В СМИ и интернет-форумах пуб­ликуется большое количество критических высказываний ученых о научно-технической политике властей и предложений по улучшению организации науки в РФ. К сожалению, примеров, когда власти прислушиваются к мнению ученых, ничтожно мало, как и примеров конструктивного взаимодействия «верхов» и «низов» науки.

Драматична история борьбы за сохранение конкурса инициативных проектов «а» РФФИ. В течение нескольких лет ученые говорят и пишут о его важности. Создавались петиции, было собрано более 3000 подписей в поддержку РФФИ и расширения конкурса «а». Даже Общее собрание РАН 23 июня 2020 года выступило за скорейшее его открытие. И что же? Конкурс открыли, но в усеченном виде, а потом и вовсе упразднили РФФИ, присоединив к РНФ.

Но сейчас, кажется, забрезжил луч надежды. Генеральный директор РНФ А. В. Хлунов 16.12.2020 дал конструктивный ответ на письмо Совета ОНР от 12.12.2020 (письмо и ответ опуб­ликованы в ТрВ-Наука № 25(319) от 22.12.2020 [1]), где предложил представить свое видение формата нового мероприятия РНФ по поддержке «задельных» проектов и аргументированные предложения Общества по основным параметрам новой формы поддержки. Целый месяц на форуме и в Совете ОНР шли бурные дебаты, в результате которых был выработан ряд предложений. Они представлены в публикуемом сегодня письме Совета ОНР в РНФ.

Выяснилось, однако, что финансирование конкурса «а», от которого, очевидно, зависит его успех, может оказаться недостаточным. Решение Правительства о выделении дополнительных субсидий РНФ должно быть принято в ближайшее время, в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 3710-р от 31 декаб­ря 2020 года [2].

Теперь всё зависит от мудрости Правительства и Попечительского совета ОНР. Поживем — увидим.

Александр Фрадков,

сопредседатель Совета ОНР

Письмо Общества научных работников генеральному директору РНФ А.В. Хлунову

Генеральному директору

Российского научного фонда

А. В. Хлунову

Исх. № 01–21

от 16.01.2021 г.

Уважаемый Александр Витальевич,

Совет ОНР приветствует намерение руководства РНФ создать новый конкурс «задельных» проектов, близкий по формату и доступности к ликвидируемому конкурсу «а» РФФИ. Представляем Вашему вниманию наши рекомендации по формату такого конкурса, подготовленные с учетом мнений наших коллег, высказанных на сайте ОНР и в социальных сетях. Мы предлагаем назвать его «Конкурс проектов, выполняемых малыми научными группами» (далее — конкурс «МНГ»).

С середины 1990-х годов конкурс «а» РФФИ служит наиболее массовым инструментом грантовой поддержки научных исследований в РФ. Проводимый РНФ Конкурс отдельных научных групп («ОНГ»), во многом похожий на конкурс «а», поддерживает значительно меньшее число проектов, предъявляя к ним более жесткие требования и обеспечивая их более высоким финансированием. Ликвидация РФФИ наносит болезненный удар по сложившейся и эффективно работающей системе грантового финансирования российской науки. В этой ситуации необходимость создания нового конкурса «МНГ» проектов обусловлена следующими обстоятельствами.

1. Необходимость сохранения кадрового потенциала российской науки

Подавляющее большинство руководителей грантов «а» — это специалисты в своих областях науки, признанные на международном уровне и подтвердившие способность осуществить полный цикл научного исследования от формулировки актуальной проблемы до публикации результатов. Такие ученые, умеющие не только выдвигать идеи или ставить эксперименты, но и управлять исследовательскими проектами, составляют ядро кадрового потенциала науки любой страны. Без их участия фундаментальная наука развиваться не может. Опыт многих стран наглядно показывает, что для подготовки таких исследователей нужны десятилетия, а их утрата имеет крайне негативные последствия для технологического и социокультурного развития.

При сложившей в России системе финансирования науки наличие гранта выступает необходимым условием для раскрытия потенциала таких ученых. Именно гранты служат основным (а нередко и единственным) источником средств на покупку расходных материалов, оплату поездок в поле и на конференции, а также других расходов, необходимых для проведения исследования и публикации его результатов. Отсутствие гранта означает невозможность вести научную работу по своей теме; при этом даже небольшой грант нередко позволяет продолжить исследования.

В настоящее время грантами «а» поддержано около 8 тыс. проектов (в 2019 году их было 8198, см. финансовый отчет РФФИ: [1]). Поскольку размер гранта «а» (1,0–1,5 млн руб.) в четыре раза меньше, чем размер гранта «ОНГ» РНФ (4–6 млн руб.), при распределении бюджета конкурса «а» в рамках конкурса «ОНГ» поддержку получит в четыре раза меньше (т. е. около 2 тыс.) проектов. Это значит, что около 6 тыс. состоявшихся российских ученых не получат грантовую поддержку и, следовательно, не смогут развивать самостоятельные исследования. Других источников грантов у них нет. Ученые, оставшиеся без поддержки, будут вынуждены либо продолжать научную работу по чужой тематике в составе других научных групп, либо реализовывать свои замыслы в других странах. В любом случае они будут потеряны для страны как самостоятельные ученые. Создание конкурса «МНГ» РНФ позволит сохранить этот ценнейший кадровый потенциал для российской науки.

2. Необходимость сохранения тематического разнообразия российской науки

Исследования российских ученых охватывают далеко не все направления современной фундаментальной науки. Мониторинг текущей ситуации, проводимой в рамках проекта «Корпус экспертов» [2] показывает, что более-менее полное тематическое покрытие поддерживается лишь в небольшом числе областей (например, в физике конденсированного состояния). Большинство же разделов науки представлены в нашей стране лишь единичными специалистами; при этом есть немало областей, исследования в которых не ведутся совсем. В этой ситуации практически каждый самостоятельный исследователь заполняет существенный пробел в покрытии научной карты страны. Поддержка его исследований необходима как для сохранения данной области экспертизы для нужд российского общества, так и для поддержания потенциальной «точки роста», которая при необходимости может вырасти в крупную научную группу, развивающую актуальное прорывное направление.

Лишение не менее чем 6 тыс. самостоятельных ученых грантовой поддержки приведет к резкому сокращению тематического разнообразия исследований, проводимых в нашей стране, и к неизбежной утрате многих важных научных направлений. Если конкурс «МНГ» РНФ будет таким же массовым, как конкурс «а», он позволит существенно снизить этот крайне негативный эффект слияния РФФИ с РНФ.

3. Необходимость поддержки значимых проектов, не требующих крупных затрат

В настоящее время конкурс «а» РФФИ и конкурс «ОНГ» РНФ органично дополняют друг друга: первый ориентирован на поддержку проектов с бюджетом до 1,5 млн руб. в год, второй предназначен для более масштабных проектов с бюджетом 4–6 млн руб. Небольшие проекты, финансируемые грантами «а», не менее важны для нормального развития науки, чем более дорогостоящие исследования. Практически во всех областях науки есть актуальные задачи, которые могут быть решены индивидуальным исследователем или небольшой научной группой без крупных затрат. Для успешного их решения ученым нужны лишь компьютеры, доступ к библиотекам и базам данных, возможность поездок в поле и на конференции, приобретения недорогих приборов и расходных материалов. В ряде областей (например, в биологической систематике, биоинформатике или корпусной лингвистике) такие проекты численно преобладают над крупномасштабными исследованиями, ничуть не уступая им по качеству и научной значимости. Размер грантов «а» вполне достаточен для их успешной реализации.

У конкурса «ОНГ» иная ниша: он предназначен для поддержки проектов более крупного масштаба, подразумевающих значительно более существенные расходы на приобретение оборудования и расходных материалов и реализуемых более многочисленными командами. Гранты «ОНГ» позволяют также проводить исследования, успех которых зависит от наличия современной дорогостоящей материальной базы. Небольшие проекты, финансируемые грантами «а», заведомо неконкурентоспособны в этой нише: их укрупнение ради подгонки под формат конкурса «ОНГ» носит искусственный характер, очевидный любому эксперту.

Ликвидация конкурса «а» при сохранении лишь конкурса «ОНГ» неизбежно приведет к тому, что многочисленные проекты, которые, имея высокую научную значимость, могут быть успешно реализованы небольшими группами ученых без крупных затрат, лишатся доступа к грантовой поддержке. При этом особенно пострадают те области науки, в которых подобные проекты играют ключевую роль. Создание конкурса «МНГ» проектов РНФ, аналогичного по формату конкурсу «а» РФФИ, позволит решить эту проблему, сохранив всю хорошо зарекомендовавшую себя линейку грантовых программ.

Таким образом, Совет ОНР считает, что слияние РФФИ с РНФ ни в коем случае не должно привести к сокращению числа поддерживаемых проектов, выполняемых научными группами. Увеличение числа крупных грантов не сможет скомпенсировать тот системный ущерб, которое нанесет научному потенциалу страны сокращение количества состоявшихся ученых, получивших грантовую поддержку. В условиях ограниченности доступных ресурсов, единственным разумным путем решения этой проблемы может быть создание на базе РНФ конкурса небольших проектов, аналогичного конкурсу «а» РФФИ. Мы предлагаем следующие рекомендации по формату нового конкурса «МНГ».

Предложения Совета ОНР по формату конкурса проектов, выполняемых малыми научными группами (конкурс «МНГ» РНФ)

(1) Цель:

Поддержка поисковых исследований по конкурентоспособной тематике в различных областях фундаментальной науки, проводимых индивидуальными исследователями при поддержке малых научных групп.

(2) Продолжительность проекта: 3 года

Три года — это тот минимальный срок, за который можно реализовать полный исследовательский цикл от сбора материала до публикации статьи, не имея существенного научного задела.

(3) Размер гранта: 1,5–2,0 млн руб. в год.

Именно такой размер гранта предусмотрен для близкого по формату молодежного конкурса РНФ «Проведение инициативных исследований молодыми учеными». Его проекты также реализуются небольшими группами (до 3 человек), но, в отличие от конкурса «МНГ», участие в нем имеет возрастные ограничения. Мы не видим оснований давать меньшие по размеру гранты для конкурса, в котором могут участвовать ученые любого (в том числе более старшего) возраста.

(4) Численность научного коллектива: 1–5 человек.

Конкурс должен быть ориентирован на проекты, которые могут быть выполнены небольшой группой или индивидуальным исследователем. Такие проекты не поддерживаются конкурсом «ОНГ», в котором число членов коллектива определено как 4–10 человек.

(5) Возрастной состав научного коллектива: ограничений нет.

В составе научного коллектива должны присутствовать специалисты, опыт и навыки которых достаточны для успешного выполнения проекта. Их возраст может быть различным, и далеко не всегда это молодые ученые. Из-за этого введение жестких возрастных ограничений для небольших научных коллективов может создать препятствие для участия необходимых специалистов.

(6) Требование к квалификации руководителя: наличие трех статей в журналах, индексируемых в Scopus или Web of Science за пять предшествующих лет.

Это требование позволяет допустить к участию в конкурсе только тех ученых, научная продуктивность которых соответствует минимальным требованиям к результативности поддержанных проектов.

(7) Требования к результативности проекта: публикация не менее 2 или 3 статей (в зависимости от области науки) в журналах, индексируемых в Scopus или Web of Science.

Это требование соответствует нормам финансовых затрат на одну статью, принятым в РНФ. Проекты «ОНГ» получают по 4–6 млн руб. в год; по ним требуется опубликовать не менее 8 статей за 3 года. Если размер гранта примерно в три раза ниже (1,5–2,0 млн руб. в год), то по нему уместно требовать в три раза меньше публикаций, т. е. от 2 до 3 статей за 3 года.

Требования к результативности проекта должны учитывать специфику разных областей науки. Так, подготовка публикаций по результатам экспериментальных исследований занимает, как правило, больше времени, чем подготовка статей в других областях. Минимальное число публикаций по итогам проектов в разных областях должно быть выработано соответствующими экспертными советами. Совет ОНР также готов принять участие в этой работе.

Как и для конкурса «ОНГ», одна статья в журналах Q1 должна учитываться как две статьи. Отсутствие публикаций по итогам первого года проекта не должно служить основанием для отказа в продлении проекта на последующий срок.

(8) Совмещение руководства проектами, поддержанными разными конкурсами РНФ: руководитель проекта «МНГ» может одновременно руководить еще одним проектом «ОНГ» или иным исследовательским проектом, поддержанным РНФ, за исключением крупных проектов (таких как конкурсы лабораторий с бюджетом более 20 млн в год).

Вплоть до настоящего времени исследователь имел право одновременно руководить проектами РФФИ и РНФ и подавать заявку в каждый из фондов, имея действующий проект другого. Слияние двух фондов ликвидирует такую возможность, вступая тем самым в противоречие с самой идеологией поисковых проектов. Так, возникновение у ученого новой идеи, требующей инициативной разработки, никак не противоречит успешному развитию его основной тематики (более того, именно такое развитие событий можно считать нормой). Предлагаемое нами разрешение руководителю проекта «МНГ» на одновременное руководство еще одним исследовательским проектом, поддержанным РНФ, позволяет решить эту проблему. Совмещение руководства не должно распространяться на крупные проекты, поскольку административная нагрузка их руководителя слишком высока для того, чтобы можно было ожидать его активной работы по гранту «МНГ».

(9) Выплата зарплаты членам научного коллектива из средств гранта «МНГ»: не является обязательной.

Поскольку фонд заработной платы облагается высокими (30,2%) страховыми отчислениями, выплата зарплаты из средств небольшого гранта может оказаться не самым рациональным способом его расходования. Как показывает опыт использования грантов «а» РФФИ до введения компенсаций трудозатрат (денежных выплат, не облагавшихся налогами), их руководители нередко не выплачивали зарплаты членам научного коллектива, а мотивировали их иными способами (поездками в поле, на международные конференции, командировками в передовые лаборатории и т. д.). Руководителю проекта «МНГ» следует дать возможность расходовать средства гранта по своему усмотрению, считая, при необходимости, что исполнители могут выполнять работы в свободное время.

(10) Масштабы поддержки: минимум 3000 проектов в год, не менее 5 млрд руб. в год.

Эти параметры определяются числом проектов, поддерживавшихся ежегодно грантами «а» РФФИ и исследовательскими грантами РГНФ до слияния двух фондов в 2016 году (которое привело к неоправданному сокращению их числа приблизительно до 2700 проектов в год), и размерами грантов (1,5–2,0 млн руб.). В настоящее время на конкурсы «а» поступает примерно 12 тыс. заявок (11 942 заявки в 2018 году, согласно отчету о деятельности РФФИ за этот год). Число заявок на конкурс «МНГ», скорее всего, будет ниже из-за введения предлагаемых требований к количеству публикаций у руководителя (вероятно, оно составит 10–11 тыс. заявок).

Опыт экспертизы проектов, подаваемых на конкурс «а», показывает, что поддержку получает примерно половина от числа самых сильных заявок, достойных финансирования. Это значит, что число российских научных групп, заслуживающих поддержки в рамках конкурса «МНГ», составляет приблизительно 15 тысяч. В перспективе необходимо стремиться именно к такому масштабу поддержки (5 тыс. проектов в год).

Остальные требования конкурса «МНГ» (включая правила учета публикаций в журналах с различным квартилем, а также ограничения на руководство и участие в других проектах) должны соответствовать конкурсной документации конкурса «ОНГ».

Для реализации наших предложений имеющихся у РНФ средств может оказаться недостаточно. Доведение объема финансирования конкурса «МНГ» до 5 млрд руб. в год уже в 2021 году мы считаем критически необходимой мерой. Совет ОНР готов поддержать усилия руководства РНФ по привлечению требуемого бюджетного и внебюджетного финансирования.

Совет ОНР надеется на то, что новый конкурс «МНГ» будет создан с учетом наших предложений. Его создание позволит решить многие проблемы, волнующие сейчас российских ученых, и обеспечить им условия для успешной и продуктивной научной работы. Новый конкурс призван обеспечить преемственность в лучших традициях поддержки отечественной науки, созданных РФФИ на протяжении трех десятилетий его успешной работы.

Принято на заседании Совета ОНР

№ 1 (81) 16 января 2021 года.

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