станет лишним: толковые правдивые книги по биологии, тем более от отечественных авторов, не слишком частое явление.

Книгу Островского стоит сравнить с хорошим мультиком. Для школьника она может стать важным кирпичиком в мировоззрении, а взрослому обеспечит несколько приятных часов.

Антон Нелихов

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