Кто открыл мадьярозавра?

Отечественной литературы, популярно и интересно рассказывающей о палеонтологии, к сожалению, не так много. Недавно этот раздел пополнился — вышла новая книга Антона Нелихова «Палеонтологи и их питомцы» [1]. Издание комментирует Юрий Угольников.

Что общего у нищего проповедника, племянника французского императора, американского президента и человека, мечтавшего стать королем Албании? Все они внесли вклад в палеонтологию, причем не абстрактный, а вполне конкретный, определенный вклад — «галерею» разнообразнейших живых существ, открытых ими или при их участии.

Палеонтологам, с одной стороны, повезло: наука о древних организмах, несомненно, популярнее большинства других дисциплин, потому что понятней — восхищаться изяществом математической или химической формулы еще надо уметь, а какой-нибудь тираннозавр, он вполне понятное живое существо, только необычное, не такое как нынешние. Эта кажущаяся понятность подкупает, именно она дает почву бесконечным интернет-спорам о крутости тех же тираннозавров и спинозавров, именно ей (этой кажущейся понятности) мы обязаны огромным количеством мемов палеонтологической тематики (к этой науке как таковой не имеющих особого отношения). С другой стороны, сами палеонтологи находятся в тени своих «питомцев» — открытых ими существ. Имена Эйнштейна, Пуанкаре или Бора слышали многие, даже те, кто слабо представляет, что такое E, а тем более mc, и почему это самое «c» в каком-то там квадрате. В палеонтологии всё наоборот. Стрекоза меганевра, или мастодонт, или мегалодон, или тот же тираннозавр — существа более чем известные и популярные, но кто, когда и как их открыл? Это знает далеко не каждый профессионал, не говоря о простых любителях.

Пожалуй, главный (потому что почти единственный) популяризатор истории палеонтологии в нашем отечестве — Антон Нелихов. В новой книге «Палеонтологи и их питомцы» он продолжает свою нелегкую просветительскую работу. Одно из подтверждений тому — список литературы, которую Нелихов советует читателям: когда приходится ссылаться почти исключительно на книги прошлого столетия (или вообще XIX века) и на свои собственные труды, это более чем необычно и говорит, увы, вовсе не о тщеславии автора.

Информация в книге изложена кратко, описание некоторых, несомненно «звездных», существ (вроде знаменитого своими невероятно длинными когтями теризинозавра) в нее не вошли. Рассказ о палеонтологии в этом издании обрывается на первой половине XX века, а с тех пор было открыто немало просто невероятных животных, в том числе огромный кетцалькоатль и несколько гигантских зауроподов (возможно, о них мы узнаем в следующем, дополненном издании книги — кто знает). Зато на страницы «Палеонтологов…» попал, например, совсем «незвездный» мадьярозавр — впрочем, существо тоже выдающееся, славное своими скромными размерами: это, видимо, самый маленький зауропод, но с общественным вниманием ему не повезло. История с мадьярозавром — тот редчайший в палеонтологии случай, когда исследователя, обнаружившего остатки животного, вспоминают гораздо чаще, чем его открытие. Но об этом чуть позже.

Итак, книга невелика, статьи, посвященные авторам — открывателям древней живности, по объему довольно скромны (как мадьярозавр наплакал), издание на роль энциклопедии не претендует. «Палеонтологи…» рассчитаны в первую очередь на детей, так что до академических стандартов тут далеко. Нелихов не стремится разложить всё по полочкам, его цель — заинтересовать. Поэтому и Дарвин в его книге оказывается не величайшим биологом всех времен и народов, а человеком с разными, иногда нелепыми, увлечениями, да к тому же в рассказе Нелихова он терпит полное фиаско в погоне за редкими жуками. Это не значит, что ценной информации читатели не получат, наоборот, скорее всего, о многих героях книги им было ничего не известно. Однако акцент все-таки сделан на занимательность: юному любителю палеонтологии не должно быть скучно, а обычный перечень когда-то живших и что-то там открывших мужчин и женщин его вряд ли увлечет. И уж точно информация, предназначенная детям, не должна подаваться в виде нудного каталога древних существ, состоящего из однотипных описаний животных разной степени кровавости, ужасности и огромности. К жанру, сегодня, увы, господствующему в популярной детской палеонтологической литературе и весьма саркастически высмеянному самим же Нелиховым в статье, опуб­ликованной в ТрВ-Наука № 311 от 25 августа 2020 года [2], книга отношения, разумеется, не имеет. «Палеонтологи…» написаны совсем другим языком и в совершенно другом стиле.

Пожалуй, о некоторых ученых, например о бароне Нопче (та-дам: открыватель того самого мадьярозавра), можно было бы рассказать и подробней, до того экзотична и необычна была его жизнь. Я бы не удержался и обязательно упомянул бы еще об угоне самолета (первом в истории) этим деятельным аристократом. Кстати, раз я обмолвился о жещинах-палеонтологах: в книгу стоит заглянуть еще и для того, чтобы убедится — в этой науке были, помимо Мэри Эннинг, достойные деятельницы, у Нелихова они неплохо представлены.

Иллюстратор, а по сути соавтор Нелихова в работе над изданием, тоже женщина — Катарина Хольцингер. Насколько могу понять, именно с появления ее забавных картинок, на которых изображено, как палеонтологи «общаются» с открытой ими живностью, история книги и началась. На странице художницы в Facebook, которая так и называется Paleontologists and their Prehistoric Pets, можно найти и другие интересные тематические рисунки, иллюстрирующие уже более близкие к нам времена — ­праисторию ­человечества. Нелихову не просто понравились блуждающие по Сети картинки — он решил снабдить их небольшими рассказами, и вот что мы теперь имеем. Слава Интернету и нашему времени — художница из Австрии и популяризатор науки из России могут успешно сотрудничать.

Работы Хольцингер, безусловно, остроумны: палеонтологи гарцуют на динозаврах и прочей (как уже сказано) древней живности, кормят или дрессируют ее… Степан Семёнович Куторга и его сиодон пошли дальше: они закос­плеили «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи (в роли дамы — Степан Семёнович, см. илл. ниже). Иллюстрации ироничны и оригинальны, однако последнему слову науки они соответствуют не всегда. Некоторые вообще отличаются крайней вольностью. За отклонение от последних стандартов в изображении хвоста спинозавра пользователи Сети уже успели авторам попенять. Еще одна заметная неточность: цвет архео­птерикса — он у Хольцингер имеет консервативную попугайскую окраску, как в книгах ­1980-х и 1990-х. Например, у Ирины Яковлевой он был точно таких же сине-желтых цветов, без намека на черные перья (этот нюанс оперения археоптерикса определили позже). Оговорюсь, сам Нелихов поясняет, как существо должно или могло выглядеть, но лучше всё же, чтобы сами работы Хольцингер достоверно показывали это.

Итак, перед нами занимательное издание. Несмотря на некоторые недостатки и краткость, книга может заинтересовать как детей, так и их родителей.

А. Нелихов. Палеонтологи и их питомцы. — М.: Пешком в историю, 2020. — с. 80. ISBN978-5-906994-80-6 trv-science.ru/paleontolog-i-skazochnica-irina-yakovleva

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