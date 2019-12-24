Человек энтомологический

Специалист по двукрылым, канд. биол. наук Никита Вихрев рассказал особому корреспонденту ТрВ-Наука Алексею Пеплову об очередной энтомологической экспедиции и сложностях классификации видов насекомых.

— Никита, я знаю, что вы только что вернулись из энтомологической экспедиции. Кажется, в Африку?

— Собирались в Эфиопию, в малообследованные места на границе с Южным Суданом, но в последний момент планы пришлось поменять: в Эфиопии начались межнациональные столкновения. Мы полетели в Малайзию.

— В Малайзии с дикой природой всё плохо?

— С дикой природой хуже в Эфиопии, поэтому так хотелось успеть изучить то, что еще осталось. В Малайзии положение тоже не назовешь благополучным, но почти через всю страну тянется хребет Титивангса, вокруг которого в основном сохранились нетронутые горные леса, по которым еще прыгают наши родственники — гиббоны.

— В этих горных лесах вы и работали?

— Да, море мы видели только с самолета. Но если кто-то представил себе картину, как суровый мужчина прорубает себе дорогу в джунглях, отгоняя обезьян, то вынужден разочаровать, энтомологу это не нужно и даже вредно. Энтомологу важно иметь возможность работать с микроскопом, иметь возможность разобрать, смонтировать и высушить материал, иметь компьютер, где хранится вся специальная литература, чтобы понять, что ловится. Во влажный сезон, когда дожди ежедневны и большую часть дня сидишь в облаке, чтобы что-то собрать, надо иметь крышу над головой. А найти тропинку в лесу или русло ручья всегда можно, если живешь на опушке.

— И где вы нашли подходящее «жилье на опушке»?

— Это забавная история. В колониальные времена англичане проложили дорогу и ­построили на хребте Титивангса поселок Fraser’s Hill, где спасались от малазийского зноя. Очень много видов насекомых описаны по экземплярам, пойманным на Fraser’s Hill. Получив независимость, малайцы решили переплюнуть англичан и постепенно построили еще один горный поселок — Genting Highlands. Представьте себе наш квартал Москва-сити, вознесенный на 1700 метров над уровнем моря: небоскребы гостиниц и казино почти всегда скрыты облаками, но иногда взору предстает совершенно сюрреалистическое зрелище. (Может возникнуть вопрос: в чем радость жить в номере, за окнами которого почти всегда виден только темно-серый туман? Ведь при современных кондиционерах и в Куала-Лумпуре прохладно. Думаю, ни в чем. Просто жить на Genting Highlands так же круто, как на Николиной Горе.)

— Там вы и жили?

— Нет, мы сняли квартиру пониже, а на самый верх ездили, когда погода позволяла. Помимо того, что так дешевле и уютней, были и другие соображения. Представьте себе отель-казино, в холл которого вваливается энтомолог после экскурсии: с рюкзаком, мокрый, грязный, по ногам течет кровь от укусов пиявок. В Азии проще относятся к внешнему виду, но всему есть предел.

— И каковы результаты поездки? Поймали ли вы неизвестные науке виды насекомых?

— Все про это спрашивают. Вообще-то поймали несколько явно новых видов. Но самое главное, что собрали большую коллекцию известных видов из Юго-Восточной Азии.

— Пожалуйста, поясните, почему это так важно.

— Сегодня все стараются описать новые виды, но никто не хочет кропотливо разбираться со старыми. Так энтомологическая систематика сейчас погружается в хаос. Позвольте я поясню. Предположим, к нам прилетели зоологи с другой планеты. Под Костромой они поймали пару экземпляров нашей фауны и, изучив их, описали вид Человек костромской. Потом летающая тарелка переместилась в Конго, и там гости тоже отловили несколько человек. Конголезцы четко отличались от костромичей и окраской, и фигурой. Изучение ДНК также показало наличие существенных и повторяющихся отличий. Поэтому был описан другой вид — Человек конголезский, и в правильности вывода у инопланетян не было причин сомневаться. Но для очистки совести ученые решили посетить еще одну точку, например Чикаго. Там они встретили оба «вида» и весь спектр переходных форм между ними, таким образом, оказалось, что перед нами две географические формы, которые свободно скрещиваются между собой. Нередки в зоологии и обратные случаи, когда внешние отличия минимальны, а репродуктивный барьер надежно изолирует похожие виды. Решение подобных таксономических задач для насекомых, видов которых многие тысячи, — огромная и важная работа, которая очень далека от удовлетворительного решения.

— Можно все-таки что-то увидеть из вашего улова? Будем верить, они не приснятся читателям ночью…

— С удовольствием. Новые виды показывать не буду, надо сначала опуб­ликовать в научной статье. Но вот самец Atherigona pendleburyi с причудливо украшенными передними ногами. Вид описан американцем Мэллоком (John Russell Malloch) в 1935 году как раз по экземпляру с Fraser’s Hill. С тех пор его никто не видел, а теперь Зоомузей МГУ стал обладателем пяти самцов! Или синее существо, которое большинство приняли бы за жука. На самом деле это муха такая необычная — Spaniocelyphus palmi из тропического семейства Celyphidae.

— Спасибо за разговор! Редакция желает вам удачи и энергии в новых экспедициях!

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