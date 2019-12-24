По следам мегагрантов – 1

Согласно пожеланиям участников краудфандинга «Корпуса экспертов» (КЭ) [1], мы начинаем серию публикаций по мотивам заявленных лотов с рассмотрения мегагрантов по физике и биологии. Самое время, поскольку наступает 2020 год, а мегагрантные «меры по привлечению ведущих ученых» предпринимались в рамках госпрограммы развития науки и технологий на 2013–2020 годы [2].

В первой части экскурсии по следам мегагрантов мы представляем некоторые результаты систематизации доступных на портале [2] сведений о выделявшихся мегагрантах по физике и биологии (1-й — 6-й конкурсы 2010–2017 годов), а также наиболее общие сведения о публикациях, в которые вылилось мегагрантное финансирование. Всего из 236 мегагрантов этих конкурсов мы отнесли к физике и биологии 103 (табл. 1). На сайте КЭ [3] доступна подробная таблица с фамилиями, номерами грантов, организациями и иной информацией.

Таблица 1. Число мегагрантов по физике и биологии

Номер/год конкурса 1/2010 2/2011 3/2013 4/2014 5/2016 6/2017 Всего Физика 8 8 12 11 9 7 55 Биология 11 10 6 8 7 6 48

Междисциплинарные проекты включались в эту выборку в том случае, если в них доминировала физическая или биологическая составляющая. Из проектов по физике примерно половина (27) относится к физике конденсированного состояния, остальные более-менее равномерно распределены между квантовой оптикой (7, часто с существенной cond-mat составляющей), физикой высоких энергий (7), сугубо прикладной физикой (7) и физикой плазмы (5). Еще два включенных в выборку проекта относятся преимущественно к математической физике (в этой области есть и другие, с более выраженной математической составляющей — они сейчас не рассматриваются). В биологических проектах однозначно доминирует молекулярная биология, а другие разделы в основном представлены в комбинации с ней (генетика — 7, медицина — 7, общая биология — 5, организменная биология — 4).

Чуть менее трети ведущих ученых — физиков и биологов — «настоящие иностранцы», более половины представляют российскую научную диаспору (табл. 2). К диаспоре мы отнесли тех, кто долго работал вне Росиии и мог, соответственно, привнести в мегагрантные лаборатории некий зарубежный опыт (есть представители диаспоры, начавшие параллельную работу в России до получения мегагранта в рамках иных проектов). Представляются значимыми два географических различия между мегагрантниками по физике и по биологии: последняя гораздо сильнее ориентирована на американский континент и в меньшей степени склонна к выбору ведущих ученых из числа постоянно работающих в РФ.

Таблица 2. Откуда приехали приглашенные ученые

«Настоящие иностранцы» Диаспора С каких континентов приехали Из РФ и стран

бывшего СССР Европа Азия, Австралия Америка Физика 15 29 29 5 10 11 Биология 17 27 19 3 22 4

Ориентировочная оценка возрастного распределения (табл. 3) показывает, что более 2/3 приглашенных ученых еще не достигли возраста emeritus, то есть неизбежно совмещают руководство мегагрантной лабораторией с активной работой в другой организации (­часто — в другом городе, стране). Для сравнения в нижней строке таблицы приведено аналогичное распределение по году первой публикации для нашего «активного списка» [4] — почти 8 тыс. российских и русско­язычных ученых с цитированием работ последнего семилетнего периода не менее 100. Относительно распределения для приглашенных ученых оно смещено в «младшую» сторону. То есть для приглашаемых ведущих ученых в России имеется более молодой, но уже активный контингент, есть из кого создавать лаборатории.

Таблица 3. Возраст приглашенных ученых по году первой публикации. Для сравнения в последней строке приведено аналогичное возрастное распределение («активный список» [4])

До 1965

(ветераны) 1965–1974

(пенсионеры) 1975–1984

(молодые пенсионеры) 1985–1994

(зрелые ученые) 1995 и позднее (молодые ученые) Физика – 6 9 39 1 Биология 1 6 4 34 3 Всего 1 12 (~12%) 13 (~12%) 73 (~71%) 4 (~4%) Доля людей в «активных списках» [4] ~14% ~25% ~24% ~37%

Для ориентировочного сравнения с географическим распределением мегагрантов по физике и биологии (табл. 4) мы использовали распределение цитируемых российских ­ученых из списков [4], см. последнюю строку таблицы. И были приятно удивлены: мегагранты смещены в сторону столиц несколько слабее, чем постоянно действующая российская наука. По числу аккумулированных мегагрантов в части физики и биологии очень заметны Нижний Новгород (14) и Новосибирск (11). Преобладающее «поселение» мегагрантов в университетах отражает, вероятно, ­недоброй памяти министерский лозунг о «переносе науки в вузы». Вне вузов и институтов РАН расположились всего три гранта по биологии и один по физике.

Таблица 4. Принимающие российские организации

Москва

и Московская область Санкт-Петербург

и Ленинградская область Европейская Россия и Урал Сибирь и Дальний восток Университеты Институты РАН Физика 20 9 181 82 43 11 Биология 18 10 93 114 33 12 Всего 38 (~37%) 19 (~18%) 27 (~26%) 19 (~18%) 76 (~74%) 23 (~22%) Доля ­людей в списках [4] 54% 14% 14% 18% Не может быть оценена из-за пересечений

1 Екатеринбург, Калининград, Казань (2), Магнитогорск, Нижний Новгород (10), Саратов, Тольятти, Ульяновск

2 Новосибирск (5), Томск (3)

3 Казань, Краснодар, Нижний Новгород (4), Петрозаводск, Саратов, Севастополь

4 Владивосток, Красноярск (3), Новосибирск (6), Томск

Организаторы программы мегагрантов не скрывали от публики, что решают (в том числе?) задачу повышения числа российских пуб­ликаций в WoS. Мы попытались представить себе, как видны соответствующие результаты со стороны, то есть при поиске по номеру гранта. Номера в основном доступны на портале [2], остальные — кроме одного — найдены по открытым источникам. Ненайденный номер, возможно, и не присваивался, так как в нескольких статьях приглашенного ученого ссылка на мегагрант дана в формате «220 Government of the Russian Federation». По двум номерам грантов найти ни одной статьи в WoS не удается (в том числе в каком-либо искаженном написании, при просмотре всех acknowledgements в статьях руководителей). На рис. 1 обобщены сведения о мегагрантах 1 — 5-го конкурсов, для которых уже завершен трехлетний период. Многие мегагранты продлевались, наиболее типичный публикационный период составляет 5–6 лет.

Рис. 1. Число публикаций, для которых WoS отражает номера мегагрантных контрактов, в зависимости от длительности периода таких публикаций: (а) с разделением проектов по физике и биологии; (б) с разделением по группам ведущих ученых, выделенным в табл. 2.

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Первые впечатления от этих графиков таковы.

Высокую урожайность для министерства (условно — более 10 статей в год на лабораторию, что не редкость для обычных сильных российских лабораторий) смогли обеспечить около 20% мегагрантов. Примерно четверть не вышли за условную черту 5 статей в год на лабораторию (это примерно средний уровень эффективной российской научной группы во многих естественных науках). Некоторые мегагрантные проекты были прекращены досрочно, известны, в частности, случаи прекращения из-за необеспечения российской стороной условий контракта. Но многие неурожайные мегагранты продолжали финансироваться, и даже с продлением. «Урожайность по физике» несколько выше «урожайности по биологии» (рис. 1а). Особых различий в урожайности, достигнутой ведущими учеными из разных групп (иностранцы, представители диаспоры и «местные»), не обнаруживается (рис. 1б).

В целом, на первый взгляд, ничего такого особенно урожайного. И для проектов по физике и биологии 6-го конкурса ситуация близкая. Для 10 из них публикации обнаруживаются с 2018 года, еще для 3 — с 2019 года. Число статей за два года этих проектов составляет от 2 до 32, оно превышает 10 статей/год по двум мегагрантам, ниже 5 статей/год по семи из тринадцати. Отметим: очень типично одновременное указание в статьях мегагранта в комбинации с другими (иногда даже 5 и ­более) источниками средств. То есть мегагранты в основном попали в коллективы, успешные в добыче финансирования и не успевающие обес­печить добытое разными публикациями. Или объем мегагрантов слишком мал для развития их недешевой науки — и приходится подтягивать иные средства. Так или иначе желающим подсчитать стоимость мегагрантной статьи следует нормировать с учетом этого параллельного финансирования одних и тех же исследований.

Но вряд ли абсолютным числом статей можно измерять реальную пользу от мегагрантов, если таковая случилась. Можно вообразить следующие полезные результаты:

возникновение новых лабораторий, продолжающих работать после завершения всех продлений мегагрантов;

усиление ранее существовавших лабораторий (например, вывод их на новый уровень международного сотрудничества);

быстрый рост молодых ученых под крылом приглашенных.

Рассказать о том, какие признаки этого позитива удалось выявить в сведениях о публикациях, мы планируем в следующих материалах этой серии для ТрВ-Наука. Предметом анализа является собранная информация о «вкладе» статей с участием приглашенного ученого в массив «мегагрантных» статей, о совместных с ведущим ученым публикациях, поддержанных следующими после мегагрантов проектами, о динамике публикаций ключевых сотрудников мегагрантных лабораторий до и после мегагранта. Продолжение экскурсии по следам мегагрантов — в следующем номере ТрВ-Наука (14 января 2020 года).

Если у читателей возникнут конкретные предложения, что проанализировать в этом контексте, мы обязательно их рассмотрим — просим присылать на электронный адрес

corr.lists@gmail.com до 5 января.

Галина Цирлина, Михаил Фейгельман, Екатерина Малинкина

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