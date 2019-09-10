Завершен краудфандинг «Корпуса экспертов»

Еще раз спасибо всем поддержавшим «Корпус экспертов» (КЭ) в ходе летнего краудфандинга [1]. Несмотря на отпускной и полевой сезоны, за 60 дней было собрано 1 238 249 руб. Спасибо ТрВ-Наука за информационную поддержку, фонду «Эволюция» — за предоставление площадки для этого процесса. На прошедшей неделе собранные средства переведены в Независимый московский университет, выступающий в роли юридического лица КЭ.

В краткой форме итоговая статистика краудфандинга такова. Общее число поддержавших проект — 431, в том числе 370 работающих в области естественных наук и математики, включая 7 академиков РАН, 33 членов- корреспондентов РАН и 14 профессоров РАН. Это коллеги, работающие в 30 городах, 8 наукоградах и научных поселках, а также 14 коллег из диаспоры (им было довольно сложно осуществить перевод, но некоторым удалось). Наиболее велико число участников-физиков (42%, не считая био-, гео- и химфизиков). Следующая по величине группа — биологи (23%, включая биофизиков). Все наблюдавшиеся в июне-июле тенденции, касающиеся наиболее активных узких специализаций и городов (описаны в [2]), сохранились на завершающем августовском этапе.

Краудфандинг был очень важен для КЭ не только в материальном смысле, но и как своего рода опрос общественного мнения. Итоги опроса, безусловно, влияют на планы развития проекта в части анализа разнообразных данных, накопленных за десять лет в базе КЭ.

Исследования подробностей (около)научной жизни

В наиболее прямой форме опросом можно считать сбор средств на объявленные в [1] лоты. Хотя поддержка этих лотов (предполагаемых исследований разных аспектов (около)научной жизни) составила всего 13% от собранной суммы, мы уверены, что эти исследования нужны. В отношении пяти лотов, явно получивших поддержку в тех или иных областях, планируем действовать в следующем порядке.

«По следам мегагрантов». Сейчас мы актуализируем данные о публикациях для 153 мегагрантников, ранее введенных в базу КЭ, и еще раз сверяем наш список с «первоисточниками» информации о выделении мегагрантов. По публикациям будет прежде всего установлено, в какой степени мегагрантная научная продукция производилась именно при совместном участии приглашенного ученого и сотрудников принимающей организации, а также в какой степени продолжались исследования по тематике мегагранта после его завершения. Будет также рассмотрен вопрос о «пересечении» финансовой поддержки исследований мегагрантами и иными источниками — эта информация, доступная в Web of Science, тоже собирается в базе КЭ. В конце октября — начале ноября мы надеемся опубликовать первую версию такого исследования для биологии и физики.

«Популяционная генетика РАН». Скоро выборы и в РАН тоже… Традиционно после очередных выборов в РАН мы вводим в базу всех вновь избранных, а также обновляем сведения о званиях у тех, кто в базе давно имеется. Это не слишком сложно, так как в последние годы по большинству естественно-научных отделений в РАН избирают достаточно цитируемых специалистов, которые в базе уже есть. К концу года постараемся опубликовать пробное исследование по популяционной генетике математического отделения РАН (по математике этот лот получил максимальную поддержку).

«Танцы с бубнами» и «Эффект кресла». Предварительно планируем на первую половину 2020 года по физико-математическим и по биологическим наукам соответственно.

«Мал золотник, да дорог». Проблема цитирования в малоцитируемых областях является важнейшей для проекта КЭ, и в части биологических наук (преобладающая поддержка этого лота) мы начинаем заниматься вопросом о типичных показателях цитирования для разных направлений уже сейчас. Но это будет не быстро: продвижение к прозрачному результату сильно зависит от готовности профильных консультантов комментировать промежуточные данные, извлекаемые из базы КЭ. В ходе краудфандинга нескольких таких консультантов удалось найти.

Таблица 1. Интерес, проявленный к «лотам», выраженный в тыс. руб. Описания лотов см. на странице [1]. Выделены красным «рекордные» цифры: из всех областей знания интерес к разным лотам оказался наибольшим у биологов; по сумме всех областей знания наибольший интерес проявлен к исследованию «по следам мегагрантов». Выделены синим максимальные суммы, собранные по каждому лоту в одной области знания. ‌ Лот Астрономия Биология Математика Механика Науки о Земле Физика Химия Всего По следам мегагрантов 5 26,5 3 1,1 0 25,5 4 65,1 Популяционная генетика РАН 1 6 11 0 0 1 2 21 Танцы с бубнами 0 3 10 0 4 8,5 0 25,5 Под одну гребенку 1 0 0,6 0 0 2 6 9,6 Слияния институтов 1 2 0 0 0 2 1 6 Эффект кресла 0 13 0 0 0 0 2,5 15,5 Мал золотник 0,6 19 0,15 0 1 0 0,5 21,25 Всего 8,6 69,5 24,75 1,1 5 39 16 163,95

Вопрос о малоцитируемых областях тесно связан с вопросом, на который нам часто приходится отвечать: насколько полны списки цитирования [3]? Полагаем, что этот вопрос пора уже рассматривать в широком смысле, т. е. говорить о полноте списков не в связи с условными порогами по цитированию, а в связи с их представительностью как списков специалистов, заметных в международной научной среде по публикациям. Это не вопрос обязательных публикаций в журналах той или иной «категории», «импактности» или страны. Как мы неоднократно разъясняли, доступное в Web of Science «скрытое цитирование» позволяет вы­явить интерес к работам, опубликованным даже в малодоступных для зарубежных коллег источниках. Как снизить пороги в списках, чтобы в них попали квалифицированные и авторитетные люди из малоцитируемых областей, но при этом не попали просто все подряд? Чтобы списки [3] были вполне репрезентативны как источник информации о специалистах по всем конкретным узким направлениям?

Кстати, о госстатистике

В ходе краудфандинга по мотивам присходивших обсуждений мы изучили новый для КЭ вопрос о госстатистике. Из источника [4] удалось узнать, что в 2017 году в области естественных наук работало около 80 тыс. человек, из них с ученой степенью — примерно 43 тыс. человек (см. таблицу ниже). Эти цифры полезно иметь в виду при обсуждении вопроса о том, насколько база КЭ репрезентативна и каковы перспективы ее расширения.

Наличие кандидатской степени для естественных наук является нормальной квалификационной ступенькой, в том числе и в смысле появления публикаций. Понятно, что молодые люди до защиты диссертации часто еще не «накапливают» публикаций в количестве, достаточном для перехода порогов в активном списке КЭ (хотя альтернативные случаи, при работе аспирантов в активных командах, нам известны). Поэтому имеет смысл прежде всего обсуждать отличия цифр из базы КЭ (см. в [5]) от указанных 43 тысяч.

Работающих в России в списках [3] сейчас 72%, т. е. около 7,7 тыс. человек. Кроме них, в базе КЭ еще около 6 тыс. специалистов, рекомендованных коллегами в опросах, — это в основном представители низкоцитируемых направлений и люди, занятые прикладными задачами. Таким образом, база КЭ содержит сведения о 13,7 тыс. человек, или почти 1/3 занятых в сфере естественных наук специалистах со степенью. Во-первых, это очень даже немалая часть — особенно если учесть, что собранные по публикационным признакам независимо от чинов и званий — это с большой вероятностью продуктивные специалисты. Во-вторых, сведения об этой 1/3 собраны в базе КЭ с подробностью, на два порядка превосходящей всё, что имеется на тему статистики науки у любых «официальных органов». Прежде всего в смысле реальной научной специализации каждого из этих 13,7 тысячи, определенной в терминах современной науки. В-третьих, конечно, было бы полезно расширить представительность базы КЭ на оставшиеся пока «за бортом» 2/3, а также на часть «неостепененных» коллег, прежде всего прикладников.

Нет сомнений в том, что при таком расширении можно было бы обнаружить заметное количество людей, занимающихся вполне полезной работой по техническому обеспечению исследовательской работы своих коллег. А также обнаружить людей, публикующих содержательные статьи, не проходящие порогов КЭ по причине узости научной тематики (что еще вовсе не означает ее «неактуальности») и малости числа потенциально цитирующих коллег. Наконец, неизбежно будут обнаружены и лица, вовсе ничего научно полезного не производящие. Надеемся, что когда-нибудь такое широкое исследование тоже будет проведено. Но для него необходимо участие значительного числа заинтересованных консультантов из разных областей науки.

Помочь процессу расширения можно путем рекомендаций. Большой опрос КЭ завершен почти два года назад, но все специалисты из списков [3], не получавшие нашу анкету или не отвечавшие на нее, могут дать рекомендации в любой момент. Для этого нужно написать администратору проекта Ольге Ивановне Гармаш с просьбой прислать анкету (адреса на титульной странице списков [3]).

Еще раз всем спасибо за поддержку.

Михаил Фейгельман, Галина Цирлина,

координаторы проекта «Корпус экспертов»

crowd-expertcorps.ru trv-science.ru/2019/07/30/volnovye-yavleniya-v-crowdfundinge-expertcorps/ expertcorps.ru/science/whoiswho Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. Л. Дьяченко и др. — М.: НИУ ВШЭ, 2019 trv-science.ru/2019/07/02/pochemu-expertcorps-objavil-crowdfunding/

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