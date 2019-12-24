Научно-популярная литература: итоги 2019 года

2019 год во многом стал показательным для рынка научно-популярной литературы. На мой взгляд, высшая точка массового интереса к просветительской интеллектуальной литературе и лекциям по естественным и точным наукам осталась позади. Потенциал роста пока есть в гуманитарном сегменте. С одной стороны, мы наблюдаем очень высокий качественный уровень текстов, лекций и цифровых проектов, с другой — заметно перенасыщение рынка и его наполнение сырыми и небезукоризненными с научной точки зрения работами. Стагнация это, информационная передозировка или лишнее отсеется — увидим совсем скоро. Однако стакан наполовину полон, и если посмотреть на рынок научно-популярного контента в Британии, США или Германии, нам есть куда расти. Причем расти еще долго и счастливо.
Тенденции. Думаю, в следующие годы продолжится распределение подготовленной аудитории по узким сегментам. Научно-популярных книг и лекций «для всех» будет меньше. Компетентный читатель стремится получить максимум по интересующей его теме. Одновременно растет количество междисциплинарных исследований и текстов. На стыке различных дисциплин выходят интереснейшие книги, и часто они дают более целостную картину мира, нежели узкоспециальные работы. Эти два тренда не исключают друг друга, они интересны разным аудиториям, но зачастую пересекаются. Продолжится рост популярности аудиокниг, подкастов, образовательных YouTube-каналов. Бумажные книги цифра не убьет, но часть читательского времени заберет. Главной проблемой становится именно время. На всё его не хватает, поэтому выбирать читатель будет лучшее. Чтобы не оттолкнуть его, надо повышать планку качества, делать лучше то, что мы делаем. Искать новые темы, формы подачи, площадки и работать предельно заботливо.
Для «Альпины нон-фикшн» год был насыщенным. Мы приняли участие в огромном количестве интересных и важных для нашей среды мероприятий: выставки на ВВЦ и Красной площади, Geek Picnic, «Форум научных коммуникаторов» университета ИТМО, Летний книжный фестиваль «Смены» в Казани, великолепно организованные «Ученые против мифов», «Ночь научных историй» в Новосибирске, фестиваль «Et cetera» фонда «Эволюция» и Слет просветителей, фестиваль NAUKA 0+, прекрасная новая площадка Non/fiction в Гостином дворе, Красноярск, Лондон, Франкфурт, Алма-Ата, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск и даже станица Усть-Лабинск в Краснодарском крае. Открылось несколько новых независимых книжных магазинов, появились новые локальные ярмарки, прогремела поражающая масштабами «Открытая лабораторная», прошел конкурс начинающих лекторов «Первая кафедра» в «Архэ», из года в год становится всё сильнее конкурс статей по биологии от «Биомолекулы». Появился новый важный проект «Всенаука». Придумал его один из создателей «Билайн» и прекрасных «Фиксиков» Георгий Васильев. Цели амбициозны: с помощью научной популяризации катализировать «склейку единой картины мира». Всё серьезно.
Лидером продаж нашего издательства стала книга «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» профессора из Стэнфорда Роберта Сапольски. За год с момента выхода книги продано более 20 000 экземпляров. Это непростой, рассчитанный на подготовленного читателя труд в 800 страниц о лучшем и худшем в человеческом поведении. Сейчас это моя любимая научно-популярная книга. В ней поражает всё: и широта охвата, и безукоризненный с научной точки зрения контент, и литературный талант. Книга дает невероятно большой объем информации, хорошо структурированной, доступной читателю, но при этом без излишних упрощений.
Назову еще несколько важных книг 2019 года.
«Как приручить лису (и превратить в собаку): Сибирский эволюционный эксперимент» американского биолога Ли Дугаткина и главного научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирска Людмилы Трут, ученицы академика Дмитрия Беляева. В 1959 году он попытался воспроизвести самый ранний процесс доместикации псовых на примере лисиц. В процессе нескольких этапов отбора у лис не только изменилось поведение, но произошли и морфологические изменения. То, что в дикой природе заняло примерно 15 000 лет, происходило на глазах у ученых. Газета New York Times писала, что это, «возможно, самый выдающийся эксперимент по выведению животных».
«Изобретено в СССР» Тима Скоренко о сложном и довольно мрачном периоде в истории изобретательства в нашей стране. Несмотря ни на что, в советском изобретательстве бывали проблески, по крайней мере, в космической науке мы действительно были впереди планеты всей. Эта книга о духе инноваций, который существовал в тяжелых условиях разрухи, войны, репрессий и тотального государственного заказа.
«Кривое зеркало жизни. Главные мифы о раке, и что современная наука думает о них» молекулярного биолога из Института Кюри в Париже Марии Кондратовой. Автор дает читателю доступное, но вместе с тем научное представление о природе раковых заболеваний и современных подходах к их диагностике и лечению. Молекулярная онкология — хороший пример того, как фундаментальное научное знание претворяется в лекарства и методы диагностики, спасающие тысячи жизней.
«Время динозавров» молодого палеонтолога и эволюционного биолога из Эдинбургского университета Стива Брусатти — новая полная история происхождения, эволюции и исчезновения (с поправкой на птиц) древних ящеров от триасового до конца мелового периода. Стив — один из лучших на сей момент исследователей, который сам открыл несколько видов динозавров.
Фундаментальный труд «Арабы. История. XVI–XXI веков» профессора Оксфордского университета, директора Центра ближневосточных исследований Юджина Рогана. Книга описывает историю арабских государств Северной Африки, Плодородного полумесяца и Аравийского полуострова с XVI века до арабских революций 2011 года и наших дней. Сотни документов, взвешенный подход, разумный баланс академичности и читабельности.
Чуть особняком от наших основных книг стоит двухтомник «Отличная квантовая механика» Александра Львовского, профессора университета Калгари, одного из самых авторитетных специалистов в мире по квантовой физике. Один из российских специалистов недавно заявил, что, наконец, в стране появилась понятная книга по квантовой механике. Мне остается поверить ему на слово.
Финалист премии «Просветитель» этого года — «ДНК и её человек. Краткая история ДНК-идентификации» Елены Клещенко. Затронуты разнообразные темы: связь ДНК и индивидуальности, секвенирование, саузерн-блоттинг, полимеразная цепная реакция и ДНК-фингерпринт. Здесь же невероятные истории о том, как работает и на что способна ДНК-идентификация. У Елены получился захватывающий научный детектив, безупречный с точки зрения биологии.
Новая книга астрофизика, профессора РАН Сергея Попова «Все формулы мира. Как математика объясняет законы природы» рассказывает о математических формулах в естественных науках. Текст Сергея — попытка сблизить две культуры: гуманитариев и естественников. Книга проиллюстрирована рисунками художника Ростана Тавасиева, который художественно осмысляет текст через визуализацию образов. Эксперимент, на мой взгляд, яркий и удачный.
«Анатомия человеческих сообществ: Как сознание определяет наше бытие» Паскаля Буайе, когнитивного антрополога и эволюционного психолога, профессора университета Вашингтона в Сент-Луисе. Он мастерски сопоставляет последние достижения эволюционной биологии, психологии, генетики, экономики и других научных дисциплин. Умная книга. При этом отлично написана.
Карл Циммер «Она смеется, как мать. Могущество и причуды наследственности». Лучшая и очень ожидаемая книга одного из самых известных научных журналистов в мире, трижды лауреата премии Американской ассоциации научной журналистики. Эта книга о наследственности и человеческом наследии в самом широком смысле. Ядерная и митохондриальная ДНК, эпигенетические метки, изменяющие активность генов, симбиотические микроорганизмы, культурная наследственность, традиции и много чего еще. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки? И девчонки.
Ричард Вайнен «Долгий 68-й. Радикальный протест и его враги». Автор — профессор истории Королевского колледжа в Лондоне, в центре научных интересов которого европейская история ХХ века. Лауреат британской премии Вулфсона по истории. Конец 1960-х ознаменовался необычайным размахом протестов по всему западному миру. По охвату, накалу и последствиям всё происходившее тогда можно уподобить мировой революции. Книга Вайнена — первая попытка рассмотреть в транснациональной перспективе всю совокупность протестных движений и восстаний в США, Франции, Великобритании и Западной Германии.
Франс де Вааль «Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных». Автор — профессор университета Эмори, один из самых известных этологов в мире. Животные, как и мы, способны к эмпатии, взаимопомощи и тесному социальному взаимодействию. Они испытывают гнев, гордость, отвращение и умеют строить долгосрочные планы. Лучшая книга про животных и про нас самих.
Из важных книг научно-популярного направления, вышедших у коллег, хочется отметить две работы Карло Ровелли («Срок времени» и «Нереальная реальность»); «Трещину в мироздании» — Дженнифер Даудны (Дудны), одной из создательниц технологии CRISPR-Cas9; актуальную работу Петра Талантова «0,05. Доказательная медицина», получившую премию «Просветитель»; последний труд Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы»; Салли Хайнс c нужной книгой про пол и гендер «Может ли гендер меняться?»; здорово написанные «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина; очень хороший текст Марии Бурас «Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников»; «История всего. 14 миллиардов лет космической эволюции» прекрасного рассказчика Нила Деграсс Тайсона.
В гуманитарной области также хочется отметить: книга-событие — впервые переведенные и опубликованные «Дневники» Джорджа Оруэлла, пронзительные и откровенные. Интересные антропологические тексты «Опасные советские вещи» Александры Архиповой и Анны Кирзюк и «Алхимия советской индустриализации» Елены Осокиной, получившая премию «Просветитель» в области гуманитарных наук. Отличные исторические книги вышли у медиевиста Олега Воскобойникова («Средневековье крупным планом») и Юрия Слёзкина («Дом правительства. Сага о русской революции»).
И в завершение расскажу о пяти наших книгах, запланированных на 2020 год.
Адам Хиггинботам «Чернобыль. История катастрофы». Более десяти лет Адам Хиггинботам посвятил изучению трагедии в Чернобыле, чтобы докопаться до правды, очищенной от мифов и дезинформации. Опираясь на сотни интервью с людьми, видевшими всё своими глазами, на письма, неопубликованные мемуары и документы из недавно рассекреченных архивов, журналист ведет страшное и убедительное повествование.
Стивен Пинкер «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше». Бестселлер профессора психологии Гарвардского университета, дважды лауреата Пулитцеровской премии. Сталкиваясь с ужасами нашего времени: войнами, терроризмом, насилием, — мы говорим, что «живем в худшее время». На самом деле в прошлом всё было гораздо страшнее, утверждает Пинкер. Исследуя мифы о «злой» и жестокой природе человеческого существа, он объясняет с точки зрения эволюционной психологии, почему люди делают свой мир всё более свободным от насилия и зла.
Рэндольф Нессе «Хорошие плохие чувства. Почему эволюция допускает гнев, тревогу и психические расстройства». Профессор психиатрии и психологии Мичиганского университета, основатель эволюционной медицины, задается вопросом: почему естественный отбор оставил нам негативные эмоции и психические заболевания? Многолетний практический опыт психиатра помогает автору объяснить распространенность человеческих страданий и показывает пути для их облегчения.
Стюарт Рассел «Как контролировать искусственный интеллект». Ведущий исследователь искусственного интеллекта, профессор Калифорнийского университета, провозглашает новый подход к искусственному интеллекту, который позволит нам успешно сосуществовать с умными машинами. Рассел предлагает вполне конкретное, дающее надежду решение, которое сделает их полезными и совместимыми с человеком.
Арик Кершенбаум «Путеводитель по галактике. Что зоология может рассказать нам об инопланетянах и о нас самих». Мы не готовы к величайшему открытию современной науки. Ученые практически уверены, что во Вселенной существует инопланетная жизнь, но мы продолжаем воспринимать инопланетян через призму голливудских стереотипов. Профессор Кембриджского университета Арик Кершенбаум, опираясь на передовые знания биологии, химии, нейронаук и теории игр, рисует невероятную, но убедительную картину внеземной жизни. Автор призывает не зацикливаться на антропоморфных образах, а взглянуть на вещи через призму зоологии и всего биоразнообразия на Земле.
Павел Подкосов,
генеральный директор издательства «Альпина нон-фикшн»