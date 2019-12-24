ТрВ № 25 (294) за 2019 г.: Ярчайшие события в науке за 2019 год

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 294 от 24 декабря 2019 года в PDF
Анонс номера
Урожайность по физике и биологии
Галина Цирлина, Михаил Фейгельман и Екатерина Малинкина анализируют статистику программы мегагрантов — стр. 2
«Прокуратуру нужно упразднить»
Интервью с адвокатом Ильёй Новиковым — стр. 3
Тысячи страниц для интеллектуалов
Обзор лучших научно-популярных книг 2019 года от Павла Подкосова — стр. 4–5
Почему Гейзенберг разразился слезами?
Евгений Беркович расследует историю публикации одной судьбоносной статьи по квантовой механике — стр. 6–7
Улитка и архангел
Александр Марков о книге искусствоведа Даниэля Арасса — стр. 8–9
Яма государственной важности
Отрывок из книги Антона Нелихова о палеонтологе Владимире Амалицком — стр. 10
Жукомухи из Малайзии
Никита Вихрев рассказывает об очередной энтомологической экспедиции — стр. 11
Как разоблачить кометы из антиматерии?
Завершающая часть интервью с физиком-экспериментатором Евгением Александровым, председателем Комиссии РАН по борьбе со лженаукой, — стр. 12–13