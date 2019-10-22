Всепобеждающая нихерметрия

Уважаемая редакция!

В научном сообществе началось обсуждение проекта нового классификатора ВАК, слышатся стенания: куда делась механика, почему осталась только культурная география — куда делась бескультурная? Я же только посмеиваюсь: люди живут в прошлом, а то и позапрошлом веке — веке узкой специализации. Еще в XIX веке Козьма Прутков заметил, что узкий специалист подобен флюсу. От универсальных титанов Возрождения мы пришли к миллионам специалистов по иголкам ежа и крыльям мухи.

К счастью, в России есть универсальные гении: Михаил Валентинович Ковальчук глаголом жжет сердца людей, объясняя, что грядет смена парадигмы и конвергенции наук и технологий. Это учение, в первую очередь через вузовскую науку и молодежь, трансформирует нашу застойную реальность и, говоря концептуально, требует серьезнейшего переосмысления всех классификаторов и устоев.

Совсем не удивительно, что в такой бродяще-творческой атмосфере оказывается очевидным, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать. Ярким примером тому служит известный казус профессора РГСУ Ильи Медведева, который в прошлом году практически без соавторов опубликовал в научных журналах, индексируемых Web of Science, более 170 статей. Вдумайтесь, коллеги: более 170! В рамках обычного ограниченного научного мышления невозможно себе представить, что ученый-медик смог за год провести такой объем исследовательских работ, чтобы опубликовать более полутора сотен статей.

Однако есть неоспоримый факт, господа хорошие: статьи всё же опубликованы в журнале из Web of Science. Да, может быть, журнал этот индийский и не первой квартили, но статьи есть! И я понимаю, что раз такого успеха нельзя было добиться с помощью стандартных методик и подходов, значит, профессор-новатор, пусть, может быть, не до конца понимая это и несколько кустарно, но применил принципиально новую когнитивно-конвергентную методологию — нихерметрию.

Наверное, вы еще не слышали такого слова, и это неудивительно: ведь наименование нового научного направления я придумал совсем недавно. Название направления происходит от его основного и концептуального познавательного инструмента — нихерметра. Это, если так можно выразиться, прибор, который не производит никаких конкретных измерений, но, тем не менее, позволяет получать целый массив научных знаний особым, когнитивно-конвергентным образом.

Предвидя лавину ваших вопросов, я сразу поспешу уточнить: если господин Медведев, пусть интуитивно, но на практике овладел нихерметрической методологией, то я развиваю это направление сугубо концептуально и мне пока сложно описать всё в деталях.

Я понимаю, что поначалу мой труд будет весьма неблагодарным занятием: сколько раздастся смешков и ядовитых подколок со стороны замшелых ретроградов, сколько по­явится обвинений в лженауке… Но это не важно, главное в другом. Немного перефразируя поэта, можно сказать, я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в российской есть! Вне всякого сомнения, научно-методологические основы нихерметрии займут почетное место в списке научных специальностей ВАК, у нас появятся заслуженные и признанные нихерметристы Российской Федерации, будет создано нихерметрическое отделение РАН, а там, глядишь, Россия превратится в ведущую нихерметрическую державу мира!

А это, коллеги, будет серьезной заявкой на мировое научное лидерство! Судите сами: сколько статей в год может опубликовать рядовой ученый? Одну, две, три, четыре, пять? Если ученый работает в коллективе, если он руководитель с массой учеников и подчиненных, то 10−20−30… Разница в продуктивности между специалистом старой закалки и прогрессивным нихерметристом, как видим, как минимум на порядок!

Один профессор Медведев в 2018 году опубликовал 0,2% от общего числа статей российских ученых, индексируемых Web of Science! А если бы в нашей стране работал не один уникум, а пятьсот ученых, овладевших победоносной нихерметрической методологией, то публикационные показатели страны удвоились бы и можно было бы считать нацпроект по науке выполненным!

Но плох тот солдат, который не хочет стать генералом: представьте себе, что в России работает 10 тысяч нихерметристов. Это уже не хухры-мухры, а реальное мировое научное лидерство, с блеском демонстрируемое признанными формальными показателями! Причем с минимальными затратами для бюджета: в то время как синхротроны и научные суда стоят дорого, нихерметры, хотя пока еще сложно назвать их точную цену, обойдутся стране гораздо дешевле.

Ваш Иван Экономов

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