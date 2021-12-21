IT и все-все-все

Современная школа выглядит традиционно: привычное здание с классами и коридорами, уроки и перемены, школьное расписание с четким набором уроков… Всё так. Но это только внешняя сторона. На деле — всё меняется. Кроме классов, в школах есть уже целые полигоны. А предметы ценятся уже не сами по себе, а в тесной связке друг с другом: всё больше внимания уделяется междисциплинарным связям. Новые требования предъявляются и к учителям: им уже недостаточно знать только свой предмет; они должны быть в курсе всего, что происходит в смежных дисциплинах, уметь кооперироваться с коллегами для участия в совместных проектах. Многим так работать настолько понравилось, что они готовы делиться опытом с педагогами из других школ. Так, в школе № 2065 22 ноября провели Учебный день в ИТ-полигоне в рамках городского IT-марафона.

Учениками на этом необычном уроке выступили учителя и заместители директоров московских школ. Говоря языком социологии, они выступили в качестве фокус-группы для проектной команды школы № 2065. Им были представлены кейсы по моделированию, робототехнике, электронике и схемотехнике. Педагоги школы № 2065 поделились опытом применения высокотехнологичного оборудования ИТ-полигона в учебном процессе и в проектно-исследовательской деятельности.

Да, пусть школьное здание — старой постройки, но даже здесь оказалось возможным выделить место под полноценный IT-полигон. Для этого было проведено зонирование актового зала. И вот уже появились территории робототехники, программирования, прототипирования — при грамотной планировке пространства места хватило для всего. Оказавшись на IT-полигоне, педагоги-ученики создавали простой термостат на основе схемотехнического набора и микроконтроллера Arduino; моделировали 3D-детали, решали пространственную головоломку из деталей «Беседка»; работали с системой сбора данных SensorDAQ и применяли датчики Vernier для измерения некоторых физических параметров; рисовали схему электронного устройства, отлаживали ее в виртуальной лаборатории, проектировали печатную плату и паяли электронные компоненты; изучали геометрические фигуры с помощью образовательного набора LEGO EV3.

Участники сами выбирали тему для изучения. Большой популярностью пользовался кейс Романа Перепечаева «Электроника&схемотехника»: содержательно, интересно, понятно. А что скрывалось под непонятным названием «Разработка кейса «DITronic» и почему у одного участника датчики оказались на голове? Здесь нам демонстрировали пример междисциплинарного взаимодействия: учитель информатики Владимир Сарайкин и биолог Мария Виноградская показывали, как нужно снимать энцефалограмму. Природу процесса — как возникают электрические импульсы в коре головного мозга и какая часть коры за что отвечает — объясняла Мария, а Владимир показывал, как работает программа, как импульсы мозга превращаются в графическое изображение на мониторе. Интересно!

А ведь это самое главное — чтобы было интересно учителям и ученикам. В этой школе открыто несколько профильных классов: кроме IT, есть еще инженерные, педагогические, инженерно-технологические, медиа-, физико-математические. Выбор огромный! Как же ребята подходят к процессу, что выбирают? Идут туда, где интересно учиться, или оценивают, насколько востребована профессия, которой здесь обучают? Смотрят ли они на свою учебу с позиции настоящего или будущего дня, делают выбор исходя из сиюминутных предположений или пытаются спрогнозировать спрос на профессии через несколько десятилетий?

«Конечно, они смотрят в будущее! — считает заместитель директора Фёдор Князев. — Точнее, не совсем так. Ученик идет за своим интересом, который возник в процессе учебы. Возник сейчас, а ведет в будущее!»

Важно, чтобы в пути его сопровождали учителя, которым всё это тоже интересно. Именно такие собрались 22 ноября в школе № 2065. А поскольку учителю нравится учиться, если ему самому предмет не наскучил, и он (она) постоянно ищет что-то новое по своей теме, то еще до того, как он (она) даст детям прочные знания по информатике, он (она) «заразит» их своей увлеченностью, своим познавательным азартом. И это самое ценное.

В таких марафонах важно еще и то, что в одном месте собирается много увлеченных людей, им есть что обсудить — возникает синергетический эффект, который воплотится в новых идеях, проектах, а возможно, и долгосрочном сотрудничестве. Так, в завершение IT-марафона в школе № 2065 заместитель директора городского методического центра Антон Марко сказал: «Уже сейчас можно анонсировать первый самый важный итог Марафона: заявку школы № 1532 на презентацию в декабре Учебного дня, который они разработали по итогам посещения мероприятий марафона». Так что интересная учеба продолжается и для учеников, и для учителей.

Фото Виктора Хабарова

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