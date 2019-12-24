По следам мегагрантов – 1

Согласно пожеланиям участников краудфандинга «Корпуса экспертов» (КЭ) [1], мы начинаем серию публикаций по мотивам заявленных лотов с рассмотрения мегагрантов по физике и биологии. Самое время, поскольку наступает 2020 год, а мегагрантные «меры по привлечению ведущих ученых» предпринимались в рамках госпрограммы развития науки и технологий на 2013–2020 годы [2].
В первой части экскурсии по следам мегагрантов мы представляем некоторые результаты систематизации доступных на портале [2] сведений о выделявшихся мегагрантах по физике и биологии (1-й — 6-й конкурсы 2010–2017 годов), а также наиболее общие сведения о публикациях, в которые вылилось мегагрантное финансирование. Всего из 236 мегагрантов этих конкурсов мы отнесли к физике и биологии 103 (табл. 1). На сайте КЭ [3] доступна подробная таблица с фамилиями, номерами грантов, организациями и иной информацией.
Таблица 1. Число мегагрантов по физике и биологии
|
Номер/год конкурса
|
1/2010
|
2/2011
|
3/2013
|
4/2014
|
5/2016
|
6/2017
|
Всего
|
Физика
|
8
|
8
|
12
|
11
|
9
|
7
|
55
|
Биология
|
11
|
10
|
6
|
8
|
7
|
6
|
48
Междисциплинарные проекты включались в эту выборку в том случае, если в них доминировала физическая или биологическая составляющая. Из проектов по физике примерно половина (27) относится к физике конденсированного состояния, остальные более-менее равномерно распределены между квантовой оптикой (7, часто с существенной cond-mat составляющей), физикой высоких энергий (7), сугубо прикладной физикой (7) и физикой плазмы (5). Еще два включенных в выборку проекта относятся преимущественно к математической физике (в этой области есть и другие, с более выраженной математической составляющей — они сейчас не рассматриваются). В биологических проектах однозначно доминирует молекулярная биология, а другие разделы в основном представлены в комбинации с ней (генетика — 7, медицина — 7, общая биология — 5, организменная биология — 4).
Чуть менее трети ведущих ученых — физиков и биологов — «настоящие иностранцы», более половины представляют российскую научную диаспору (табл. 2). К диаспоре мы отнесли тех, кто долго работал вне Росиии и мог, соответственно, привнести в мегагрантные лаборатории некий зарубежный опыт (есть представители диаспоры, начавшие параллельную работу в России до получения мегагранта в рамках иных проектов). Представляются значимыми два географических различия между мегагрантниками по физике и по биологии: последняя гораздо сильнее ориентирована на американский континент и в меньшей степени склонна к выбору ведущих ученых из числа постоянно работающих в РФ.
Таблица 2. Откуда приехали приглашенные ученые
|
|
«Настоящие иностранцы»
|
Диаспора
|
С каких континентов приехали
|
Из РФ и стран
|
Европа
|
Азия, Австралия
|
Америка
|
Физика
|
15
|
29
|
29
|
5
|
10
|
11
|
Биология
|
17
|
27
|
19
|
3
|
22
|
4
Ориентировочная оценка возрастного распределения (табл. 3) показывает, что более 2/3 приглашенных ученых еще не достигли возраста emeritus, то есть неизбежно совмещают руководство мегагрантной лабораторией с активной работой в другой организации (часто — в другом городе, стране). Для сравнения в нижней строке таблицы приведено аналогичное распределение по году первой публикации для нашего «активного списка» [4] — почти 8 тыс. российских и русскоязычных ученых с цитированием работ последнего семилетнего периода не менее 100. Относительно распределения для приглашенных ученых оно смещено в «младшую» сторону. То есть для приглашаемых ведущих ученых в России имеется более молодой, но уже активный контингент, есть из кого создавать лаборатории.
Таблица 3. Возраст приглашенных ученых по году первой публикации. Для сравнения в последней строке приведено аналогичное возрастное распределение («активный список» [4])
|
|
До 1965
|
1965–1974
|
1975–1984
|
1985–1994
|
1995 и позднее (молодые ученые)
|
Физика
|
–
|
6
|
9
|
39
|
1
|
Биология
|
1
|
6
|
4
|
34
|
3
|
Всего
|
1
|
12 (~12%)
|
13 (~12%)
|
73 (~71%)
|
4 (~4%)
|
Доля людей в «активных списках» [4]
|
|
~14%
|
~25%
|
~24%
|
~37%
Для ориентировочного сравнения с географическим распределением мегагрантов по физике и биологии (табл. 4) мы использовали распределение цитируемых российских ученых из списков [4], см. последнюю строку таблицы. И были приятно удивлены: мегагранты смещены в сторону столиц несколько слабее, чем постоянно действующая российская наука. По числу аккумулированных мегагрантов в части физики и биологии очень заметны Нижний Новгород (14) и Новосибирск (11). Преобладающее «поселение» мегагрантов в университетах отражает, вероятно, недоброй памяти министерский лозунг о «переносе науки в вузы». Вне вузов и институтов РАН расположились всего три гранта по биологии и один по физике.
Таблица 4. Принимающие российские организации
|
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Европейская Россия и Урал
|
Сибирь и Дальний восток
|
Университеты
|
Институты РАН
|
Физика
|
20
|
9
|
181
|
82
|
43
|
11
|
Биология
|
18
|
10
|
93
|
114
|
33
|
12
|
Всего
|
38 (~37%)
|
19 (~18%)
|
27 (~26%)
|
19 (~18%)
|
76 (~74%)
|
23 (~22%)
|
Доля людей в списках [4]
|
54%
|
14%
|
14%
|
18%
|
Не может быть оценена из-за пересечений
1 Екатеринбург, Калининград, Казань (2), Магнитогорск, Нижний Новгород (10), Саратов, Тольятти, Ульяновск
2 Новосибирск (5), Томск (3)
3 Казань, Краснодар, Нижний Новгород (4), Петрозаводск, Саратов, Севастополь
4 Владивосток, Красноярск (3), Новосибирск (6), Томск
Организаторы программы мегагрантов не скрывали от публики, что решают (в том числе?) задачу повышения числа российских публикаций в WoS. Мы попытались представить себе, как видны соответствующие результаты со стороны, то есть при поиске по номеру гранта. Номера в основном доступны на портале [2], остальные — кроме одного — найдены по открытым источникам. Ненайденный номер, возможно, и не присваивался, так как в нескольких статьях приглашенного ученого ссылка на мегагрант дана в формате «220 Government of the Russian Federation». По двум номерам грантов найти ни одной статьи в WoS не удается (в том числе в каком-либо искаженном написании, при просмотре всех acknowledgements в статьях руководителей). На рис. 1 обобщены сведения о мегагрантах 1 — 5-го конкурсов, для которых уже завершен трехлетний период. Многие мегагранты продлевались, наиболее типичный публикационный период составляет 5–6 лет.
Первые впечатления от этих графиков таковы.
- Высокую урожайность для министерства (условно — более 10 статей в год на лабораторию, что не редкость для обычных сильных российских лабораторий) смогли обеспечить около 20% мегагрантов.
- Примерно четверть не вышли за условную черту 5 статей в год на лабораторию (это примерно средний уровень эффективной российской научной группы во многих естественных науках). Некоторые мегагрантные проекты были прекращены досрочно, известны, в частности, случаи прекращения из-за необеспечения российской стороной условий контракта. Но многие неурожайные мегагранты продолжали финансироваться, и даже с продлением.
- «Урожайность по физике» несколько выше «урожайности по биологии» (рис. 1а).
- Особых различий в урожайности, достигнутой ведущими учеными из разных групп (иностранцы, представители диаспоры и «местные»), не обнаруживается (рис. 1б).
В целом, на первый взгляд, ничего такого особенно урожайного. И для проектов по физике и биологии 6-го конкурса ситуация близкая. Для 10 из них публикации обнаруживаются с 2018 года, еще для 3 — с 2019 года. Число статей за два года этих проектов составляет от 2 до 32, оно превышает 10 статей/год по двум мегагрантам, ниже 5 статей/год по семи из тринадцати. Отметим: очень типично одновременное указание в статьях мегагранта в комбинации с другими (иногда даже 5 и более) источниками средств. То есть мегагранты в основном попали в коллективы, успешные в добыче финансирования и не успевающие обеспечить добытое разными публикациями. Или объем мегагрантов слишком мал для развития их недешевой науки — и приходится подтягивать иные средства. Так или иначе желающим подсчитать стоимость мегагрантной статьи следует нормировать с учетом этого параллельного финансирования одних и тех же исследований.
Но вряд ли абсолютным числом статей можно измерять реальную пользу от мегагрантов, если таковая случилась. Можно вообразить следующие полезные результаты:
- возникновение новых лабораторий, продолжающих работать после завершения всех продлений мегагрантов;
- усиление ранее существовавших лабораторий (например, вывод их на новый уровень международного сотрудничества);
- быстрый рост молодых ученых под крылом приглашенных.
Рассказать о том, какие признаки этого позитива удалось выявить в сведениях о публикациях, мы планируем в следующих материалах этой серии для ТрВ-Наука. Предметом анализа является собранная информация о «вкладе» статей с участием приглашенного ученого в массив «мегагрантных» статей, о совместных с ведущим ученым публикациях, поддержанных следующими после мегагрантов проектами, о динамике публикаций ключевых сотрудников мегагрантных лабораторий до и после мегагранта. Продолжение экскурсии по следам мегагрантов — в следующем номере ТрВ-Наука (14 января 2020 года).
Если у читателей возникнут конкретные предложения, что проанализировать в этом контексте, мы обязательно их рассмотрим — просим присылать на электронный адрес
corr.lists@gmail.com до 5 января.
Галина Цирлина, Михаил Фейгельман, Екатерина Малинкина
- trv-science.ru/2019/09/10/zavershen-crowdfunding-expertcorps/
- p220.ru
- expertcorps.ru/science/publications
- expertcorps.ru/science/whoiswho