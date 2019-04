Оправдать доцента, чтобы спасти ректора

Бурятский экономист Цыренов сфабриковал задним числом книги, чтобы закрыться от обвинений в плагиате. Председатель ВАК Филиппов, нарушив порядок голосования, спас его от раздиссертачивания.

С каждым годом в нашей стране всё больше пророков. Самым эффективным способом отвести от себя обвинения в плагиате является издание книг задним числом, и это неизбежно приводит к смешным ошибкам, когда факты, числа и документы из настоящего попадают в «прошлое». Книги, издаваемые задним числом, обычно делаются на коленке из современных материалов, и из них постоянно вылезают ослиные уши мнимых авторов.

Мы уже писали про профессора Аношину, которая переплюнула всех своих коллег, издав задним числом шесть книг [1]. Она прокололась до боли смешно — цитируя в книгах, датированных 2005−2009 годами и посвященных проблемам землевладения и землепользования, доклад Федеральной кадастровой палаты с указанием ссылки на сайт rosreestr.ru, который сейчас принадлежит Росреестру — федеральному ведомству, ведающему землеустройством. Она не учла, что Интернет помнит всё, и что в те далекие годы этот сайт принадлежал коммерческой фирме, которая составляла «желтые страницы» — справочник магазинов и парикмахерских.

Другим знаменитым пророком стал и.о. ректора Курганского госуниверситета Прокофьев, который «предсказал» в 2010 году решение Конституционного суда от 2013 года, равно как и точную статистику по политическим партиям на 2013 год [2].

22 марта на заседании Президиума ВАК был оправдан очередной пророк — перспективный бурятский ученый Даши Цыренов. Сама его фигура слишком примечательна, чтобы не написать тут о его тернистом пути в науку.

Даши Цыренов начал свою академическую карьеру с того, что скомпилировал свою диссертацию методом мелкой нарезки трудов Петра Анисимова, Альбины Шайдуллиной, Алексея Буркова, Долгормы Цыденовой и других. Всего заимствования без кавычек и ссылок были обнаружены на 87 страницах его диссертации [3].

Цыренову на тот момент было 23 года. Можно списать ошибку на молодость. В ВАКе любят иногда, прописав хорошую ижицу, «миловать» молодых ученых из провинции, если из обстоятельств их жизни кажется обоснованным предположение, что они плагиатили сами от невеликого ума, а не покупали работу на заказ за деньги. Обычно из-за дверей Президиума в такие моменты доносятся обрывки фраз «какой хороший мальчик», «давайте не будем юноше ломать карьеру», «ну вы же видите, он активно работает в науке».

Вот он и стал работать. С 2011 года хороший мальчик Цыренов опубликовал 19 списанных статей. Две из них уже отозваны редакциями журналов [4]. Вообще, Цыренов является одним из лидеров нашей «Диссеропедии российских журналов»: среди 4000 российских ученых, статьи которых были проверены на плагиат, он занимает шестое место, несмотря на свою молодость.

И это засвидетельствовано не только «Диссеропедией», но и Верховным судом Республики Бурятия. Суд в декабре 2017 года установил [5], что Цыренов писал статьи, нарезая на части докторскую диссертацию своей коллеги из Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Светланы Михайловой [6]. Как говорится, купи шесть пирожков и собери одного котенка: суд выяснил, что Цыренов распилил диссертацию Михайловой на шесть статей, которые издал под своим именем вместе с полудюжиной соавторов, среди которых был и сам ректор БГУ Николай Мошкин. При этом Цыренов пошел на очень смешной научный подлог в эмпирических данных.

Так, согласно решению суда, статья Д.Д. Цыренова и А.Д. Гармаева «Статистическое исследование инноваций в пространственной дифференциации экосистемы Российской Федерации» [7] — это всего лишь скопированные страницы 97−102 диссертации Михайловой, в которых статистические данные, исходно относившиеся к поступлениям в Пенсионный фонд России, представлены Цыреновым как затраты бюджета на инновации. Кто представляет себе масштаб бюджета ПФР, должен тут упасть под стол от смеха. Совпадения охватывают и численные расчеты, в которых идентичны все десятичные знаки.

Статья Д.Д. Цыренова с соавторами «Оценка пространственной дифференциации и прогнозирование величины затрат на научные исследования» [8] — это копипаст страниц 146−158 диссертации Михайловой. Доходы Пенсионного фонда выдаются при этом за расходы на науку в России, так что, согласно Цыренову, общероссийский объем расходов на научные исследования составляет порядка 4 трлн руб. в год! Направление заимствования из диссертации Михайловой в работу Цыренова, а не наоборот, подтверждается тем, что анализ ведется по 74 субъектам федерации, что бессмысленно в случае анализа затрат на исследования, но вполне имеет смысл для анализа работы ПФР, так как региональные отделения ПФР существуют в 74 субъектах федерации.

Ныне отозванная редакцией журнала статья Д.Д. Цыренова и В.А. Рубана «Краткосрочное прогнозирование грузооборота транспорта организаций с учетом территориальных различий» [9] — это, как выяснено судом, всё те же страницы 146−158, в которых всё те же статистические данные, исходно относившиеся к поступлениям в Пенсионный фонд России (в рублях), представлены авторами теперь уже как грузооборот организаций в тонно-километрах! То есть Цыренов поменял не просто доходы на расходы, не просто одну статью бюджета на другую: он поменял размерность величины, а ее численные значения не поменял.

Наконец, статья в соавторстве с ректором БГУ, Н.И. Мошкиным и др. «Методологические проблемы криминологического прогнозирования механизмов детерминации преступлений и иных правонарушений в контексте формирования объемов бюджетных ассигнований регионов на их профилактику» [10] — это опять, как установлено судом, страницы 146−158 диссертации Светланы Михайловой. Но теперь статистические данные, исходно относившиеся к поступлениям в Пенсионный фонд России, представляются авторами в качестве затраты бюджета на профилактику преступлений! Совпадения охватывают и численные модели, в которых совпадают, например, все знаки регрессионных коэффициентов. В силу подлога данных, допущенного Цыреновым, теперь уже объем расходов на профилактику преступлений снова составляет невообразимую для этой статьи бюджета цифру порядка 4 трлн руб. в год!

Пожалуй, в истории фальсификаций в русской науке мы впервые наблюдаем случай, когда одни и те же эмпирические данные были три раза представлены одним и тем же автором как относящиеся к трем разным величинам, причем всякий раз не к тем, к которым они на самом деле имеют отношение.

В ходе судебного разбирательства для подтверждения своей позиции Цыренов, ректор Мошкин [11] и их соответчики представили в суд в свою защиту изданную задним числом монографию «Модель развития региональной транспортно-логистической системы» (датирована 2010 годом), однако суд оценил данную датировку как недостоверную: «[Судебная] коллегия исходит из отсутствия доказательств выпуска в печать в 2010 году брошюры Цыренова Д.Д. „Модель механизма развития региональной транспортно-логистической системы“, подтверждающих заказ печати, тираж, срок исполнения заказа».

Частью фальшивых статей Цыренов отчитался по госзаданиям и грантам. С учетом того, что научные исследования были фальсифицированы, возникает вопрос, не следует ли считать денежки, полученные Цыреновым и соавтором, — распиленными?

Сейчас Даши Цыренов отвечает за организацию учебной работы Института экономики и управления БГУ, работает доцентом Кафедры эконометрики и прикладной экономики и занимает пост председателя Совета молодых ученых Бурятии. Вот каких успехов можно добиться, если не ограничиваться тупым копипастом, а еще и расцветить его веселеньким научным подлогом!

Цыренов не остановился на списывании текстов и фальсификациях результатов. В 2018 году диссертационный совет Плехановки рекомендовал лишить Цыренова ученой степени. Чтобы избежать этой печальной судьбы, Цыренов задним числом издал в монгольском издательстве «Адмон» две книги (в соавторстве с Б. Болором и Е. Баторовой) и один конференционный сборник (Международная конференция «Отгонгэрэл»), датировав их 2003−2005 годами, о чем и получил справку от менеджера по продажам этого издательства. И вот здесь проявились его пророческие способности.

В книге 2005 года (в соавторстве с Еленой Баторовой) на стр. 75 он пророчески процитировал «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», которая будет утвержден распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Поручение же о начале подготовки «Концепции» было дано президентом Путиным по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 года.

То есть, если верить датировке монгольской книги, талантливый 17-летний юноша предсказывал ход мыслей, отданные распоряжения и указания президента России за год до того, как президент успел подумать и дать указания.

В выходных данных монографии 2003 года (в соавторстве с монгольским ученым Б. Болором) указано: «Подписано в печать 08.01.2003». Между тем в списке литературы имеется цитирование: «Vayrynen R. Regionalism: Old and New / R. Vayrynen // International Studies Review. — 2003. — № 1». Речь идет о статье [12], которая опубликована в № 1 тома 5 указанного журнала. Этот выпуск датируется мартом 2003 года. Фактически же, согласно дате, указанной на выпуске журнала, он был опубликован лишь 29 мая 2003 года, т. е. на полгода позже подписания в печать книги Цыренова. Это еще один пример удивительного пророчества.

«Соавторы» Цыренова по книгам (Б. Болор, Е. Баторова) и другие лица, указанные как авторы работ сборника конференции (кроме, возможно, Лхамадиева и Цыденовой), защищались в ВСГУТУ после 2005 года. Мы просмотрели авторефераты следующих «соавторов» Цыренова и «участников конференции Отгонгэрэл»: Алгаа Эрденэчимэг (2006), Аюшеева Светлана Николаевна (2006), Баторова Елена Михайловна (2006), Белимова Лариса Николаевна (2006), Болор Банзарагчийн (2006), Сэнгээгийн Нарангэрэл (2006) и ни в одном из них не увидели упоминания их собственных работ в списке публикаций, в которых изложены основные результаты диссертационного исследования.

Резонно поставить вопрос: а что это за монографии такие, и что это за конференционные публикации такая, которые нельзя никому показать? Как так получилось, что материалы студенческой конференции, единственный raison d’etre которых обычно — попасть в список публикаций, не отразились в автореферате ни одного из ее участников? Как получилось, что юный автор, который должен был быть страшно горд, что в возрасте 14 лет издал научную монографию, а в 17 лет — другую, не упомянул ее вплоть до 2018 года нигде, ни в автореферате, ни в каком-либо другом своем труде?

Потаенному знанию мыслей Президента и редакционных планов издательства Wiley есть два объяснения: либо Цыренов был перевоплощением Юрия Владимировича Андропова, либо менеджер по продажам издательства «Адмон» (М. Загдсурен) просто соврал.

И это было напрямую подтверждено справкой от генерального директора издательства «Адмон» господина Р. Энхбата. Он дезавуировал справку от менеджера продаж и сообщил, что этот сотрудник будет наказан за предоставление ложной информации. При этом справка от менеджера продаж не имела печати фирмы — на ней был поставлен только адресный штамп, который продается в любых канцтоварах. Сам оригинал этой справки не был представлен, в распоряжении ВАКа был только нотариальный перевод с незаверенной неапостилированной копии. Справка же от Энхбата была удостоверена подписью и красной квадратной печатью монгольского нотариуса и апостилирована монгольским МИДом.

Экспертный совет ВАК 20 декабря 2018 принял решение лишить Цыренова ученой степени. 22 марта дело попало на Президиум.

И тут стало происходить странное. Представитель Экспертного совета профессор Харламов, хорошо известный в качестве диссеродела [13], не подготовился толком к этому заседанию. Он не смог ответить на элементарные вопросы председательствующего В.М. Филиппова о том, на каких страницах диссертации Цыренова Экспертный совет нашел плагиат и из каких работ. С трудом найдя ЗоЛУС, он стал невпопад цитировать нашу Таблицу 1, даже не разобравшись, где в ней указаны суммарные цифры по плагиату из каждого источника. Филиппов резко выговорил Харламову, что к Президиуму нужно готовить лучше. Сам факт злостного обмана Экспертного совета, доведенный до его сведения, и ставший основанием для его решения, Харламовым озвучен не был. Равным образом Президиуму не были сообщены все многочисленные факты нарушения Цыреновым академической этики, установленные судом, и безусловно важные для данного дела, хотя эти сведения своевременно были направлены в адрес ВАКа.

Филиппов, обычно гневно-нетерпимый к любым речам, не относящимся к сути вопроса, благосклонно выслушал юношу. Цыренову было позволено (в отличие от большинства выступающих, которых я видел на заседаниях ВАКа) пространно рассказывать о своем тяжелом детстве, о школе для одаренных детей, о «совместных работах» с Баторовой и Болором (в отношении которых уже было доказано, что их не существовало), якобы выполненных им в школьные годы, и о выдающемся вкладе Цыренова в закрытие техникумов в Бурятии — по его словам, он внес выдающийся вклад в оптимизацию системы ССУЗов.

Благоволение председателя не исчерпалось регламентной терпимостью. При подсчете голосов Филиппов грубо нарушил правила принятия решений ВАКа. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов ВАКа, участвующих в заседании Президиума. В случае же Цыренова Филиппов напрямую отказался правильно посчитать голоса! В заседании участвовали шестнадцать человек. За лишение было четыре человека. А сколько против — он просто не стал считать, заявив, что их «больше, чем за». По сообщениям членов ВАКа, они тоже не успели толком пересчитать, но те несколько человек, с кем я поговорил, утверждают, что их было не более восьми. Голоса воздержавшихся тоже никто не считал. Да и, стоя за дверью, можно было явственно слышать — просто по хронометражу реплик, — что никто не считал: между «кто против» и «решение принято» прошли доли секунды, а не 5−10 секунд, нужные, чтобы аккуратно сосчитать девять голосов, нужные для принятия решения. Далее Филиппов публично сообщил мне, что, с его точки зрения, для принятия решения нужен простой перевес голосов, а набрать более половины голосов — не нужно.

Уже был случай, когда ни одно предложение (ни «лишить степени», ни «оставить степень») не было принято перевесом в 50% + 1 голос — в деле ректора МГТУ ГА Бориса Елисеева, и Филиппов уже делал эту ошибку. Тогда голосование было: 9 — лишить, 10 — не лишать, 5 — воздержались. Для принятия решения, соответственно, нужно было 13 голосов. Филиппов объявил об отказе в лишении. Но это решение было ничтожным, на что указал в жалобе член Президиума ВАК Александр Фрадков. Жалоба была удовлетворена, дело Елисеева переголосовано, и он лишен степени.

Другим нарушением Филиппова на пятничном ВАК было несоздание Комиссии для анализа разногласий между Президиумом и ЭС. Пункт 20 Порядка работы ВАКа гласит: «В случае расхождения позиций экспертного совета Комиссии с позицией Комиссии по рассматриваемому вопросу председатель Комиссии формирует экспертную группу для подготовки мотивированного заключения по принятой рекомендации Комиссии. В экспертную группу на паритетных началах включаются представители экспертного совета Комиссии и Комиссии». Филиппов, вместо того, чтобы создать такую группу в бесспорном порядке, зачем-то поставил вопрос на голосование, и объявил об отказе в создании такой группы. Между тем, Порядок работы ВАКа не предусматривает опциональность создания комиссии; эта норма императивна, т. е. ВАК имеет не право, а обязанность создавать такую комиссию. Кстати, в деле Елисеева она в конечном счете и была создана.

После того, как было объявлено решение Президиума, Филиппов по-отечески пожурил Цыренова, строго велев ему извлечь уроки из решений диссовета и экспертного совета.

Конспиролог шепчет, что благостные реплики членов Президиума, зеленый свет, данный елейным речам «молодого перспективного ученого», были результатом деятельности Мошкина и его лоббистов. По сути, на пятничном ВАКе решалась судьба не Цыренова, а его босса, соавтора, подельника, соплагиатора, соучастника подлогов в его журнальных статьях. Потеря ученой степени Цыреновым с учетом расклада нынешней ситуации вокруг БГУ стала бы с большой вероятностью катализатором отставки Мошкина.

Однако не нужно объяснять заговором то, что можно объяснить обычной наивностью и недальновидностью. Члены Президиума вполне могли быть очарованы бойким мальчиком. О его роли в разрушении бурятской науки, в распиле казенных денег, выданных на научные исследования, о его научных подлогах, о плагиате в статьях они просто не знали — потому что Экспертный совет им не доложил, а заявителям Филиппов на Президиуме разрешает выступать только в жанре вопросов.

Андрей Заякин

