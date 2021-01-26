145 лет назад, в феврале 1875 года, закрытое для европейцев небольшое непальское королевст­во в Гималаях посетил первый путешественник из России. Им оказался профессор кафедры сравнительной грамматики Императорского Санкт-Петербургского университета Иван Павлович Минаев (1840–1890). Свои путевые заметки он издал в виде книги «Очерки Цейлона и Индии» (1878), первая часть которой содержала впечатления о Непале. Так в России были заложены основы непаловедения. К сожалению, специалистов в этой области в нашей стране всегда было немного, а в последние годы их дефицит ощущается особенно явно на фоне растущего интереса к этой удивительной стране, как со стороны исследователей, так и туристов.

15 октября 2020 года издательство «Петербургское востоковедение» выпустило книгу «Непал: взгляд из России» под редакцией востоковеда М. Ф. Альбедиль и зоолога и историка науки Л. Я. Боркина. Это сборник научно-популярных статей на разные темы, написанных вполне научно и вместе с тем доступно. Его выход в свет можно считать знаменательным событием по нескольким причинам. Во-первых, это очередной шаг в изучении Непала, во-вторых — первое издание Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета, в-третьих — новый опыт мультидисциплинарного сотрудничества ученых — востоковедов и естественников. Идея комплексного подхода в изучении Непала, обоснованная в предисловии, легла в основу этого сборника, посвященного И. П. Минаеву, 180-летие со дня рождения которого отмечалось в прошлом году.

Эта же идея меж- и мультидисциплинарного изучения лежит в основе идеологии совсем молодой Российской ассоциации исследователей Гималаев и Тибета (РАИГиТ), которая была учреждена в Санкт-Петербурге 5 марта 2019 года с целью координации изучения Гималаев и Тибета в рамках естественных, гуманитарных и социальных наук.1 Почти все авторы сборника являются членами РАИГиТ. Поэтому не удивительно, что название этой ассоциации указано на титульной странице книги.

Сразу же привлекает внимание пестрая обложка книги, она отражает калейдоскопичность самого Непала. Именно такой набор разнообразных и быстро сменяющих друг друга картинок остается в памяти путешественника, знакомящегося с этой удивительной и многоликой страной. Довольно пестрым является и содержание сборника. 13 включенных в него статей 18 авторов разделены на два блока.

10 статей из области гуманитарных наук составили первый раздел «Культура, традиции, религии», который открывается статьями о И. П. Минаеве и изучении Непала в России в рамках востоковедения. Три статьи посвящены коллекциям непальского искусства, хранящимся в Государственном Эрмитаже и Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, а также в Государственном музее Востока в Москве. Интересны статьи о восприятии знаменитого древнеиндийского эпоса «Рамаяна» в Непале, а также о своеобразии театрально-танцевального творчества жителей отдельных районов страны. Большая статья посвящена анализу символизма буддийской ступы — весьма характерного элемента непальского ландшафта.

Статьи гуманитарного блока удачно сочетают взгляд на историю древней страны с анализом ее современного положения. В последние десятилетия в Непале проходили весьма бурные социально-политические процессы. Многолетняя гражданская война, в которой главную роль играли маоистские группировки, привела к смене государственного строя. Монархию в 2008 году сменили на федеративную демократическую республику. Более того, страна, где, как говорят, богов больше, чем людей, а храмов больше, чем домов, по Конституции 2015 года стала светским государством. Поэтому статья о положении религиозных конфессий в современном Непале, несомненно, актуальна.

Три статьи восьми авторов из блока «Природа» относятся к зоологии. Относительно небольшой Непал отличается очень богатым и разнообразным животным миром, который давно изучают специалисты из разных стран, включая, конечно, и самих непальцев. Как отмечается в сборнике, в отличие от востоковедов, полевые исследования наших зоологов в этой стране начались относительно недавно, всего лишь с 1996 года.

Представленные статьи неоднородны по стилю. В первой из них описываются наблюдения над амфибиями и рептилиями в ходе поездок самих авторов. В другой статье дан анализ распределения птиц по высотно-ландшафтным поясам национального парка «Сагарматха» (так в Непале называют величайшую вершину мира Джомолунгму, или Эверест). В фокусе третьей статьи — механизм выбора многочисленными мелкими певчими птицами мест их обитания, в основе которого лежат психосенсорные связи особей с окружением.

Научно-популярные статьи о Непале воспринимаются с особым интересом, если у читателя есть собственный опыт знакомства со страной. За время, проведенное в Непале с 2006 года, мне посчастливилось побывать в разных частях страны, познакомиться со многими местными жителями и их образом жизни, а также сопровождать многих российских путешественников.

Меня сразу озадачил контраст между стремительно растущим интересом к Непалу со стороны российских восходителей, трекеров, а также разнообразных духовных искателей, и слабой изученностью Непала со стороны российских ученых. В Гималаи часто отправляются на поиски «просветления», но также важно прикладывать усилия к тому, чтобы в путь отправлялись просвещенные путешественники.

Взгляд из Непала на российское непаловедение, возможно, поможет мотивировать новые глубокие и систематические исследования по историографии, лингвистике, антропологии, буддологии, индологии и другим современным наукам. Это позволит проводить будущие путешествия с лучшим пониманием страны и с большей осведомленностью о природных и культурных особенностях, а значит, с более ответственным отношением к ценнейшему гималайскому наследию. Неизвестные миру сокровища, спрятанные в непальских архивах, до сих пор ждут своих исследователей. Редко посещаемые районы непальских Гималаев, пока не затронутые современной цивилизацией, открывают исследователю богатейшее поле для научной деятельности.

В сборнике отчетливо проявилась одна общая проблема — разночтения в транскрипциях непальских (и неварских) географических названий, имен и терминов. Самый распространенный пример для Непала — название дворцовой площади Дарбар. Этот термин массово используется в туристических изданиях и, как правило, с ошибкой. К сожалению, в сборнике, даже в пределах статьи одного автора, обнаруживается употребление разных транскрипций этого слова.

Также встречаются разночтения в написании на русском языке слов с распространенным придыхательным «х» [h]. Это приводит к тому, что даже в однокоренных словах, например, в названии населенного пункта Бхимфеди и имени героя Бхимсена, в честь которого данный населенный пункт был назван, написание различно. На географических картах также нет единого подхода к названиям, а автоматическая транслитерация, которую предлагают электронные карты, еще больше запутывает ситуацию. Путь к решению этой проблемы можно искать в ходе ее обсуждения в рамках профессиональных сообществ, таких, как ­РАИГиТ, всероссийская конференция переводчиков буддийских текстов и других.

С точки зрения исторической достоверности, является весьма сомнительным отождествление всей территории современного государства Непал с «древним Непалом», каковым в действительности считается только долина Катманду с четырьмя историческими княжествами. Также и термин «мандала Непала» традиционно относится только к самой долине Катманду, а не ко всей территории страны в современных границах, которые были установлены лишь в последней четверти XVIII века. На территории современного Непала до конца XVIII века находились относительно независимые княжества, а официальное признание правительством названия «Непал» для страны в целом (специальным эдиктом) произошло только в 1930-е годы. Жизнь в Гималаях, в том числе и социально-политическая, активно пульсирует, и современный Непал — лишь одно из временных состояний. Динамичное социально-политическое развитие страны в XX и в XXI веках может также стать объектом более глубокого научного интереса.

Авторам статей, к сожалению, не удалось избежать расхожих штампов и эпитетов, не вполне соответствующих действительности. Например, «всевидящие глаза Будды» на главных ступах долины Катманду не являются глазами Будды Шакьямуни, за этим символом стоит более сложная буддийская концепция Ади-будды. Эпитет «горная страна» лишь отчасти описывает Непал, так как около трети страны и половины населения находится на территории Индо-Гангской равнины.

Статьи сборника «Непал: взгляд из России» свидетельствуют о еще одной общей проблеме: довольно слабом использовании в научном аппарате российских непаловедческих исследований богатейшей зарубежной библиографии и источников, что более заметно в работах авторов гуманитарного направления.

Истории выдающихся выходцев из России, проявивших себя особым образом в Непале, заслуживают более внимательного изучения, прежде всего потому, что таких людей немного. Так, например, заметна недостаточно точная проработка биографии Бориса Николаевича Лисаневича (1905–1985), который, оказавшись в первый раз в Непале в конце 1951 года, провел там большую часть своей жизни и сделал многое для того, чтобы Непал стал более открытым миру. В частности, важно заметить, что первый отель, основанный им в Катманду в 1953 году в старом дворце «Бахадур Бхаван» и просуществовавший под его руководством в этом здании до 1969 года, назывался «Роял отель». В этом отеле находился знаменитый бар «Як и йети», воспоминания о котором оставили многие мировые знаменитости, посетившие Катманду в 1950-е и ­1960-е годы.

Несомненным достоинством сборника является большая цветная вклейка (60 страниц, 95 фотографий), которая содержит изображения разнообразных произведений непальского искусства и природных объектов. Хотелось бы видеть такой богатый иллюстративный материал снабженным более подробными подписями, сделанными в едином формате. Явно не хватает более точной атрибуции некоторых артефактов и ссылок на источники иллюстраций.

Сборник «Непал: взгляд из России» — редкий пример удачного сотрудничества в изучении уникального региона Гималаев специалистами разных наук (востоковедами и биологами) и позволяет оценить современное состояние изучения Непала. Хочется пожелать всем исследователям двигаться дальше: от калейдоскопа первых впечатлений к более систематическому и глубокому изучению этой особенной страны, сохранившей множество любопытнейших феноменов природы и человеческой культуры.

Надежда Неупокоева, ученый секретарь Центра гималайских

научных исследований Санкт-Петербургского союза ученых

1 Подробнее см. Бобров В.В. В России создана Ассоциация исследователей Гималаев и Тибета // Социально-экологические технологии. 2019. Т. 9, № 3. С. 379–385; Боркин Л.Я., Сапелко Т.В. Российская ассоциация исследователей Гималаев и Тибета // Известия Русского географического общества, 2019. Вып. 3. С. 91–94.