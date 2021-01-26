ТрВ № 2 (321) за 2020 г.: «Судебные экспертизы»

26.01.2021 / № 321 /  Выпускающий редактор: Елена Стребкова /  Архив / 491 просм., 256 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 321 от 26 января 2021 года в PDF

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Анонс номера

Последует бойкот?
Научное сообщество осуждает суровый приговор, вынесенный Азату Мифтахову, — стр. 2

Лед тронулся
Конструктивный диалог ОНР и РНФ продолжается — стр. 4–5

И снова о мегагрантах
О том, как научный проект закончился, не начавшись, рассказывает Игорь Севостьянов — стр. 5

Премия РАН за популяризацию науки — 2020
Интервью лауреатов Елены КлещенкоДмитрия Вибе и Кирилла Масленникова — стр. 6

Рецепт на все времена
Сергей Овчинников о ситуации в научной России — стр. 7

Первопроходцы Самиздата
Очерк о родоначальниках независимых исследований братьях Медведевых от Барбары Мартин и Геннадия Кузовкина — стр. 8–9

Подводная одиссея Вадима Паки
Путешествие Павла Котляра на борту «Академика Бориса Петрова» — стр. 10–11

Совершенно другим языком
Юрий Угольников о новой книге Антона Нелихова «Палеонтологи и их питомцы» — стр. 12

Новый опыт междисциплинарного сотрудничества
Впечатлениями о книге «Непал: взгляд из России» делится Надежда Неупокоева — стр. 13

Как минимизировать вред от натаскивания на ЕГЭ
Практические рекомендации Леонида Ашкинази — стр. 15

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