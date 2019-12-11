Три ошибки — двойка

Почему нынешнее руководство ВАК должно быть отстранено от должностей

Неоднократно было написано1 и сказано публично о нелегитимности нового состава ВАК, поскольку при его назначении семнадцать членов были назначены с нарушением требования «не более двух сроков подряд”.

Правительство предпочло поставить под сомнение все решения ВАК, начиная с июня 2019 г., но остаться при своем незаконном решении. Ну и прекрасно. В положении о ВАК предусмотрено, что члены ВАК, допустившие три нарушения в своей работе, исключаются из ее состава. Так вот, только за последние два года руководство ВАК наделало в своей работе столько формальных ошибок, что его можно было бы выгнать, и уже не один, а несколько раз.

Подчеркнем, что когда мы в этом тексте говорим об «ошибках», речь идет не об отмазывании жуликов — это другая история, — а о чисто формальных нарушениях процедуры принятия решений в ВАК. Имели место следующие эпизоды.

(А) 22 марта 2019 г. В.М. Филиппов не стал считать голоса2 при рассмотрении дела Д.Д. Цыренова. Факт нарушения был признан Министерством: что следует из положительного ответа на жалобу «Диссернета» заместителю министра науки и высшего образования Г.В. Трубникову, в которой мы этого и требовали — переголосовать дело по-нормальному.

(Б) Тогда же, 22 марта 2019 г., ВАК слушал3 дело генерала Щеблыкина. В зале осталось только семь членов соответствующей сессии Президиума из десяти, необходимых для кворума. Решение, принятое ВАКом в таком составе, — ничтожно.

(В) 19 апреля 2019 г. В.М. Филиппов неправильно определил результаты голосования по Ю.Н. Божко. За лишение было пять голосов, голоса против и воздержавшихся не были подсчитаны; Филиппов объявил решение «не лишать ученой степени». Поскольку неясно, сколько из непосчитанных членов проголосовали бы против, а сколько — воздержались, установить волю Президиума невозможно, но в любом случае ранее Экспертный совет по экономике был за лишение, а потому Филиппов, исходя из объявленного им же решения Президиума, был обязан создать комиссию в рамках п. 20 Порядка работы ВАК, что сделано не было. Последовала жалоба Г.В. Трубникову, которая была удовлетворена, т.е. министерство согласилось с нашей позицией, дело Божко было возвращено для правильного голосования.

(Г) 26 июня 2019 г., т.е. уже в новом составе, называющий себя председателем ВАК В.М. Филиппов фальсифицировал результаты голосования рекомендации4 ВАК5. Напомним, что 26 июня 2019 г. пленум ВАК рассматривал проект рекомендации, один из пунктов которого предусматривал обязательную регистрацию в РИНЦ изданий, включенных в перечень ВАК («анти-РИНЦевский» пункт). Свою инициативу руководство ВАК объясняло просто: необходимо прекратить «проводимую РИНЦ политику произвольного исключения из РИНЦ изданий, уже включенных в … Перечень научных изданий». Рекомендация была спровоцирована работой по исключению из РИНЦ «лжекниг»6, которую вела весной нынешнего года Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Кому-то очень не хотелось, чтобы книги, изданные задним числом, были признаны фальшивыми (дела К.Г. Прокофьева, О.Э. Фотиной, Ю.Ф. Аношиной и др.).

«Анти-РИНЦевский» пункт встретил резкую критику как со стороны членов ВАК, так и министра Котюкова. В ответ на это Филиппов пообещал учесть все замечания, но предложил все же принять проект рекомендации за основу (что предполагало дальнейшее обсуждение и уточнение ее отдельных пунктов, в том числе «анти-РИНЦевского»). Члены ВАК пошли навстречу председательствующему, однако, как вскоре выяснилось, зря. В конце июля рекомендация, включая «анти-РИНЦевский» пункт, была размещена на сайте ВАК как официальная позиция пленума комиссии.

Согласно жалобе члена ВАК А.В. Дыбо, рекомендация не была принята в окончательном виде. Эта жалоба была удовлетворена Министерством и в настоящее время «анти-РИНЦевский» пункт из рекомендации изъят, хотя и не без некоторой стыдливости.

(Д) 22 ноября 2019 г. не был должным образом определен результат голосования Президиума ВАК по вопросу лишения ученой степени С.М.Дорофеева (не было набрано более половины голосов членов ВАК за декларированное решение).

Вспомним и более старые истории.

(Е) 08 июня 2018 г. руководство ВАК фальсифицировало результаты голосования по делу о лишении ученой степени ректора МГТУ ГА Б.П. Елисеева. Жалоба члена ВАК А.Л. Фрадкова на имя замминистра Трубникова была удовлетворена, т. е. Минобрнауки согласилось с доводом о фальсификации результатов голосования.

(Ж) 15 декабря 2017 г. В.М. Филиппов, в нарушение п. 20 Порядка работы ВАК, не создал требуемую Комиссию для согласования позиций ЭС и Президиума по делу Б.Е. Левитского (ЭС был за лишение ученой степени, Президиум — против).

(З) 12 мая 2017 г. В.М. Филиппов отказался в заседании Президиума ВАК по делу о лишении степени Ю.М. Кищенко выслушать представителей заявителя по доверенности. На это было указано в жалобе заявителя проф. В.А. Челомбитько на имя замминистра Трубникова. Жалоба была удовлетворена, дело возвращено.

Итого с мая 2017 по июнь 2019 г. Филиппов допустил по меньшей мере восемь нарушений: игнорировал отсутствие кворума, фальсифицировал результаты голосования, нарушал Порядок работы ВАК. Из них как минимум четыре случая признаны Министерством: оно согласилось, что имела место фальсификация голосования по Цыренову, Божко и Елисееву, а также что ВАК должен выполнять требования Гражданского кодекса РФ (положения о доверенности).

Министерство, однако, не спешит одергивать Филиппова, как будто бы нормативные акты (Положение о ВАК, порядок работы ВАК) обязательны к исполнению только для Минобрнауки, но не для ВАК. В судах Министерство занимает неизменно ту позицию, что ВАК — это совершенно автономная организация наподобие «Диссернета»7, которую Министерство не имеет право ни к чему понудить, включая соблюдение его же, Министерства, норм и правил. Получается, что ВАК, хотя и работает при Министерстве, получает от него карандаши и бумагу, помещения для заседаний, электричество, услуги водопровода и канализации, может нарушать любые законы России и приказы Министерства, так как никому не подчиняется, никому не подотчетна, не может получать прямых указаний по исправлению своей деятельности от Министра, его замов и Департамента аттестации и пренебрегает хождением в суды.

С учетом всего вышеперечисленного, мы направили прилагаемую жалобу Г.В.Трубникову и просим его публично ответить на наш вопрос: каким образом Минобрнауки собирается отреагировать на злоупотребления со стороны нынешнего фактического руководства ВАК?

В.В. Власов, М.С. Гельфанд,

А.В. Заякин, А.А. Ростовцев

1 Т. Морщакова. Насколько легитимен новый состав ВАК? ТрВ-Наука №282. 02.07.2019.

https://trv-science.ru/2019/07/02/naskolko-legitimen-novyj-sostav-vak/

2 А. Заякин. Оправдать доцента, чтобы спасти ректора. ТрВ-Наука. 03.04.2019.

https://trv-science.ru/2019/04/03/opravdat-docenta-chtoby-spasti-rektora/

3 А. Заякин. ВАК в плену у ФСБ — 2, или Как генерал разучил математика считать. ТрВ-Наука №275. 26.03.2019.

https://trv-science.ru/2019/03/26/vak-v-plenu-u-fsb-2/

4 https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=35&name=3397129001&f=3544

5 М. Гельфанд. Перерекомендация. ТрВ-Наука №291. 05.11.2019.

https://trv-science.ru/2019/11/05/pererekomendaciya/

6 А. Заякин. Гранитная плита науки. Новая газета. 12.07.2019. https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/07/12/81221-granitnaya-plita-nauki

7 А. Заякин. ВАК в плену у ФСБ — 3, или Как один генерал министра читать разучил. ТрВ-Наука №291. 31.10.2019.

https://trv-science.ru/2019/10/31/vak-v-plenu-u-fsb-3/

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Жалоба

на регулярные неправомерные действия Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Трубникову Григорию Владимировичу 125993, г. Москва, Тверская ул., д. 11, 109992, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 от

Власова Василия Викторовича,

Адрес электронной почты: vvvlas@gmail.com Гельфанда Михаила Сергеевича,

Адрес электронной почты: mikhail.gelfand@gmail.com Заякина Андрея Викторовича,

Адрес электронной почты: a.zayakin@gmail.com Ростовцева Андрея Африкановича

Адрес электронной почты: dissernet@gmail.com

Исх. №OutMON4795

от «___» ноября 2019 г.

Уважаемый Григорий Владимирович!

С 2013 года мы регулярно обращаемся в Минобрнауки России с заявлениями о лишении ученых степеней. Рассмотрение наших заявлений в ВАК при Минобрнауки России (далее – Комиссия) нередко проходит с нарушением порядка (процедуры), установленного Положением о присуждении ученых степеней1, Положением о ВАК2, Порядком проведения заседаний ВАК3. В частности, рассмотрение заявлений о лишении ученых степеней на заседаниях Президиума ВАК может проводиться в отсутствие кворума, без соблюдения Порядка проведения заседаний ВАК, а рекомендации приниматься с нарушением требования о необходимом количестве голосов, без подсчета голосов, фальсифицироваться или вноситься с голоса (без отражения в повестке дня). Другие лица периодически обращаются в связи с аналогичными нарушениями.

Однако в таких ситуациях Минобрнауки в лице Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников при Минобрнауки России (далее – Департамент), который в силу положений п. 12-13 Порядка организации заседаний ВАК знает и не может не знать о допускаемых на заседаниях Президиума ВАК нарушениях, не только не предпринимает никаких мер по пресечению нарушений, но даже не сообщает о них своему руководству. Действия Департамента теоретически могли бы быть объяснены тем, что Минобрнауки России не отвечает за решения Комиссии, а Департамент является только «почтальоном» (передает из Комиссии и в Комиссию документы и материалы), и не обязан проверять, соблюдает ли Комиссия (Президиум Комиссии) установленный Положением об ученых степенях, Положением о ВАК, Порядком проведения заседаний ВАК порядок рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней. Схожая позиция высказывалась представителями Минобрнауки России при рассмотрении административных дел, возбужденных по моим административным исковым заявлениям (в частности, №02а-0936/2019, 02а-0006/2018, 02а-0187/2018).

Данная позиция несостоятельна в силу следующего.

1. Обязанность Минобрнауки России выявлять случаи нарушения Комиссией и (или) ее отдельными членами, в том числе председателем Комиссии, его заместителями, главным научным секретарем, Положения о ВАК, Положения об ученых степенях, Порядка проведения заседаний ВАК и принимать меры к исключению таких членов Комиссии из ее состава установлена абз. 3 п. 11 Положения о ВАК.

2.1. Действительно, до принятия Положения о ВАК (2011)4 Минобрнауки России не несло ответственность за решения Комиссии, которые подлежали самостоятельному обжалованию (оспариванию). В то время Комиссии были предоставлены полномочия как по проведению научной экспертизы, так и по принятию решений государственно-властного характера5. С целью предотвращения случаев коррупционного поведения членов Комиссии и созданных при ней экспертных советов6, и повышения качества и независимости научной экспертизы было принято решение об ограничении полномочий Комиссии исключительно последней. Полномочия по принятию решений, влекущих возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей, были переданы Минобрнауки России (п. 4 Положения о ВАК (2011), п. 4, 38, 41 Положения о порядке присуждения ученых степеней7 и др.).

2.2. Передача полномочий означает не только предоставление права принимать решения, но и несение ответственности за принимаемые решения. Именно из этого исходит судебная практика, признавая Минобрнауки России надлежащим ответчиком по административным делам об оспаривании решений министерства в связи с нарушением процедуры принятия Комиссией (Президиумом ВАК) и созданных при ней экспертных советов рекомендаций и заключений, положенных в основу оспариваемых решений8. Установление в ходе рассмотрения дел фактов нарушения Президиумом ВАК порядка (процедуры) рассмотрения диссертаций, апелляций, заявлений о лишении ученых степеней влечет признание решений Минобрнауки России по таким диссертациям, апелляциям и заявлениям о лишении ученых степеней незаконными.

2.3. Решения Минобрнауки России по заявлениям о лишении ученых степеней основываются на рекомендациях Президиума ВАК и заключениях экспертных советов Комиссии, т.е. носят деклараторный (подтверждающий) характер.

Но поскольку Минобрнауки России не обладает необходимыми знаниями и научной квалификацией, и потому не может проверить, насколько обоснованы заключение экспертного совета и рекомендация Комиссии, которые должны быть положены в основу решения министерства, постольку единственное, что оно – как любой разумный субъект – может и обязано сделать, чтобы снизить риск признания своих решений незаконными, это проверить, соблюдался ли экспертными советами и Комиссией порядок (процедура) принятия заключений и рекомендаций. Собственно, нормы Положения об ученых степенях, Положения о ВАК, Порядка проведения заседаний ВАК, Положения об экспертном совете9 исходят именно из цели обеспечения возможности осуществления министерством такой проверки (в частности, абз. 2-3 п. 11 Положения о ВАК).

К такому же выводу мы придем, обратившись к абз. 2 п. 3 ст. 4 Закона о науке, наделяющего Минобрнауки России полномочиями по контролю деятельности диссертационных советов, в том числе обоснованности принимаемых ими решений. Как было сказано выше, Минобрнауки России не обладает необходимыми знаниями для оценки научной ценности, новизны, практической значимости диссертаций, в этой связи оно лишь подтверждает те решения, которые принимает научное сообщество в лице Комиссии, и устанавливает и (или) проверяет соблюдение последней единых «правил игры» (порядка (процедуры) рассмотрения заявлений о лишении ученых степеней), призванных минимизировать риск принятия заинтересованных и произвольных решений. Этот подход в полной мере отвечает требованиям Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе научно-исследовательских работников» (г. Париж, 1974).

2.4. Проекты решений Минобрнауки России по вопросам научной аттестации готовит Департамент, следовательно, именно на него возлагается обязанность по проведению указанной выше проверки (п. 4.10 Положения о Департаменте аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.01.2014 №64).

Если же принять описанную выше точку зрения Департамента, получается, что Минобрнауки России, априори одобряя любое решение Комиссии, в том числе принятое с нарушением установленного порядка (процедуры), тем самым становится инструментом своего рода «легализации произвола» Комиссии на уровне федерального органа государственной власти. Кроме того, отказ от проверки соблюдения Комиссией Положения об ученых степенях, Положения о ВАК, Порядка проведения заседаний ВАК, Положения об экспертном совете при рассмотрении заявлений о лишении ученых степеней не только увеличивает риск признания решений Минобрнауки России незаконными, но и ведет к существенному росту издержек, связанных с обжалованием (оспариванием) решений министерства заявителями и (или) лицами, в отношении которых поданы заявления о лишении ученых степеней.

Суммируя вышеизложенное, полагаю, что несостоятельность позиции Минобрнауки России, систематически реализуемой в решениях Департамента, получила необходимое и достаточное обоснование.

В этой связи просим Вас:

обязать Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России:

(а) проверять, что заключения и рекомендации, на основании которых Минобрнауки России издает приказы по заявлениям о лишении ученых степеней, приняты экспертными советами ВАК при Минобрнауки России и Президиумом ВАК с соблюдением требований, установленных Положением о ВАК, Положением об экспертном совете, Положением об ученых степенях, Порядком проведения заседаний ВАК;

(б) в случае если заключения и (или) рекомендации, на основании которых Минобрнауки России издает приказы по заявлениям о лишении ученых степеней, приняты экспертными советами ВАК при Минобрнауки России и (или) Президиумом ВАК с нарушением требований, установленных Положением о ВАК, Положением об экспертном совете, Положением об ученых степенях, Порядком проведения заседаний ВАК, возвращать такие заключения и (или) рекомендации в экспертные советы и (или) Президиум ВАК для устранения выявленных нарушений;

(в) в случае если заседание Комиссии (Президиума ВАК) проводится с нарушением Положения о ВАК, Порядка проведения заседаний ВАК, незамедлительно уведомлять об этом председательствующего на заседании с обязательным отражением в стенограмме заседания;

(г) в кратчайший срок уведомлять руководство Минобрнауки России об обстоятельствах, указанных в пунктах (б) – (в) просительной части настоящего обращения.

С уважением,

В.В. Власов

М.С. Гельфанд

А.А. Ростовцев

А.В. Заякин

1 Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 «О присуждении ученых степеней» (далее – Положение об ученых степенях).

2 Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №237 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» (далее – Положение о ВАК).

3 Порядок организации работы и проведения заседаний Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.04.2019 №36н «Об утверждении Порядка организации работы и проведения заседаний Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации» (далее – Порядок проведения заседаний ВАК).

4 Положение о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 20.06.2011 №474 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации» (далее – Положение о ВАК (2011)).

5 Например, Комиссия принимала решения о выдаче дипломов, присвоении ученых званий, лишении ученых степеней, об отмене решений диссертационных советов о присуждении ученых степеней и т.д. – п. 2.3 Положения о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 03.07.2006 №177 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации» (далее – Положение о ВАК (2006)).

6 Коррупции в немалой степени способствовало осуществление одним лицом функций по проведению научной экспертизы и принятию решений государственно-властного характера.

7 Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 20.06.2011).

8 Аналогичной позиции придерживается правовой департамент Минобрнауки России, утверждающий о невозможности самостоятельного оспаривания рекомендаций Президиума ВАК и заключений экспертных советов Комиссии, а только вместе с оспариванием решений министерства, в основу которых положены такие рекомендации и заключения.

9 Положение об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденное приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1393 «Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации» (далее – Положение об экспертном совете).

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