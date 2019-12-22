ВАК в плену у ФСБ — 4. Как один генерал экономиста врать научил, или Преследование собственного интереса, доходящее до вероломства

В Тверском суде нам удалось получить копию стенограммы того самого дела, про которое мы писали в серии публикаций «ВАК в плену у ФСБ»[1] о раздиссертачивании генерал-майора В.Н.Щеблыкина[2]. В этом судебном процессе ВАК участвовать отказался, а ходит на него только представитель Минобрнауки. Министерство же сдало тогдашнего председателя ВАК Владимира Филиппова с потрохами: в представленной суду стенограмме черным по белому прописано, что голосование было два за лишение, один воздержался, пять против, т.е. кворум (десять человек) заведомо не был набран.

Однако нас сейчас интересует не Филиппов, а заместитель председателя экспертного совета по экономике профессор Сергей Николаевич Сильвестров. Ему уже случалось выступать с оправданием «монгольского лжекнижника» Д.Д.Цыренова[3], при том, что экспертный совет единогласно проголосовал за лишение степени. Попавшие к нам документы очень ярко описывают роль профессора Сильвестрова в оправдании ученого генерала.

Заведение, которое возглавлял генерал Щеблыкин, когда-то называлось «Первая школа пограничной и внутренней охраны НКВД им. К.Е. Ворошилова» (да-да, «внутренняя охрана» – это та самая ВОХРа, которую мы хорошо знаем по источникам о ГУЛАГе), было впоследствии переименовано в «Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова». Сейчас это – «Голицынский пограничный институт ФСБ РФ». (Куда исчез советский боевой нарком Ворошилов со знамен этого богоспасаемого учреждения?)

***

Председатель ВАК В.М. Филиппов: Сергей Николаевич, поясните по сути дела.

Заместитель председателя Экспертного совета С.Н. Сильвестров: Некоторые возражения против возражений. Поступило возражение на позицию экспертного совета, где говорится, что, якобы, мы не проводили исследование. Провели исследования.

Комментарий. В возражениях мы обвинили экспертный совет по экономике в том, что тот не провел сравнительного исследования диссертации Щеблыкина и тех совместных работ Щеблыкина с Л.А.Чудаковым и В.В.Коноваловым, которые якобы извиняют некорректное цитирование из диссертаций этих двух лиц. С.Н.Сильвестров эти обвинения отрицает. Ниже будет показано, что С.Н.Сильвестров слукавил по крайней мере в отношении наиболее объемного источника – диссертации Чудакова[4]: экспертный совет не проводил текстологического сравнения совместных работ с Л.А.Чудаковым с диссертацией В.Н.Щеблыкина.

У меня есть 20 страниц текста,

Комментарий. В Заключении Экспертного совета нет никаких «20 страниц текста».

так же, как и на последующие исследования Коновалова, поскольку мы считаем, что все заявления по ЗоЛУСу между собой связаны. Это, действительно, научная школа. Вопросы возникают постоянно одни и те же: перекрестное цитирование, цитирование третьих лиц.

Комментарий. …и повторная защита диссертаций соавторов в качестве новых диссертаций.

При этом нужно обратить внимание, и мы нашли совместные НИРы с 2006 года, которые проводятся большим коллективом.

Комментарий. Согласно рекомендации президиума ВАК 6-пл от 11.12.2018, экспертный совет не имел права учитывать эти НИРы, даже если бы они существовали, так как они не упомянуты в автореферате. Заметим также, что заявителям эти таинственные НИРы не были показаны ни разу.

Как Коновалов был руководителем у Темирова. так и по одному из тех, на кого ссылается Заякин и его коллеги. Чудаков – там ситуация такая же. Чудаков – тоже ученик Щеблыкина.

Комментарий. Как Чудаков сумел выучиться экономике у ВОХРовского генерала, руководившего пограничной академией – совершенно непонятно. Но, кажется, никак: Чудаков ныне рекомендован Президиумом к лишению ученой степени.

Николаю Николаевичу [Казанскому. – А.З.], может, интересно будет знать, потому что это яркий пример работы робота и работы человека. Есть три возражения по поводу состоятельности работы Щеблыкина. что он [не] сослался на работы третьих лиц: Капелюшникова, Чудакова. Коновалова. Владимир Михайлович, если дадите возможность, я просто приведу конкретные примеры, как работает робот, и как можно было бы поработать на самом деле.

В основном работа Капелюшникова использована в первой части диссертации. Как каждый из нас, он [Щеблыкин. – А.З.] пытается проанализировать предшественника, посмотреть, на что опирается автор в своих исследованиях, есть ли у него собственные теоретические воззрения, взгляды, как он оппонирует и так далее. Один из авторов, с которым он солидаризируется, не переписывая, не цитируя [sic! – ред.] и не воруя текст – это был Капелюшников. Делается очень просто. Все 13 страниц, которые в заявлении объявлены, якобы, заимствованными, на самом деле таковыми не являются. Я приведу пример. В частности, страница 27 на сайте «Диссернета» выделена как некорректное заимствование. Цитировать не буду. Автор пишет: «Это научный результаты из работ Вильсона [здесь и далее правильно – Уильямсона. – А.З.]», имеющий ссылку в виде сноски, указывающей автора научного результата и оформленные кавычками. Можно предположить, что это украденный текст и переведенный Капелюшниковым. но это вовсе не так, поскольку там высказывается мнение самого Щеблыкина, при этом на этой же странице дальше пишется следующая цитата, которая предлагается как некорректная, из Капелюшникова: «Капелюшников следующим образом излагает концепцию ограниченной рациональности» [наша конъектура, в стенограмме – ошибка расшифровки: «ограничивая рациональности». – А.З.]. То есть он показывает, как дискутирует с зарубежным автором сам Капелюшников, дает его оценки и дает оценку по отношению как к зарубежному автору, так и Капелюшникову. Естественно, робот выделяет этот текст как абсолютно совпадающий, причем достаточно большие и внушительные цитаты, закавыченные цитаты. Это всё у меня есть.

Комментарий. Перед закавыченной цитатой из Капелюшникова на стр. 27 в самом деле есть на него ссылка. Но профессор Сильвестров пропустил, что на стр. 27 Щеблыкин списывает у Капелюшникова авторский перевод работы Уильямсона, которая на русский язык отдельно не переводилась.

А вот, к примеру, на стр. 30 имеется переписывание из Капелюшникова без единой ссылки на него. Это видно на рис. 2 – он был подан в ВАК как приложение к ЗоЛУСу, следовательно, профессор Сильвестров не мог его не видеть.

И это не дословный перевод Уильямсона или другого автора: Щеблыкин переписывает анализ Капелюшниковым положений Р.Коуза, Ссылки на Коуза перекочевывают в диссертацию Щеблыкина, что не извиняет генерала, так как тот анализ положений Коуза, который делается, принадлежит не Коузу и не Щеблыкину, а Капелюшникову.

На странице 29 имеется прямое заимствование результата Вильсона, оформленное в виде цитаты из оригинала его русского перевода в кавычках с указанием автора и источника, а в нижней части страницы продолжается пересказ научного результата Вильсона, используя частично авторское изложение, а частично фразы, используемые для его изложения Капелюшниковым. что оформлено ссылкой на статью Капелюшникова как автора источника особого мнения по поводу результатов Вильсона. Что это, как ни дискуссия? Простите, тогда как писать тексты? Диссернет говорит, что нужно буквально на каждое такое упоминание писать одно и тоже.

Комментарий. На странице 29 имеется следующий фрагмент из работы Капелюшникова, на который ссылка отсутствует: «Именно потому, что неполные контракты подвержены разночтениям … они нуждаются в защите. Средства такой защиты обеспечивают различные институциональные и организационные установления, к числу которых относятся и специальные механизмы управления сделками, составляющие главный предмет изучения в теории трансакционных издержек». Идущая за ним фраза «(поскольку, как отмечает Р.И. Капелюшников, это понятие не поддастся буквальному переводу)» не является ни в каком смысле ссылкой в отношении предшествующего абзаца. Мы уже не говорим о том, что предыдущий абзац должен был быть закавычен.

Проглядывая весь этот текст, ты видишь, что так нельзя относиться. Мы чисто формально принимаем обвинения человека в чем-то.

Комментарий. Совершенно верно: заявления о лишении ученой степени построены чисто формально – они про кавычки и ссылки, про единые для всех правила цитирования, а, например, не про новизну и актуальность.

Причем сразу хочу сказать, что работа написана на очень сложную тему. Кто бы взялся за систему ценностей, связал бы с экономикой и с системой управлениям качеством? Тем не менее, автор взялся. И я заинтересовался. Ты взялся, но руководишь институтом пограничных дел. Оказывается, он на эти темы пишет с 1998 года. То есть это не натужно написанное и как-то скомпилированное, а сделанная работа. Я пытался анализировать по существу текста. По существу, анализ текста дает намек на то, что автор как бы заинтересованный, он полемизирует в круге соавторов этой тематики. С другой стороны, он высказывает свою точку зрения и выходит на очень сложную тематику.

Также аналогично страница 37 [? – А.З.]: имеется некорректное заимствование на страницах 29–30. Дается большой текст.

Комментарий. См. о стр. 29–30 выше.

В текст вкраплены мнение Капелюшникова а потом он это комментирует и ссылается на первоисточник, откуда Капелюшников взял, и на самого Капелюшникова. Я не знаю, что тут дальше сказать.

Комментарий. Вот образчик сплошного списывания генералом Щеблыкиным с текста Капелюшникова (стр. 33–35). Может ли профессор Сильвестров показать, где тут ссылка на Капелюшникова, и каким образом в текст «вкраплено» мнение Капелюшникова, если текст полностью Капелюшникову же и принадлежит? Заодно просим профессора Сильвестрова указать, где генерал Щеблыкин сам что-то «комментирует».

Заодно предлагаем профессору Сильвестрову показать, где ссылка на Капелюшникова на стр. 161–162, на которых генерал Щеблыкин беззастенчиво заимствует анализ Капелюшниковым классификации активов, разработанной Вильямсоном.

Это касается одного из пунктов, я могу и дальше примеры приводить, но не хочу занимать ваше время.

Там еще много пересечений с Чудаковым, но я хочу сразу обратить внимание, что Чудаков защитил диссертацию 27 декабря 2011 года. В начале февраля 2012 года рассылается автореферат Щеблыкина. Кто у кого списал? Кто кому писал? О некорректности здесь говорить можно, что, да нужно было бы сослаться на своего собственного ученика.

Комментарий. Следует понимать эти слова так, что профессор Сильвестров с нами согласился в плане некорректности заимствований.

Скажите, кто из нас. сидящих здесь в зале, не был в пиковой ситуации, когда его аспирант или соискатель выходил в критической ситуации, и ему нужно было бы помочь? Но вы все защитились. и даже являетесь членкорами и академиками, и вы уже не волнуетесь об этом. Я тоже об этом не волнуюсь. Но если, допустим, критическая ситуация, а сейчас человек, выходящий на защиту, это еще и ваши баллы, оценки и так далее, что вы будете делать? Конечно, вы поможете. Если, не дай Бог, вам еще докторскую надо защитить, вы через 5 или 9 лет окажетесь здесь. Эту ситуацию надо понимать. И в 2011 году это произошло. И судить человека надо не по Положению 2013 года, а по предшествующему Положению, которое говорило, что заимствование – это не просто текстовые заимствования, а заимствования результатов совместных работ и мыслей.

Комментарий. Это неправда. Эту точку зрения широко распространяет профессор Докукин и его коллеги из Стандартинформа[5]. Однако сравнительный анализ Положений о присуждении ученых степеней показывает стабильность данной нормы права, начиная с 1989 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ПРИСВОЕНИЯ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ. Утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1989 г. № 1186. П. 19: «При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права ее повторной защиты.»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ НАУЧНЫМ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ПРИСВОЕНИЯ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 1994 г. № 1185 (изначальная редакция). П. 18. «При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. В случае использования чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии прохождения без права ее повторной защиты.»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (редакция от 30.01.2002). П. 12. «При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично. В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 (редакция от 31.03.2009). П. 12. «При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, соискатель обязан отметить это в диссертации. Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично. В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. П. 14: «В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство.»

Так вот, если заимствование есть, это нехорошо. А там совпадений новизны, как и в случае с Коноваловым, нет. Еще надо сказать спасибо этой школе, которую каждый раз выносят здесь на обсуждение, чувствуется, что они – очень интересный объект для исследований.

Комментарий. Тут Сергей Николаевич забывает указать, что наиболее полно «научная школа» Стандартинформа исследована еще в 2017 г. в классической работе Анны Абалкиной[6].

Может быть, их можно было бы в чем-то обвинить, но, к счастью, у них расходится научная новизна. И это очень важно.

Комментарий. Нет, не важно. ЗоЛУС не оспаривает научную новизну.

Другое дело, что технически мы можем говорить о некорректности некоторых вещей. Например, с Чудаковым, я бы сказал, да, зная, что твой ученик защищается, я бы сослался. Но у них совместные работы, ссылки на работы есть.

Комментарий. Профессор Сильвестров говорит неправду. В диссертации Щеблыкина ссылок на какие-либо работы Чудакова (в соавторстве со Щеблыкиным или без такового) нет.

Можно было бы сослаться на Чудакова, но он еще к тому времени не защитился, потому что работа была отправлена на утверждение в ВАК.

То есть тут надо входить в обстоятельства дела достаточно глубоко. Если я сейчас буду поверхностно соглашаться с заявлением, то наш совет поступит против совести.

В.М. Филиппов: Пожалуйста, сначала вопросы к экспертному совету.

А.А. Муравьев: Все ли публикации, в которых отражены результаты совместного исследовательского труда, отражены в автореферате и диссертации?

С.Н. Сильвестров: Нет [sic! – А.З.], я согласен с этим. Есть упоминание на Чудакова в автореферате, но ссылки на работы в диссертации нет.

Комментарий. В автореферате имеются упоминания двух совместных статей Щеблыкина с Чудаковым (№№ 14, 15 в списке публикаций), разделенное соавторство, Щеблыкину принадлежит 0,3 и 0,4 печатного листа соответственно.

Однако складывать объем этих статей нельзя, так как они представляют собой типичную множественную публикацию (статья в Транспортном деле России – чуть сокращенный вариант статьи в журнале «Наука и бизнес: пути развития»), что видно из сравнительного анализа текстов, который, видимо, профессор Сильвестров, не провел. Таким образом, полный объем совместных работ Щеблыкина с Чудаковым следует оценить по длине статьи в «Наука и бизнес…», составляющий 17000 знаков или чуть менее 0,5 п.л [7]

А.А. Муравьев: Справедливо ли возражение Заякина, что объем совместной публикации значительно меньше объема заимствованных материалов?

С.Н. Сильвестров: Нет. Это ключевое возражение.

Комментарий. Профессор Сильвестров сказал неправду. Совпадения с Чудаковым присутствуют в диссертации Щеблыкина практически непрерывным куском на интервале стр. 179 – стр. 238, т.е. составляют около 60 страниц (с учетом заполнения по 1700 знаков на страницу). Считая печатный лист в 40000 знаков, имеем совпадения в объеме примерно 2,5 печатных листа, что в пять раз превышает реальный объем совместных трудов Чудакова и Щеблыкина (даже без учета разделения авторства).

Во-первых, по Коновалову совершенно очевидно, что объем совместных публикаций превышает цитирование. Это мы обнаружили и это напрямую указано в нашем заключении.

Комментарий. Помимо ключевого возражения к объему совместных работ с Чудаковым (который по любой оценке получается в несколько раз меньше списанного с диссертации Чудакова), профессор Сильвестров забывает, что наши возражения апеллировали к прямому текстовому сравнению диссертации Щеблыкина с этими совместными трудами (а точнее, как разъяснено выше – одним трудом, опубликованным дважды). Раз профессор Сильвестров не доложил Президиуму о результатах прямого сравнения, сделаем это мы здесь. Именно, указанные совместные работы Чудакова со Щеблыкиным совпадают с диссертацией Щеблыкина только на страницах 190–192, 195, 198–200, 216–218. Это 10 страниц из 56 страниц диссертации Щеблыкина, на которых та совпадает с диссертацией Чудакова. Таким образом, Экспертный совет либо просто не провел прямого текстового сравнения диссертации Щеблыкина с этими совместными трудами, либо утаил их от Президиума.

Во-вторых, это тоже вопрос о суждении. Вряд ли надо ссылаться на постановление, которое было 11 декабря, потому что, если это научно-исследовательская работ, совершенно очевидно, что будут расхождения текста по объему. Если объем — количественная величина – является фактом доказательства некорректного заимствования, тогда это другой вопрос.

Н.Н. Казанский: По существу, как вы оценили работу не с точки зрения, проходит она через президиум, проходит она через совет, а с научной точки зрения? Давайте я грубее спрошу: вы рекомендовали бы аннотировать [т.е. удостоить отдельной, особой похвалы – А.З.] эту работу?

С.Н. Сильвестров: Я бы рекомендовал. Работа на самом деле сложная, привлекательная, и сама тематика необычная.

В.М. Филиппов: Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, пожалуйста, мнения.

А.А. Муравьев: Коллеги, у нас опять всплывают некие научно-исследовательские работы, которые не отражены ни в тексте диссертации, ни в тексте автореферата. Были они или не были, непонятно. По нынешним правилам, мы не обязаны их учитывать. Вернее, обязаны их не учитывать. Это то, что было принято 11 декабря 2018 года.

Я бы просил президиум поступить аналогично с предыдущим делом и пригласить человека на заседание, послушать, в чем состоит его собственный вклад в написании этой диссертации. Потому что пересечения очень большие.

Н.В. Корниенко: Хотя это очень далекая от моей область работы, но я знаю, что такое научная школа, и научных школ у нас осталось не так много. Я думаю, что в филологии они скоро вообще исчезнут. И, если здесь есть результат, а я доверяю экспертному совету, они говорят о работах. Если мы еще будем рубить научные школы и доверять роботу, машине, то мы, ВАК, сыграем не лучшую роль в науке.

А.А. Муравьев: Коллеги, мы с вами эту научную школу уже обсуждали — диссовет закрыт нашим же решением. Не забывайте, мы уже оценили эту научную школу. Эго было сделано ровно год назад.[8]

В.М. Филиппов: Не спешите. Там были защиты, а работали они в другом месте.

B.А. Болотов: Я правильно понимаю, что, в отличие от Коновалова, Щеблыкин был на заседаниях экспертного совета и всё обсуждали в диалоге с ним?

С.Н. Сильвестров: Да, он произвел хорошее впечатление.

В.М. Филиппов: И заседание экспертного совета вел Афонцев С.А.?

С.Н. Сильвестров: Да.

В.М. Филиппов: Есть еще желающие высказаться? Нет.

Тогда давайте поступим следующим образом. Вы сами к этому пришли, и Наталья Васильевна об этом сказала, что это научная школа, где и Коновалов, и Щеблыкин, и Чудаков. Единственная большое отличие от предыдущего дела, что Коновалов, в силу своей работы в Росатоме и командировке, никуда не приходил, тем не менее решения были положительные и в диссовете, и в экспертном совете. Щеблыкин был на заседаниях и диссовета, и экспертного совета, и решения тоже положительные.

Но Александр Александрович предлагает его пригласить по аналогии с Коноваловым. Голосуем в порядке поступления предложений. У нас есть проект рекомендации президиума, что, на основании заключения экспертного совета, рекомендовать министерству отказать в лишении Щеблыкина В.Н. степени доктора экономических наук.

Кто за данное предложение, прошу голосовать? 5.

Кто за то, чтобы рекомендовать лишить степени? Нет.

Кто воздержался? 4.

Теперь, кто за то, чтобы пригласить Щеблыкина В.Н. сюда, прошу голосовать? 6.

Кто за то, чтобы не приглашать, а решать вопрос? 4.

Я вас всех запутал, потому что состоялось первое решение о том, чтобы не лишать степени.

А.А. Муравьев: Но второе решение тоже состоялось – 6 человек.

А.В. Кузнецов: У нас кворум-то еще есть?

В.М. Филиппов: Кворум есть. Большинство было за то, чтобы рекомендовать не лишать.

Комментарий. Для кворума требовалось не менее 10 членов социально-гуманитарной сессии Президиума ВАК.

С.Г. Еремеев: Владимир Михайлович, у нас первое решение прошло?

В.М. Филиппов: Прошло.

С.Г. Еремеев: Зачем тогда второе предложение голосовали?

В.М. Филиппов: Поэтому я и сказал, что я вас запутал. Второе решение тогда не имеет смысла.

А.А. Муравьев: Ничего не понял.

В.М. Филиппов: Давайте переголосуем. У нас было первое предложение экспертного совета. Кто за то, чтобы рекомендовать министерству отказать в лишении степени доктора экономических наук Щеблыкина В.Н., прошу голосовать? 5.

Кто за то, чтобы лишить степени? 1.

Кто воздержался? 2.

Решение принято – отказать в лишении.

Комментарий. Решение не было принято, так как не было кворума. За такие вольности Филиппову уже доставалось от Министерства.[9]

* * *

Замечательный русский экономист Ростислав Капелюшников в своей работе о лауреатах Нобелевской премии 2009 г., «использованной» генералом Щеблыкиным, пишет: «Оппортунизм определяется Уильямсоном, который ввел это понятие в научный оборот, как «преследование собственного интереса, доходящее до вероломства» (self-interest-seeking with guile). Сюда относятся всевозможные формы лжи, обмана, мошенничества, для которых в традиционной неоклассической теории не находилось места…» (op.cit., стр. 42–43). Удивительным образом этот пассаж, заимствованный генералом, применим к modus operandi экспертного совета в лице профессора Сильвестрова. Положение о присуждении ученых степеней базируется на неявной посылке добросовестности экспертов президиума ВАК, диссертационных и экспертных советов, т.е. на выполнении ими их «контрактных обязательств», и на неявной посылке общедоступности любой информации, касающейся присуждения ученой степени. В существующие правовые нормы системы научной аттестации не было заложено никаких механизмов, о которых писал один из этих лауреатов, точка зрения которого была разъяснена русскому читателю в статье Капелюшникова: «Как продемонстрировал Уильямсон, существует немало институциональных механизмов, способных превращать “просто” обещания в “обязательства, заслуживающие доверия”. К их числу относятся обмен “заложниками”, предоставление обеспечения, забота о поддержании репутации, публичные заявления о взятых на себя обязательствах и многое другое. (Если, скажем, информация о невыполненных обещаниях сразу становится общим достоянием, то угроза потери репутации будет сдерживать потенциальных нарушителей, заставляя их “держать слово”.)» (ibid. стр. 51). Отсутствие в системе научной аттестации таких механизмов позволяют диссоветам врать экспертным советам, а руководству ВАК – основывать свое суждение на «нет основания не доверять экспертному совету».

Указанными механизмами могли бы, в частности, быть полная гласность в работе экспертных советов и президиума ВАК, однако до сих пор руководство ВАК блокировало подобные инициативы. Сделать обсуждение на экспертных советах и президиуме открытым (как в диссоветах), публиковать результаты поименного голосования, дать доступ заявителям к «лжекнигам» и другим фальшивкам, которые подают диссертанты в экспертные советы и президиум – ВАК не разрешает ничего из вышеперечисленного, а формально независимые от него сотрудники Департамента аттестации выполняют не требования закона, а требования Филиппова.

Данная статья – пример того, как должны были бы быть устроены те самые вильямсоновские механизмы: публикация этой стенограммы, мы надеемся, принесет С.Н. Сильвестрову те самые последствия нарушения своих обязательств перед системой научной аттестации. Редакция «Троицкого Варианта – Наука» ожидает, что профессор Сильвестров ответит на вопросы:

Почему не было проведено прямое текстовое сравнение работ Чудакова и Щеблыкина с диссертацией Щеблыкина, а если оно проводилось, то почему не было сообщено Президиуму его достоверных результатов?

Почему Президиуму была сообщена неверная информация об отношении объема совместных работ Щеблыкина с Чудаковым к объему совпадений в диссертации Щеблыкина?

Андрей Заякин

[1] А.Заякин. Оправдать доцента, чтобы спасти ректора. ТрВ-Наука. 03.04.2019.

А.Заякин. ВАК в плену у ФСБ — 2, или Как генерал разучил математика считать. ТрВ-Наука №275. 26.03.2019.

А.Заякин. ВАК в плену у ФСБ — 3, или Как один генерал министра читать разучил. ТрВ-Наука № 291, 31.10.2019.

[2] https://www.dissernet.org/expertise/scheblykinvn2012.htm

[3] Лоббисты монгольского лжекнижника. Кто и зачем отмазывал «пророка» Даши Цыренова в ВАКе? ТрВ-Наука. 02.12.2019.

[4] https://www.dissernet.org/expertise/chudakovla2011.htm

[5] М.Гельфанд. Метаплагиат. ТрВ-Наука №281. 10.06.2019.

[6] А.Абалкина. Стандартинформ больше не по стандарту. ТрВ-Наука №243. 05.12.2017.

[7] http://wiki.dissernet.org/wsave/ScheblykinVN2012comp.html

[8] А.Муравьев. Как (не) работает ВАК и его президиум: заметки бывшего инсайдера. ТрВ-Наука. 02.07.2019.

[9] В.Власов, М.Гельфанд, А.Заякин, А.Ростовцев. Три ошибки — двойка. Почему нынешнее руководство ВАК должно быть отстранено от должностей. ТрВ-Наука. 11.12.2019.

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